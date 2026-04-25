НАТО уверява: Доставките на оръжие за Украйна не намаляват - САЩ го произвеждат, Европа го плаща
НАТО уверява: Доставките на оръжие за Украйна не намаляват - САЩ го произвеждат, Европа го плаща

25 Април, 2026 06:02, обновена 25 Април, 2026 06:10

PURL работи. Няма признаци за намаляване на усилията, заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на Алианса

НАТО уверява: Доставките на оръжие за Украйна не намаляват - САЩ го произвеждат, Европа го плаща - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, заяви, че няма признаци, че доставките на американски оръжейни системи за Украйна по механизма PURL се намаляват, предаде Укринформ.

PURL е инициатива на САЩ и НАТО, която предоставя на Украйна критично необходими оръжия чрез целенасочено финансиране на доставки, произведени в Америка.

„PURL работи. Няма признаци за намаляване на усилията. Държавите плащат за оръжейни системи за Украйна, доставени от Съединените щати. Те вече са тук или са на път за Украйна. Потокът продължава. Няма предположения или индикации, че ще намалее“, каза военният офицер.

На свой ред председателят на Военния комитет на Европейския съюз, генерал Шон Кланси, добави, че той и неговият колега от НАТО са обсъдили приоритетите на Украйна с главнокомандващия на украинските въоръжени сили, генерал Александър Сирски.

Върховнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски коментира резултатите от срещата си с Драгон и Кланси.

„Той очерта критичните нужди на украинската армия. Поради постоянните вражески атаки, противовъздушната отбрана остава наш основен приоритет“, написа той.

В същото време Сирски изрази увереност, че сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО е стратегически важно както за Украйна, така и за нейните партньори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 оня с коня

    29 5 Отговор
    моля ви се, НАПИШЕТЕ нещо за успехите на зеления брадясал наркоман че козашките тролове не могат да изкарат никакви пари и пак ще ровят във контейнерите заБОКЛУК

    Коментиран от #13, #15, #72

    06:11 25.04.2026

  • 2 Факти

    35 1 Отговор
    НАТО уверява: Доставките на оръжие за Украйна не намаляват - САЩ го произвеждат, Евробаламите го плащат

    Коментиран от #3

    06:12 25.04.2026

  • 3 оня с коня

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    плаща тоя който има пари , тоя които няма как ще плаща?

    Коментиран от #6, #70

    06:14 25.04.2026

  • 4 Мурка

    22 2 Отговор
    и трябва да бъда щастлив ли ?

    06:15 25.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    6 21 Отговор
    "...Европа плаща..."

    Плаща обикновения руски мужик от двете страни на фронта. Плаща с децата си, с живота ☝️

    Коментиран от #74

    06:15 25.04.2026

  • 6 Нека

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    плаща, акъл да му дойде !

    06:16 25.04.2026

  • 7 Kaлпазанин

    26 2 Отговор
    И кой по точно плаща и за чий еврейски интереси ,,,🤔🤔🤔🤔🤔докога оФцете ще спим ??!!????

    06:17 25.04.2026

  • 8 Ми щом искат...

    24 2 Отговор
    Хахаххаха. От цялата работа май Европа е от страната на булк...

    06:17 25.04.2026

  • 9 Атлантист+

    4 19 Отговор
    Екстра. Русия добре да знае, че воюва и с НАТО, не само с Украйна. Да си прави добре сметката колко още и на каква цена ще воюва.

    Коментиран от #17, #20, #27

    06:17 25.04.2026

  • 10 Е няма

    24 2 Отговор
    Такива малоумници като тези в Брюксел. Да съсипеш цял континент, за да си пълниш гушата. Без думи. Но май не са малоумни. Ние сме такива щото ги търпим.

    Коментиран от #31

    06:18 25.04.2026

  • 11 Гориил

    17 3 Отговор
    Според оценки на западните медии, приблизително 20 процента от оръжията и боеприпасите на НАТО се унищожават в пристанища, жп гари и складове. Други 20 процента се унищожават в рамките на десет дни на бойните полета при Купянск, Краматорск, Славянск и Красни Лиман. Техниката на НАТО потъва по време на пролетното размразяване и се спира от нощните слани.

