Чака се само подпис от Владимир Путин! Москва разрешава армията да брани руснаци, задържани в чужбина

13 Май, 2026 18:55 7 471 121

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският парламент одобри на второ и трето четене правителствен законопроект, който разрешава използването на руската армия за защита на руски граждани, изправени пред арест, наказателни обвинения или други съдебни действия от чуждестранни съдилища, съобщава ТАСС.

Съгласно действащите разпоредби, руският президент има правомощията да използва въоръжените сили за задачи, излизащи извън първоначалното им предназначение. Предложеното законодателство има за цел да изясни и разшири тези правомощия, като позволи на президента да насочва руските въоръжени сили да защитават гражданите от наказателно преследване от чуждестранни и международни съдилища, действащи извън юрисдикцията на Русия.

Освен това, законопроектът предоставя на държавните агенции, по преценка на президента, правомощията да прилагат мерки, насочени към защита на руски граждани при подобни обстоятелства - независимо дали са изправени пред арест, наказателно преследване или други съдебни производства в чужбина.

След като бъде подписан от президента, законопроектът ще влезе в сила десет дни след официалното му публикуване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    77 74 Отговор
    По най бързия начин екстрадиция на всички руснаци от България

    Коментиран от #8, #26, #52, #110, #111

    18:57 13.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    43 48 Отговор
    задържах 2 рускини тука...пускам ги на магистралата! да чакам ВДВ ли?

    Коментиран от #54

    18:58 13.05.2026

  • 3 рузнаг без крак

    26 35 Отговор
    карашо!

    18:58 13.05.2026

  • 4 койдазнай

    37 68 Отговор
    Украинските нацисти за 8 години избиха 2239 руснака! След това Путин започна да ги защитава, с цялата военна мощ на Руската Федерация. За сега загиналите са няколко милиона, но колко точно, за никой не е ясно!

    18:58 13.05.2026

  • 5 Сатана Z

    43 41 Отговор
    Русские свои не бросают.

    Коментиран от #33

    18:59 13.05.2026

  • 6 Всичко е ясно

    60 58 Отговор
    Притеснява се, че скоро ще го опандизят в Хага и някой ще трябва да го измъква...

    Коментиран от #36, #38, #71

    18:59 13.05.2026

  • 7 Васил

    57 41 Отговор
    Първи април мина Путлер не брани своите в държавата камо ли тези дето са навън зад пределите на кочината и са се спасили.

    Коментиран от #65

    18:59 13.05.2026

  • 8 Шишо

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    И на всички българи от Русия, а по-късно и от ЕД. И тогава в България ще стане гъчкано, особено като се върнат ромите.

    18:59 13.05.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    61 29 Отговор
    Накратко:

    Червена лампа за Прибалтика, където руснаците са подложени на юридическо преследване на етнически признак!

    Коментиран от #15, #39, #45, #72

    18:59 13.05.2026

  • 10 А такааа

    49 21 Отговор
    Нашия слугинаж, ПП и ГЕРБ, също са задържали руснаци. Вече могат да им спретнат, специална операция и да ги приберат, като Мадуро.

    18:59 13.05.2026

  • 11 Ко стаа бе руски боклуци?

    34 37 Отговор
    Превзехте ли Мала Токмачка,че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #34

    19:00 13.05.2026

  • 12 Русия - на руснаците.

    37 20 Отговор
    Немедлено!
    Нямат работа в останалия свят!

    19:00 13.05.2026

  • 13 Божеее , Боже

    18 13 Отговор
    Чужбина - Наша !

    19:00 13.05.2026

  • 14 Кална ватенка

    39 34 Отговор
    И как ще стане тази работа? Водката не прощава на никой. Такъв неприложим закон само пиян руснак може да измисли.

    19:01 13.05.2026

  • 15 Натовско оръжие бомби Путин.

    29 27 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Кво стана с червените линии,лампи и абажури на ботокса?

    Коментиран от #56

    19:01 13.05.2026

  • 16 нормално

    12 17 Отговор
    Те не останаха много

    19:02 13.05.2026

  • 17 Браво на Русия

    31 23 Отговор
    Всяка страна трябва да си защитава гражданите!

    Коментиран от #22

    19:02 13.05.2026

  • 18 НКВД

    25 7 Отговор
    Чевръст трол.За нула бройки заработи надницата с първите 4 коментара ,кои от кои по-глупави.

    19:02 13.05.2026

  • 19 Българин

    36 25 Отговор
    Руснацте вън от България!

