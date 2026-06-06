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Тръмп бе награден с Големия кръст на Ордена на рицарите на Гроба Господен

Тръмп бе награден с Големия кръст на Ордена на рицарите на Гроба Господен

6 Юни, 2026 04:50, обновена 6 Юни, 2026 04:54 1 059 7

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  • йерусалим

Това е едно от най-високите отличия на Йерусалимската православна църква

Тръмп бе награден с Големия кръст на Ордена на рицарите на Гроба Господен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе награден с Големия кръст на Ордена на рицарите на Гроба Господен, едно от най-високите отличия на Йерусалимската православна църква (ГПЦ). То му беше връчено лично от патриарх Теофил III на Йерусалим и цяла Палестина, който беше на посещение във Вашингтон.

„Тази награда, едно от най-високите отличия на Гръцката православна патриаршия на Йерусалим, има дълбоко духовно значение, свързано с църквата „Гроб Господен“, заяви пресслужбата на ГПЦ.

Теофил III обърна внимание на Тръмп върху трудното положение на християните в Светата земя и обсъди с него въпроса за поддържането на истинско християнско присъствие в региона и опазването на светите места.

„По време на разговора бяха засегнати и темите за ограниченията, засягащи както мюсюлманите, така и християните в Светата земя, по отношение на достъпа до места за поклонение и спазването на религиозни обреди“, съобщи пресслужбата на патриаршеската църква. Бяха обсъдени неотдавнашните ограничения, наложени от израелските власти в Йерусалим, които затрудняват достъпа на богомолците до джамията Ал-Акса и църквата „Гроб Господен“.

Участниците в срещата обсъдиха също „запазването на свободата на религията, гарантирането на правото за извършване на религиозни обреди и запазването на светостта на светите места за всички вероизповедания“. Както се посочва в изявлението, това „отразява дълбоките духовни и исторически корени на християнската общност в региона“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Отряд 1

    4 6 Отговор
    Ти смятай каква мизерия! Тоя е в съучастие в геноцид срещу Палестина … и му дават някакъв орден на някакъв гроб на някакъв Господ …?!

    05:47 06.06.2026

  • 2 Дончо Деменцията

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    07:09 06.06.2026

  • 4 Ами Хайде !

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  • 6 тжва показва само едно

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    В какво положение се намират така наречените християни които са станали слуги на еврейските циотисти!
    Та евреите се подиграват с християнството а те им слугуват. Колко тъжно и жалко
    ......

    07:29 06.06.2026

  • 7 УдоМача

    1 0 Отговор
    Православната църква и "Ордена на рицарите" имат толкова общо, колкото северният и южният полюс!!! Току-що проверих и намерих оригиналния източник - Йерусалимската Патриаршия, там кръстът е наречен "Grand Cross of the Order of the Holy Sepulchre". Кой скапан масон нареди тази гавра?? Питам и отговор не чакам!

    07:46 06.06.2026