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Предупреждение от Германия: Световният ред се разпада

Предупреждение от Германия: Световният ред се разпада

9 Юни, 2026 07:14 4 826 90

  • сигурност-
  • отбрана-
  • германия-
  • оон-
  • нато-
  • русия

Правителствата се държат като военачалници, нарушавайки международните правила и използвайки насилие, за да отстояват интересите си

Предупреждение от Германия: Световният ред се разпада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири германски института за изследване на мира предупредиха, че основаният на правила световен ред „се разпада“, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Демокрациите са подложени на натиск по целия свят“, каза изследователят на конфликти Конрад Шетер по време на представянето на годишния „Доклад за мира“.

„Както броят им, така и качеството им намаляват в световен мащаб“, каза още Шетер и добави, че „в същото време основаният на правила ред се разпада“.

В доклада се посочва, че ООН е в дълбока криза, като съперничеството между големите сили блокира вземането на решения, особено в Съвета за сигурност. Работата на световната организация се подкопава и от финансови съкращения.

Въпреки това няма жизнеспособна алтернатива на ООН, твърдят авторите на доклада. Те призовават германското правителство да работи съвместно със средни и по-малки държави, за да се бори за стабилно финансиране и реформи.

Периодът между 2021 и 2024 г. бележи най-изпълнената с насилие фаза след края на Студената война, според доклада. В него се посочва, че са били отчетени 61 въоръжени конфликта в 36 държави, а броят на разселените хора по света е нараснал до над 120 милиона през април 2025 г.

Правителствата се държат като военачалници, нарушавайки международните правила и използвайки насилие, за да отстояват интересите си, се казва още в доклада. Това е особено очевидно при интервенциите на САЩ, Русия и Израел, но също и в действията на Пакистан, Турция, Етиопия и монархиите от Залива.

Германските институти предупреждават, че съкращенията на международната помощ засилват нестабилността в уязвимите държави и пречат на ефективното предотвратяване на конфликти.

Според тях, за да се гарантира мирът, са необходими надеждни гаранции за сигурност, правила, съобразени с международното право, контролиран подход към санкциите и създаване на стабилни държавни структури.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    95 11 Отговор
    Нормално, светът не иска извратените ви правила. И ще се очисти от тях.

    Коментиран от #53, #68

    07:20 09.06.2026

  • 2 да се разпада

    76 5 Отговор
    Всеки край е ново начало с нови играчи.

    Коментиран от #37

    07:20 09.06.2026

  • 3 име

    89 9 Отговор
    За ООН от десетилетия е ясно, че не върши нищо, просто не вършеше работа в Африка, а за там новини не се чуваха много-много. Там геноцида си е ежедневие, но понеже западни компании трябва да цоцат природни ресурси, всичката дейност на ООН беше мижи да те лажем. Обаче откак позволихме на един крадлив киевски наркоман и хунтата зад него да ни цоцат и крадат за добър ден, тогава вече взехме да усещаме ефекта от бездействието.

    07:20 09.06.2026

  • 4 избирател

    54 5 Отговор
    По скоро ЕС

    07:21 09.06.2026

  • 5 Това е

    55 4 Отговор
    добра новина !

    07:21 09.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Димитър Георгиев

    85 7 Отговор
    Швабите които разпалиха 2световни войни имали 4института за мир ,да ривьеш ли ,да се смееш ли ?

    07:22 09.06.2026

  • 8 Представяте ли си?!

    80 2 Отговор
    ,,ЧЕТИРИ германски института за изследване на мира предупредиха..."
    Колко нищоправци лежат на гърба на немският народ ....!
    А някога Германия бе символ на ред,дисциплина и...работа!

    07:24 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е да

    68 2 Отговор
    Вашият световен ред се разпада. Така е. Резултат от агресивната ви политика.

    Коментиран от #24

    07:27 09.06.2026

  • 11 Мирча Кришан

    55 4 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Надай се и ще стане ....
    Но Соломон Паси още преди 30 години книга написа за разпада на Русия и още чака да се разпадне. Ама както върви , няма да го доживее.
    Ходи при него да чакате двамата ...

    07:28 09.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мирча Кришан

    38 5 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    От друга страна , Русия е огромна . Ако реши , ще засели Сибир с китайци .
    Ама за вас един по среден ...

    07:29 09.06.2026

  • 15 Наблюдател

    56 2 Отговор
    Уточнете малко.
    Световен ред основан на правила, които днес са едни, утре други. За едни важат, за други не. Тези правила си ги пишат всеки ден, както за в момента им оттърва.
    Естествено, че такъв световен ред няма бъдеще.

