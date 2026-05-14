Шойгу: Русия разширява стратегическото си партньорство с талибаните в Афганистан

Русия развива пълноценни партньорски отношения с управляващите в Афганистан талибани, които обхващат политическото, икономическото и търговското сътрудничество. Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По време на 21-вата среща на секретарите на съветите за сигурност на държавите от Шанхайска организация за сътрудничество, проведена в Бишкек, Шойгу подчерта, че Москва смята за недопустимо възстановяването на военна инфраструктура на трети държави на територията на Афганистан, както и изграждането на нови военни бази в съседни страни.

Според него САЩ и техните съюзници трябва да признаят пълната отговорност за 20-годишното си военно присъствие в Афганистан и да поемат основната тежест по следвоенното възстановяване на страната. Това изявление беше цитирано и от ТАСС.

Шойгу допълни, че Русия ще продължи да укрепва контактите си с талибанските власти, като основен акцент в тези отношения ще останат регионалната сигурност, борбата с тероризма и ограничаването на наркотрафика.