    Коментиран от #22

    06:19 25.04.2026

  • 12 си дзън

    4 8 Отговор
    Добре, че укрите започнаха собствено производство. Американските оръжия са скъпи,
    ненадежни и общо взето безполезни. Даже турците ги изпревариха. След година няма
    да има кой да им ги купува.

    06:19 25.04.2026

  • 13 Володимир Зеленски, президент

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    "...напишете нещо за успехите на зеления брадясал наркоман ..."

    В учебниците по история и военно дело е задраскано Три Дня !!! Пише ПЯТЬ года ☝️

    Коментиран от #19

    06:19 25.04.2026

  • 14 я да помислим

    18 2 Отговор
    и кой е най-прецакания с случая? европааа! сащ правят пари русия си осъвършенства бойните тактики чисти стари складове с оръжие а наща “умна” европа става все по-бедна и по-бедна …

    Коментиран от #24, #29

    06:19 25.04.2026

  • 15 голям смях

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    много сте точен приятел

    Коментиран от #30

    06:20 25.04.2026

  • 16 Дернев

    10 1 Отговор
    Схемата беше направена в Щатите и там трябва да се прекъсне. Щатите задължително да разберат, че налага ли се ядрен удар, то първият ще е при тях. Това налага ракетите да се върнат в Куба.

    06:20 25.04.2026

  • 17 Запознат

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Атлантист+":

    Ми то НАТО ... не остана.
    Всеки ден им бомбят бункерите в Украйна

    06:21 25.04.2026

  • 18 РАЗБРАХТЕ ли

    13 3 Отговор
    сега защо взимаме още и още кредити . За да плащаме на краварската оръжейна промишленост , да произвежда оръжия за зеления артист . За това на бай дончо му е добре без примирие там .

    Коментиран от #21

    06:21 25.04.2026

  • 19 стара копейка

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Володимир Зеленски, президент":

    три дня го писаха ваще не наще и вие тия лаййнаНЕ се спряхте да ги ядете

    ама пак вижж кой е писал за три дня?

    гладен ли си козяшки трролее? може ми ядеш у... я ако си много гладен

    06:22 25.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 де ще идете да не плащате а?

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "РАЗБРАХТЕ ли":

    ами много ясно че ще плащате вие какво искате ? войната да свърши за три дена ли

    така ще продължи вечно важно е месо да има за фронта

    Коментиран от #28

    06:23 25.04.2026

  • 22 си дзън

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Благодарение на руският гений, руснаците се сдобиха с нефтен дъжд.
    От улука - в резервоара - кеф.

    06:23 25.04.2026

  • 23 а месо за фронта откъде?

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Разочарован":

    е що да ги думкат тия доставки? нали вийната ще свърши? кои иска войната да свърши? само ти май?

    пращай месо за фронта , пари има бол

    Коментиран от #26

    06:24 25.04.2026

  • 24 Суворов, генерал от запаса

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "я да помислим":

    "...Русия си усъвършенства бойните тактики..."

    Руската тактика не се е променяла от памтивека !!!
    Да затрупва противника с мясо и магарета ☝️😁

    06:25 25.04.2026

  • 25 Ха Ха

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Разочарован":

    Е как да ги думнат? - граница голяма. САЩ могат ли да думнат руските, китайските, че и корейските помощи за Иран? Защо СВО буксува? А двете най-силни армии в света, защо забуксуваха в Иран? - защот е така, когато съпротивата е силна и добре премислена

    06:26 25.04.2026

  • 26 Ами..

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "а месо за фронта откъде?":

    Бай Манол Пейков е сеободен. Да заминава...
    Може и Чибурашка да им изпее..

    06:28 25.04.2026

  • 27 Титаник минус

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Атлантист+":

    НАТО (без САЩ), срещу РФ - 20:1 съотношение на силите. Добре е да го знаете, когато войната реално стигне и до тук.

    Коментиран от #32, #34

    06:30 25.04.2026

  • 28 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "де ще идете да не плащате а?":

    Нема да го жалят я

    Коментиран от #33

    06:32 25.04.2026

  • 29 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЕВРОПЕЙСКА

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "я да помислим":

    Украйна е полигон за тестване на западно оръжие и избиване на руски захватчици.

    Коментиран от #36

    06:35 25.04.2026

  • 30 Комаров, зенитчик ПВО

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "голям смях":

    "...много сте точен приятел.."

