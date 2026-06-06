Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе награден с Големия кръст на Ордена на рицарите на Гроба Господен, едно от най-високите отличия на Йерусалимската православна църква (ГПЦ). То му беше връчено лично от патриарх Теофил III на Йерусалим и цяла Палестина, който беше на посещение във Вашингтон.
„Тази награда, едно от най-високите отличия на Гръцката православна патриаршия на Йерусалим, има дълбоко духовно значение, свързано с църквата „Гроб Господен“, заяви пресслужбата на ГПЦ.
Теофил III обърна внимание на Тръмп върху трудното положение на християните в Светата земя и обсъди с него въпроса за поддържането на истинско християнско присъствие в региона и опазването на светите места.
„По време на разговора бяха засегнати и темите за ограниченията, засягащи както мюсюлманите, така и християните в Светата земя, по отношение на достъпа до места за поклонение и спазването на религиозни обреди“, съобщи пресслужбата на патриаршеската църква. Бяха обсъдени неотдавнашните ограничения, наложени от израелските власти в Йерусалим, които затрудняват достъпа на богомолците до джамията Ал-Акса и църквата „Гроб Господен“.
Участниците в срещата обсъдиха също „запазването на свободата на религията, гарантирането на правото за извършване на религиозни обреди и запазването на светостта на светите места за всички вероизповедания“. Както се посочва в изявлението, това „отразява дълбоките духовни и исторически корени на християнската общност в региона“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отряд 1
05:47 06.06.2026
2 Дончо Деменцията
06:47 06.06.2026
3 Нарцис
07:09 06.06.2026
4 Ами Хайде !
В Него !
И Да Се Приключва !
Маже и Заедно С Амереканския Долар !
07:23 06.06.2026
5 Голямото !
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си !
--
ра !
--
Не !
07:25 06.06.2026
6 тжва показва само едно
Та евреите се подиграват с християнството а те им слугуват. Колко тъжно и жалко
......
07:29 06.06.2026
7 УдоМача
07:46 06.06.2026