Нетаняху: Може да ударим Иран и без американска подкрепа

Израел може да се окаже в ситуация, в която трябва да се изправи срещу Иран без подкрепата на САЩ.

Премиерът Бенямин Нетаняху посочи тази възможност на фона на нарастващите опасения в Йерусалим относно позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The Jerusalem Post.

Според Нетаняху Израел не изключва сценарий, при който ще трябва да действа самостоятелно.

„Може да се наложи да нанесем удар без американска подкрепа, въпреки всички свързани с това разходи. Не искаме да стигаме толкова далеч, но знаем, че сме способни на такава стъпка“, каза израелският премиер по време на заседание на кабинета по сигурност.

Израел е все по-загрижен, че Доналд Тръмп може да не одобри дори ограничен отговор на евентуални нови ирански атаки. Посочената причина е желанието на американския президент да постигне дипломатическо споразумение с Техеран.

По време на телефонен разговор с Нетаняху след неотдавнашния ирански ракетен удар, Тръмп не забрани на Израел да отговори, но ясно заяви, че очаква сдържани действия, защото "споразумението е близо".

The Jerusalem Post твърди, че Израел е подготвял много по-мащабен военен отговор след иранската атака. Планът е предвиждал използването на приблизително 50 бойни самолета и удари срещу широк спектър от цели в Иран.

По време на разговора си с Нетаняху обаче Тръмп е заявил, че Техеран е сигнализирал за прекратяване на огъня и е изразил несъгласие с мащабна операция. В крайна сметка планираният удар беше отменен.

Вместо това израелските военни извършиха ограничени удари по няколко цели, включително радарни системи, батареи за противовъздушна отбрана, съоръжения за производство на оръжия и нефтохимически завод.

Според The Jerusalem Post, израелското ръководство е предпазливо настроено към перспективите за ново споразумение между САЩ и Иран.

Началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили Еял Замир заяви по време на заседание на кабинета, че военните считат практически всяко споразумение с Техеран за неблагоприятно.

Предишен ден президентът на САЩ заяви, че Израел няма друг избор, освен да се съгласи със споразумението между САЩ и Иран, тъй като лично Тръмп е този, който взема окончателните решения. Financial Times разговаря по телефона с шефа на Белия дом, където той ясно обясни дали израелският премиер Бенямин Нетаняху ще може да блокира споразумението между САЩ и Иран.

По-рано, по време на телефонен разговор, президентът на САЩ остро критикува Нетаняху за ескалацията на конфликта в Ливан. По време на разговора Тръмп нарече Нетаняху „луд“ и го обвини в неблагодарност. Тръмп също така твърди, че е помогнал на Нетаняху да избегне затвора, визирайки вероятно подкрепата му по време на процеса срещу Нетаняху за корупция.

Актуалната позиция на кабинета на новия премиер Румен Радев по повод подновената през юни 2026 г. ескалация между Израел и Иран е категорично ориентирана към търсене на дипломатически решения и деескалация за възстановяване на мира в Близкия изток..

Румен Радев остро критикува факта, че международната дипломация отстъпва пред военната сила. Официалната позиция на кабинета е, че каквито и да са противоречията в региона, те трябва да бъдат разрешени изцяло по дипломатически път, за да се избегне рискът от опустошителна регионална война.

Радев обвързва дългосрочната стабилност на Европа именно с възстановяването на мира в Близкия изток. Премиерът посочва като основен залог за стабилността в региона изискването Иран да се откаже от своята ядрена и балистична програма. Международната общност и партньорите се призовават за оказване на натиск в тази посока, за да не се допуска траен срив на сигурността.

Подобно на линията, поддържана и от предходните служебни кабинети в началото на годината, правителството на Радев категорично се придържа към позицията, че България по никакъв начин не участва и няма да участва в съвместни военни действия или инвазии на чужди държави в Близкия изток.

Въпреки че международни наблюдатели и фигури (като изпълнителния директор на Newsmax Крис Ръди) описват Радев като „прозападен и про-Израел премиер“, неговите реални действия на европейската и вътрешната сцена са силно умерени и насочени срещу въвличането на страната в конфликти.

Въпросът за сигурността и конфликтите в Иран и Украйна беше официално обсъден от премиера Радев на двустранни срещи с европейски лидери, включително по време на визитата му при германския канцлер Фридрих Мерц. Българският кабинет настоява пред европейските партньори за координиран подход за овладяване на хуманитарните и икономическите рискове от ескалацията.Основните усилия на МВР, ДАНС и Министерството на външните работи в момента са концентрирани върху сигурността на българските граждани в региона и превенцията на евентуални миграционни вълни на юг от България.