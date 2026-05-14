Шойгу: Русия разширява стратегическото си партньорство с талибаните в Афганистан

Русия развива пълноценни партньорски отношения с управляващите в Афганистан талибани, които обхващат политическото, икономическото и търговското сътрудничество. Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По време на 21-вата среща на секретарите на съветите за сигурност на държавите от Шанхайска организация за сътрудничество, проведена в Бишкек, Шойгу подчерта, че Москва смята за недопустимо възстановяването на военна инфраструктура на трети държави на територията на Афганистан, както и изграждането на нови военни бази в съседни страни.
Според него САЩ и техните съюзници трябва да признаят пълната отговорност за 20-годишното си военно присъствие в Афганистан и да поемат основната тежест по следвоенното възстановяване на страната. Това изявление беше цитирано и от ТАСС.
Шойгу допълни, че Русия ще продължи да укрепва контактите си с талибанските власти, като основен акцент в тези отношения ще останат регионалната сигурност, борбата с тероризма и ограничаването на наркотрафика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #42
12:59 14.05.2026
2 Варна 3
Коментиран от #39
12:59 14.05.2026
3 Българин
13:00 14.05.2026
4 муджахидин
13:01 14.05.2026
5 зИленски
ФАКТИ ПАК КЪРТЯТ
НИ ПРЕВОД
НИ ЦИТАТ
ПРОСТО МИСИРСКИНА ДЖУРНАЛИСТИКА
Коментиран от #12, #29, #33
13:02 14.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:03 14.05.2026
7 НАРКОС
13:04 14.05.2026
8 Фори
13:05 14.05.2026
9 Кажи честно ... 🤣
13:07 14.05.2026
10 РФ е един огромен КЕН eф !
13:08 14.05.2026
11 Българин
13:12 14.05.2026
12 222222
До коментар #5 от "зИленски":То тия студенти ги знаем,всички учат съдебна медицина.
13:12 14.05.2026
13 хихи
в САЩ понеже по-тъпички, ще го разберат по-късно.....
До тогава Русия ще се е намърдала в Афганистан...
13:12 14.05.2026
14 АБВ
13:13 14.05.2026
15 ха ха хааа
13:18 14.05.2026
16 Констатация
13:19 14.05.2026
17 мдаааа
13:21 14.05.2026
18 Шойгуне ,
13:23 14.05.2026
19 Това
13:24 14.05.2026
20 Солдата
13:44 14.05.2026
21 Хахахаха
13:48 14.05.2026
22 Шеломов Вова
13:48 14.05.2026
23 Хахаха
Коментиран от #30
13:56 14.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ало-о ! Склерита ,,.😀
Коментиран от #26
14:00 14.05.2026
26 Склеро ,
До коментар #25 от "Ало-о ! Склерита ,,.😀":Доста неща си пропуснал , от десетилетията в землянката ..
14:04 14.05.2026
27 Тъпа ушанка
14:04 14.05.2026
28 Ал лах Ак бар!
14:10 14.05.2026
29 първо и второ
До коментар #5 от "зИленски":Първо езикът е фарси
Второ студенти бяха онези преди 45 години. Сега са си баш радикални ислямисти без образование.
14:12 14.05.2026
30 Хахахаха
До коментар #23 от "Хахаха":Копейките ще бутнат и България между тези държави!
14:13 14.05.2026
31 А кога
14:14 14.05.2026
32 а дано ...
14:51 14.05.2026
33 русия е ислям
До коментар #5 от "зИленски":А джихадист означава професор ,нали бе чалмар !
14:56 14.05.2026
34 Евроатлантик
14:56 14.05.2026
35 ЕДГАР КЕЙСИ
15:03 14.05.2026
36 ХА. ХА ХА ХА
15:09 14.05.2026
37 Слуги на тинята
15:13 14.05.2026
38 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #41
15:14 14.05.2026
39 ии тpoл
До коментар #2 от "Варна 3":Точно така.
Като взеха властта не стига, че подплашиха чуждите войници, дето мирно им окупираха страната и усвояваха срещу справедливата 0% концесия местите ресурси, ами и взеха, че качиха на самолетни колесници всички демократични местни демократи - на екскурзия за сметка на американските данъкоплатци, не ги е срам - и то екстремна, от скъпите.
А едно от двете най-лоши неща, дето дето направиха е, че свиха производството на oпиyмeн мaк, че дяла на Афганистан в производството на xepоин падна от 90% на 0%.
Другото - че спряха на местните и задгранични епщайновци притока на бача.
Честно ли е, а?
15:18 14.05.2026
40 Лондон
Коментиран от #43
15:18 14.05.2026
41 хахаха
До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Да, кой е като вас, все гледате да разширите кръга на приятелите си и те да разширяват вашите.
15:21 14.05.2026
42 Червен кхмер
До коментар #1 от "Българин":И от дебелия Ким, талибаните , мюсюлмански братя, хизбула, аятоласите, кубинските комунисти довели до голодомор народа си и още някой човекоядски африкански диктатор.Все "прогресивни и очень демократични партий и формирования.
Всеки ден милиарди хора се радват, че не са се родили в тези страни, освен нашата ганьовска кАпейка, но тях ги е страх да заминат в този крепостен рай.
15:29 14.05.2026
43 РуZнак
До коментар #40 от "Лондон":Още ни викат и белите неGROSI в превод на руски крепостен
15:31 14.05.2026
44 Архимандрисандрит Бибиян
15:43 14.05.2026
45 Корнелия
15:46 14.05.2026