Унгарският премиер вижда Украйна в ЕС след 10-15 години

Новият унгарски премиер Петер Мадяр обяви сериозен обрат в позицията на Будапеща, като потвърди, че Унгария официално одобрява отварянето на първия преговорен клъстер за членство на Украйна в ЕС, предаде Kyiv Post.

Това решение „отпушва“ процеса на разширяване на блока, който прекара последните две години под ветото на предишния унгарски кабинет. Въпреки тази отстъпка към Брюксел и Киев, Мадяр постави много ясни червени линии, прагматични условия и дългосрочни резерви.

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Мадяр обяви постигането на „всеобхватно споразумение“ с украинския президент Володимир Зеленски относно езиковите, културните, образователните и политическите права на близо 100 000 етнически унгарци в украинския регион Закарпатие.

Той подчерта, че подкрепата за преговорите е условна. Унгария ще позволи реален напредък само след като тези мерки бъдат официално кодифицирани в украинското законодателство и залегнат в официалния екшън план на Украйна за ЕС.

С тази дипломатическа маневра Мадяр успя да деблокира и 16,4 милиарда евро замразени европейски фондове за Унгария, демонстрирайки по-прагматичен, но твърд подход в сравнение с предшественика си.

Мадяр изрично обяви, че неговото правителство категорично не подкрепя ускоряването или прескачането на етапи в присъединителния процес на Украйна, предаде RNZ. Той настоява, че Украйна трябва да премине през абсолютно всички 33 преговорни глави, спазвайки същите строги процедури и критерии без никакви изключения. Според унгарския лидер реалното членство на страната в блока може да се случи най-малко след 10 до 15 години.

Новият премиер потвърди, че Унгария ще упражни суверенното си право и ще проведе национален референдум относно окончателното приемане на Украйна в Европейския съюз. Мадяр уточни, че такъв референдум ще бъде организиран едва след като войната с Русия приключи окончателно и само ако към онзи момент Киев все още настоява за членство.

По време на официалната си визита в Австрия, Мадяр заяви, че ЕС трябва задължително да приеме държавите от Западните Балкани преди Украйна. Той аргументира това с тезата, че балканските страни чакат, правят компромиси и се подготвят от много години. Прескачането им в полза на нови кандидати би сринало доверието и стабилността в Югоизточна Европа.

Въпреки отварянето на преговорната врата за ЕС, Мадяр запазва част от икономическия консерватизъм на Будапеща. Той потвърди позицията си „Нито оръжия, нито пари за Украйна“, уверявайки унгарските избиратели, че финансовите ресурси на Будапеща няма да бъдат източвани за военна подкрепа на Киев.

В същото време той подкрепя общите европейски санкции срещу Русия и изразява солидарност с Украйна, но изисква баланс, който защитава унгарския суверенитет.

България официално поддържа последователна позиция в подкрепа на членството на Украйна в Европейския съюз.

Страната ни беше сред първите държави членки, които подписаха отвореното писмо, призоваващо за ускоряване на европейската интеграция на Киев още при старта на процедурата.

На европейско ниво България гласува „за“ отварянето на преговорните клъстери за Украйна и Молдова. Страната поддържа позицията на ЕС, че Киев принадлежи към „европейското семейство“, но държи на стриктното изпълнение на всички Копенхагенски критерии (върховенство на закона, борба с корупцията и икономически реформи).

България е одобрила участие с държавни гаранции (в размер на 10 млн. евро) във Фонда „ЕС за Украйна“, подкрепяйки общите финансови и макроикономически пакети на Брюксел за стабилизиране на страната.