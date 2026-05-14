Шойгу: Русия разширява стратегическото си партньорство с талибаните в Афганистан

14 Май, 2026 12:55, обновена 14 Май, 2026 13:07 1 686 45

Москва задълбочава политическите, икономическите и търговските си връзки с афганистанските власти и настоява САЩ да поемат отговорност за възстановяването на страната

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия развива пълноценни партньорски отношения с управляващите в Афганистан талибани, които обхващат политическото, икономическото и търговското сътрудничество. Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По време на 21-вата среща на секретарите на съветите за сигурност на държавите от Шанхайска организация за сътрудничество, проведена в Бишкек, Шойгу подчерта, че Москва смята за недопустимо възстановяването на военна инфраструктура на трети държави на територията на Афганистан, както и изграждането на нови военни бази в съседни страни.

Според него САЩ и техните съюзници трябва да признаят пълната отговорност за 20-годишното си военно присъствие в Афганистан и да поемат основната тежест по следвоенното възстановяване на страната. Това изявление беше цитирано и от ТАСС.

Шойгу допълни, че Русия ще продължи да укрепва контактите си с талибанските власти, като основен акцент в тези отношения ще останат регионалната сигурност, борбата с тероризма и ограничаването на наркотрафика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    23 13 Отговор
    Русия е във възторг от червените кхмери на Пол Пот.

    Коментиран от #42

    12:59 14.05.2026

  • 2 Варна 3

    16 6 Отговор
    Талибаните объркали всичко в Афганистан.

    Коментиран от #39

    12:59 14.05.2026

  • 3 Българин

    14 9 Отговор
    Руският патриарй иска да канонизира Пол Пот.

    13:00 14.05.2026

  • 4 муджахидин

    27 10 Отговор
    талибан при талибан отива!

    13:01 14.05.2026

  • 5 зИленски

    10 9 Отговор
    ТАЛИБАН ЗНАЧИ СТУДЕНТ НА АФГАНИСТАНСКИ.
    ФАКТИ ПАК КЪРТЯТ
    НИ ПРЕВОД
    НИ ЦИТАТ
    ПРОСТО МИСИРСКИНА ДЖУРНАЛИСТИКА

    Коментиран от #12, #29, #33

    13:02 14.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 3 Отговор
    е тва е стратегия..

    13:03 14.05.2026

  • 7 НАРКОС

    6 4 Отговор
    Яко дрога

    13:04 14.05.2026

  • 8 Фори

    7 7 Отговор
    Гледай каква глупост е този Шойку! Вместо да извадят 50-100 и повече милиарда долара и да възстановят Афганистан , какят американците да се възползват! Та нали който дава парите ще влияе дългосрочно на страната.Изкат да ги изтикат от Афганистан?

    13:05 14.05.2026

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    19 4 Отговор
    Значи, Шойгу е типичния брат на русофилите у нас, една кръв са. Браt Za Bpata. 🤣🤣🤣

    13:07 14.05.2026

  • 10 РФ е един огромен КЕН eф !

    23 7 Отговор
    Единствения шанс да оцелее РФ е да цунат кораня и да вземат талибани да ги управляват.

    13:08 14.05.2026

  • 11 Българин

    8 9 Отговор
    Талибаните са наши братя!!!

    13:12 14.05.2026

  • 12 222222

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "зИленски":

    То тия студенти ги знаем,всички учат съдебна медицина.

    13:12 14.05.2026

  • 13 хихи

    6 15 Отговор
    в СССР/Русия по трудния начин научих с афганистанец, можеш само да си приятел...
    в САЩ понеже по-тъпички, ще го разберат по-късно.....
    До тогава Русия ще се е намърдала в Афганистан...

    13:12 14.05.2026

  • 14 АБВ

    10 19 Отговор
    Естествено е Русия да си сътрудничи с враговете на САЩ. И то не какви да е врагове, а врагове, изритали по най-позорен начин САЩ от държавата си.

