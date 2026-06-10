11 деца бяха убити след пакистански удари по територията на Афганистан

При среднощни въздушни удари, нанесени от пакистанската армия срещу Афганистан на 10 юни, са загинали най-малко 13 души, 11 от които деца, предаде NAMPA.

Според официалния говорител на афганистанското правителство Забихулах Муджахид, пакистанските сили отново са нарушили въздушното пространство на страната и са бомбардирали цивилни домове.

Ударите са поразили пограничните източни и югоизточни афганистански провинции Кунар, Хост и Пактика.

Официално се съобщава за 13 загинали цивилни граждани, сред които 11 деца, една жена и един възрастен мъж.

„Снощи пакистанската армия отново наруши афганистанското въздушно пространство и бомбардира цивилни домове в провинциите Кунар, Хост и Пактика. При тези атаки загинаха 11 деца, една жена и един възрастен мъж, а още 14 жени и деца бяха ранени. Остро осъждаме това хуманитарно престъпление и акт на агресия“, написа говорителят на страницата си в X.

Исламабад аргументира продължаващите си военни операции с аргумента, че талибаните предоставят убежище на екстремистки групировки като „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (TTP) и ИДИЛ-Хорасан (ISIS-K), които извършват терористични актове на пакистанска територия.

Тези удари са поредният тежък епизод от Войната между Афганистан и Пакистан през 2026 г., която избухна в края на февруари след серия от погранични сблъсъци и самоубийствени атентати.

През пролетта Пакистан разшири обхвата на атаките си, като нанесе удари дори по столицата Кабул. По данни на Мисията на ООН за помощ на Афганистан (UNAMA), жертвите и ранените сред цивилното население от началото на годината вече надхвърлят стотици души.

Нападението се случва само ден след като в Съвета за сигурност на ООН Пакистан отправи остри критики към талибаните за липсата на действия срещу тероризма, а съседна Индия осъди пакистанските въздушни операции на афганистанска земя.

България, като член на ЕС и НАТО, неизменно следва официалната линия на международната общност по отношение на Афганистан. като МВнР традиционно призовава за деескалация, спазване на международното право и защита на цивилните. Б

България не признава официално правителството на талибаните, но поддържа контакти по хуманитарни въпроси.

Ескалация на войната между Пакистан и Афганистан неизбежно ще принуди още хиляди хора да напуснат региона. Основният маршрут на афганистанските бежанци преминава през Иран и Турция, като крайната им цел е Западна Европа, а България е първата сухопътна граница на ЕС. Засиленият миграционен натиск ще постави под напрежение "Гранична полиция" и центровете за бежанци у нас. Това има пряко отношение към пълноправното членство на България в Шенген по сухопътни граници, тъй като сигурността на външните граници на ЕС е основен критерий за партньорите ни

Пакистан е ключов съюзник на Китай. Пекин има огромни икономически интереси в региона. Русия наскоро извади талибаните от списъка си с терористични организации, опитвайки се да засили влиянието си в Кабул.

Българската армия участва над две десетилетия в мисията на НАТО (ISAF / "Решителна подкрепа") там.