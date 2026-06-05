Путин е бил информиран за писмото на Зеленски, Кремъл не разкри как е реагирал

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Зеленски публикува вчера отворено писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане на край на войната, като в същото време предупреди, че Киев е готов да се бори, ако не се стигне до това. Той също така заяви, че руснаците започват да се уморяват както от своя президент, така и от войната, отбелязва Ройтерс.

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От пресслужбата на Кремъл не дадоха подробности за това как е реагирал Путин на писмото на Зеленски, отбелязва ТАСС.

Писмото, което е първото, което Зеленски публично изпраща директно до Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., съдържа остри критики срещу продължаващото 26 години управление на руския лидер, пише в. „Гардиън“.

Изглежда, че Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег, коментира изданието. В същото време обаче Москва засили смъртоносната си въздушна кампания в цяла Украйна, опитвайки се да се възползва от недостига на ресурси в Киев и продължаващата му уязвимост към атаки с балистични ракети.

Украинският лидер твърди, че Русия все повече усеща цената на войната, посочвайки украинските атаки с дронове дълбоко в руската територия, както и икономическото напрежение, недостига на гориво и растящите цени в страната, посочва „Гардиън“.