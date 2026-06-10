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УЕФА обяви датите, на които четирите български отбори ще научат съперниците си в Европа

УЕФА обяви датите, на които четирите български отбори ще научат съперниците си в Европа

10 Юни, 2026 06:05 512 0

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  • лудогорец

С това на практика ще бъде дадено началото на новата европейска клубна кампания, в която България ще бъде представена от четири отбора

УЕФА обяви датите, на които четирите български отбори ще научат съперниците си в Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа (УЕФА) официално обяви датите, на които ще бъдат изтеглени жребиите за първите два предварителни кръга в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите през сезон 2026/2027.

С това на практика ще бъде дадено началото на новата европейска клубна кампания, в която България ще бъде представена от четири отбора.

Първият жребий е насрочен за вторник, 16 юни, и ще се проведе в централата на УЕФА в Нион. Тогава ще станат ясни двойките за първия предварителен кръг в трите европейски турнира. На този етап участие ще вземат шампионът на България Левски и носителят на SESAME Купа на България ЦСКА.

На следващия ден, 17 юни, ще бъде изтеглен и жребият за втория предварителен кръг в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Освен Левски и ЦСКА, в него ще се включат още вицешампионът ЦСКА 1948 и Лудогорец, които започват европейското си участие от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите.

Първите двубои от новия сезон в Европа ще се изиграят още в началото на юли. Срещите от първия предварителен кръг на Шампионската лига са предвидени за 7 и 8 юли, докато мачовете от същата фаза в Лига Европа и Лигата на конференциите ще се проведат на 9 юли.

Реваншите ще бъдат седмица по-късно, когато ще станат ясни отборите, които ще продължат към следващия етап. Така още през юни българските клубове ще научат първите си препятствия по пътя в Европа, а началото на юли ще постави реалния старт на битките.


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