    13:13 14.05.2026

  • 15 ха ха хааа

    17 5 Отговор
    Ай , честито ... После с ХамаЗ , Намаз и так далее..

    13:18 14.05.2026

  • 16 Констатация

    17 5 Отговор
    Еленоводъ наистина е много, ама много опасен..., дедо Пу дори не смее да докосне Сянката му!!!! Немъ майтап и без грам Сарказъм! Еленовдъ започна "кариерата" кът член от бандата на Шамил Басаев, лично взе участие в защитата и охраната на Елцин през смутната 1991 г., бая руска кръвцица проля в негова защита, в благодарност Елцин го прие сред най-близкото си обкръжение и го назначи за шеф а МЧС (руската Гражданска защита) с огромни правомощия, този е Доларов Милиардер!!!! Безпощаден Бандюга!!!!!

    13:19 14.05.2026

  • 17 мдаааа

    8 6 Отговор
    Интересно , ще искат ли и САЩ да поеме възстановяването на Украйна ?!

    13:21 14.05.2026

  • 18 Шойгуне ,

    15 2 Отговор
    Големи смешници сте .. 🤭😁

    13:23 14.05.2026

  • 19 Това

    11 4 Отговор
    са приятелите на стожерите, на православието:))

    13:24 14.05.2026

  • 20 Солдата

    6 7 Отговор
    Ривъ от радост,съюз с талибаните дето на наритаха,и избягахме позорно от Афганистан,бягахме преоблечени като жени,с писъци,или се връзвахме със синджири за самолет

    13:44 14.05.2026

  • 21 Хахахаха

    15 5 Отговор
    Терористите се подкрепят. Копейки, вашите братя са талибаните да знаете.

    13:48 14.05.2026

  • 22 Шеломов Вова

    10 3 Отговор
    Аллах е велик

    13:48 14.05.2026

  • 23 Хахаха

    17 3 Отговор
    "Стратегическото" им партньорство е с най-изостаналите държави в света: Афганистан, Северна Корея, Зимбабве, Куба, Венецуела...

    Коментиран от #30

    13:56 14.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ало-о ! Склерита ,,.😀

    8 8 Отговор
    Тук много коментатори са забравили , че талибаните бяха създадени от САЩ за да воюват срещу Кремъл (тогава СССР ) . Сега , когато американците им дадоха властта , талибаните управляват Афганистан .

    Коментиран от #26

    14:00 14.05.2026

  • 26 Склеро ,

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ало-о ! Склерита ,,.😀":

    Доста неща си пропуснал , от десетилетията в землянката ..

    14:04 14.05.2026

  • 27 Тъпа ушанка

    9 4 Отговор
    Освен да пожелаем успех на Шойгу и компания, друго не се сещам. Хихихи.

    14:04 14.05.2026

  • 28 Ал лах Ак бар!

    7 3 Отговор
    Воистина Ак бар!

    14:10 14.05.2026

  • 29 първо и второ

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "зИленски":

    Първо езикът е фарси
    Второ студенти бяха онези преди 45 години. Сега са си баш радикални ислямисти без образование.

    14:12 14.05.2026

  • 30 Хахахаха

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха":

    Копейките ще бутнат и България между тези държави!

    14:13 14.05.2026

  • 31 А кога

    14 3 Отговор
    ще си купите чалми?

    14:14 14.05.2026

  • 32 а дано ...

    5 3 Отговор
    че отвсякъде ги изритаха

    14:51 14.05.2026

  • 33 русия е ислям

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "зИленски":

    А джихадист означава професор ,нали бе чалмар !

    14:56 14.05.2026

  • 34 Евроатлантик

    8 3 Отговор
    😂 Там им мястото на фашистите ... При талибаните и чaлмapите .

