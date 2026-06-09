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Володимир Зеленски: Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни

9 Юни, 2026 21:39 863 58

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Украинският лидер добави, че е настоял за по-строги санкции срещу Русия, включително срещу нейния "сенчест флот"

Володимир Зеленски: Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни, заяви днес президентът Володимир Зеленски по време на участието си в състоялата се днес в Естония среща на върха на формата НБ8 (NB8), в който влизат петте скандинавски и осемте балтийски страни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Форумът се състоя в момент на напрежение, породено от зачестилите в последно време случаи на навлизане на украински дронове във въздушното пространство на държави от региона.

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Зеленски и естонският президент Алар Карис се споразумяха да търсят по-икономични начини за защита на въздушното пространство на Естония. През последните седмици няколко дрона нарушиха естонското въздушно пространство. В средата на май изтребител на НАТО свали безпилотен летателен апарат над южната част на Естония.

"Показахме, че можем да сваляме дроновете с изтребители", заяви днес Карис пред журналисти. Той обаче добави, използването на изтребители за тази цел излиза прекалено скъпо и че се надява Естония да си сътрудничи с Украйна, за да се възползва от техонолгиите и опита ѝ за прилагането на по-икономични от финансова гледна точка методи за борба с дронове.

Зеленски от своя страна посочи, че Украйна е готова да съдейства. По думите на украинския лидер Киев успешно е помогнал на някои страни от Близкия изток да се защитават от удари с безпилотни летателни апарати. Украйна може да предложи по-евтини дронове прехващачи, които е използвала за да изгради на сравнително ниска цена щит от руските атаки с дронове. Зеленски добави, че Киев може да изпрати експерти в Европа "във всеки един момент".

Карис отбеляза, че очаква още дронове да навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, докато продължава войната в Украйна, и призова гражданите да запазят спокойствие.

Зеленски заяви, че днешните му разговори с лидерите от НБ8 са били фокусирани върху напредъка на дипломацията, укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, както и върху пътя ѝ към членство в ЕС. По думите на украинския президент страната му е покрила всички необходими условия за започване на преговори за присъединяване към ЕС и призова блока това лято да даде зелена светлина за началото на консултациите.

Зеленски също така заяви, че Украйна и Латвия са подписали споразумение за и съвместно производство на дронове.

Украинският лидер добави, че е настоял за по-строги санкции срещу Русия, включително срещу нейния "сенчест флот".

Зеленски е обсъдил в кулоарите на срещата на върха на НБ8 укрепването на украинската противовъздушна отбрана и с финландския президент Александър Стуб, както и с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

"Всички наши партньори вече обръщат внимание на това, че позициите на Украйна на фронта са значително по-силни", каза Зеленски. Той добави, че украинската дипломация трябва да се основава именно на този факт. "За съжаление Русия се опитва да компенсира огромните си загуби на бойното поле с удари по нашите градове и села, както и по гражданската инфраструктура", добави украинският президент.


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урко фашистите и лъжите им

    14 11 Отговор
    Урки зарята идва към вас скор

    Коментиран от #3, #4, #15

    21:41 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще ще ще

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Урко фашистите и лъжите им":

    Ще.дпйде зарята на третия ден от тридневната специална военно-космическа операция

    21:42 09.06.2026

  • 4 Путин

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Урко фашистите и лъжите им":

    Милиционери сме вееее

    21:42 09.06.2026

  • 5 Бахтимир

    10 8 Отговор
    Баце ! Ако още с някой не си споделил и Олена...и ние чакаме !! Ред нема, ред !!

    21:43 09.06.2026

  • 6 Къв лидер е тоз

    13 9 Отговор
    наркоман терорист, просяк и бавн0.... развиващ зеленГлист.

    Коментиран от #28

    21:44 09.06.2026

  • 7 Яяяяяя

    10 7 Отговор
    Е те нали непрекъснато им пращат дронове, от тази обмяна на опит, повече накъде

    21:44 09.06.2026

  • 8 Айляк

    12 9 Отговор
    16-та поред статия днес за надрусканото фюрер от Кривой рог.
    Чеки ся му дръпнем адин линеалец, ой...

    Коментиран от #13

    21:45 09.06.2026

  • 9 И Киев е Руски

    11 7 Отговор
    Няма ли кой да излекува тоя ИДИ.т

    21:48 09.06.2026

  • 10 Първанов

    11 13 Отговор
    Украйна продължава да се утвърждава към пътя си в лонното на цивилизацията, жертвайки синовете си заради европейското си бъдеще! Дълбок поклон! Слава на героите на Украйна! Разпърдушинена, изоставена Русия, затъва с всеки изминат ден а съдбата й на победена е просто унизителна

    Коментиран от #56

    21:48 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шведска седмьорка

    8 10 Отговор
    Ще правят скандинавците с рускинята.

