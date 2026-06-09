Предупреждение от Германия: Световният ред се разпада

Четири германски института за изследване на мира предупредиха, че основаният на правила световен ред „се разпада“, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Демокрациите са подложени на натиск по целия свят“, каза изследователят на конфликти Конрад Шетер по време на представянето на годишния „Доклад за мира“.

„Както броят им, така и качеството им намаляват в световен мащаб“, каза още Шетер и добави, че „в същото време основаният на правила ред се разпада“.

В доклада се посочва, че ООН е в дълбока криза, като съперничеството между големите сили блокира вземането на решения, особено в Съвета за сигурност. Работата на световната организация се подкопава и от финансови съкращения.

Въпреки това няма жизнеспособна алтернатива на ООН, твърдят авторите на доклада. Те призовават германското правителство да работи съвместно със средни и по-малки държави, за да се бори за стабилно финансиране и реформи.

Периодът между 2021 и 2024 г. бележи най-изпълнената с насилие фаза след края на Студената война, според доклада. В него се посочва, че са били отчетени 61 въоръжени конфликта в 36 държави, а броят на разселените хора по света е нараснал до над 120 милиона през април 2025 г.

Правителствата се държат като военачалници, нарушавайки международните правила и използвайки насилие, за да отстояват интересите си, се казва още в доклада. Това е особено очевидно при интервенциите на САЩ, Русия и Израел, но също и в действията на Пакистан, Турция, Етиопия и монархиите от Залива.

Германските институти предупреждават, че съкращенията на международната помощ засилват нестабилността в уязвимите държави и пречат на ефективното предотвратяване на конфликти.

Според тях, за да се гарантира мирът, са необходими надеждни гаранции за сигурност, правила, съобразени с международното право, контролиран подход към санкциите и създаване на стабилни държавни структури.