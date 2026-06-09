Володимир Зеленски: Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни

Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни, заяви днес президентът Володимир Зеленски по време на участието си в състоялата се днес в Естония среща на върха на формата НБ8 (NB8), в който влизат петте скандинавски и осемте балтийски страни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Форумът се състоя в момент на напрежение, породено от зачестилите в последно време случаи на навлизане на украински дронове във въздушното пространство на държави от региона.
Зеленски и естонският президент Алар Карис се споразумяха да търсят по-икономични начини за защита на въздушното пространство на Естония. През последните седмици няколко дрона нарушиха естонското въздушно пространство. В средата на май изтребител на НАТО свали безпилотен летателен апарат над южната част на Естония.
"Показахме, че можем да сваляме дроновете с изтребители", заяви днес Карис пред журналисти. Той обаче добави, използването на изтребители за тази цел излиза прекалено скъпо и че се надява Естония да си сътрудничи с Украйна, за да се възползва от техонолгиите и опита ѝ за прилагането на по-икономични от финансова гледна точка методи за борба с дронове.
Зеленски от своя страна посочи, че Украйна е готова да съдейства. По думите на украинския лидер Киев успешно е помогнал на някои страни от Близкия изток да се защитават от удари с безпилотни летателни апарати. Украйна може да предложи по-евтини дронове прехващачи, които е използвала за да изгради на сравнително ниска цена щит от руските атаки с дронове. Зеленски добави, че Киев може да изпрати експерти в Европа "във всеки един момент".
Карис отбеляза, че очаква още дронове да навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, докато продължава войната в Украйна, и призова гражданите да запазят спокойствие.
Зеленски заяви, че днешните му разговори с лидерите от НБ8 са били фокусирани върху напредъка на дипломацията, укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, както и върху пътя ѝ към членство в ЕС. По думите на украинския президент страната му е покрила всички необходими условия за започване на преговори за присъединяване към ЕС и призова блока това лято да даде зелена светлина за началото на консултациите.
Зеленски също така заяви, че Украйна и Латвия са подписали споразумение за и съвместно производство на дронове.
Украинският лидер добави, че е настоял за по-строги санкции срещу Русия, включително срещу нейния "сенчест флот".
Зеленски е обсъдил в кулоарите на срещата на върха на НБ8 укрепването на украинската противовъздушна отбрана и с финландския президент Александър Стуб, както и с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.
"Всички наши партньори вече обръщат внимание на това, че позициите на Украйна на фронта са значително по-силни", каза Зеленски. Той добави, че украинската дипломация трябва да се основава именно на този факт. "За съжаление Русия се опитва да компенсира огромните си загуби на бойното поле с удари по нашите градове и села, както и по гражданската инфраструктура", добави украинският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урко фашистите и лъжите им
Коментиран от #3, #4, #15
21:41 09.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ще ще ще
До коментар #1 от "Урко фашистите и лъжите им":Ще.дпйде зарята на третия ден от тридневната специална военно-космическа операция
21:42 09.06.2026
4 Путин
До коментар #1 от "Урко фашистите и лъжите им":Милиционери сме вееее
21:42 09.06.2026
5 Бахтимир
21:43 09.06.2026
6 Къв лидер е тоз
Коментиран от #28
21:44 09.06.2026
7 Яяяяяя
21:44 09.06.2026
8 Айляк
Чеки ся му дръпнем адин линеалец, ой...
Коментиран от #13
21:45 09.06.2026
9 И Киев е Руски
21:48 09.06.2026
10 Първанов
Коментиран от #56
21:48 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шведска седмьорка
21:50 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Румен Решетников
До коментар #1 от "Урко фашистите и лъжите им":Пета година чакаме зарята в Киев и крепостните на Дунава, голубчик, и нищо.
Що така?
21:51 09.06.2026
16 Баба Гицка
21:53 09.06.2026
17 А пари поиска ли?
21:53 09.06.2026
18 Копейкин Костя
Що така? 😀
Коментиран от #24
21:54 09.06.2026
19 Ами
Окраински дронове преминават или дори излитат от тези държави,
но понякога летейки улучват нещо в самите тези държави.
И сега Зеленски ще ги учи как да се пазят от окраински дронове.
Еееее ... Няма такъв цирк :)
21:57 09.06.2026
20 Най-хубавото е,
21:58 09.06.2026
21 Московский цирк.