    Коментиран от #108

    19:03 13.05.2026

  • 20 И Преди и сега

    25 17 Отговор
    Хубаво е там където не са стъпвали ОРКОВЕТЕ от блатата

    19:03 13.05.2026

  • 21 Крепостен на Хартиената мечка

    23 16 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    19:03 13.05.2026

  • 22 гост

    29 16 Отговор

    До коментар #17 от "Браво на Русия":

    Дори и този гражданин да е извършил убийство в чужбина..няма такава държава...

    Коментиран от #25

    19:04 13.05.2026

  • 23 Вали ли черен дъжд?

    30 22 Отговор
    Блатари мръсни.Никому не сте запритрябвали в Европа.

    Коментиран от #29

    19:04 13.05.2026

  • 24 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    26 15 Отговор
    САЩ държат в затворнически и следствени центрове около 2800 руски граждани, обвинени предимно в пране на пари, киберпрестъпления и заобикаляне на международните санкции. През последните седмици най-актуалният случай е свързан с екстрадирането на двама руснаци от България в САЩ през март 2026.

    Информацията е от....ПОСОЛЯ.

    Коментиран от #28

    19:04 13.05.2026

  • 25 Браво на Русия

    14 17 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Ти прочете ли законопроекта или показваш падението на запада да изкара глупак да троли? 😄

    Коментиран от #40

    19:04 13.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руснак без крак...

    19 17 Отговор
    Предлагам най-напред Вторая да оварди Белгород, Брянск и Масква, пък после мисли как да докуца до чужбина с все ослите и магаретата ☝️ Кого си мислят, че плашат рушняците кьопави ?

    19:04 13.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    18 13 Отговор

    До коментар #24 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Чакаме Путин да нападне САЩ.

    Коментиран от #31

    19:05 13.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тодар Живков

    26 18 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са малкото останали български комунисти.

    19:06 13.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пепи Волгата

    11 13 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    В Брюксел си е супер.

    19:07 13.05.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    15 17 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    "...Русские свои не бросают.."

    Тва виц ли е ?
    Питат русняците в Херсон, Запорожие, Изюм, Красни Лиман, Харков, Одеса ☝️

    19:07 13.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хм Хм

    16 16 Отговор
    За радост на родните че6урашки черноморието ни даде фира. От 600 хиляди руснака все ще има някой да се е напил и да са го задържали. И ще е нужна СВО.

    19:08 13.05.2026

  • 36 Ти да видиш

    16 10 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко е ясно":

    Вчера Иран подаде съдебен иск в Хага срещу Тръмп за престъпление срещу човечеството, затова че незаконно е нападнал Иран и е бомбардирал ядрени обекти.

    Коментиран от #62

    19:08 13.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 9 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко е ясно":

    правят се на американци , но са жалки///подобен закон има в щатите преди много години , доколкото помня

    19:08 13.05.2026

  • 39 😂😂😂😂👇

    13 8 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Не се сдържа и бързо си нацъка плюсове.🤣

    19:09 13.05.2026

  • 40 гост

    13 12 Отговор

    До коментар #25 от "Браво на Русия":

    Аз не съм сбъркан русофил за да чета сбъркани руски законпроекти...чета това което е качил журналиста...

    Коментиран от #48

    19:09 13.05.2026

  • 41 Бай Араб

    21 14 Отговор
    Джуджето иска да каже че граждани на РФ ще ходят из Европа, ще крададат, ще рушат ,ще убиват и когато биват задържани за престъпления РФ ще напада с цел грабеж съответната държава.

    19:10 13.05.2026

  • 42 Кривоверен алкаш

    10 12 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Уточни къде ще властва Тишината...

    19:11 13.05.2026

  • 43 Гресирана ватенка

    14 8 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Слагай повече грес и чакай тишината 😁😁😁

    19:11 13.05.2026

  • 44 Голяма Гресссс

    11 13 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Пък накрая иде рушняка се моли за две шепи грессс си нахвърля в "багажника", както се случи 1991г 😁

    19:12 13.05.2026

  • 45 Бай Араб

    16 16 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Граждани на РФ навсякъде трябва да бъдат преследвани и репатрирани безкомпромисно.

    Коментиран от #49

    19:12 13.05.2026

  • 46 Няма край путинското безсилие

    14 13 Отговор
    Няма.

    19:12 13.05.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    19 15 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Видяхме го руското оръжие във Венецуела и Иран.
    Смачкаха го.
    Виждаме го и в Украйна.
    Пета година жива мъка.

    19:13 13.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е

    10 6 Отговор

    До коментар #45 от "Бай Араб":

    Фашизма така прави!