    Което не може се каже за руското ПВО отнело живота на стотици руски граждани и деца. Възмутени руски жители са насочили Петиция към руското МО в която умоляват украинските дронове и ракети да бъдат оставяни си свършат работата, наместо руските зенитчици отчаяно стрелят в собственото си население и поверени рафинерии ☝️

    06:36 25.04.2026

  • 31 ГОЛЕМО УНИЖЕНИЕ ЗА ПУТИН

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Е няма":

    Бомбят Русия с натовско оръжие. Кой ли е малоумника

    06:37 25.04.2026

  • 32 Гориил

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Титаник минус":

    Какво е съотношението на дронове към ракети? Русия има пет пъти повече.

    06:38 25.04.2026

  • 33 гладно козяче

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    за минските споразумения дето не ги спазват нещо да кажеш? или галя ти е ддала само тия опорки

    Коментиран от #37

    06:38 25.04.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Титаник минус":

    "...НАТО срещу РФ 20:1...."

    Лъжеш !!!
    Русия води на НАТО с 500 000 : 0 ☝️😁

    Коментиран от #39

    06:39 25.04.2026

  • 35 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор
    Избиват ни като мишки с натовското оръжие. И в Украйна и в РУСИЯ.

    06:41 25.04.2026

  • 36 Марк Рюте, шеф на НАТО

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЕВРОПЕЙСКА":

    "...Украйна е полигон за тестване..."

    Вече и Русия таваришчь, вече и в Русия ☝️

    06:42 25.04.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "гладно козяче":

    Кви споразумения бе...при разпадането на комунистическия СССР се подписа договор за целостта и гаранциите за Украйна.

    06:44 25.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор
    Путин почна войната.....сега май съжалява. Що руснаци изби дъртака кремълски.

    Коментиран от #40, #69

    06:46 25.04.2026

  • 39 С орки

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Великобритания и Франция са членове на съвета за сигурност към ООН и контролират около 200-300 ядрени бойни глави, докато РФ и САЩ имат по над 5000, а Китай 2000+. Това са реалностите, независимо дали ви харесва или не.

    Коментиран от #48

    06:47 25.04.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Балсъм ги, да не са ми роднини ? 😁

    06:47 25.04.2026

  • 41 Жоро

    4 0 Отговор
    БОКЛУЦИ

    06:48 25.04.2026

  • 42 Българин681

    8 1 Отговор
    "НАТО уверява: Доставките на оръжие за Украйна не намаляват - САЩ го произвеждат, Европа го плаща."
    С едно изречение казано:
    CAЩ печели, бaлъцитe плащаме.......

    Коментиран от #45, #46

    06:53 25.04.2026

  • 43 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 5 Отговор
    Бомбят Русия с натовско оръжие. В натовските държави се живее тихо и мирно.
    БГ праща оръжия за Украйна и трупа дебели пачки. Това ни е далаверата от войната.

    06:55 25.04.2026

  • 44 Дзак

    4 1 Отговор
    Европа знае ли за какво плаща?

    Коментиран от #47

    06:55 25.04.2026

  • 45 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Българин681":

    И ние шиткаме оръжие за Украйна, ама ти откъде да знаеш

    06:56 25.04.2026

  • 46 Осемдесе

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин681":

    Осемдесет години САЩ (чрез НПО рефоремите в образованието) възпита поколения, които искат реваншизъм с/у Русия и на това се дължи неадекватността на ЕС - просто техните отрочета са закърмени с антируска теза и затова сега се броят и последните стотинки, за да можели на Русия да и е зле, не на европееца да му е добре. Явно някой трябва да им каже същия виц за Нане и Вуте ...

    06:56 25.04.2026

  • 47 А така

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Дзак":

    Европа плаща за избиване на руснаци.

    Коментиран от #51, #57

    06:57 25.04.2026

  • 48 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "С орки":

    Инфото ти е "мъгляво неточно"- реалната бройка е че Англия притежава около 200 Ядрени заряда,Франция - 300,а Америка - 5800.СБОРЪТ им пък е равен точно на Броя,който притежава русия.

