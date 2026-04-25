ЕС се опасява, че Тръмп може да не присъства на срещите на върха на G7 и НАТО

25 Април, 2026 12:39 878 24

Въздържането от срещата на върха на G7 може да доведе до последваща отмяна от страна на Тръмп на плановете му да присъства на срещата на НАТО в Анкара през юли

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Срещата на върха на G7 във Франция може да се проведе без личното присъствие на президента на САЩ Доналд Тръмп. Опасенията, че участието му чрез видеовръзка ще отчужди допълнително западните съюзници поради международни кризи, бяха обсъдени на неформалната среща на върха на ЕС в Кипър, според вестник La Repubblica.

Домакинът на срещата на върха, френският президент Еманюел Макрон, преди това се опита да осигури присъствието на президента на САЩ, като премести датата с един ден по-късно - от 14 юни, рождения ден на Тръмп, на 15 юни. Това беше преди лидерите да започнат да се критикуват взаимно. Вестникът припомня също, че САЩ отправиха покана към руския президент Владимир Путин да присъства на срещата на върха на G20 в Маями през декември.

Неучастието на Тръмп в срещата на върха на G7 може да доведе до последващия му отказ да присъства на срещата на НАТО в Анкара през юли. Въпреки че Турция увери партньорите си в присъствието на Тръмп, последните събития и оплакванията на САЩ срещу съюзниците ѝ заради отказа за помощ в Иран заплашват целостта на формата, пише вестникът.

В него се посочват множество „пукнатини“ в Северноатлантическия алианс, започвайки с описанието на Тръмп на него като „хартиен тигър“. Друг знак за презрението на европейските лидери е, че секретарят на Пентагона Пийт Хегсет отхвърли всички френски и британски усилия за установяване на „коалиция“ в Ормузкия проток като „безполезни бърборения“. „Всички тези антиевропейски настроения тласкат Тръмп да игнорира G7“, пише вестникът, припомняйки, че миналата година американският лидер напусна срещата на върха преждевременно и без предупреждение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путлер уби Русия с натовски дронове

    10 16 Отговор
    Раждаемостта в Русия достигна 200-годишно дъно, въпреки призивите на Путин.

    Коментиран от #2, #4

    12:40 25.04.2026

  • 2 Въпрос за 50 лева

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Путлер уби Русия с натовски дронове":

    Как да забременеят като мъжете им бяха разкъсани на парчета в Украйна?

    Коментиран от #13

    12:41 25.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 12 Отговор
    Тръмп си има Борда за мир.Там са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.А България е поканена заради местоположението.

    Коментиран от #9

    12:41 25.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путлер уби Русия с натовски дронове":

    Във Видин са родени 30 деца за три месеца.И все тъмни.

    Коментиран от #5, #11

    12:43 25.04.2026

  • 5 Копеек

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти си има бащата?

    Коментиран от #18

    12:44 25.04.2026

  • 6 Дреме ми

    8 8 Отговор
    Дали ще присъства оранжевия папагал 😂😂😂
    Ние и САЩ гледаме в различни посоки 🧐
    Тоя запали света и ни изостави срещу Русия. Какво имаме да го чакаме. Толкова ли сме страхиви, че да не можем сами да се оправим 😂😂😂
    Тия където стъпят има само война и разруха. По-добре да не идва 🧐🧐🧐🧐

    12:46 25.04.2026

  • 7 Майни го тоя дъртак

    5 12 Отговор
    Изкукуригъл и го хапят щъркелите

    12:46 25.04.2026

  • 8 Чичо

    14 5 Отговор
    Тръмп отсвири ЕС и ОТАН,но те продължават да Му свирят на ухо.

    12:46 25.04.2026

  • 9 Руската армия е много слаба

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Най-силните армии са САЩ, Израел, Турция и Китай.

    Коментиран от #14, #17

    12:48 25.04.2026

  • 10 Факт

    11 6 Отговор
    И с право.
    Защо му е на Тръмп да се среща с група бивши световни лидери.
    Реалността за световно лидерство вече е дъвсем друга...

    12:49 25.04.2026

  • 11 Така е

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В Сливен същата работа. Даже по- зле.

    12:49 25.04.2026

  • 12 Минка

    8 7 Отговор
    Страшен е Дони, държи ги нон стоп в шах🤣.

    12:50 25.04.2026

  • 13 Опааа

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос за 50 лева":

    Ти май сам си говориш...
    Нали знаеш как се нарича това заболяване?!

    12:50 25.04.2026

  • 14 Хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Руската армия е много слаба":

    Ще им кажа...

    12:52 25.04.2026

  • 15 000

    7 4 Отговор
    Практически нато вече не функционира.

    12:53 25.04.2026

  • 16 Че какво и е на

    6 5 Отговор
    видео връзката? Искат физически контакт с Тръмп ли???

    12:55 25.04.2026

  • 17 Ха ХаХа

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Руската армия е много слаба":

    Глупак 110%

    13:03 25.04.2026

  • 18 Ами

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Копеек":

    В Сливен са родени само 2 българчета и 57 кафяви. БащаКафяв си ти.

    13:04 25.04.2026

  • 19 Дебил путинофил

    5 8 Отговор
    Не е истина какъв кретен е начело на щатите, че си го и избраха глупаците, не като крепостните с техния бездарник

    13:05 25.04.2026

  • 20 Констатация

    4 6 Отговор
    За огромно съжаление на Европа, нейните политически лидери са напълно дезерионтирани и импотентни във визията си за настоящето и бъдещето на Европа! Решенията им са хаотични и обезсмислени, често в ущърб на Европа!!! Например, те дори не могат да осъзнават, че най-големия враг на ЕС е ... Тръмп!!!

    13:08 25.04.2026

  • 21 Новини

    1 6 Отговор
    Според Добри Божилов вчера го гледах да коментира че този лудия в искал кодовете за яо и генералите са го отрязали,така че този нищо вече не управлява.

    13:11 25.04.2026

  • 22 Лада искра

    4 5 Отговор
    Брюкселският хомот
    Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
    Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
    Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!

    13:13 25.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Историк

    1 0 Отговор
    Колкото по-малко се показва и приказва Тръмп, толкова по-добре. Крайно време е Европа да покаже,че е разбрала колко е вреден и опасен за света и да го изолира напълно. Ако американците не разберат също какво направиха с неговия избор, да се радват на успеха си, ако са разбрали да го махат и да спасят и света от него.

    14:07 25.04.2026

