Шарлиз Терон: Децата ми няма да получат нищо заради славата ми, ще работят

14 Май, 2026 16:58 1 883 18

Актрисата е категорична, че иска да научи дъщерите си на труд и упоритост

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарлиз Терон заяви, че децата ѝ няма да разчитат на „холивудска привилегия“ и финансова сигурност заради известното ѝ име, като подчерта, че възнамерява да възпитава дъщерите си в независимост и трудова дисциплина.

В откровен разговор в подкаста „Therapuss with Jake Shane“ носителката на „Оскар“ разказа за подхода си към родителството и бъдещето на децата си.

„Първата ти кола ще бъде Datsun, защото ще я блъснеш“, заяви директно Шарлиз Терон за разговор с децата си. „Ще я съсипеш по някакъв начин. Нов шофьор си. Няма веднага да получиш хубава кола. Първо трябва да натрупаш опит и да си го заслужиш.“

Актрисата подчерта, че финансовата самостоятелност ще бъде задължителна част от възпитанието на дъщерите ѝ.

„Все още е рано да се каже накъде ще поемат… Но трябва да имат работа, която им носи доходи, защото не искам да ги издържам до края на живота им“, каза холивудската звезда.

На въпрос дали дъщерите ѝ ще работят през лятото, актрисата отговори без колебание: „Да. Всеки път, когато ходим в Starbucks, им казвам: „Виждате ли колко любезни са? Трябва да бъдете толкова усмихнати всяка сутрин в 6 часа. Подгответе се за това.“

Шарлиз Терон осинови дъщеря си Джаксън през 2012 г., а Август — през 2015 г. През годините актрисата нееднократно е говорила открито за решението си да отглежда децата си като самотна майка — избор, който определя като напълно осъзнат.

В интервю през юли 2025 г. за популярния подкаст „Call Her Daddy“ с Алекс Купър Терон определи решението си като „едно от най-здравословните“, които е взимала. „При жените винаги се предполага, че нещо не е наред с тях. Че не могат да задържат мъж до себе си. Почти никога не се казва: „Тя просто живее живота си така, както иска“, коментира актрисата.

Шарлиз Терон заяви още, че майчинството ѝ е донесло усещане за свобода и контрол върху собствения ѝ живот.

„Гледам ги и си мисля колко е прекрасно да живея точно така, както искам, и да изживявам майчинството по начина, по който винаги съм искала“, каза тя.

Актрисата допълни, че оценява факта, че „не трябва да съгласува всяко решение с мъж“ и не се налага да преминава през трудностите на споделеното родителство, като по думите ѝ така е успяла „да прекъсне цикъла“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко Разбойко

    12 1 Отговор
    И моите така.

    17:09 14.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    12 9 Отговор
    То от непрекъснат цикъл и подскачане от легло в легло тя не може да си родител като нормалните хора ,та си купувате деца от мазон и теми ,че и акъл давате как да се възпитават

    17:11 14.05.2026

  • 3 Хазаря

    6 14 Отговор
    Мръсна кучка , нека твоите деца да работят за мойте тогава.

    17:19 14.05.2026

  • 4 Ама

    5 8 Отговор
    Кво да им даде от славата си, то на ебливите им се носи славата без значение кой ги е раждал

    17:21 14.05.2026

  • 5 Луда жено

    8 8 Отговор
    Е па завещай парите на кучетата си. По-хуманно е /според теб/.

    17:23 14.05.2026

  • 6 Тази

    4 9 Отговор
    болната от Бенони е по - луда и от майка си. Много нагла и бездарна.

    17:26 14.05.2026

  • 7 Студопор

    4 0 Отговор
    Сигурно ще са при мен, в склада...

    17:26 14.05.2026

  • 8 Анита почивната станция

    4 5 Отговор
    Влизам в порноиндустрията работя само с негри от Африка 🥳😅🥳😅

    17:30 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    8 4 Отговор
    В ганьоландия е прието младите да цоцат поне до 35

    18:27 14.05.2026

  • 11 Браво на жената

    5 5 Отговор
    Много злоба в сайта. Затова ще сте бедни и гладни.

    Коментиран от #18

    18:56 14.05.2026

  • 12 Няма

    3 3 Отговор
    Кой да я погледне дори в такъв случай - да не се окаже след време да ходи да търси и да се моли на същите тези деца “за пари” да и сменят памперса и въобще да я наглеждат.Който не иска да гледа деца и да им дава пари просто не ги прави или осиновява това е точка по въпроса

    19:02 14.05.2026

  • 13 Факт

    6 0 Отговор
    Нова гейбуря във факти.бг!

    19:03 14.05.2026

  • 14 ами,

    5 2 Отговор
    Тя се отрече от расата си като осинови две чернокожи деца,момче и после момиче.Нима няма изоставени бели деца на който да даде бъдеще.Момчето още от малко го отглежда като момиче.Има нещо сбъркано в тази жена.Ето защо уважавам Шарън Стоун защото осинови 3 бели момчета /вече големи мъже/Не изневери на расата си.

    21:18 14.05.2026

  • 15 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Ма тая па сякаш се е преработила. Вирили крака цял живот за по някоя роля и сега вече се мисли за легенда

    21:23 14.05.2026

  • 16 Егоистка

    3 0 Отговор
    В чужбина родителите са големи егоисти. А в България масово децата на артистите се набутаха в бранша, за да сеползват от славата на родителите.

    21:29 14.05.2026

  • 17 Биргита неЧолакова

    3 0 Отговор
    Животът не е лесен, жените са с по-висок риск като цяло, дори само заради биологията. По-добре е човек да възпита децата си добре, а не да не оставя нищо според мен.

    21:55 14.05.2026

  • 18 Глеб Жиглов

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на жената":

    Очевидно е че тук се е събрала утайката на България.

    23:59 14.05.2026