    14:56 14.05.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 3 Отговор
    МИ С КОЙ ДРУГ МОЖЕ ДА ................. РАZШИРЯВА "СТРАТЕГИЧЕСКОТО" СИ ПАРТНЬОРСТВО ..................... ОСВЕН С "ТАЛИБАНИТЕ" И ВАРВАРИТЕ .................. И ДРУГАРЯ ЧОРАП ИСКА С РУСИЯ ДА СМЕ БРАТЯ ................... А ПЪК РУСИЯ ИСКА ДА Е СЕСТРА С ТАЛИБАНИТЕ .................. ФАКТ !

    15:03 14.05.2026

  • 36 ХА. ХА ХА ХА

    5 3 Отговор
    То това ще са ви партньорите вече ТАЛИБАНИ СЕВЕРНО КОРЕЙЦИ ,МУДЖАХИДИНИ, може и някой АБОРИГЕНИ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 утекоха в WC блатарите.

    15:09 14.05.2026

  • 37 Слуги на тинята

    6 3 Отговор
    Орки орки подкрепят, и като тях ще жизнят в мръсотия....😂😂😂😂😂

    15:13 14.05.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 4 Отговор
    МИ С КОЙ ДРУГ МОЖЕ ДА ................. РАZШИРЯВА "СТРАТЕГИЧЕСКОТО" СИ ПАРТНЬОРСТВО ..................... ОСВЕН С "ТАЛИБАНИТЕ" И ВАРВАРИТЕ .................. И ДРУГАРЯ ЧОРАП ИСКА С РУСИЯ ДА СМЕ БРАТЯ ................... А ПЪК РУСИЯ ИСКА ДА Е СЕСТРА С ТАЛИБАНИТЕ .................. ХАЙДЕ ДРУГАРЮ ЧОРАП, НАБУТАЙ НИ ПО БЪРZO ................ B KOMЗУНИZMA HA ЧЕРВЕНИТЕ ТАЛИБАНИ ПРИ ВЛАДИМИР ИЛИЧ ПУТЛЕР ............... ЧАКАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ .................. ФАКТ !

    Коментиран от #41

    15:14 14.05.2026

  • 39 ии тpoл

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Точно така.
    Като взеха властта не стига, че подплашиха чуждите войници, дето мирно им окупираха страната и усвояваха срещу справедливата 0% концесия местите ресурси, ами и взеха, че качиха на самолетни колесници всички демократични местни демократи - на екскурзия за сметка на американските данъкоплатци, не ги е срам - и то екстремна, от скъпите.
    А едно от двете най-лоши неща, дето дето направиха е, че свиха производството на oпиyмeн мaк, че дяла на Афганистан в производството на xepоин падна от 90% на 0%.
    Другото - че спряха на местните и задгранични епщайновци притока на бача.

    Честно ли е, а?

    15:18 14.05.2026

  • 40 Лондон

    6 4 Отговор
    Нормално , та вие сте също талибани , само че без бради ...

    Коментиран от #43

    15:18 14.05.2026

  • 41 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Да, кой е като вас, все гледате да разширите кръга на приятелите си и те да разширяват вашите.

    15:21 14.05.2026

  • 42 Червен кхмер

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И от дебелия Ким, талибаните , мюсюлмански братя, хизбула, аятоласите, кубинските комунисти довели до голодомор народа си и още някой човекоядски африкански диктатор.Все "прогресивни и очень демократични партий и формирования.
    Всеки ден милиарди хора се радват, че не са се родили в тези страни, освен нашата ганьовска кАпейка, но тях ги е страх да заминат в този крепостен рай.

    15:29 14.05.2026

  • 43 РуZнак

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Лондон":

    Още ни викат и белите неGROSI в превод на руски крепостен

    15:31 14.05.2026

  • 44 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Шаман Шойгу из Тува друго не мой мо измисли шаманския головной убор!

    15:43 14.05.2026

  • 45 Корнелия

    6 3 Отговор
    Другаря Румен Радев отдавна е станал талибан , още като курсант .

    15:46 14.05.2026

