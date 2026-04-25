ЕС се опасява, че Тръмп може да не присъства на срещите на върха на G7 и НАТО

Срещата на върха на G7 във Франция може да се проведе без личното присъствие на президента на САЩ Доналд Тръмп. Опасенията, че участието му чрез видеовръзка ще отчужди допълнително западните съюзници поради международни кризи, бяха обсъдени на неформалната среща на върха на ЕС в Кипър, според вестник La Repubblica.

Домакинът на срещата на върха, френският президент Еманюел Макрон, преди това се опита да осигури присъствието на президента на САЩ, като премести датата с един ден по-късно - от 14 юни, рождения ден на Тръмп, на 15 юни. Това беше преди лидерите да започнат да се критикуват взаимно. Вестникът припомня също, че САЩ отправиха покана към руския президент Владимир Путин да присъства на срещата на върха на G20 в Маями през декември.

Неучастието на Тръмп в срещата на върха на G7 може да доведе до последващия му отказ да присъства на срещата на НАТО в Анкара през юли. Въпреки че Турция увери партньорите си в присъствието на Тръмп, последните събития и оплакванията на САЩ срещу съюзниците ѝ заради отказа за помощ в Иран заплашват целостта на формата, пише вестникът.

В него се посочват множество „пукнатини“ в Северноатлантическия алианс, започвайки с описанието на Тръмп на него като „хартиен тигър“. Друг знак за презрението на европейските лидери е, че секретарят на Пентагона Пийт Хегсет отхвърли всички френски и британски усилия за установяване на „коалиция“ в Ормузкия проток като „безполезни бърборения“. „Всички тези антиевропейски настроения тласкат Тръмп да игнорира G7“, пише вестникът, припомняйки, че миналата година американският лидер напусна срещата на върха преждевременно и без предупреждение.