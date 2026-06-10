Тревога в Пентагона: Израел шпионира САЩ?

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Множество американски медии съобщават, че според анонимен източник от Военното разузнаване на САЩ (DIA) Пентагонът е определил Израел като източник на най-висока степен на заплаха от шпионаж. Причината била разширената активност на тайните служби спрямо САЩ. Вашингтон отрече, а Израел определи обвиненията като "абсолютно неверни".

Въпреки това сведенията привлякоха вниманието, тъй като Израел е един от най-близките партньори на САЩ. Същевременно тези сведения разкриват един десетилетен проблем: взаимното недоверие по отношение на дейността на службите дори между съюзници.

Шпионаж сред приятели - винаги ли е било така?

Още през 2013 година бе разпространена информацията, че американските тайни служби са шпиониралия мобилния телефон на бившата канцлерка Ангела Меркел. "Шпионаж между приятели - това е абсолютно недопустимо", каза тя тогава. Но малко след това стана известно, че германското външно разузнаване в продължение на десетилетия е шпионирало съюзнически държави, правителства и институции.

Германският експерт по шпионажа Ерих Шмид-Еенбум е убеден, че приятелските държави се шпионират рутинно - включително САЩ и Израел. "Неведнъж в рамките на борбата с международния тероризъм е имало операции на Мосад в САЩ, които не са били съгласувани с ФБР. Израел пък винаги е бил интересна цел за радиоелектронното разузнаване на американската Агенция за национална сигурност - особено по време на войните."

Кога Израел с шпионирал САЩ?

Най-известният до момента случай на израелски шпионаж срещу САЩ е този на Джонатан Полард от 1987 година. Като служител на американското военноморско разузнаване той предоставял секретни информации на израелските тайни служби и според "Таймс ъф Израел" получил за това десетки хиляди долари.

След като признава вината си, Полард е осъден на доживотен затвор, а водещи израелски политици се застъпват за освобождаването му. В крайна сметка през 2015 година той е освободен и през 2020-а му е позволено да замине за Израел, където премиерът Бенямин Нетаняху го посреща лично на летището. "Това беше истинска обида за американците", коментира Шмид-Еенбум пред ДВ.

През 2004 година стана известно, че Лорънс Франклин, политически анализатор в американското министерство на отбраната, е предавал на Израел вътрешна информация за политиката на САЩ спрямо Иран. Това бе отречено от Израел, но Франклин бе осъден за шпионската си дейност.

В хода на аферата Сноудън през 2013 година израелският шпионаж срещу САЩ не бе сред водещите теми. Но британският "Гардиън" написа тогава, че сред разкритите документи е имало и един от 2008 година, в който се твърди, че израелските тайни служби са третите най-агресивни спрямо САЩ.

Кои от съюзниците си са шпионирали САЩ?

Сноудън се прочу с разкритията си, тъй като даде публичност на безподобното шпиониране на милиони хора от страна на Агенцията за национална сигурност (NSA) и други американски тайни служби. Освен това документите показаха колко тясно сътрудничество поддържа NSA с тайните служби на приятелските държави. Същевременно се разбра, че САЩ са шпионирали и съюзниците си. Засегнати бяха и тогавашната канцлерка Меркел, и френските президенти Жак Ширак, Никола Саркози и Франсоа Оланд.

От разкрити през 2023 година документи на Пентагона пък стана ясно, че американските тайни служби са шпионирали южнокорейското правителство. И двете страни отрекоха това и заявиха, че документите са били до голяма степен фалшифицирани - без да влизат в подробности.

Защо актуалният случай е толкова скандален?

Сегашният скандал определено трябва да се разглежда в контекста на съвместната война на САЩ и Израел срещу Иран и на напрегнатите отношения между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху: докато американският президент очевидно се опитва да уреди конфликта максимално бързо, той не смята, че израелският премиер прави достатъчно в тази насока.

Съществуват различни оценки, според които Израел действително е прекрачил червена линия, щом шпионира високопоставени правителствени представители, запознати с американските преговори с Иран - споменават се имената на специалния пратеник Стив Уиткоф и много сътрудници на американското министерство на отбраната.

Повишаването на степента на заплаха би означавало криза на доверието между САЩ и Израел. Остава обаче въпросът защо информацията - като че ли против волята на американското правителство - е стигнала до обществеността.

Според Ерих Шмид-Еенбум въпросът дали информацията е достоверна или не е второстепенен. Той е убеден, че тя не е разпространена без одобрението на американското правителство - Тръмп търси начини да постави Израел под дипломатически натиск.

"С оглед на междинните избори през ноември той не би могъл да си позволи да настрои срещу себе си израелското лоби в САЩ, като например намали военната помощ за Израел", смята експертът. По-удобно би било това да се направи, след като се създаде впечатлението, че Израел чрез шпионаж нарушава американските интереси. "Сега американският президент има възможността да упражни натиск спрямо Израел, за да прекрати бомбардировките и да изтегли войските от Южен Ливан."

Автор: Ян Валтер