Предупреждение от Германия: Световният ред се разпада

Четири германски института за изследване на мира предупредиха, че основаният на правила световен ред „се разпада“, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Демокрациите са подложени на натиск по целия свят“, каза изследователят на конфликти Конрад Шетер по време на представянето на годишния „Доклад за мира“.
„Както броят им, така и качеството им намаляват в световен мащаб“, каза още Шетер и добави, че „в същото време основаният на правила ред се разпада“.
В доклада се посочва, че ООН е в дълбока криза, като съперничеството между големите сили блокира вземането на решения, особено в Съвета за сигурност. Работата на световната организация се подкопава и от финансови съкращения.
Въпреки това няма жизнеспособна алтернатива на ООН, твърдят авторите на доклада. Те призовават германското правителство да работи съвместно със средни и по-малки държави, за да се бори за стабилно финансиране и реформи.
Периодът между 2021 и 2024 г. бележи най-изпълнената с насилие фаза след края на Студената война, според доклада. В него се посочва, че са били отчетени 61 въоръжени конфликта в 36 държави, а броят на разселените хора по света е нараснал до над 120 милиона през април 2025 г.
Правителствата се държат като военачалници, нарушавайки международните правила и използвайки насилие, за да отстояват интересите си, се казва още в доклада. Това е особено очевидно при интервенциите на САЩ, Русия и Израел, но също и в действията на Пакистан, Турция, Етиопия и монархиите от Залива.
Германските институти предупреждават, че съкращенията на международната помощ засилват нестабилността в уязвимите държави и пречат на ефективното предотвратяване на конфликти.
Според тях, за да се гарантира мирът, са необходими надеждни гаранции за сигурност, правила, съобразени с международното право, контролиран подход към санкциите и създаване на стабилни държавни структури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #53, #68
07:20 09.06.2026
2 да се разпада
Коментиран от #37
07:20 09.06.2026
3 име
07:20 09.06.2026
4 избирател
07:21 09.06.2026
5 Това е
07:21 09.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Димитър Георгиев
07:22 09.06.2026
8 Представяте ли си?!
Колко нищоправци лежат на гърба на немският народ ....!
А някога Германия бе символ на ред,дисциплина и...работа!
07:24 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е да
Коментиран от #24
07:27 09.06.2026
11 Мирча Кришан
До коментар #9 от "Факт":Надай се и ще стане ....
Но Соломон Паси още преди 30 години книга написа за разпада на Русия и още чака да се разпадне. Ама както върви , няма да го доживее.
Ходи при него да чакате двамата ...
07:28 09.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мирча Кришан
До коментар #9 от "Факт":От друга страна , Русия е огромна . Ако реши , ще засели Сибир с китайци .
Ама за вас един по среден ...
07:29 09.06.2026
15 Наблюдател
Световен ред основан на правила, които днес са едни, утре други. За едни важат, за други не. Тези правила си ги пишат всеки ден, както за в момента им оттърва.
Естествено, че такъв световен ред няма бъдеще.
Коментиран от #22
07:29 09.06.2026
16 за какво предупреждавате ?
07:31 09.06.2026
17 само РУСКИ АТОМИ ЩЕ НИ СПАСЯТ ОТ
07:31 09.06.2026
18 име
До коментар #9 от "Факт":Стоенчо, ти ли си, ма? От 2014 ти чета прогнозите как Русия фалира до няколко месеца. Кой месец сме сега?
07:31 09.06.2026
19 Жеко
Направихте веднага сума войни за нула време . Либия ,Сирия ,Ирак ,Сърбия ,Афганистан , Украйна ,Йемен ,Иран, Ливан......
Сега ревете че редът се разпадал ..
Кой ред бе ? Вашия ли ?
07:32 09.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПОМНЯ ЧЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ УЧАСТВАХА
07:34 09.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 защо
Ама просто не са се сетили!
07:36 09.06.2026
24 Любопитен
До коментар #10 от "Е да":А Вашата алтернатива или Вашето виждане за нов световен ред каква е?
07:37 09.06.2026
25 Ха ха ха,германци за мир!?