Коментиран от #38
22:01 09.06.2026
22 Какво правите в тоя сайт
Спрете се малко !
трябва да бъдете разследвани от ДАНС дали перете пари от украинската мафия.
Няма друго обяснение защо пускате толкова много статии за Зеленски.
Коментиран от #25, #26, #31
22:03 09.06.2026
23 Скандинавец
22:03 09.06.2026
24 Гост
До коментар #18 от "Копейкин Костя":Те искаха да защитят Донбас и Донбас окупираха.
Кое не е ясно?
22:05 09.06.2026
25 От сайта
До коментар #22 от "Какво правите в тоя сайт":Ама той позволи на Путин да проведе парада!
22:06 09.06.2026
26 Щото
До коментар #22 от "Какво правите в тоя сайт":Щото Зеленски бе лидерът на свободният свят!
Ти само статии за плашип.тарника Путин ли искаш да има?
22:07 09.06.2026
27 Обезчестена копейка
Издъних се, пропилях всичко! Предадох се на дявола!
Коментиран от #34
22:09 09.06.2026
28 Смях в залата
До коментар #6 от "Къв лидер е тоз":Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.
😆
22:09 09.06.2026
29 ха ха ха ....
Чичо Дони ги извика да ги пазят от Иранците , ама укрите с нищо не можаха да помогнат .
И Чичо ги изрита от там и повече не ги повика !!!
Коментиран от #35
22:10 09.06.2026
30 А туй коте от снимката...
22:10 09.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #45
22:11 09.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само питам
До коментар #27 от "Обезчестена копейка":Да не те е опън нал наркоса бе козляк ?!!
Коментиран от #41
22:11 09.06.2026
35 Механик
До коментар #29 от "ха ха ха ....":Прав си, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви технологии
Коментиран от #37
22:11 09.06.2026
36 фшст
22:12 09.06.2026
37 ха ха ха ...
До коментар #35 от "Механик":А ти с тия две леви ръце , можеш ли поне задните си части да избършеш.
22:12 09.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Украйна - лидер в областта на дроновете.
оборудване“, „най-много унищожен вражески персонал“, „най-много FPV удари“ и „най-ефективно оръжие във войната на дронове"."
Коментиран от #46
22:14 09.06.2026
41 Обезчестена копейка
До коментар #34 от "Само питам":Не, иранец беше. Путин ми го препоръча
Коментиран от #43
22:15 09.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Само питам
До коментар #41 от "Обезчестена копейка":Кажи би козляк , ти мало , умен по рождение ли си или после си го придобил ?
22:16 09.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Град Козлодуй
До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Грешиш приятел. Търси се главата на друг човек Дамир Давидов, ръководител на ГРАУ.
22:18 09.06.2026
46 Чичо Дони вика
До коментар #40 от "Украйна - лидер в областта на дроновете.":Иран свали хеликоптера "Апачи", ние ще отвърнем на тази атака ?!!!!
Да викат укрите с безпилотниците ...ха ха
22:18 09.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Паветник, кре тен с ку ха кра туна
22:20 09.06.2026
49 бръмбар сламка носеше
22:21 09.06.2026
50 Да На ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ
Всички Гости
Останаха впечатлени
От Лайф Шоуто
На Украинските Дронове.
Всички са готови
Да плащат
За Украинската Технология
22:22 09.06.2026
51 Факти са карлуковски цирк
Този поръчков сайт никога няма да ви покаже истината от линията на бойно съприкосновение,
никога няма да научите, че украинските военни гладуват и са станали като призраци подобно на затворниците от концлагерите.
Никой не приема укрите насериозно. Руснаците си играят като котка с мишка, изучават западната техника и военна тактика и се готвят за евентуалната война на НАТО през 2030 година.
Украйна сама ще падне. Такива лаладжии като теб няма да отидат да воюват.
Много сте далече от реалната обстановка, тук ви баламосват с някакви терористични актове, които нямат никакво отражение на фронта, а вие като примитиви се връзвате.
22:23 09.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хаха
Ура дрогаре комундета! ХАХАХА!
Вместо да искате да усвоите технологии като им пускате малко аванта...сега ще плащате!
Пак се изиграхте сами. С тези кухите кратуни е нормално де
22:25 09.06.2026
54 Архимандрисандрит Бибиян
22:34 09.06.2026
55 хахахахха
22:38 09.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Смех смех
22:47 09.06.2026
58 Последния Софиянец
22:58 09.06.2026