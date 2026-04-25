Путин: Много от предсказанията на Жириновски днес се сбъдват

Много от „прогнозите“ на основателя на ЛДПР Владимир Жириновски сега се сбъдват, заяви руският президент Владимир Путин.
„Много от неговите, както сега се казва, оценки за бъдещето, прогнози, се сбъдват“, каза Путин пред информационната агенция „Вести“ в документалния филм на „Россия 1“ „Владимир Жириновски“.
Жириновски ръководеше ЛДПР повече от 30 години и беше депутат от Държавната дума във всичките осем свиквания. Почина на 6 април 2022 г. след продължително боледуване. Беше на 75 години. Тази година, на 25 април, Жириновски щеше да навърши 80 години.
Ден преди това Путин посети изложба в Централната изложбена зала „Манеж“, посветена на 80-годишнината на Жириновски.
Всички „прогнози“ на основателя на ЛДПР Владимир Жириновски се основаваха на неговите задълбочени познания, заяви Путин. „На пръв поглед това е изненадващо. Не мисля, че има нещо необичайно в това, защото всичките му прогнози се основаваха на познанията му по темата, която обсъждаше“, каза президентът на информационна агенция „Вести“ в документалния филм на „Россия 1“ „Владимир Жириновски“.
Путин отбеляза, че Жириновски е добре образован и е способен ясно да изразява мислите си. Президентът го нарече един от най-блестящите политици на нашето време.
Руският президент Владимир Путин нарече Владимир Жириновски, основател на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), един от най-блестящите политици на нашето време, отбелязвайки, че той съчетава несъвместимото, бидейки едновременно майстор на задълбочен анализ и скандално поведение. „Тази година щеше да се навършат 80 години от рождението на Владимир Волфович Жириновски. Той несъмнено беше един от най-блестящите политици на нашето време. Той беше майстор както на задълбочен анализ, така и на скандално поведение, забележителен оратор, политик и организатор“, каза Путин в документалния филм „Владимир Жириновски“.
„Той съчетаваше много неща, които на пръв поглед изглеждат несъвместими. Но това беше Жириновски“, добави руският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