07:37 09.06.2026
26 Бреййй
07:39 09.06.2026
27 ЛЕИЛИИИ
АМ ЧИ ОЩЕ ОТ ВОЙНАТА В ЗАЛИВА СА РАЗПАДА БЕ
СЛЕДВА АРАБСКАТА ПРОЛЕТ ЮГОСЛАВИЯ КОСОВО И ГЕНОЦИДА НА БАНДЕ....ЦИТЕ В ДОМБАС ПОДКОКОРОСВАН ОТ САЩ И АНГЛИЯ
ТЕА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА ПРАЯТ НА УЩИПАНИ
А ПИТАХА ЛИ ФРАУ МЕРКЕЛ КО МИСЛИ ЗА СОБСТВЕННАТА СИ ВИНА ПО ТОЯ ПОВОД
07:39 09.06.2026
28 Фен
07:39 09.06.2026
29 Ба бааааа
07:43 09.06.2026
30 9ти септември
07:47 09.06.2026
31 Голфаровото гоги
07:48 09.06.2026
32 Свободен
Не е за вярване, че светът не може да го извади от бункера му в Кремъл и да го прибере при Милошевич?!
Коментиран от #35, #40, #51
07:51 09.06.2026
33 Край
07:53 09.06.2026
34 хер ФЛИК
07:54 09.06.2026
35 Албрехт Дюрер
До коментар #32 от "Свободен":А нещо да кажеш за поредицата от "демократични" американски президенти , които избиваха , мачкаха , разрушаваха на воля и за свой личен кеф ? Те трябва ли да бъдат арестувани ?
Може да попиташ какво мислят в Куба , Афганистан , Иран , Ирак , Сирия , Либия , Мексико , от които само Мексико има граница със САЩ . Всички други са на хиляди километри разстояние !
Коментиран от #49
07:58 09.06.2026
36 Емигрант
Ако сте забелязали, интензивно от 2 седмици се слагат през 500м стълбове с камери. До края на 2026г парите стават само цифрови, махат книжните.
От там насетне.........
08:00 09.06.2026
37 Моето мнение
До коментар #2 от "да се разпада":И преди ВСВ така си мислеха насилниците с разни Райхове и после видяхме колко милиона бяха зверски избити.
Ще си мечтаеш за времената когато нямаше такова насилие и нарушения на правовия ред, ама ще бъде късно.
08:00 09.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 э абаротное
08:01 09.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дон Корлеоне
08:03 09.06.2026
42 Хса
08:04 09.06.2026
43 Емигрант
Ако сте забелязали, интензивно от 2 седмици се слагат през 500м стълбове с камери. До края на 2026г парите стават само цифрови, махат книжните.
От там насетне.........
Коментиран от #64, #82
08:04 09.06.2026
44 Иванче.
08:04 09.06.2026
45 Шушу Мушу
Коментиран от #62
08:06 09.06.2026
46 ФЕС
08:06 09.06.2026
47 поредна
08:08 09.06.2026
48 Пенчо
08:08 09.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Световният ред
08:09 09.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Албрехт Дюрер
До коментар #49 от "Абе дюнер":Според теб ДЕМОКРАТИЧНИ ли са американските президенти ?
И още нещо , не знам къде си учил български , ама опитай да сложиш някъде ЗАПЕЙТАКИ бе , човече !
Знаеш ли , че има и Препинателните знаци в нашия език ?
Коментиран от #58, #61
08:17 09.06.2026
55 Факт
08:17 09.06.2026
56 Иван
08:18 09.06.2026
57 хихи
08:20 09.06.2026
58 Фани се гръммни а?
До коментар #54 от "Албрехт Дюрер":Крреттен!
08:20 09.06.2026
59 Тея сега ли се усетиха
08:25 09.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Лягай да спиш
До коментар #54 от "Албрехт Дюрер":Скученчервенпенс
08:36 09.06.2026
62 Факти
До коментар #45 от "Шушу Мушу":Никой не им е "дал" това право. Те сами са си го извоювали. В природата е така - хищниците са на върха на хранителната верига. Можеш да се оплачеш на Бог, че така е устроил света.
08:38 09.06.2026
63 Лгтбвгдщшиая
Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.
