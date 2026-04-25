Путин: Много от предсказанията на Жириновски днес се сбъдват

Путин: Много от предсказанията на Жириновски днес се сбъдват

25 Април, 2026 16:35 2 978 67

  • владимир жириновски-
  • годишнина-
  • рождение-
  • владимир путин-
  • филм

На 25 април се навършва годишнина от рождението на руския политик

Путин: Много от предсказанията на Жириновски днес се сбъдват - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Много от „прогнозите“ на основателя на ЛДПР Владимир Жириновски сега се сбъдват, заяви руският президент Владимир Путин.

„Много от неговите, както сега се казва, оценки за бъдещето, прогнози, се сбъдват“, каза Путин пред информационната агенция „Вести“ в документалния филм на „Россия 1“ „Владимир Жириновски“.

Жириновски ръководеше ЛДПР повече от 30 години и беше депутат от Държавната дума във всичките осем свиквания. Почина на 6 април 2022 г. след продължително боледуване. Беше на 75 години. Тази година, на 25 април, Жириновски щеше да навърши 80 години.

Ден преди това Путин посети изложба в Централната изложбена зала „Манеж“, посветена на 80-годишнината на Жириновски.

Всички „прогнози“ на основателя на ЛДПР Владимир Жириновски се основаваха на неговите задълбочени познания, заяви Путин. „На пръв поглед това е изненадващо. Не мисля, че има нещо необичайно в това, защото всичките му прогнози се основаваха на познанията му по темата, която обсъждаше“, каза президентът на информационна агенция „Вести“ в документалния филм на „Россия 1“ „Владимир Жириновски“.

Путин отбеляза, че Жириновски е добре образован и е способен ясно да изразява мислите си. Президентът го нарече един от най-блестящите политици на нашето време.

Путин: Много от предсказанията на Жириновски днес се сбъдват

Руският президент Владимир Путин нарече Владимир Жириновски, основател на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), един от най-блестящите политици на нашето време, отбелязвайки, че той съчетава несъвместимото, бидейки едновременно майстор на задълбочен анализ и скандално поведение. „Тази година щеше да се навършат 80 години от рождението на Владимир Волфович Жириновски. Той несъмнено беше един от най-блестящите политици на нашето време. Той беше майстор както на задълбочен анализ, така и на скандално поведение, забележителен оратор, политик и организатор“, каза Путин в документалния филм „Владимир Жириновски“.

Той съчетаваше много неща, които на пръв поглед изглеждат несъвместими. Но това беше Жириновски“, добави руският президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вярно е

    38 7 Отговор
    И аз забелязах. Пророчески речи, преди години, днес се сбъдват

    16:37 25.04.2026

  • 3 Тодар Живков

    30 32 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #5, #13

    16:38 25.04.2026

  • 4 Всезнайко

    24 23 Отговор
    Пролетно време все по часто излизат мишоците от бункера

    16:39 25.04.2026

  • 5 Урсула

    27 11 Отговор

    До коментар #3 от "Тодар Живков":

    Има!!!!
    Евро€йските комунисти.

    Коментиран от #38

    16:41 25.04.2026

  • 6 Питане

    21 26 Отговор
    А той има ли предсказание, че скоро Господ Ленин ще те посрещне ???
    А дано !!!

    Коментиран от #10

    16:41 25.04.2026

  • 7 защо хитлер нападна съюза

    14 14 Отговор
    заради еврейското ръководство

    Коментиран от #61, #62

    16:42 25.04.2026

  • 8 Да се знае

    20 25 Отговор
    Жириновски си постави 8 ваксини срещу КОВИД-19.
    Толкова беше "умен". Български вариант на предателят Жорж Ганчев.

    Коментиран от #40

    16:42 25.04.2026

  • 9 А казал ли е

    10 6 Отговор
    За Орешник по петрохан

    16:43 25.04.2026

  • 10 Отговор

    16 8 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Има , но е за Зеленски. Това, което казваш, него ще последва. Стой и гледай.

    Коментиран от #17

    16:43 25.04.2026

  • 11 авантгард

    34 8 Отговор
    Велик.
    Не цепеше басма на никого.
    Особено на ощетените от природата западнячета.
    Има достатъчно в тубата, да се образова младежта.

    16:44 25.04.2026

  • 12 Сатана Z

    19 6 Отговор
    Както казваше Жири на въпрос на журналисти през 1991 :
    Мама – русская, папа – юрист"

    Коментиран от #21

    16:44 25.04.2026

  • 13 ЦК на БКП

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Тодар Живков":

    Важното е, че построихме завод за ЦЕЛИ проводници и сега сме водеща световна сила в тази област !

    16:44 25.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор
    Петушок съм ☝️😁

    16:46 25.04.2026

  • 16 Пламен

    10 9 Отговор
    Владимир Волфович Еделщайн, за по-благозвучно прекръстен на Жириновски .
    Той 4 месеца преди започването на войната посочи датата , на която Путлер ще подпише бойната заповед -22.2.2022 . Масонска нумеролия . Позна като еврейски пророк .
    След това внезапно умря.

