Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Иранците са силни и горди, добрата сделка отнема време

Тръмп: Иранците са силни и горди, добрата сделка отнема време

6 Юни, 2026 04:37, обновена 6 Юни, 2026 04:49 867 2

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран

Виетнамската война продължи 19 години, при мен са само три месеца, подчерта американският президент

Тръмп: Иранците са силни и горди, добрата сделка отнема време - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза "силата и гордостта" на иранците в преговорите им с Вашингтон.

В интервю за NBC News американският лидер беше попитан защо Техеран все още не се е съгласил с условията на САЩ. „Те са силни, горди са“, отговори Тръмп.

Американският лидер изрази увереност, че Иран в крайна сметка ще се съгласи на сделка, но „това ще отнеме известно време“.

Тръмп смята, че „действа бързо“ в разрешаването на конфликта с Техеран.

На въпрос защо, противно на обещанията си, не успя да постигне добра ядрена сделка с иран, той отговори: „Отнема години. Действам много бързо“, каза той. „Виетнамската война продължи 19 години, но за мен са минали три месеца“, отговори Тръмп.

Според Тръмп, Иран запазва приблизително 21-22% от ракетния арсенал, който е имал преди военната операция на САЩ.

„Те все още имат определен брой ракети и дронове. Ако говорим за проценти, може би 21-22% от ракетите – това са много ракети, но не както при първата ни атака“, каза той.

Президентът заяви, че САЩ планират скоро да прекратят операцията срещу Иран чрез двустранно споразумение или по-решителни мерки.

„Стигнахме до точката, в която ще трябва да се изтеглим от Иран много бързо и това ще бъде много решителна стъпка. По един или друг начин, независимо дали е с лист хартия или с решителни мерки“, каза той на кръгла маса за селското стопанство в Чипева Фолс, Уисконсин.

„Вече сме приключили с това. Ще видите, че ще завърши с лист хартия или по-труден метод, въпреки че може да се твърди, че това е много по-лесен път“, заключи Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    1 0 Отговор
    Господи прибери си верисийте

    06:38 06.06.2026

  • 2 Фантомас

    1 0 Отговор
    Колосално безумие!

    06:43 06.06.2026