    Коментиран от #22

    07:29 09.06.2026

  • 16 за какво предупреждавате ?

    34 4 Отговор
    каква по-хубава новина от това???

    07:31 09.06.2026

  • 17 само РУСКИ АТОМИ ЩЕ НИ СПАСЯТ ОТ

    35 9 Отговор
    ГЕРМАНСКИТЕ ЕС ФАШИСТИ !

    07:31 09.06.2026

  • 18 име

    37 3 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Стоенчо, ти ли си, ма? От 2014 ти чета прогнозите как Русия фалира до няколко месеца. Кой месец сме сега?

    07:31 09.06.2026

  • 19 Жеко

    49 3 Отговор
    Ами нали вие демократите го направихте . Направихте всичко възможно да се разпадне Ссср.
    Направихте веднага сума войни за нула време . Либия ,Сирия ,Ирак ,Сърбия ,Афганистан , Украйна ,Йемен ,Иран, Ливан......
    Сега ревете че редът се разпадал ..
    Кой ред бе ? Вашия ли ?

    07:32 09.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПОМНЯ ЧЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ УЧАСТВАХА

    45 3 Отговор
    В БОМБЕНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ С ОБЕДНЕН УРАН ! А БЪЛГАРИЯ ИМ ДАДЕ НЕБЕТО СИ ...........

    07:34 09.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 защо

    39 1 Отговор
    За всичко са сесетили германските институти, само случайно са пропуснали "оранжевите революции".
    Ама просто не са се сетили!

    07:36 09.06.2026

  • 24 Любопитен

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Е да":

    А Вашата алтернатива или Вашето виждане за нов световен ред каква е?

    07:37 09.06.2026

  • 25 Ха ха ха,германци за мир!?

    36 3 Отговор
    Все едно, вълкът да мисли добро за агнето!? Швабите искаха света да унищожат, сега плачат за мир,Господи вразуми ги.

    07:37 09.06.2026

  • 26 Бреййй

    13 1 Отговор
    Голям инстетут

    07:39 09.06.2026

  • 27 ЛЕИЛИИИ

    23 2 Отговор
    КВО ПРОЗРЕНИЕ
    АМ ЧИ ОЩЕ ОТ ВОЙНАТА В ЗАЛИВА СА РАЗПАДА БЕ
    СЛЕДВА АРАБСКАТА ПРОЛЕТ ЮГОСЛАВИЯ КОСОВО И ГЕНОЦИДА НА БАНДЕ....ЦИТЕ В ДОМБАС ПОДКОКОРОСВАН ОТ САЩ И АНГЛИЯ
    ТЕА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА ПРАЯТ НА УЩИПАНИ
    А ПИТАХА ЛИ ФРАУ МЕРКЕЛ КО МИСЛИ ЗА СОБСТВЕННАТА СИ ВИНА ПО ТОЯ ПОВОД

    07:39 09.06.2026

  • 28 Фен

    37 2 Отговор
    Бяха готини тримата души в една лодка, без да става дума за кучето. Мерц, Стармър и Макрон, без да става дума за Зе. Тримата с по 20 процента популярност в страните си, Зе с изтекъл от година и нещо мандат. И те ще решават бъдещето на Европа. 🤮

    07:39 09.06.2026

  • 29 Ба бааааа

    27 3 Отговор
    ЕК съсипа ЕС урсулите в затвора

    07:43 09.06.2026

  • 30 9ти септември

    25 2 Отговор
    Германия се превърна в гето смарад и боклук навсякъде до каде доживяха индийци да им правят вурстове и се научиха дюнери да ядът

    07:47 09.06.2026

  • 31 Голфаровото гоги

    13 2 Отговор
    И с него не функциониращитят бюрократичен европейски съюз

    07:48 09.06.2026

  • 32 Свободен

    8 28 Отговор
    И зад всичко това стои един недорасляк, който има обувки с токчета?!
    Не е за вярване, че светът не може да го извади от бункера му в Кремъл и да го прибере при Милошевич?!

    Коментиран от #35, #40, #51

    07:51 09.06.2026

  • 33 Край

    17 2 Отговор
    Правилното е да се каже че основания от вашите правила ред се разпада.

    07:53 09.06.2026

  • 34 хер ФЛИК

    16 1 Отговор
    Германците чак сега ли го разбраха това нещо със световни ред ?

    07:54 09.06.2026

  • 35 Албрехт Дюрер

    18 4 Отговор

    До коментар #32 от "Свободен":

    А нещо да кажеш за поредицата от "демократични" американски президенти , които избиваха , мачкаха , разрушаваха на воля и за свой личен кеф ? Те трябва ли да бъдат арестувани ?
    Може да попиташ какво мислят в Куба , Афганистан , Иран , Ирак , Сирия , Либия , Мексико , от които само Мексико има граница със САЩ . Всички други са на хиляди километри разстояние !