    06:58 25.04.2026

  • 49 Артилерист

    6 1 Отговор
    Не знам да има някой разумен, който се съмнява в лицемерието на САЩ и западната коалиция на желаещите война. Междувременно научих, че войната срещу Иран се води също от коалиция-тази на Епщайн-САЩ и Израел. За упоритостта в подкрепата за Украйна на тез двете коалиции, начело със САЩ, говорят фактите, че те неопровержимо си вярват и се надяват да си върнат всичко дадено на Украйна след разграбването на победена, нали, Русия. Как ще стане таз работа не се обяснява засега, при положение, че Русия има няколко хиляди ядрени ракети. Другият парадоксален факт,за връщане на досега загубените стотици хиляди милиарди за Украйна, западняшките коалиции го считат за сигурен чрез плащане на репарации от страна на Русия. Тази премъдрост беше измъдрена от събранието на урсулите, одобрило новите 90 милиарди за Украйна. Но по-вероятно е, както е посочено в статията, тез милиарди да останат безвъзмезден подарък за Украйна, събран от държавите от ЕС, вкл и от бедна България, нали...

    Коментиран от #53, #55

    06:59 25.04.2026

  • 50 Възмутен

    6 1 Отговор
    "Държавите плащат за оръжейни системи за Украйна, доставени от Съединените щати"

    И сега стана ли ви ясно защо нашите наведени евроатлантици и козячета толкова се натискаха да даваме пари на Украйна - за да може господарите им да трупат пачки. Тях не ги интересува нито България, нито ЕС, нито пък Украйна. Важното е господарите им да трупат пачки че да има за грантове.

    07:02 25.04.2026

  • 51 Урсула фон дер Лайен, председател

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "А така":

    "..Европа плаща за избиване на руснаци..."

    Европа плаща за защита !!!
    Руснаците никой ги не кани да стоят Украйна.
    Прибират се домой и ще спрат да мрат ☝️

    07:04 25.04.2026

  • 52 пито платено

    4 1 Отговор
    Преди 4 години като пишех, че фащ и рашата са на кяр от "специалната военна операция", а малоумниците от фЕС ще плащат масрафа, всички ми се смееха :).

    Коментиран от #56, #60

    07:04 25.04.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Путин ПОЧНА войната, нема да го жалят я.
    Стотици милиарди Путин изсмука от мужика руски за войната
    Запорираните милиарди на Путин са 240. От там главно са плащат оръжията за Украйна.

    Ама кой да знай

    Коментиран от #78

    07:05 25.04.2026

  • 54 Жалка работа

    5 0 Отговор
    Бай Дончо успешно фалира Европа... и онея глеьат като палета...

    Коментиран от #58

    07:07 25.04.2026

  • 55 Майор Деянов, на всеки километър

    2 5 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    "...Как ще стане таз работа не се обяснява засега..."

    Няма нищо за обясняване.
    Губещата страна в случая Русия изплаща Репарации и предава 22 тона златен резерв на Европа и САЩ.
    Просто е ☝️

    Коментиран от #64, #79

    07:08 25.04.2026

  • 56 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "пито платено":

    Путин загроби над 1,4 милиона руснаци в Украйна, загинали под ударите на натовското оръжие.
    Запорирани 240 милиарда руски активи....откъде ли идват парите на НАТО.

    Коментиран от #59

    07:08 25.04.2026

  • 57 Не че...

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "А така":

    Като не щат руснаци ... на ви иранци и китайци...

    07:08 25.04.2026

  • 58 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Жалка работа":

    Бай Дончо успешно бомби Путин и Иран...и они гледат като на заколение.

    Коментиран от #61

    07:10 25.04.2026

  • 59 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    "Путин загроби над 1,4 милиона руснаци в Украйна"

    Глад а - трябва да се лъже яко че да има кво да се яде.

    07:10 25.04.2026

  • 60 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "пито платено":

    "...че фащ и рашата са на кяр.."

    Рашата е особено на кяр, все едно е минала Чумата отгоре 😄

    Коментиран от #62

    07:11 25.04.2026

  • 61 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Днес много си огладнял - тролене му е майката и повтарянето на едни и същи опорки.

    Коментиран от #65

    07:12 25.04.2026

  • 62 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Владимир Путин, президент":

    Ами рашата стана четвърта икономика в света пък Германия вече трета година е в рецесия - Баер го няма, Сименс съкращава 24 000 работници ама нашите козячета това не ги интересува - повтаряне на опорките му е майката.