    19:15 13.05.2026

  • 50 Механик

    14 14 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    19:15 13.05.2026

  • 51 Герги

    13 10 Отговор
    Русия ще може да арестува и затваря чужди граждани с измислени обвинения...така Рашките си върнаха сума ти руски агенти престъпници..

    19:17 13.05.2026

  • 52 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    19 15 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    По най-бързия начин всички русофоби вън от България или ще го папате!

    Коментиран от #55, #60, #95

    19:17 13.05.2026

  • 53 Ей това да си руснак е Божие наказание

    15 14 Отговор
    По целият свят да те мразят и подритват като парцал.

    19:17 13.05.2026

  • 54 хахахахха

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще те приключат преди да ги дочакаш!

    Коментиран от #58

    19:18 13.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 мдаааа

    11 9 Отговор

    До коментар #15 от "Натовско оръжие бомби Путин.":

    А украинците ги ръмбят , яко ... Амин

    19:19 13.05.2026

  • 57 доктор

    14 13 Отговор
    Руснакът не трябва да бъде третиран като човек.

    19:19 13.05.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор

    До коментар #54 от "хахахахха":

    взимай рускините-уплаших се!

    19:20 13.05.2026

  • 59 гост

    16 10 Отговор

    До коментар #48 от "Така е":

    А ти какво правиш в пропадналият Запад..бягай в Русия...ако си в Русия и така плюеш по нея нали знаеш къде ще отидеш на дълга ппочивка или си казваш....абе заработвам едни парички...тролейки...

    Коментиран от #63

    19:20 13.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 СЛЕД ТОЗИ ПОДПИС

    12 3 Отговор
    Новите пирати може и да пострадат.

    Коментиран от #64

    19:20 13.05.2026

  • 62 Я пъ тоа

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "Ти да видиш":

    САЩ не признават съда в Хага...
    Никой не може да съди президент на САЩ.
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #70

    19:21 13.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 9 Отговор

    До коментар #61 от "СЛЕД ТОЗИ ПОДПИС":

    САЩ държат в затворнически и следствени центрове множество руски граждани, обвинени предимно в пране на пари, киберпрестъпления и заобикаляне на международните санкции. През последните седмици най-актуалният случай е свързан с екстрадирането на двама руснаци от България в САЩ през март 2026.

    Чакаме Путин да нападне...САЩ.
    голем смех.

    19:22 13.05.2026

  • 65 Хахахаха

    17 10 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Проблема е, че руснаците бягат от тупин, а той напада държавите да "спасява" руснаците, които всъщност са избягали от него.

    Коментиран от #75, #77

    19:22 13.05.2026

  • 66 Глюпости

    10 8 Отговор
    И къде ще го намерят да подпише , от 1000-дата бункера ?!🤭4

    19:22 13.05.2026

  • 67 Истината

    12 7 Отговор
    На Путинката не му трябва разрешение от парламента за да ходи напада други държави уж за да спасява руснаци..... Не му трябваше нито за да нападне Грузия, нито за да окупира Крим.
    Това показва само едно ...слабост! Плаши гаргите

    19:23 13.05.2026

  • 68 Всички руски

    12 10 Отговор
    М.и.н.д.и.л.и. вън от България

    19:24 13.05.2026

  • 69 Владимир Путин, президент

    12 8 Отговор
    Всяко едно руско начинание свършва в канавката, с купони, опашки и мноооого гресссс...

    19:24 13.05.2026

  • 70 хахахахха

    8 7 Отговор

    До коментар #62 от "Я пъ тоа":

    то никой не признава хага,само някви евр0гейт@ци ама те не са фактор

    19:25 13.05.2026

  • 71 56788

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко е ясно":

    Тогава няма да има Хага

    19:26 13.05.2026

  • 72 Хахахаха

    14 14 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Ами точно за това, трябва да бъдат изгонени по най-бързия начин, за да няма кого да "спасява" след това. Украинците бяха много демократични и бяха оставили всички да говорят руски, но късно разбраха, че точно заради руския език ще бъдат нападнати. След това тръгнаха уж да го забраняват, за да няма причина тупин да воюва, но вече беше късно. За това сеч на руските нацисти, преди държавите да са получили проблеми. България също трябва да се задейства.

    Коментиран от #79

    19:26 13.05.2026

  • 73 арбалета 🎯

    13 13 Отговор
    Само така , браво на Русия !

    Коментиран от #76

    19:26 13.05.2026

  • 74 Майко мила

    12 10 Отговор
    Тия не знаят на кой свят са.Избиха и осакатиха 2 милиона от своите...

