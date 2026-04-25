Германия насочи бойни части към Ормузкия проток в очакване на решението на Бундестага

Германия е изпратила свои бойни части в Средиземно море предварително, за да разгърне бързо силите си в Ормузкия проток, след като получи разрешение от Бундестага, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред Rheinischen Post.

„За да спестим време, решихме да изпратим някои германски части в Средиземно море предварително, така че – след като мандатът на Бундестага бъде одобрен – да не губим повече време“, каза Писториус.

Германия е изпратила миночистач и кораб за доставки в Средиземно море. Според Писториус мандатът на Бундестага може да бъде получен много бързо.

В средата на март Писториус заяви, че Берлин е отхвърлил исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати военни кораби за осигуряване на Ормузкия проток. Тогава Писториус каза: „Това не е нашата война; ние не сме я започнали.“

Европейските страни разработват план за международна мисия за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след края на военните действия без участието на Съединените щати. Както съобщи The Wall Street Journal, коалицията от държави иска да възстанови доверието на корабните компании и да осигури възобновяване на транзита през пролива след края на конфликта, чийто момент остава несигурен. Берлин тогава обмисляше участие в мисията.

След избухването на войната между САЩ и Иран, Тръмп започна активно да включва европейските съюзници във военни операции, но беше посрещнат с откази. Politico съобщи, че Вашингтон е разделил съюзниците си от НАТО на „непослушните и милите“.

На 17 април американският лидер предупреди страните от НАТО да стоят извън зоната на бойните действия в Близкия изток. „Когато ситуацията в Ормузкия проток беше разрешена, НАТО ми се обади и ме попита дали имаме нужда от помощ. Казах им да стоят навън, освен ако не искат просто да натоварят корабите си с петрол“, каза той тогава.