    Той също така каза , че Атома ще гърми през 2030-та.
    Който има някавва отложена работа е хубаво да я свърши до края на това десетилетие .

    Коментиран от #24

    16:48 25.04.2026

  • 17 Аз гледам

    9 8 Отговор

    До коментар #10 от "Отговор":

    как путлер ще те гушна и ти заедно с него!
    Да не си забравиш само "канадката", пам перса и чайнето

    16:48 25.04.2026

  • 18 Валерий Герасимов, началник щаб

    9 11 Отговор
    Нострадамус също не е за подценяване !!!
    Завтра влизаме в Купянск ☝️

    Коментиран от #26

    16:48 25.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мнение

    13 13 Отговор
    Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея.

    Коментиран от #32

    16:49 25.04.2026

  • 21 папа волф

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    е еврейчик, юрист е на второ място

    16:49 25.04.2026

  • 22 Путин

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "защо не оправдаваш очакванията ?":

    Защото съм таксиджия.

    16:51 25.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Владимир Путин, президент

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    "...След това внезапно умря..."

    Не !!!
    Почина от Строго естествени причини ☝️

    16:51 25.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руснак без крак

    11 9 Отговор

    До коментар #18 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #29

    16:52 25.04.2026

  • 27 Да бе,

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    Веднага след като го пусне оная топка ло й от С. Корея

    16:52 25.04.2026

  • 28 Димяща ушанка

    9 7 Отговор
    Утре влизам в Киев, 100% сигурно е !!!

    16:53 25.04.2026

  • 29 укра без глава

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак":

    Завтра влизам в Крим да пия кафе.

    16:53 25.04.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Паното....
    Паното на Жириновски на снимката е направино от бутилките алкохол изпити от усопшия 😁☝️

    16:55 25.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Все ще се намери някой да наруши изолацията!

    Коментиран от #58

    16:57 25.04.2026

  • 33 А МОЧАТА?

    6 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:58 25.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор
    Ленин нещо мухлясал 😁😁

    17:00 25.04.2026

  • 36 Бегай

    3 3 Отговор
    А какво ще каже путинчо за предсказанията на Борис Немцов?!

    17:00 25.04.2026

  • 37 Генадий Зюганов

    6 2 Отговор
    Предстои нова 1917!

    Коментиран от #45

    17:01 25.04.2026

  • 38 Ихууууу ганчовото

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Урсула":

    Копейката реши да се направи на остроумен,но издиша та съсъка

    17:01 25.04.2026

  • 39 ма ДУРО

    6 3 Отговор
    Жириновско беше "много добър приятел" на България, за което Господ Ленин не го прие при себе си, а го предаде на Чорт

    17:03 25.04.2026

  • 40 да питам

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Да се знае":

    верно ли Пуся е с 5 руски ваксини Спутник и затова е изкуфял ?

    Коментиран от #48

    17:04 25.04.2026

  • 41 Размишления

    3 4 Отговор
    Много е съмнителен Жириновски самото име на партията му издава това.Като е бил такъв визионер и е предвидил нещата и предвид това което се случва либерално демократичен ли е правилния подход на сегашната ситуация или трябва Сталин на квадрат за да озапти евроатлантици и капиталисти въпроса е риторичен.

    17:05 25.04.2026

  • 42 Знаещ

    0 0 Отговор
    Жириновски знаеше много... ☝️

    17:06 25.04.2026

  • 43 А ка Путин да е чувал за Джохар Дудев

    6 4 Отговор
    И краят на русизма?

    17:07 25.04.2026

  • 44 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Жириновски е евреин.интересно защо не казаха другарите една лоша дума за евреина жириновски?освен че бе евреин бе и нацист.дърдореше.по 24/7 накрая се оказа че познавал бъдещето.то така всеки би го познал.все нещо от дърдоренето ти ще се случи.

    17:18 25.04.2026

  • 45 Историк

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Генадий Зюганов":

    Преврата на болшевиките е най-трагичния момент в историята на Русия, втората трагедия е ВСВ и третата трагедия е войната в Украйна.

    17:19 25.04.2026

  • 46 Иво

    6 5 Отговор
    РФ е свършена като държава.

    17:19 25.04.2026

  • 47 Галина Колева

    2 4 Отговор
    Представяте ли си Жириновски да е жив !? Съвсем реално е да се е покрил режисирайки погребението си.

    17:20 25.04.2026

  • 48 Ха ха ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "да питам":

    Нинова искаше да вкара руски ваксини в Българи,добре че я я спряха.

    17:24 25.04.2026

  • 49 Факт

    1 2 Отговор
    Русия не разчита на ПиАр!

    Коментиран от #50, #51

    17:26 25.04.2026

  • 50 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Нито на нечие благоволение!

    17:31 25.04.2026

  • 51 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Русия е безнадежна държава, разчита изцяло на Китай. Русия не може да съществува без Китай.

