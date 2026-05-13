Чака се само подпис от Владимир Путин! Москва разрешава армията да брани руснаци, задържани в чужбина

Руският парламент одобри на второ и трето четене правителствен законопроект, който разрешава използването на руската армия за защита на руски граждани, изправени пред арест, наказателни обвинения или други съдебни действия от чуждестранни съдилища, съобщава ТАСС.

Съгласно действащите разпоредби, руският президент има правомощията да използва въоръжените сили за задачи, излизащи извън първоначалното им предназначение. Предложеното законодателство има за цел да изясни и разшири тези правомощия, като позволи на президента да насочва руските въоръжени сили да защитават гражданите от наказателно преследване от чуждестранни и международни съдилища, действащи извън юрисдикцията на Русия.

Освен това, законопроектът предоставя на държавните агенции, по преценка на президента, правомощията да прилагат мерки, насочени към защита на руски граждани при подобни обстоятелства - независимо дали са изправени пред арест, наказателно преследване или други съдебни производства в чужбина.

След като бъде подписан от президента, законопроектът ще влезе в сила десет дни след официалното му публикуване.