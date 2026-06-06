Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе награден с Големия кръст на Ордена на рицарите на Гроба Господен, едно от най-високите отличия на Йерусалимската православна църква (ГПЦ). То му беше връчено лично от патриарх Теофил III на Йерусалим и цяла Палестина, който беше на посещение във Вашингтон.

„Тази награда, едно от най-високите отличия на Гръцката православна патриаршия на Йерусалим, има дълбоко духовно значение, свързано с църквата „Гроб Господен“, заяви пресслужбата на ГПЦ.

Теофил III обърна внимание на Тръмп върху трудното положение на християните в Светата земя и обсъди с него въпроса за поддържането на истинско християнско присъствие в региона и опазването на светите места.

„По време на разговора бяха засегнати и темите за ограниченията, засягащи както мюсюлманите, така и християните в Светата земя, по отношение на достъпа до места за поклонение и спазването на религиозни обреди“, съобщи пресслужбата на патриаршеската църква. Бяха обсъдени неотдавнашните ограничения, наложени от израелските власти в Йерусалим, които затрудняват достъпа на богомолците до джамията Ал-Акса и църквата „Гроб Господен“.

Участниците в срещата обсъдиха също „запазването на свободата на религията, гарантирането на правото за извършване на религиозни обреди и запазването на светостта на светите места за всички вероизповедания“. Както се посочва в изявлението, това „отразява дълбоките духовни и исторически корени на християнската общност в региона“.