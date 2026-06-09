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Пет държави от ЕС предлагат предпазни механизми за бъдещите членове на евроблока

Пет държави от ЕС предлагат предпазни механизми за бъдещите членове на евроблока

9 Юни, 2026 22:45 549 14

  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • урсула фон дер лaйен-
  • балкани-
  • евро-
  • еврозона

Документът описва възможни варианти, които могат да бъдат включени в бъдещите договори за присъединяване, включително нов механизъм за наблюдение

Пет държави от ЕС предлагат предпазни механизми за бъдещите членове на евроблока - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да обсъди възможността за временно ограничаване на някои права на глас на бъдещите нови членове на блока и за създаване на по-строги гаранции за върховенството на закона, пишат Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург в съвместен документ, видян от Ройтерс днес, пише БТА.

В ситуация, в която Черна гора, която се надява да се присъедини към ЕС през 2028 г., и Албания, Украйна и Молдова, които се стремят да напреднат в преговорите си за членство, еврочленките обсъждат дали правилата за нови членове трябва да бъдат променени. Някои столици настояват ЕС да създаде по-силни механизми за защита за бъдещите членове, отчасти заради опита на блока с отстъпление от демократичните стандарти в Унгария по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан.

Документът описва възможни варианти, които могат да бъдат включени в бъдещите договори за присъединяване, включително нов механизъм за наблюдение и „клауза за защита“, която да позволява предприемане на мерки при сериозно отстъпление в области като демокрацията и свободата на медиите.

„ЕС трябва да проведе задълбочен дебат относно възможността за временни, преходни ограничения на правото на глас на нови държави членки, особено в части от законодателството на ЕС, при които се изисква единодушие“, пишат петте държави, като посочват разширяването, външната политика и бюджета на ЕС като области, в които в момента е необходимо съгласието на всички страни членки.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    6 0 Отговор
    Тръмп подготвя сделка с Путин !
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!

    Коментиран от #13

    22:46 09.06.2026

  • 2 ЕС...

    10 1 Отговор
    стана концлагер.

    Коментиран от #9

    22:49 09.06.2026

  • 3 Аха...

    7 2 Отговор
    Тя и на мен една ми предлагаше предпазен механизъм, но той се скина! И вторият - също!

    Коментиран от #7

    22:49 09.06.2026

  • 4 С две думи

    9 1 Отговор
    без 404.

    22:49 09.06.2026

  • 5 Дзак

    8 1 Отговор
    Какви мерки ще предприемете, като никой няма да се съобразява с вас?

    22:50 09.06.2026

  • 6 Ние

    6 0 Отговор
    Води ни Путине! Искаме Лев или Рубла.

    22:52 09.06.2026

  • 7 Искате

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аха...":

    Да кажете, че предлаганата така или иначе е била отправена? Майстор сте на словото, че и за друго ме карате да се сетя.

    22:56 09.06.2026

  • 8 Урсулите искат и ще вкарат

    4 3 Отговор
    бандеристан в съюза, понеже по убеждения и те са същите, като на Бандера. А за него знаем, че е бил на страната на хитлеро-фашистите и е масов убиец. Даже след войната са го застреляли в Мюнхен. Ама на урсулите и каите това никак не им пречи. Бандера е "национален герой" на фашата - Бандеристан! Значи "бандеристан е готов да влезе в този съюз"? Според урсулите! Изводите си ги правете сами!

    Коментиран от #12, #14

    22:56 09.06.2026

  • 9 Анджо

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС...":

    Ходи в свободната русиика , там има свобода 17милиона квадратни километра.

    22:58 09.06.2026

  • 10 хахахахха

    2 0 Отговор
    какви предпазни механизми,като до година к0чин@т@ наречена ес няма да съществува,чешат си езиците само

    23:01 09.06.2026

  • 11 хаха

    0 1 Отговор
    Да дават онези безполезните байганьовци на Бункерния Плъх, в замяна на Украйна.
    Такава безполезна пасмина като балкано-ориенталците за нищо не става така или иначе.

    23:01 09.06.2026

  • 12 Е, кво

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Урсулите искат и ще вкарат":

    не е ли верно? За бандера има достатъчно инфо, четете. А урсулите защо си затварят очите за такъв "национален герой"?
    Това е все едно, ако Германия днес обяви Хитлер за техен "национален герой" и на никого да не му пука?

    23:02 09.06.2026

  • 13 Напълно вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Излизането от ес и нато е единственото спасение за България!

    23:03 09.06.2026

  • 14 Нищо

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Урсулите искат и ще вкарат":

    Не схващаш! Вкарването на Украйна в ЕС е единственият начин битите от всички Урсулианци, да надделят над САЩ и Англия за ресурсите на Украйна! Това е стратегически шанс за ЕС, който няма никакви ресурси. Но може да има тежки последствия при определен отговор от страна на Русия!

    23:03 09.06.2026

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