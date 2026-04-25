ЕС се опасява, че Тръмп може да не присъства на срещите на върха на G7 и НАТО

Срещата на върха на G7 във Франция може да се проведе без личното присъствие на президента на САЩ Доналд Тръмп. Опасенията, че участието му чрез видеовръзка ще отчужди допълнително западните съюзници поради международни кризи, бяха обсъдени на неформалната среща на върха на ЕС в Кипър, според вестник La Repubblica.
Домакинът на срещата на върха, френският президент Еманюел Макрон, преди това се опита да осигури присъствието на президента на САЩ, като премести датата с един ден по-късно - от 14 юни, рождения ден на Тръмп, на 15 юни. Това беше преди лидерите да започнат да се критикуват взаимно. Вестникът припомня също, че САЩ отправиха покана към руския президент Владимир Путин да присъства на срещата на върха на G20 в Маями през декември.
Неучастието на Тръмп в срещата на върха на G7 може да доведе до последващия му отказ да присъства на срещата на НАТО в Анкара през юли. Въпреки че Турция увери партньорите си в присъствието на Тръмп, последните събития и оплакванията на САЩ срещу съюзниците ѝ заради отказа за помощ в Иран заплашват целостта на формата, пише вестникът.
В него се посочват множество „пукнатини“ в Северноатлантическия алианс, започвайки с описанието на Тръмп на него като „хартиен тигър“. Друг знак за презрението на европейските лидери е, че секретарят на Пентагона Пийт Хегсет отхвърли всички френски и британски усилия за установяване на „коалиция“ в Ормузкия проток като „безполезни бърборения“. „Всички тези антиевропейски настроения тласкат Тръмп да игнорира G7“, пише вестникът, припомняйки, че миналата година американският лидер напусна срещата на върха преждевременно и без предупреждение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Дреме ми
Ние и САЩ гледаме в различни посоки 🧐
Тоя запали света и ни изостави срещу Русия. Какво имаме да го чакаме. Толкова ли сме страхиви, че да не можем сами да се оправим 😂😂😂
Тия където стъпят има само война и разруха. По-добре да не идва 🧐🧐🧐🧐
12:46 25.04.2026
7 Майни го тоя дъртак
12:46 25.04.2026
8 Чичо
12:46 25.04.2026
10 Факт
Защо му е на Тръмп да се среща с група бивши световни лидери.
Реалността за световно лидерство вече е дъвсем друга...
12:49 25.04.2026
12 Минка
12:50 25.04.2026
15 000
12:53 25.04.2026
16 Че какво и е на
12:55 25.04.2026
19 Дебил путинофил
13:05 25.04.2026
20 Констатация
13:08 25.04.2026
21 Новини
13:11 25.04.2026
22 Лада искра
Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!
13:13 25.04.2026
24 Историк
14:07 25.04.2026