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Путин е бил информиран за писмото на Зеленски, Кремъл не разкри как е реагирал
  Тема: Украйна

Путин е бил информиран за писмото на Зеленски, Кремъл не разкри как е реагирал

5 Юни, 2026 14:05 974 32

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  • володимир зеленски-
  • кремълски диктатор

Зеленски публикува отворено писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане на край на войната

Путин е бил информиран за писмото на Зеленски, Кремъл не разкри как е реагирал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Зеленски публикува вчера отворено писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане на край на войната, като в същото време предупреди, че Киев е готов да се бори, ако не се стигне до това. Той също така заяви, че руснаците започват да се уморяват както от своя президент, така и от войната, отбелязва Ройтерс.

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От пресслужбата на Кремъл не дадоха подробности за това как е реагирал Путин на писмото на Зеленски, отбелязва ТАСС.

Писмото, което е първото, което Зеленски публично изпраща директно до Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., съдържа остри критики срещу продължаващото 26 години управление на руския лидер, пише в. „Гардиън“.

Изглежда, че Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег, коментира изданието. В същото време обаче Москва засили смъртоносната си въздушна кампания в цяла Украйна, опитвайки се да се възползва от недостига на ресурси в Киев и продължаващата му уязвимост към атаки с балистични ракети.

Украинският лидер твърди, че Русия все повече усеща цената на войната, посочвайки украинските атаки с дронове дълбоко в руската територия, както и икономическото напрежение, недостига на гориво и растящите цени в страната, посочва „Гардиън“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихи

    16 9 Отговор
    Зеленков явно е напрегнат щом иска мир,явно трябва още да понабере лешници за да почне да моли,просията му в европа явно не дава нужните му пари за златните нужници и ще трябва в сибир да се облечкава върху снега

    Коментиран от #14

    14:08 05.06.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    1 11 Отговор
    Путилифона бате Пунде измреца каде е реагирал с напълване на гомночемаданът до горе и одвъде!

    Коментиран от #8, #12

    14:10 05.06.2026

  • 3 Руснаците трябваше за 26 години от

    2 10 Отговор
    Управлението на путин да са станали 500 милиона русначета
    Сега 100 години ще си имат работа с ЕС и великобритания и ще има модерен геноцид с пропаганда рускините да не раждат деца

    14:10 05.06.2026

  • 4 Путин

    13 2 Отговор
    Да дойде на килимчето в Кремъл.

    14:11 05.06.2026

  • 5 Наблюдател

    11 1 Отговор
    Рано или късно всички в Кремъл на килимчето.
    Наведени и с протегната ръка държаща крем Нивея.

    14:11 05.06.2026

  • 6 Сила

    1 7 Отговор
    Сменили са му памперса ...пак !!!

    14:12 05.06.2026

  • 7 Вашето мнение

    11 3 Отговор
    Как да реагира на човек, който с цялата си банда евлюлерасти ядът пердах и продължават да се заканват. Путин си го мести и продължава по план.

    Коментиран от #10

    14:12 05.06.2026

  • 8 Нааакан ли си

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    или така си миришеш със патурете

    Коментиран от #24

    14:12 05.06.2026

  • 9 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Е кво да ви споделят? Че се е пукнал от смях? Ми не е много дипломатично. И всъщност салобандетоте се поумориха от постоянният тупаник и зеления надрусеняк

    14:15 05.06.2026

  • 10 Сила

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Киев за 150 години ...това ли е плана на Кашчей Безсмъртни ???!

    Коментиран от #13

    14:15 05.06.2026

  • 11 2027 ще бъде върната обратната разписка

    5 0 Отговор
    Руският президент Владимир Путин е бил информиран за отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски,

    14:16 05.06.2026

  • 12 Доктор Гугуткова

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Не само вечер, а и на обяд трябва да ги пиеш, и то редовно.

    Коментиран от #25

    14:16 05.06.2026

  • 13 Вашето мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Ква сила си ти бе прайдаджия?

    Коментиран от #16

    14:18 05.06.2026

  • 14 Зеленски се гаври с Путлера

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хихихи":

    и не иска мир от военнопрестъпника.

    14:18 05.06.2026

  • 15 стоян георгиев

    4 10 Отговор
    Зеленски ще ги наиграе и путин и Тръмп.с тръмп вече се оправи сега е ред на руския милиционер.

    14:21 05.06.2026

  • 16 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Толкова си можете , мераклиите с токчета и ботокс...върти , сучи все към прайд ви избива ???! 🦄🌈🫄
    Ква е тая обсесия не знам ....сигурно арх. Мирянов е наясно ?!?

    14:22 05.06.2026

  • 17 Механик

    7 2 Отговор
    Е, как да реагира човека? Спукал се е от смях .

    14:27 05.06.2026

  • 18 Сите знаем, ...

    2 4 Отговор
    Как реагира... бегачо от ГОТВАЧО! Фулира ДЕРМО чемоданчика и се надъхват с Башо бегачката у бункеро
    Ееееедехееее

    14:27 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 явер

    2 8 Отговор
    Зеленски няма смисъл да изпраща писмо на този Кремълски малоумнik. Борис Немцов, казва, че докато не унищожи Русия, Путин няма да се спре и ще става по-лошо, защото със старостта плешивият дядка ще става още пo golqm idiot Зеленски за сега се справя много добре и да увеличава дрон атаките десетократно и денонощно, руснаците да не се наспиват от гърмежи и сирени.

    14:29 05.06.2026

  • 22 Клоуна пусин 🤡💩

    0 6 Отговор
    Пуснал е 2 кафяви черти през препълнения памперс 🤣🤣🤣

    14:30 05.06.2026

  • 23 и Киев е руски

    6 2 Отговор
    Путин :Местя го в другият крачол

    Коментиран от #28

    14:30 05.06.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нааакан ли си":

    Не, мирише ти устата на савецко къкано,това е.

    14:32 05.06.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Доктор Гугуткова":

    Ти кога ги пи доктор ли стана?

    14:33 05.06.2026

  • 26 Че ПА

    3 3 Отговор
    Тия двамата трябва да ги оставят насаме в една стая и...след 5 минути да изнесът дъртия пе да л в черен чувал.
    Зеленски ше го налази и приключи за 2 минути

    14:34 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Какво да мести ?!?

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "и Киев е руски":

    Кожата? Тоя пен Дел е импотентен от 30 г.
    Ама пък мести.. кавказки краставици от задния двор в устата
    👍

    14:37 05.06.2026

  • 29 аааа

    4 0 Отговор
    Защо просто не публикувате пълният текст на писмото а ни разказвате за него? Нито една българска медия не се осмели да го публикува. Бъдете първите!

    14:38 05.06.2026

  • 30 Артилерист

    3 0 Отговор
    Зеленски прави публична демонстрация, но не и реално предложение за преговори. Не е вярно, че Зеленски за първи път се обръща към Путин за среща. Той многократно го е правил, все едно, че кани поредния гост в комичното си предаване "Квартал 95". Това са семпли публични ходове, за да изтъкне, че иска мир, ама Путин не ще. Той е свикнал с такива номера за привличане вниманието на публиката...

    14:38 05.06.2026

  • 31 Истината

    0 0 Отговор
    Да си го кажем направо, изключително npocт милиционер излезе тоя недорасляк путин.
    Даже фатмак като радев и милиционер като борисов изглеждат като академици пред тоя охлюв .

    14:52 05.06.2026

  • 32 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Монголоидното позорище на човешкия род Путлер е цунал 3 пъти кораня за късмет и се е помолил да не го очистят от неговата глутница хиени.

    14:55 05.06.2026

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