    Коментиран от #68

    07:15 25.04.2026

  • 63 Путине, Путине...

    1 2 Отговор
    Кога САЩ са бомбили Русия бре. В тая огромна държава като си подбира целите и си тества оръжията. Стана за посмешище бре с това СВО.

    07:17 25.04.2026

  • 64 Антитрол

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "Губещата страна в случая Русия изплаща Репарации"

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали - като гледам най губеща е Европа.

    Коментиран от #66

    07:18 25.04.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Зевзек":

    Истината боли, нали

    07:18 25.04.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Антитрол":

    Натовски бомби падат в русия. ЕС е взел Путин на мушка. Военно и икономически. Иначе в ЕС си живеем тихо и мирно.

    07:20 25.04.2026

  • 67 Оръжие на Тръмп

    2 0 Отговор
    Избива руснаци. Путин са здрависва с Тръмп, убиеца на руснаци.

    07:22 25.04.2026

  • 68 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Зевзек":

     "...рашата стана четвърта икономика..."

    Рашата ако ще да е първа икономика, ама аз съм гладен, в ръждавата 30 годишна жигула нет бензин, интернет и рубли тоже нет.

    07:26 25.04.2026

  • 69 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    слава на русия , нашата освободителка

    07:33 25.04.2026

  • 70 Чичо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Можеха на нас да го плащат ма ние даваме безплатно и теглим заем ние да го плащаме. Много умно

    Коментиран от #73

    07:36 25.04.2026

  • 71 Кръвния данък за Путин

    1 1 Отговор
    Е безкраен. Що руски майки, жени, сестри почерни дъртака кремълски.

    07:41 25.04.2026

  • 72 Да ти кажа

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Зеленият направи самодоволната Русия за смях. Какво повече?

    07:43 25.04.2026

  • 73 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Чичо":

    От тия 90 милиарда за Украйна има и за БГ....требе повече оръжия да даваме за избиване на руснаци и повече евраци ша получаваме.

    07:43 25.04.2026

  • 74 А ве кре тен,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    плащаме ние,аз и ти,про ста кесо!

    Коментиран от #76

    07:46 25.04.2026

  • 75 Чичи

    1 0 Отговор
    То е ясно,че Русия бие цялото НАТО вече 5години,това за оръжието не е новина.
    Още преди 4г. Песков ги предупреждаваше МНОГОКРАТНО,че оръжията им НЯМА да променят хода на СВО.
    Не само,че не промени в полза на Украйна нещо,ами става и по-зле.

    А и войничетата намаляха в Укрия...
    Щели да връщат от Дойчланд за фронта.Може и да са почнали.
    Зеления мазохист няма ли да го бесят скоро?

    Коментиран от #77

    07:48 25.04.2026

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "А ве кре тен,":

    Шиткаме оръжие за Украйна. Трупаме дебели пачки.

    07:49 25.04.2026

  • 77 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Чичи":

    Кой кого ли бие ПЕТ години.

    Коментиран от #81

    07:50 25.04.2026

  • 78 Хайде

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    напъни се и кажи какво се случваше с руснаците, тъй де, рускоезичните в Донбас 8 дълги години, след като имаше на два пъти ПРИЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ още от 2014 година. Ако това го осъзнаеш ще разбереш кой първи е започнал войната.

    Коментиран от #80

    08:05 25.04.2026

  • 79 Наистина

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    е невевероятно ПРОСТО да се твърди, че Русия е губещата.

    08:10 25.04.2026

  • 80 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Хайде":

    Ти се напъни и кажи що преди 2014 г руснаци и украинци живееха мирно в сговор и разбирателство.

    Коментиран от #83

    08:12 25.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Путине, Путине...

    0 1 Отговор
    Слаб си. Тръмп ти взе Сирия, Венецуела, Иран. Иде ред и на Куба. И нема кой да го спре
    Тръмп си продава оръжията и избива руснаци, а ти нищо не можеш да направиш
    Китай си трае...на принципа двама са карат третият
    печели.
    Тръмп затапи аятоласите отзад и ги чака да клекнат.

    Къде си Путине в тия събития ?

    08:21 25.04.2026

  • 83 Щото

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    бандеровци и натовци още не бяха нацизирали украинците да избиват руснаци в Украйна.

    08:22 25.04.2026