    Коментиран от #49

    07:58 09.06.2026

  • 36 Емигрант

    6 5 Отговор
    В момента се подготвя пълно бъдещо урравление над българите.
    Ако сте забелязали, интензивно от 2 седмици се слагат през 500м стълбове с камери. До края на 2026г парите стават само цифрови, махат книжните.
    От там насетне.........

    08:00 09.06.2026

  • 37 Моето мнение

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "да се разпада":

    И преди ВСВ така си мислеха насилниците с разни Райхове и после видяхме колко милиона бяха зверски избити.
    Ще си мечтаеш за времената когато нямаше такова насилие и нарушения на правовия ред, ама ще бъде късно.

    08:00 09.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 э абаротное

    3 2 Отговор
    Това ДОБРА или ЛОША новина е ? Въпрос на тълкуване ли е ?

    08:01 09.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дон Корлеоне

    2 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:03 09.06.2026

  • 42 Хса

    14 2 Отговор
    Ефрогеиския рвд е далечв от световен и е порочен и греховен

    08:04 09.06.2026

  • 43 Емигрант

    6 4 Отговор
    В момента се подготвя пълно бъдещо урравление над българите.
    Ако сте забелязали, интензивно от 2 седмици се слагат през 500м стълбове с камери. До края на 2026г парите стават само цифрови, махат книжните.
    От там насетне.........

    Коментиран от #64, #82

    08:04 09.06.2026

  • 44 Иванче.

    9 2 Отговор
    Разбира се. Се разпада този ред с правила назначавани от Запад на всички останали, които вече не искат да бъдат ограбвани и мачкани.Ще останат само малките с еластичен гръбнак, и които свикнали да се прекланят.

    08:04 09.06.2026

  • 45 Шушу Мушу

    16 1 Отговор
    Защо световния ред трябва да бъде този , който е изгоден само за 1 , 2 или 3 определени държави ? Само защото имат ядрено оръжие ли ? Защото САМО те са най-умни , добри , честни и правдиви ли ? Кой им е дал това право ? Господ БОГ ли ? И кой от всички богове ?

    Коментиран от #62

    08:06 09.06.2026

  • 46 ФЕС

    7 4 Отговор
    Сега ли признавате бе подлоги сионизтки вие сте съученици на терор.и на палестинския геносит.

    08:06 09.06.2026

  • 47 поредна

    9 3 Отговор
    буламач..от някави си 4 института на сорос..то бива извращения..всички са виновни, но германци дават акъл..за пореден път..Пак ли ще каните имигранти, или вече ви мина? Защото видите ли германски били институти, трябва да им вярваме..За да по-силно послание, трябваше да съберете примерно 40 института и тогава може би някой кретен ще се подведе под вашите либерални изводи..А какъв ред ви искате?...Хитлер вече видяхме..или пак ще ни пробутвате евротретополови извращения..

    08:08 09.06.2026

  • 48 Пенчо

    8 1 Отговор
    Че това ред ли е!?

    08:08 09.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Световният ред

    9 2 Отговор
    отдавна се е разпаднал! Сега просто е в трансформация на нови влияния! САЩ вече няма да е хегемона на света и затова виждаме вояжите му като бясно куче! Лошото е, че такъв процес е много дълъг и ще има много народи, които ще пострадат!

    08:09 09.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Албрехт Дюрер

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Абе дюнер":

    Според теб ДЕМОКРАТИЧНИ ли са американските президенти ?
    И още нещо , не знам къде си учил български , ама опитай да сложиш някъде ЗАПЕЙТАКИ бе , човече !
    Знаеш ли , че има и Препинателните знаци в нашия език ?

    Коментиран от #58, #61

    08:17 09.06.2026

  • 55 Факт

    7 1 Отговор
    пропускат оснвен спосор на войните ЕС

    08:17 09.06.2026

  • 56 Иван

    3 9 Отговор
    Започва с разпадът на Чебурашия.

    08:18 09.06.2026

  • 57 хихи

    3 9 Отговор
    световния ред не е сигурно, но Рашка се разпада със сигурност хихи

    08:20 09.06.2026

  • 58 Фани се гръммни а?

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Албрехт Дюрер":

    Крреттен!

    08:20 09.06.2026

  • 59 Тея сега ли се усетиха

    5 1 Отговор
    Световния ред по правилата на САЩ и Европа демек се разпада. Световния ред ор 2014г вече е нов САЩ срещу Русия и Китай. Всички други са участници или наблюдатели.