    21:50 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Румен Решетников

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Урко фашистите и лъжите им":

    Пета година чакаме зарята в Киев и крепостните на Дунава, голубчик, и нищо.
    Що така?

    21:51 09.06.2026

  • 16 Баба Гицка

    8 9 Отговор
    Да пукнат баби проклети изедници руски

    21:53 09.06.2026

  • 17 А пари поиска ли?

    8 6 Отговор
    Щото приятелството си е приятелство но златните тоалетни са с пари

    21:53 09.06.2026

  • 18 Копейкин Костя

    8 10 Отговор
    Рашибозука, пета година украинците отстъпват на Запад, Украйна няма мъже, а воюват само старци и жени, пета година крепостните настъпват, пък пета година са още в Донбас...
    Що така? 😀

    Коментиран от #24

    21:54 09.06.2026

  • 19 Ами

    9 6 Отговор
    Едни много умни държави дават пари на окраина.
    Окраински дронове преминават или дори излитат от тези държави,
    но понякога летейки улучват нещо в самите тези държави.
    И сега Зеленски ще ги учи как да се пазят от окраински дронове.
    Еееее ... Няма такъв цирк :)

    21:57 09.06.2026

  • 20 Най-хубавото е,

    7 10 Отговор
    Че копейките не си дават сметка, как вредят на клетите руски братя подкрепяки ги, пардон бутайки към пропаста. Разбира се това е резултат от собствената им несрета и от нежеланието да признаят провала на собствения им мизерен живот

    21:58 09.06.2026

  • 21 Московский цирк.

    3 9 Отговор
    Под термином «московский цирк» чаще всего подразумевают два всемирно известных стационарных цирка в Москве: исторический Цирк Никулина на Цветном бульваре (с традиционными номерами и животными) и Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (крупнейший в Европе, известный грандиозными акробатическими шоу).

    Коментиран от #38

    22:01 09.06.2026

  • 22 Какво правите в тоя сайт

    10 5 Отговор
    Това е СЕДМАТА статия за деня посветена на зеления наркоман.
    Спрете се малко !
    трябва да бъдете разследвани от ДАНС дали перете пари от украинската мафия.
    Няма друго обяснение защо пускате толкова много статии за Зеленски.

    Коментиран от #25, #26, #31

    22:03 09.06.2026

  • 23 Скандинавец

    8 4 Отговор
    - Ами, вие достатъчно дронове ни пратихте погрешка. Сега ги разглеждаме Вече им отлепихме лепенките на Жъмбо.

    22:03 09.06.2026

  • 24 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    Те искаха да защитят Донбас и Донбас окупираха.
    Кое не е ясно?

    22:05 09.06.2026

  • 25 От сайта

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Какво правите в тоя сайт":

    Ама той позволи на Путин да проведе парада!

    22:06 09.06.2026

  • 26 Щото

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Какво правите в тоя сайт":

    Щото Зеленски бе лидерът на свободният свят!
    Ти само статии за плашип.тарника Путин ли искаш да има?

    22:07 09.06.2026

  • 27 Обезчестена копейка

    5 6 Отговор
    Срам ме е!
    Издъних се, пропилях всичко! Предадох се на дявола!

    Коментиран от #34

    22:09 09.06.2026

  • 28 Смях в залата

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Къв лидер е тоз":

    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    😆

    22:09 09.06.2026

  • 29 ха ха ха ....

    7 5 Отговор
    Тия клечки за зъби не могат да произведат , камоли технологии...
    Чичо Дони ги извика да ги пазят от Иранците , ама укрите с нищо не можаха да помогнат .
    И Чичо ги изрита от там и повече не ги повика !!!

    Коментиран от #35

    22:10 09.06.2026

  • 30 А туй коте от снимката...

    6 4 Отговор
    ...,част от укро-екипажа ли е...?!

    22:10 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор
    Ся намериха ли главата🎃на взривеният в Москва офицер или кучетата му я разнасят като бейзболна топка? Предварително ви благодаря за отговора добри хора 👌!

    Коментиран от #45

    22:11 09.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само питам

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Обезчестена копейка":

    Да не те е опън нал наркоса бе козляк ?!!

    Коментиран от #41

    22:11 09.06.2026

  • 35 Механик

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "ха ха ха ....":

    Прав си, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви технологии

    Коментиран от #37

    22:11 09.06.2026

  • 36 фшст

    5 2 Отговор
    Фшст нцст

    22:12 09.06.2026

  • 37 ха ха ха ...