08:40 09.06.2026
64 Факти
До коментар #43 от "Емигрант":Камери на всеки стълб и напълно цифрови пари в Китай отдавна са факт. Нали за копейките тази държава е върхът на сладоледа?
08:41 09.06.2026
65 Светът е в криза и войни,
И двамата сънуват някакъв триумвират с третия старчок в Пекин, който все пак е по- адкватен от тях и все още не е нападнал никого.
Тримата авторитари мечтаят да разделят света на три, чертаят зони на вляние на салфетки и си зплюват " задни дворове ".
В същото време се дебнат един друг и всеки си създава съюзи против другите двама.
Цезар, Помпей и Крас в 21 век!
Коментиран от #83
08:42 09.06.2026
66 Въпросче
08:42 09.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Нейсе
До коментар #1 от "Без име":Путин през 2007 година като им говореше, че световния ред е застрашен, тапи ли имаха в ушите?
08:46 09.06.2026
69 Простият
08:47 09.06.2026
70 Реалист
08:47 09.06.2026
71 Има
08:48 09.06.2026
72 ВВП
08:50 09.06.2026
73 000
08:51 09.06.2026
74 ВВП
08:52 09.06.2026
75 Хохо Бохо
08:53 09.06.2026
76 Крали Марко
Господа , човечеството не познава само демокрацията като социален лост за съществуване има и меритокрация.
08:53 09.06.2026
77 Стефан
08:54 09.06.2026
78 Пришелец
Ако има някой умен да ги разбере?
08:58 09.06.2026
79 Интересно защо
Аман от институти!
08:58 09.06.2026
80 ТА ТОВА АЗ И МНОГО
09:04 09.06.2026
81 Хер Флик
09:08 09.06.2026
82 Боги
До коментар #43 от "Емигрант":В наше село камери няма, пенсиите си ги получаваме в пощата. Да му мислят в софето.
09:09 09.06.2026
83 И кое му е неадватното на Кремъл?
До коментар #65 от "Светът е в криза и войни,":Че не постъпва както Нетаняху ли?
Войните се разпалват от други! И всеки който се интересува чете, ги знае.
09:10 09.06.2026
84 Запознат
Какъв "световен ред" има когато вие нападахте Ирак, Либия, Югославия, Афганистан и организирахте "цветни" революции по целия свят включително в Украйна, когато сваляхте "диктатори" в Судан и Сирия. За какви "основаният на правила ред" става въпрос когато си затваряте очите за зверствата на евреите или американците по света. По какви правила е легитимно да отвлечеш президент на държава, по какви правила налагаш ембарго на държава като Куба само защото не е под твой контрол.
Иначе сте прави че вашият "световен ред" се разпада просто защото не е никакъв ред а своеволия и двойни стандарти от ваша страна.
09:12 09.06.2026
85 Оруел
09:14 09.06.2026
86 д-р Марин Белчев
Държави, като България не могат да играят в игра без правила и да се надяват на високи резултати.
Имайте предвид, че разпадането на световния ред се случва на фона на възход на изкуствения интелект, автоматизация и роботизация на икономиката, климатични промени, продоволствена несигурност и милитаризация. Ако световния ред се разпадаше преди 100 г., не би било чак такъв проблем, но в днешно време международен хаос ще навреди на по-слабите и уязвимите. А, ние българите сме именно в тази позиция.
09:30 09.06.2026
87 Отреазвяващ
09:32 09.06.2026
88 Възмутен
Е така де ама не казват защо от Германия против Русия има санкции а срещу САЩ и Израел няма. Защо подпомагат киевската хунта а не подпомагат палестинците или иранците. Нали ужким са се загрижили за "международните правила" а самите те не ги спазват или са едностранни. Защо разрешиха на Израел да си направи ядрени бомби а не разрешават на Иран - къде бяха тогава "международните правила". Къде бяха "международните правила" когато в коалиция със САЩ нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Сърбия и Афганистан.
Значи ужким "международните правила" ама те не важат за тях и сега "светът" им се срива и ще трябва да живеят в нов в който правилата ще важат и за тях и вече рев.
09:34 09.06.2026
89 ВВП
09:37 09.06.2026
90 ВВП
09:39 09.06.2026