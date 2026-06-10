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Нови нощни удари на руската армия по цивилни обекти в Украйна
  Тема: Украйна

Нови нощни удари на руската армия по цивилни обекти в Украйна

10 Юни, 2026 04:56, обновена 10 Юни, 2026 05:25 1 334 28

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  • дронове

Атаката е била насочена срещу Одеса, Харков и Суми

Нови нощни удари на руската армия по цивилни обекти в Украйна - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази сутрин руската армия извърши нови удари по цивилни обекти в Украйна, като основната вълна от атаки с дронове тип "Шахед" е била насочена срещу жилищни райони, предаде ТСН.

Руските безпилотни апарати са ударили директно два жилищни обекта в град Одеса. Според актуална информация на Главно Командване при атаката няма пострадали. Нанесени са материални щети по сградите.

Мониторинговите канали на Въздушните сили на ВСУ отчетоха интензивно движение на дронове от север и североизток. Атаките са преминали през Сумска област по посока на град Харков, където също са регистрирани взривове в жилищни масиви, но не се съобщава за пострадали цивилни.

Ударите от тази нощ идват непосредствено след ден на тежки и кръвопролитни нападения срещу цивилното население в страната.

Очаква се по-късно през деня Генералният щаб на ВСУ да даде пълна статистика за броя на свалените въздушни цели.

Вчера руски FPV дрон порази цивилен автомобил на пътя в община Дерхачи в Харковска област, при което загина жена, а четирима други граждани бяха ранени. При отделни удари в региона бяха убити още трима души, включително 22-годишна бременна жена.

Преди по-малко от денонощие руски дронове удариха спирка на градския транспорт в Одеса, ранявайки тежко трима души, а в Конотоп (Сумска област) бе извадено тялото на загинала жена изпод отломките на поразена жилищна сграда.

През изминалия ден артилерийски и дронови обстрели раниха четирима цивилни и нанесоха мащабни щети по многофамилни къщи и комунална инфраструктура в Херсонска област.

Официалната българска позиция за войната в Украйна се намира в състояние на сериозен вътрешнополитически сблъсък и институционално разделение, след като изпълнителната власт обяви спиране на военната помощ, провокирайки остри реакции от евроатлантическите партии в Народното събрание

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България няма да предоставя повече оръжия на Украйна. Според официалния мотив на ведомството войната е позиционна и няма да бъде решена на бойното поле, поради което страната призовава за започване на мирни преговори между Киев и Москва за прекратяване на конфликта. Евроатлантическите формации остро разкритикуваха този ход, определяйки го като „стратегическа грешка“, която застрашава националната сигурност и евроатлантическата интеграция на страната.

България демонстрира по-сдържана линия в международен план, като избра да не се присъедини към специалния трибунал за Украйна и към европейската конвенция за разглеждане на искове за щети, причинени от Русия. Тази стъпка беше аргументирана от управляващите с принципите на „прагматизъм и реална политика“.

Въпреки спирането на преките оръжейни доставки от държавните резерви, страната запазва ангажимент за икономическо сътрудничество и изразява готовност за бъдещо участие на българската индустрия във възстановяването на Украйна след края на конфликта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    32 13 Отговор
    Цивилния американски хеликоптер Апачи.

    05:06 10.06.2026

  • 2 Иван

    32 16 Отговор
    Задължително трябва да има атаки срещу Варшава, Берлин и Тел Авив.

    05:08 10.06.2026

  • 3 Само

    27 14 Отговор
    БОЙ !!!!

    05:09 10.06.2026

  • 4 Иван

    15 12 Отговор
    Нещо за "Либерти"?

    05:09 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Верно

    13 17 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    ли бе, магарок ?

    05:24 10.06.2026

  • 9 Ходи

    9 13 Отговор

    До коментар #7 от "Много руски💩💩💩":

    тропай !

    05:25 10.06.2026

  • 10 ужас

    23 3 Отговор
    Хем удари по цивилни, хем няма пострадали. Преди няколко години тия руснаци наръсиха всички руски дисиденти в европа с новичок и не можаха да отровят нито един. Нашия гебрев 2 пъти го тровиха и 3 пъти го гърмяха и човека още си е жив , за щастие. Сега със стотици шахеди атакуват жилищни квартали и не могат даже да ранят някой пенсионер. Много са я закъсали, зеленски какво чака, та не ги награби и да ги изтлоска отвъд урал.

    Коментиран от #24

    05:32 10.06.2026

  • 11 Иван

    8 0 Отговор
    Ал Багдади да получи офис в Държавния Департамент.

    05:33 10.06.2026

  • 12 Вашето мнение

    20 2 Отговор
    Евроатлантическите партии и хората, които внушават страх от Русия в България са една каруца хрантутници на НПО.

    05:43 10.06.2026

  • 13 хихи

    17 1 Отговор
    как така руската армия поразява само цивилнипък ВСУминс 1000-1500 на ден???
    Трябва да са от приятелски огън, защото от Холивуд и предишни войни знаем че демократичните оръжия поразяват само военни...

    05:44 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българка 😺-Маца

    15 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    05:57 10.06.2026

  • 17 К.О.Т.ар.АК 😼

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Има ли начин да уредим коня ти да ме поначеше леко,че много ме сърби дпетто ?

    Коментиран от #28

    06:00 10.06.2026

  • 18 хаха🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Много руски💩💩💩":

    Да ти е сладко ,Бон Апети !

    06:02 10.06.2026

  • 19 К.О.Т.ар.А.К 😼

    4 0 Отговор
    Чея будет Одеса ?

    06:04 10.06.2026

  • 20 Знаем ги

    8 2 Отговор
    тези цивилни обекти. Бая ковчези ще изпратят на запад

    06:20 10.06.2026

  • 21 мдаааа дааа

    8 1 Отговор
    Ударени 2 мерни цивилни блока и загинали един куп западни инструктори и военни барабар с техниката.
    Лоши рашките бият само такива сгради, а х0х0лите действат само хуманитарно!!!

    06:25 10.06.2026

  • 22 Ти да видиш

    7 1 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    06:28 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "ужас":

    Щом атаката е руска тя винаги ужасяващо нехуманна и срещу цивилни. Така пише в опорките за представяне на информация пред оскотялото народонаселение на дИмукратичните либералфашисти.

    06:33 10.06.2026

  • 25 Александър 3

    5 0 Отговор
    Мисирките след като изчерпателно ни осведомят колко кал има под ноктите на Клаудия Шивър ще ни покажат колко бебета старци и бременни са убити при руския удар...

    06:51 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.ар.АК 😼":

    е па ще те почеше по котешкия апусх даже ще го цепне

    07:02 10.06.2026

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