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    А ти с тия две леви ръце , можеш ли поне задните си части да избършеш.

    22:12 09.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Украйна - лидер в областта на дроновете.

    4 5 Отговор
    Украинска компания, създала "най-ефективния дрон за 2025" е избрана да участва в конкурс за договори по програмата на Пентагона „Drone Dominance Program“ ("Програма за дронова доминация"). "F-Drones" е един от най-големите украински производители на FPV дронове. Компанията е известна с безпилотните си летателни апарати F7 и F10 и прехващачите LITAVR. F10 е планиран да бъде доставен на американската армия. F7 - най-ефективният дрон на фронта. В края на 2025 г. дронът F7 беше признат за най-ефективното оръжие на фронта, що се отнася до безпилотните летателни апарати. F7 зае първо място в класацията за брой унищожено руско тежко оборудване и беше признат за едно от най-добрите оръжия в категориите „най-много удари с леко
    оборудване“, „най-много унищожен вражески персонал“, „най-много FPV удари“ и „най-ефективно оръжие във войната на дронове"."

    Коментиран от #46

    22:14 09.06.2026

  • 41 Обезчестена копейка

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    Не, иранец беше. Путин ми го препоръча

    Коментиран от #43

    22:15 09.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Само питам

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Обезчестена копейка":

    Кажи би козляк , ти мало , умен по рождение ли си или после си го придобил ?

    22:16 09.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Грешиш приятел. Търси се главата на друг човек Дамир Давидов, ръководител на ГРАУ.

    22:18 09.06.2026

  • 46 Чичо Дони вика

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Украйна - лидер в областта на дроновете.":

    Иран свали хеликоптера "Апачи", ние ще отвърнем на тази атака ?!!!!

    Да викат укрите с безпилотниците ...ха ха

    22:18 09.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Паветник, кре тен с ку ха кра туна

    5 3 Отговор
    Ъъъъъ.....кУпе йка....ъъъъъ......кЪп ейки.....

    22:20 09.06.2026

  • 49 бръмбар сламка носеше

    6 1 Отговор
    Да беше излъгал поне, че пилотите са спасени от Делфин. Да свалят хеликоптер над водата и пилотите да са спасени с дрон не звучи достоверно дори и за филм.

    22:21 09.06.2026

  • 50 Да На ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ

    1 4 Отговор
    В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    Всички Гости

    Останаха впечатлени
    От Лайф Шоуто
    На Украинските Дронове.

    Всички са готови
    Да плащат
    За Украинската Технология

    22:22 09.06.2026

  • 51 Факти са карлуковски цирк

    6 2 Отговор
    Четете невменяемите статии в поръчковия сайт Факти и си вярвайте в някакви илюзорни укро-бандеровски победи.
    Този поръчков сайт никога няма да ви покаже истината от линията на бойно съприкосновение,
    никога няма да научите, че украинските военни гладуват и са станали като призраци подобно на затворниците от концлагерите.
    Никой не приема укрите насериозно. Руснаците си играят като котка с мишка, изучават западната техника и военна тактика и се готвят за евентуалната война на НАТО през 2030 година.
    Украйна сама ще падне. Такива лаладжии като теб няма да отидат да воюват.
    Много сте далече от реалната обстановка, тук ви баламосват с някакви терористични актове, които нямат никакво отражение на фронта, а вие като примитиви се връзвате.

    22:23 09.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хаха

    1 0 Отговор
    А за байганьовците отново - пръст в ГЗ.

    Ура дрогаре комундета! ХАХАХА!
    Вместо да искате да усвоите технологии като им пускате малко аванта...сега ще плащате!
    Пак се изиграхте сами. С тези кухите кратуни е нормално де

    22:25 09.06.2026

  • 54 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    Мариуполското пристанище е ударено много лошо од нашите хора! Взривени са седемнайсе резервоара с гориво. Продължават обсадните чистки около Донецк. Крим е пред горивен и продоволствен колапс. Пияниците в тила силно нервничат срещу бати Пунди и татароменгянската му клика.

    22:34 09.06.2026

  • 55 хахахахха

    4 1 Отговор
    Че то уср@йна вече споделя дронове с балтийските пинчери,я паднал на някой блок,я на някой плаж,широко разпространени са🤣🤣

    22:38 09.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Смех смех

    3 0 Отговор
    и кво излиза,естония иска съвети от уср@йна как да сваля уср@ински дронове

    22:47 09.06.2026

  • 58 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ще падне пакхяко млатене на блатна вата, рев да се чува от копейките съдрани.

    22:58 09.06.2026

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