    19:26 13.05.2026

  • 75 Майор Деянов, на всеки километър

    15 8 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    "...руснаците бягат от тупин, а той напада държавите да "спасява" руснаците, които всъщност са избягали от него..."

    Златен коментар, ЗЛАТЕН ☝️

    19:28 13.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хахахахха

    7 6 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Ако са антируснаци като навални ще са намерени и ликвидир@ни,ако са нормални руснаци ще са спасени!

    19:37 13.05.2026

  • 78 Факти

    8 9 Отговор
    Измисля си вратички да напада чужди държави палячото. Вече е убил милион руснаци. Дреме му за руснаците.

    19:39 13.05.2026

  • 79 az СВО Победа 81

    11 10 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    Няма украински език, както няма и македонски език! Както няма и австрийски език, и австралийски, новозеландски, канадски, бразилски, швейцарски и т.н. езици....

    Коментиран от #82, #84, #85

    19:40 13.05.2026

  • 80 ГанЯ

    5 6 Отговор
    Ми руснаците да се прибират в матушката, чий го дирят...

    19:43 13.05.2026

  • 81 СЛЕД ТОЗИ ПОДПИС

    7 4 Отговор
    Пиратството РЕЗКО ще намалее.

    19:44 13.05.2026

  • 82 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 81":

    Езиците са измислени от хората, както и границите на държавите. Никой не е казал, че раша има повече право да съществува от колкото Украйна и т. н. Рашата също не е била в тези граници, 1471 година днешната територия на раша е била Монголската империя. Така, че да тръгваш да обясняваш, какво било измислено и какво не, са си руска пропаганда и глупости. Работата е, че 1994 година рашата и техните управляващи признават границите на Украйна и суверенитета на нейната територия и се разписват като гарант. А кое било измислено и кое не, преди 150 години изобщо не е важно.

    Коментиран от #86

    19:46 13.05.2026

  • 83 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:48 13.05.2026

  • 84 Ол1гофрен,

    7 6 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 81":

    По тази логика т.нар.руски език е изкуствен език.Или старобългарски диалект.

    19:51 13.05.2026

  • 85 Нешанъл Жеографик

    9 6 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа 81":

    Учени установиха, че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Копейката-цял живот.

    Коментиран от #89

    19:52 13.05.2026

  • 86 az СВО Победа 81

    7 9 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Меморандумът от Будапеща, който сочиш като гаранция за съществуването на вече бивша Украйна не е ратифициран нито от Конгреса на САЩ, нито от руската Дума, т.е. и двете държави /САЩ и РФ/ не са юридически обвързани със спазването му, т.е. той не може да служи като гаранция за съществуването на "независима" украйнска държава.

    Коментиран от #88, #93, #94

    19:55 13.05.2026

  • 87 мдда

    4 2 Отговор
    Тоя азиатец дето седи в средата е за уволнение!

    19:56 13.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 хахахахха

    3 8 Отговор

    До коментар #85 от "Нешанъл Жеографик":

    като ти дойдем на гости ще проверим колко издържа русофоб,и чавето му също,с научна цел,да не кажеш после че сме садисти (ти няма да можеш да кажеш де,ама хората да знаят)

    20:03 13.05.2026

  • 90 Яснов

    4 3 Отговор
    Значи не признават ч„уждестранните съдебни системи като символ на Държавата в която се намират. Руската Армия ще правораздава в чужда територия докато "защитава " подсъдимия от Съдебната система . За Руската мафия в България окупирала Черноморието на 50-100 км от брега се отнася. Искахте да посрещате на Дунав мост , а защо не и по море и въздух . Едно десантче на жълтите павета как ще се отрази ? Няма само оня боядисания да отвлича от чужди държави и да пиратства.

    20:06 13.05.2026

  • 91 ха ха ха

    8 4 Отговор
    що не пробва да спаси пленените орки в Украйна първо. Смешни са тези ватенки

    20:07 13.05.2026

  • 92 Мартин

    8 5 Отговор
    Поредната руска идиотщина.Иначе им трепят генералите насред Москва.

    20:11 13.05.2026

  • 93 А така

    8 5 Отговор

    До коментар #86 от "az СВО Победа 81":

    Това е ключовото международно споразумение, подписано на 5 декември 1994 г. от Украйна, Русия, САЩ и Великобритания.
    Решението: Украйна се съгласява да се откаже от третия по големина ядрен арсенал в света (останал от СССР) и да се присъедини към Договора за неразпространение на ядрени оръжия.
    Гаранциите: Русия, САЩ и Великобритания се ангажират да зачитат независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна, както и да се въздържат от заплаха със сила или употреба на сила срещу нея.