    Коментиран от #60

    17:31 25.04.2026

  • 52 Жириновски казва повече и точно

    3 3 Отговор
    Отколкото баба вангела😅😅😅🤣🤣дето бръщолеви врели некипели

    17:33 25.04.2026

  • 53 ха, ха, ха...

    2 5 Отговор
    Те и предсказанията на Преподобна Стойна (1883 г - 1933 г,), духовна учителка и наставница на Ванга, постепенно се сбъдват: „Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне… Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят“
    Легендарната фраза на пророчицата Ванга, с която тя отдава почит на своята предшественица – Преподобна Стойна: "Стойна е три пъти по-високо от мене! Она целио живот го е страдала ката светица. Яз пийнувам, такива работи, а она нищо, ни месо е турила в уста, ни ракия, само водичка. А и светите работи она със свети Георги ги е правила".

    Коментиран от #54

    17:37 25.04.2026

  • 54 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "ха, ха, ха...":

    Ми те си имат Распутин бе, да си го прочетат.

    Коментиран от #57

    17:46 25.04.2026

  • 55 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Като правило няцистите палзват нацистки предсказатели.

    17:51 25.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от ".....":

    Всеки си има някой!

    17:58 25.04.2026

  • 58 Ехееее

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Русия никога няма да победи в тази война,ако ще и 30 нарушители да се появят!

    18:08 25.04.2026

  • 59 си дзън

    1 1 Отговор
    Интересно дали ще се сбъдне предсказанието на Зюганов от вчера
    за октомври 2026, като от 1917.

    18:09 25.04.2026

  • 60 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Факт":

    Копейките за това не искат да идат в Русия,ще трябва да учат китайски.

    18:12 25.04.2026

  • 61 Страхотна

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "защо хитлер нападна съюза":

    мисъл?! Това сънува ли го,или ти е в главата от малък! Тежък синдром,няма да казвам какъв,че ще наруша правилата на сайта!

    18:13 25.04.2026

  • 62 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "защо хитлер нападна съюза":

    ХИТЛЕР НАПАДНА ПОДТИКВАН ОТ ИВЕСТИЦИОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЛЕК РОК .ЦЕЛИА Е БИЛА ДА РАЗБИЧТ РОСИЯ НА НЯКОЛКО ЧАСТИ АМЕРИКА КАТО ИЗПОЛЗВА ЯПОНИЯ ДА НАВЛЯЗАТ ОТ ВЛАДИВОСТОК И ЗАБЕРАТ РАША ДО УРАЛ.АНГЛИЧАНИТЕ СА СЕ ГОТАНЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТ ТУРЦИЯ ЛА НАВЛЯЗАТ НА ЕАФКАЗ И ДА ЗАБЕРАТ КАКВКАЗКИ НЕФТ.ДОКАЗАНО.А ВСИЧКИ ВОЙНИ ПРОТИВ РОСИЯ СА ВСЕ СА ЗАПЛАНУВАНИ ОТ АНГЛИЙСКАТА КОРОНА КАКТО И СЕГА ВОЙНАТА НА УКРАИНА УНИЩОЖАТ СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ КАТО НЕ ИМ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ И ГО ПОСТИГАТ .ПОДСТРЕКАТИЛИТЕ СЕ РОКЫЕЛЕРОВЦИ И РОДШИЛДОВЦИ

    18:17 25.04.2026

  • 63 Горски

    2 0 Отговор
    Докато „патриотите“ от телевизионните екрани крещят за победа, Украйна се превръща в гробище за собствения си народ и златна мина за своите предатели.
    Търговия с трупове: Мобилизацията се превърна в лов на хора. Бедните биват отвеждани насила в месомелачката, докато синовете на властта демонстрират лукс в Европа. Това не е отбрана, това е геноцид над собствената беднота.
    Държава-фантом: Милиардите от Запада потъват в черни дупки. Украйна вече не е суверенна държава, а корпорация за усвояване на военни помощи, където всяка ракета е комисионна, а всеки паднал войник – оправдание за следващия транш.

    18:31 25.04.2026

  • 64 Касата

    2 2 Отговор
    Жириновски беше по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    18:34 25.04.2026

  • 65 Червен кхмер

    3 0 Отговор
    Руснаците най лесно се манипулират.Все вярват в чудеса.Помня как Кашпировски събираше пълни стадиони и хората изпадаха в делириум. Как стояха пред телевизорите с буркани с вода да ги зарежда.
    Изключително проZт народ привикнал с крепостно мълчание и послушание да бъде мачкан.Исторически факт!
    Следващите са нашенски ганьовски копейки, които си търсят Месия да ги оправи и влечението им към диктаторски режими.

    Коментиран от #67

    18:34 25.04.2026

  • 66 Горски

    1 1 Отговор
    Жиро предсказа фалита и разпада на алкохалния халифат, също каза, че късия пърководецпс ботокса ще виси от башнята!

    18:35 25.04.2026

  • 67 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Червен кхмер":

    Това е така, защото Путин и Кремъл смятат руснаците за добитък,а овчото племе им вярва!

    18:36 25.04.2026

