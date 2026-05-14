Шарлиз Терон: Децата ми няма да получат нищо заради славата ми, ще работят

Шарлиз Терон заяви, че децата ѝ няма да разчитат на „холивудска привилегия“ и финансова сигурност заради известното ѝ име, като подчерта, че възнамерява да възпитава дъщерите си в независимост и трудова дисциплина.
В откровен разговор в подкаста „Therapuss with Jake Shane“ носителката на „Оскар“ разказа за подхода си към родителството и бъдещето на децата си.
„Първата ти кола ще бъде Datsun, защото ще я блъснеш“, заяви директно Шарлиз Терон за разговор с децата си. „Ще я съсипеш по някакъв начин. Нов шофьор си. Няма веднага да получиш хубава кола. Първо трябва да натрупаш опит и да си го заслужиш.“
Актрисата подчерта, че финансовата самостоятелност ще бъде задължителна част от възпитанието на дъщерите ѝ.
„Все още е рано да се каже накъде ще поемат… Но трябва да имат работа, която им носи доходи, защото не искам да ги издържам до края на живота им“, каза холивудската звезда.
На въпрос дали дъщерите ѝ ще работят през лятото, актрисата отговори без колебание: „Да. Всеки път, когато ходим в Starbucks, им казвам: „Виждате ли колко любезни са? Трябва да бъдете толкова усмихнати всяка сутрин в 6 часа. Подгответе се за това.“
Шарлиз Терон осинови дъщеря си Джаксън през 2012 г., а Август — през 2015 г. През годините актрисата нееднократно е говорила открито за решението си да отглежда децата си като самотна майка — избор, който определя като напълно осъзнат.
В интервю през юли 2025 г. за популярния подкаст „Call Her Daddy“ с Алекс Купър Терон определи решението си като „едно от най-здравословните“, които е взимала. „При жените винаги се предполага, че нещо не е наред с тях. Че не могат да задържат мъж до себе си. Почти никога не се казва: „Тя просто живее живота си така, както иска“, коментира актрисата.
Шарлиз Терон заяви още, че майчинството ѝ е донесло усещане за свобода и контрол върху собствения ѝ живот.
„Гледам ги и си мисля колко е прекрасно да живея точно така, както искам, и да изживявам майчинството по начина, по който винаги съм искала“, каза тя.
Актрисата допълни, че оценява факта, че „не трябва да съгласува всяко решение с мъж“ и не се налага да преминава през трудностите на споделеното родителство, като по думите ѝ така е успяла „да прекъсне цикъла“.
