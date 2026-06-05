Путин е бил информиран за писмото на Зеленски, Кремъл не разкри как е реагирал

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
Зеленски публикува вчера отворено писмо до Путин, в което предложи двамата лидери да се срещнат, за да се споразумеят за слагане на край на войната, като в същото време предупреди, че Киев е готов да се бори, ако не се стигне до това. Той също така заяви, че руснаците започват да се уморяват както от своя президент, така и от войната, отбелязва Ройтерс.
От пресслужбата на Кремъл не дадоха подробности за това как е реагирал Путин на писмото на Зеленски, отбелязва ТАСС.
Писмото, което е първото, което Зеленски публично изпраща директно до Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., съдържа остри критики срещу продължаващото 26 години управление на руския лидер, пише в. „Гардиън“.
Изглежда, че Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег, коментира изданието. В същото време обаче Москва засили смъртоносната си въздушна кампания в цяла Украйна, опитвайки се да се възползва от недостига на ресурси в Киев и продължаващата му уязвимост към атаки с балистични ракети.
Украинският лидер твърди, че Русия все повече усеща цената на войната, посочвайки украинските атаки с дронове дълбоко в руската територия, както и икономическото напрежение, недостига на гориво и растящите цени в страната, посочва „Гардиън“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихихи
Коментиран от #14
14:08 05.06.2026
2 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #8, #12
14:10 05.06.2026
3 Руснаците трябваше за 26 години от
Сега 100 години ще си имат работа с ЕС и великобритания и ще има модерен геноцид с пропаганда рускините да не раждат деца
14:10 05.06.2026
4 Путин
14:11 05.06.2026
5 Наблюдател
Наведени и с протегната ръка държаща крем Нивея.
14:11 05.06.2026
6 Сила
14:12 05.06.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #10
14:12 05.06.2026
8 Нааакан ли си
До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":или така си миришеш със патурете
Коментиран от #24
14:12 05.06.2026
9 Хохо Бохо
14:15 05.06.2026
10 Сила
До коментар #7 от "Вашето мнение":Киев за 150 години ...това ли е плана на Кашчей Безсмъртни ???!
Коментиран от #13
14:15 05.06.2026
11 2027 ще бъде върната обратната разписка
14:16 05.06.2026
12 Доктор Гугуткова
До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":Не само вечер, а и на обяд трябва да ги пиеш, и то редовно.
Коментиран от #25
14:16 05.06.2026
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "Сила":Ква сила си ти бе прайдаджия?
Коментиран от #16
14:18 05.06.2026
14 Зеленски се гаври с Путлера
До коментар #1 от "Хихихи":и не иска мир от военнопрестъпника.
14:18 05.06.2026
15 стоян георгиев
14:21 05.06.2026
16 Сила
До коментар #13 от "Вашето мнение":Толкова си можете , мераклиите с токчета и ботокс...върти , сучи все към прайд ви избива ???! 🦄🌈🫄
Ква е тая обсесия не знам ....сигурно арх. Мирянов е наясно ?!?
14:22 05.06.2026
17 Механик
14:27 05.06.2026
18 Сите знаем, ...
Ееееедехееее
14:27 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 явер
14:29 05.06.2026
22 Клоуна пусин 🤡💩
14:30 05.06.2026
23 и Киев е руски
Коментиран от #28
14:30 05.06.2026
24 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #8 от "Нааакан ли си":Не, мирише ти устата на савецко къкано,това е.
14:32 05.06.2026
25 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #12 от "Доктор Гугуткова":Ти кога ги пи доктор ли стана?
14:33 05.06.2026
26 Че ПА
Зеленски ше го налази и приключи за 2 минути
14:34 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Какво да мести ?!?
До коментар #23 от "и Киев е руски":Кожата? Тоя пен Дел е импотентен от 30 г.
Ама пък мести.. кавказки краставици от задния двор в устата
👍
14:37 05.06.2026
29 аааа
14:38 05.06.2026
30 Артилерист
14:38 05.06.2026
31 Истината
Даже фатмак като радев и милиционер като борисов изглеждат като академици пред тоя охлюв .
14:52 05.06.2026
32 Възpожденец 🇧🇬
14:55 05.06.2026