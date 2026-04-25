"НАТО уверява: Доставките на оръжие за Украйна не намаляват - САЩ го произвеждат, Европа го плаща."

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, заяви, че няма признаци, че доставките на американски оръжейни системи за Украйна по механизма PURL се намаляват, предаде Укринформ.

PURL е инициатива на САЩ и НАТО, която предоставя на Украйна критично необходими оръжия чрез целенасочено финансиране на доставки, произведени в Америка.

„PURL работи. Няма признаци за намаляване на усилията. Държавите плащат за оръжейни системи за Украйна, доставени от Съединените щати. Те вече са тук или са на път за Украйна. Потокът продължава. Няма предположения или индикации, че ще намалее“, каза военният офицер.

На свой ред председателят на Военния комитет на Европейския съюз, генерал Шон Кланси, добави, че той и неговият колега от НАТО са обсъдили приоритетите на Украйна с главнокомандващия на украинските въоръжени сили, генерал Александър Сирски.

Върховнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски коментира резултатите от срещата си с Драгон и Кланси.

„Той очерта критичните нужди на украинската армия. Поради постоянните вражески атаки, противовъздушната отбрана остава наш основен приоритет“, написа той.

В същото време Сирски изрази увереност, че сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО е стратегически важно както за Украйна, така и за нейните партньори.