Пет държави от ЕС предлагат предпазни механизми за бъдещите членове на евроблока

Европейският съюз трябва да обсъди възможността за временно ограничаване на някои права на глас на бъдещите нови членове на блока и за създаване на по-строги гаранции за върховенството на закона, пишат Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург в съвместен документ, видян от Ройтерс днес, пише БТА.
В ситуация, в която Черна гора, която се надява да се присъедини към ЕС през 2028 г., и Албания, Украйна и Молдова, които се стремят да напреднат в преговорите си за членство, еврочленките обсъждат дали правилата за нови членове трябва да бъдат променени. Някои столици настояват ЕС да създаде по-силни механизми за защита за бъдещите членове, отчасти заради опита на блока с отстъпление от демократичните стандарти в Унгария по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан.
Документът описва възможни варианти, които могат да бъдат включени в бъдещите договори за присъединяване, включително нов механизъм за наблюдение и „клауза за защита“, която да позволява предприемане на мерки при сериозно отстъпление в области като демокрацията и свободата на медиите.
„ЕС трябва да проведе задълбочен дебат относно възможността за временни, преходни ограничения на правото на глас на нови държави членки, особено в части от законодателството на ЕС, при които се изисква единодушие“, пишат петте държави, като посочват разширяването, външната политика и бюджета на ЕС като области, в които в момента е необходимо съгласието на всички страни членки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Коментиран от #13
22:46 09.06.2026
2 ЕС...
Коментиран от #9
22:49 09.06.2026
3 Аха...
Коментиран от #7
22:49 09.06.2026
4 С две думи
22:49 09.06.2026
5 Дзак
22:50 09.06.2026
6 Ние
22:52 09.06.2026
7 Искате
До коментар #3 от "Аха...":Да кажете, че предлаганата така или иначе е била отправена? Майстор сте на словото, че и за друго ме карате да се сетя.
22:56 09.06.2026
8 Урсулите искат и ще вкарат
Коментиран от #12, #14
22:56 09.06.2026
9 Анджо
До коментар #2 от "ЕС...":Ходи в свободната русиика , там има свобода 17милиона квадратни километра.
22:58 09.06.2026
10 хахахахха
23:01 09.06.2026
11 хаха
Такава безполезна пасмина като балкано-ориенталците за нищо не става така или иначе.
23:01 09.06.2026
12 Е, кво
До коментар #8 от "Урсулите искат и ще вкарат":не е ли верно? За бандера има достатъчно инфо, четете. А урсулите защо си затварят очите за такъв "национален герой"?
Това е все едно, ако Германия днес обяви Хитлер за техен "национален герой" и на никого да не му пука?
23:02 09.06.2026
13 Напълно вярно
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Излизането от ес и нато е единственото спасение за България!
23:03 09.06.2026
14 Нищо
До коментар #8 от "Урсулите искат и ще вкарат":Не схващаш! Вкарването на Украйна в ЕС е единственият начин битите от всички Урсулианци, да надделят над САЩ и Англия за ресурсите на Украйна! Това е стратегически шанс за ЕС, който няма никакви ресурси. Но може да има тежки последствия при определен отговор от страна на Русия!
23:03 09.06.2026