    Статус: След анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабната инвазия през 2022 г., този меморандум се счита за нарушен от Русия, но често се цитира като основа за искания за сигурност от страна на Киев.

    Меморандум от Будапеща за Украйна.
    Той не се ратифицира от никой, а директно се изпълнява.

    Коментиран от #98

    20:13 13.05.2026

  • 94 Мартин

    5 3 Отговор

    До коментар #86 от "az СВО Победа 81":

    Пишеш поредните идиотщини.

    20:13 13.05.2026

  • 95 Амадор Ривас

    11 4 Отговор

    До коментар #52 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Чемодан, вакзал, Масква...Чиба от България...

    Коментиран от #101, #102, #104

    20:15 13.05.2026

  • 96 Хахахаха

    12 5 Отговор
    Руски фашизъм в действие! С личната подкрепа на копейките!

    20:16 13.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 az СВО Победа 81

    3 7 Отговор

    До коментар #93 от "А така":

    Няма правнообвързваща страните сила. По същество е едно правно нищо!

    20:32 13.05.2026

  • 99 Един

    8 3 Отговор
    Чудесно! Айде сега всички чебурашки шута и да се прибират в кочината си. И без това никой не ги иска, ама те продължават да прииждат на талази.

    20:32 13.05.2026

  • 100 оня с коня

    6 2 Отговор
    Аре като бъдат задържани и съдени Руснаци н НАТОВСКА ДЪРЖАВА Путин да тръгне да ги освобождава!

    Коментиран от #103

    20:32 13.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 хахахахха

    3 4 Отговор

    До коментар #100 от "оня с коня":

    ще тръгне много ясно,нато-то ти нищо не струва,доказа се

    20:50 13.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Архимандрисандрит Бибиян

    2 4 Отговор
    Татароменгяните ги пъдат од секаде! Че се наложи пиенците на Путйо да нападат НАТО.

    Коментиран от #106, #109

    21:26 13.05.2026

  • 106 хахахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Доста сл@б0умн0 изказване,но пък е типично за евтините драскачи тук

    21:40 13.05.2026

  • 107 Зеления

    0 1 Отговор
    Такъв закон ни трябва и на нас, при арест на българин в С. Македония само защото е българин и го заявява публично плюс в нашия закон трябва да има и защита на български институции в чужбина иначе казано оня певец македонски където беше потрошил наш култирен институт в Скопие, та тогава се изпращат военноморските акули от Тихина или 68 - ма десанта бригада с едно мини десантче да приберат тоя певец и да го съди български съд тук в България или да освободят от арест и затвор наши граждани.

    21:44 13.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ъхъ ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Молиш се на Монголското куче Тангра бе татар монголоиден

    22:15 13.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 ВВП

    2 1 Отговор
    Направо да пускам Орешника и Сармата!

    22:52 13.05.2026

  • 114 Жокер

    3 2 Отговор
    Измислен начин Путин да напдне която си иска страна под претекст. С една дума ако някой пиян руснак с кола прати двама души на оня свят и го съдят за това то Путин може да прати армията си да го спасява..

    23:04 13.05.2026

  • 115 Загрижен

    3 2 Отговор
    Пише закона за себе си най-вече -нали има издадена международна заповед за арест на Путин като военнопрестъпник. Ако някоя от западните държави го арестува, Русия ще има право да я напада, за да го освободи? Това и на Тръмп не беше хрумвало!

    Коментиран от #118

    23:23 13.05.2026

  • 116 Орел.

    2 3 Отговор
    Все още има хора който не могат да разберат , че като Руския втора няма и няма да има.Ще му го на.........ват и Америка и НАТО даже ЕС?????.

    23:26 13.05.2026

  • 117 Отиват при

    1 2 Отговор
    Крайцера Масква

    23:30 13.05.2026

  • 118 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Загрижен":

    Има заповед от хага, който "съд"никой не признава,освен евр0гейт@ците,щото те си го управляват

    23:46 13.05.2026

  • 119 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    0 1 Отговор
    Чета и не вярвам на очите си! Съвсем са загубили мярка и страх някои. В тундрата има място за всички тях.

    01:08 14.05.2026

  • 120 МАДУРО

    0 1 Отговор
    КВОТО ПОЧУКАЛО ТАКВОЗ СЕ ОБАДИЛО !

    17:43 14.05.2026

  • 121 ХАК ИМ Е НА САЩ ...........

    0 1 Отговор
    СА ШЕ ДУАТ СУПАТА .

    17:45 14.05.2026

