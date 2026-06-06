Тръмп: Иранците са силни и горди, добрата сделка отнема време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза "силата и гордостта" на иранците в преговорите им с Вашингтон.

В интервю за NBC News американският лидер беше попитан защо Техеран все още не се е съгласил с условията на САЩ. „Те са силни, горди са“, отговори Тръмп.

Американският лидер изрази увереност, че Иран в крайна сметка ще се съгласи на сделка, но „това ще отнеме известно време“.

Тръмп смята, че „действа бързо“ в разрешаването на конфликта с Техеран.

На въпрос защо, противно на обещанията си, не успя да постигне добра ядрена сделка с иран, той отговори: „Отнема години. Действам много бързо“, каза той. „Виетнамската война продължи 19 години, но за мен са минали три месеца“, отговори Тръмп.

Според Тръмп, Иран запазва приблизително 21-22% от ракетния арсенал, който е имал преди военната операция на САЩ.

„Те все още имат определен брой ракети и дронове. Ако говорим за проценти, може би 21-22% от ракетите – това са много ракети, но не както при първата ни атака“, каза той.

Президентът заяви, че САЩ планират скоро да прекратят операцията срещу Иран чрез двустранно споразумение или по-решителни мерки.

„Стигнахме до точката, в която ще трябва да се изтеглим от Иран много бързо и това ще бъде много решителна стъпка. По един или друг начин, независимо дали е с лист хартия или с решителни мерки“, каза той на кръгла маса за селското стопанство в Чипева Фолс, Уисконсин.

„Вече сме приключили с това. Ще видите, че ще завърши с лист хартия или по-труден метод, въпреки че може да се твърди, че това е много по-лесен път“, заключи Тръмп.