Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Германия насочи бойни части към Ормузкия проток в очакване на решението на Бундестага

25 Април, 2026 05:53, обновена 25 Април, 2026 06:01 1 505 17

  • борис писториус-
  • германиякораби-
  • ормузки проток

Немски миночистач вече е в Средиземно море

Германия насочи бойни части към Ормузкия проток в очакване на решението на Бундестага
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия е изпратила свои бойни части в Средиземно море предварително, за да разгърне бързо силите си в Ормузкия проток, след като получи разрешение от Бундестага, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред Rheinischen Post.

„За да спестим време, решихме да изпратим някои германски части в Средиземно море предварително, така че – след като мандатът на Бундестага бъде одобрен – да не губим повече време“, каза Писториус.

Германия е изпратила миночистач и кораб за доставки в Средиземно море. Според Писториус мандатът на Бундестага може да бъде получен много бързо.

В средата на март Писториус заяви, че Берлин е отхвърлил исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати военни кораби за осигуряване на Ормузкия проток. Тогава Писториус каза: „Това не е нашата война; ние не сме я започнали.“

Европейските страни разработват план за международна мисия за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след края на военните действия без участието на Съединените щати. Както съобщи The Wall Street Journal, коалицията от държави иска да възстанови доверието на корабните компании и да осигури възобновяване на транзита през пролива след края на конфликта, чийто момент остава несигурен. Берлин тогава обмисляше участие в мисията.

След избухването на войната между САЩ и Иран, Тръмп започна активно да включва европейските съюзници във военни операции, но беше посрещнат с откази. Politico съобщи, че Вашингтон е разделил съюзниците си от НАТО на „непослушните и милите“.

На 17 април американският лидер предупреди страните от НАТО да стоят извън зоната на бойните действия в Близкия изток. „Когато ситуацията в Ормузкия проток беше разрешена, НАТО ми се обади и ме попита дали имаме нужда от помощ. Казах им да стоят навън, освен ако не искат просто да натоварят корабите си с петрол“, каза той тогава.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко са ги били руснаците тия

    35 6 Отговор
    нацистите малко им е било боя от ВСВ пак си търсят боя

    тия са мазохисти бе

    Коментиран от #7, #13

    06:04 25.04.2026

  • 2 Къде

    24 2 Отговор
    ли са тръгнали тия шваби ?

    06:07 25.04.2026

  • 3 оня с коня

    23 3 Отговор
    моля ви се, дайте нещо за успехите на зеления брадясал наркоман че козашките тролове не могат да изкарат никакви пари и пак ще ровят във контейнерите заБОКЛУК

    06:10 25.04.2026

  • 4 Този

    22 3 Отговор
    проток е вече щета. Пътят оттам никога повече няма да бъде възобновен в обемите преди войната. Ако ще и целия Вермахт да изпратят. Все тая.

    06:12 25.04.2026

  • 5 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    А на тези кораби ,има ли джендъри и пералня ,дано някой не забрави пак някоя ютия включена ,да не пламне пожар че това неизгладени и напудрени не бачкат ,гаранция си имат и салон за красота

    06:14 25.04.2026

  • 6 Хи хи хи

    16 2 Отговор
    тоа, пиШториус де
    ша чисти мини
    или
    ша слага мини
    ???!

    06:16 25.04.2026

  • 7 Много далече са отишли

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "малко са ги били руснаците тия":

    Да им птатим някой лев за газьол.

    06:18 25.04.2026

  • 8 Гориил

    19 3 Отговор
    Русия рано или късно ще накаже този безотговорен и несериозен човек.Търпението на Кремъл не е безгранично.

    06:21 25.04.2026

  • 9 След

    19 1 Отговор
    10 години може и да заработи пак. Но евреите трябва първо да се извинят и да изплатят обезщетение на Иран.
    Саудитите са решили проблема си отдавна с петролопровода "Изток-запад". Иран има продуктопроводи на Каспийско море.
    Катар, Кувейт и ОАЕ ще дадат сериозна щета, но техните обеми петрол ще бъдат компенсирани от други държави-производителки. Те вече така или иначе загубиха ключови клиенти в Азия. Връщане назад няма. Тестето карти беше разбъркано.

    06:25 25.04.2026

  • 10 АлоГер

    21 1 Отговор
    Ало Германия, направете 20 пакета санкции за агресорите САЩ и Израел, а не пращайте войници да помагате на агресорите. Нещо ценностната ви система се видя, че никога не е работела, само когато искате да взимате от страните се сещате за нея. Нали санкциите се правеха за да помогнат на жертвата, а вие вкарахте санкции против Иран и се правите на много хрисими.

    06:39 25.04.2026

  • 11 хахави

    7 1 Отговор
    На тия шефка им беше един еврочирус.... Другарят Си се смее широко...

    06:40 25.04.2026

  • 12 хахави

    6 2 Отговор
    Вижте този зад него каква конфигурация му прави на снимката горе.....хохохо

    06:42 25.04.2026

  • 13 Ха ха

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "малко са ги били руснаците тия":

    Само, че ФРГ след 10 г.от края на ВСВ стана супер икономика, а победителите от СССР потънали в мизерия.
    По Дискавъри имаше един филм показващ как живеят ветераните във ФРГ охолно и грижа от страна на държавата и как в СССР потънали в мизерия и със соц.помощи и пакети с храна.
    И руснаците са победили, а народите от СССР.
    Като гледам днес как воюват украинците благодарение и на тях.Отделно и цялата антифашистка коалиция от САЩ, Великобритания....
    Днес германеца в пъти по добре живее от крепостния руснак.

    06:43 25.04.2026

  • 14 Наблюдател

    10 0 Отговор
    Да не стане като в Гренландия. Да нямат време и багажа да си разопаковат.

    06:48 25.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 безпартиен

    2 1 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!!!Сега там има повече джамии отколкото в Анадола!

    07:53 25.04.2026

  • 17 Лена

    0 0 Отговор
    Барабар Петко с краварите! Само дето Европа
    плаща и вече от скъсани ни роден джоб! Честито!

    08:23 25.04.2026