    08:25 09.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Лягай да спиш

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Албрехт Дюрер":

    Скученчервенпенс

    08:36 09.06.2026

  • 62 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Шушу Мушу":

    Никой не им е "дал" това право. Те сами са си го извоювали. В природата е така - хищниците са на върха на хранителната верига. Можеш да се оплачеш на Бог, че така е устроил света.

    08:38 09.06.2026

  • 63 Лгтбвгдщшиая

    5 0 Отговор
    Интересна статистика.
    Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
    Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
    Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.

    08:40 09.06.2026

  • 64 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Емигрант":

    Камери на всеки стълб и напълно цифрови пари в Китай отдавна са факт. Нали за копейките тази държава е върхът на сладоледа?

    08:41 09.06.2026

  • 65 Светът е в криза и войни,

    1 4 Отговор
    заради двама неадекватни старчока в Кремъл и Белия дом!

    И двамата сънуват някакъв триумвират с третия старчок в Пекин, който все пак е по- адкватен от тях и все още не е нападнал никого.

    Тримата авторитари мечтаят да разделят света на три, чертаят зони на вляние на салфетки и си зплюват " задни дворове ".

    В същото време се дебнат един друг и всеки си създава съюзи против другите двама.

    Цезар, Помпей и Крас в 21 век!

    Коментиран от #83

    08:42 09.06.2026

  • 66 Въпросче

    9 2 Отговор
    " интервенциите на САЩ, Русия и Израел, но също и в действията на Пакистан, Турция, Етиопия и монархиите от Залива." / До тук вярно . Но защо не е включен и ЕС , като главен съучастник още от Майданския преврат във войната срещу Русия ?

    08:42 09.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Нейсе

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Путин през 2007 година като им говореше, че световния ред е застрашен, тапи ли имаха в ушите?

    08:46 09.06.2026

  • 69 Простият

    7 1 Отговор
    Топлата вода е открита отново - този път от гирманците.

    08:47 09.06.2026

  • 70 Реалист

    1 6 Отговор
    Така ще е, като Европа и САЩ не са единни. Сега на тези Аятоласи защо им се позволява да си разиграват коня?! Трябваше да ги торпилират и САЩ бяха готови, ама страхливите ЕС се дърпат... На Русия същата работа, защо й се позволи тази агресия срещу Украйна, срамно?! УТре и Китай ще нападне Тайван, Индия ще се нахвърли на Пакистан и т.н.

    08:47 09.06.2026

  • 71 Има

    7 0 Отговор
    ли разлика между тези институти за изследване на мира и Института за изследване на войната? А с институтите за изследване на демокрацията?

    08:48 09.06.2026

  • 72 ВВП

    6 1 Отговор
    Toчно..Всичко е лъжа,фейк,монтаж,измама ,.Германия пък спонсорира тероризъм..Налива пари и оръжие в Окропистан от 2014..Защото мразят РФ..Защото бяха пребити през ВСВ..

    08:50 09.06.2026

  • 73 000

    5 1 Отговор
    Разпада се западната колониална система. Сега идва обедняването на европа.

    08:51 09.06.2026

  • 74 ВВП

    7 1 Отговор
    Германия пое водеща роля в разпада на реда .На немския ред..идити на уййия.!

    08:52 09.06.2026

  • 75 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Дойче капутите сега ли разбраха, че ООН е излишна организация? И дойчекапутите иман вина за това. Къде беше ООН когато нато и краваря газиха света? Ирак, Иран, Сърбия, Лижбия, Сирия, Газа, Афганистан.....къде точно се намеси оон и даде мандат или предприе санкции?

    08:53 09.06.2026

  • 76 Крали Марко

    6 0 Отговор
    На върха на демокрациите стоят парите. Те са над всичко и всеки го знае. Парите раждат закони изгодни и демокрация за параван.
    Господа , човечеството не познава само демокрацията като социален лост за съществуване има и меритокрация.

    08:53 09.06.2026

  • 77 Стефан

    4 0 Отговор
    Добро утро от 2019 г.

    08:54 09.06.2026

  • 78 Пришелец

    1 1 Отговор
    Изследователи се изказват,че "Светът се пълни с военоначалници".
    Ако има някой умен да ги разбере?

    08:58 09.06.2026

  • 79 Интересно защо

    4 0 Отговор
    ни една страна от Европа не е спомената, че с народите си Правителствата се държат като военачалници, нарушавайки международните правила и използвайки насилие, за да отстояват интересите си?

    Аман от институти!

    08:58 09.06.2026

  • 80 ТА ТОВА АЗ И МНОГО

    5 0 Отговор
    ДРУГИ ГО ЗНАЕМ ПИШЕМ ОТ ГОДИНИ. САМО ТЕ ГОРКИТЕ НЕ СЕ СЕТИЛИ. ПЪЛЕН ФАЛШ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ЦАРИ У ЕУТУ. НО ЩЕ СИ ТРЪГНАТ ВСИЧКИ СЪС ПЪЛНИ ДИСАГИ СЪС ПАРИ. И ЕДИН НАРКОКЛОУН СРЕД ТЯХ. А КОЛКО УМРЯХА НЕ САМО ВЪВ ОКОПИТЕ ЗАРАДИ ТАЗИ АЛЧНОСТ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ.

    09:04 09.06.2026

  • 81 Хер Флик

    1 0 Отговор
    Яяяяяя, Яяяяя, Гоооод, Фундабаааар, Шайййсееее, Яяяяяя

    09:08 09.06.2026

  • 82 Боги

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Емигрант":

    В наше село камери няма, пенсиите си ги получаваме в пощата. Да му мислят в софето.

    09:09 09.06.2026

  • 83 И кое му е неадватното на Кремъл?

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Светът е в криза и войни,":

    Че не постъпва както Нетаняху ли?
    Войните се разпалват от други! И всеки който се интересува чете, ги знае.

    09:10 09.06.2026

  • 84 Запознат

    0 1 Отговор
    "Световният ред се разпада"

    Какъв "световен ред" има когато вие нападахте Ирак, Либия, Югославия, Афганистан и организирахте "цветни" революции по целия свят включително в Украйна, когато сваляхте "диктатори" в Судан и Сирия. За какви "основаният на правила ред" става въпрос когато си затваряте очите за зверствата на евреите или американците по света. По какви правила е легитимно да отвлечеш президент на държава, по какви правила налагаш ембарго на държава като Куба само защото не е под твой контрол.

    Иначе сте прави че вашият "световен ред" се разпада просто защото не е никакъв ред а своеволия и двойни стандарти от ваша страна.

    09:12 09.06.2026

  • 85 Оруел

    2 0 Отговор
    ,,Мирът е война. Войната е мир.,, Германците са загрижени.

    09:14 09.06.2026

  • 86 д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Разпадането на световния ред не е добра новина особено за малки и слаби икономически и военно държави, като България. Тези, които пишат, че това е добра новина просто не разсъждават. Те си мислят, че разпадането на световния ред ще навреди, например на САЩ, което е наивно. Или на ЕС, което е по-вероятно, но също не е в полза на България.
    Държави, като България не могат да играят в игра без правила и да се надяват на високи резултати.
    Имайте предвид, че разпадането на световния ред се случва на фона на възход на изкуствения интелект, автоматизация и роботизация на икономиката, климатични промени, продоволствена несигурност и милитаризация. Ако световния ред се разпадаше преди 100 г., не би било чак такъв проблем, но в днешно време международен хаос ще навреди на по-слабите и уязвимите. А, ние българите сме именно в тази позиция.

    09:30 09.06.2026

  • 87 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Някой трябва да пренапише критериите за демокрация и тогава да другите ще спрат да плещят!

    09:32 09.06.2026

  • 88 Възмутен

    2 0 Отговор
    "Правителствата се държат като военачалници, нарушавайки международните правила и използвайки насилие, за да отстояват интересите си"

    Е така де ама не казват защо от Германия против Русия има санкции а срещу САЩ и Израел няма. Защо подпомагат киевската хунта а не подпомагат палестинците или иранците. Нали ужким са се загрижили за "международните правила" а самите те не ги спазват или са едностранни. Защо разрешиха на Израел да си направи ядрени бомби а не разрешават на Иран - къде бяха тогава "международните правила". Къде бяха "международните правила" когато в коалиция със САЩ нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Сърбия и Афганистан.

    Значи ужким "международните правила" ама те не важат за тях и сега "светът" им се срива и ще трябва да живеят в нов в който правилата ще важат и за тях и вече рев.

    09:34 09.06.2026

  • 89 ВВП

    0 0 Отговор
    Европата обеднява ,редът се разпада Азия забогатява ..Окрайната се смалява ..Все красиви неща ..

    09:37 09.06.2026

  • 90 ВВП

    0 0 Отговор
    Есср ,начело с Германия и Франция не уважават РФ ..Уважението е преди всичко..Спонсорираха един кървав преврат в Окропистан..И после видяхме последствията ..Връщане назад , НЯМА!!

    09:39 09.06.2026

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