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Руски националисти видяха провокация в писмото до Путин
  Тема: Украйна

Руски националисти видяха провокация в писмото до Путин

5 Юни, 2026 14:39 1 093 14

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • писмо-
  • володимир зеленски

По време на срещата Путин потвърди твърдата си позиция за войната, заявявайки, че руските сили напредват ежедневно на фронта

Руски националисти видяха провокация в писмото до Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски националисти и военни блогъри остро разкритикуваха публикуваното от украинския президент Володимир Зеленски открито писмо до руския президент Владимир Путин, определяйки го като пиар ход, насочен към разпалване на вътрешно недоволство в Русия, а не към прекратяване на войната, предава "Ройтерс", съобщи News.bg.

Писмото, в което Зеленски предлага лична среща с Путин за договаряне на край на продължаващия повече от четири години конфликт, беше публикувано по време на икономическия форум в Санкт Петербург, където руският лидер разговаря с чуждестранни редактори.

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По време на срещата Путин потвърди твърдата си позиция за войната, заявявайки, че руските сили напредват ежедневно на фронта. В същото време той каза, че мирните предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп биха могли да доведат до прекратяване на бойните действия, ако Киев е готов на компромис. И Москва, и Киев обвиняват другата страна в отказ от отстъпки.

Към момента Путин не е отговорил публично на писмото, но говорителят на Кремъл заяви, че е запознат със съдържанието му.

"Ако погледнете текста на самото изявление, няма и следа от истинска дипломация", заяви военният блогър Рибар, който го определи като блъф. Според него писмото съдържа обиди, предупреждения за "дронове над вашите градове" и твърдения за горивен недостиг и нова мобилизация в Русия.

"Взето заедно, всичко това се равнява на пореден опит за разпалване на вътрешно недоволство в Русия", каза той.

Бившият украински депутат Олег Царьов, който подкрепя Москва, заяви, че "Целта е да се посее паника и недоволство от войната."

Националистическият бизнесмен Константин Малофеев също отхвърли инициативата. "Но Зеленски искаше да направи шоу, рекламен трик", заяви той и добави, че ако украинският лидер е искал да отправи реално предложение, е можел да използва частни канали.

Военни блогъри поставиха под въпрос и смисъла на евентуална среща между двамата лидери при липсата на напредък в мирните преговори. Те посочиха, че Москва настоява Украйна да изтегли войските си от останалите контролирани от Киев части на Донбас, условие, което Зеленски отхвърля като равносилно на капитулация.

"Ако няма общи точки освен размяната на затворници и телата на загиналите, какви споразумения и меморандуми има?", попита военният блогър Военкор Котьонок.

Според него Кремъл многократно е заявявал, че среща между Путин и Зеленски е възможна едва след постигане на компромис по бъдещо споразумение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    12 7 Отговор
    Провокацията я видаха в САЩ. Тръмп каза : "Не мога да схвана ккаво иска да постигне Зели с това писмо. Хем реве за мир, хем се лигавчуни на Путин."

    14:44 05.06.2026

  • 2 Наркоманпето

    12 5 Отговор
    години наред провокира Русия, подстекани от англосаксите и после скимичи пред цял свят ...Помогитеееее!

    14:44 05.06.2026

  • 3 честен ционист

    11 3 Отговор
    Вова или ще вземе цяла Украйна, или по-голямвата част, а за останалото ще го компенсират с някой и друг прибалтийски сателит, или пък с черноморска закъсала губерня с галопиращ дефицит.

    Коментиран от #11

    14:44 05.06.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    4 11 Отговор
    Първото предложение е най изгодно,после почват предложение придружени с извращения. Тогава именно бат Путйо ще реагира,надявайки се да мо нацепат фмирисаната задна слива!

    14:45 05.06.2026

  • 5 Mиcирска магия

    8 1 Отговор
    Изведнъж Джамбо стана Мара.

    Коментиран от #9

    14:46 05.06.2026

  • 6 Херодот

    6 9 Отговор
    Приятелите на Путин вече са му подготвили въжето. Просто това са традиоционните руски ценности.

    Коментиран от #7, #8

    14:46 05.06.2026

  • 7 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Херодот":

    ВЪЖЕТО не е руско изобретние. ВЪЖЕТО е украинско изобретение. Що евреи, поляци, роми са избесили, направо не е за приказка. И дори са горди с това.
    Та, на въженцето ще висне вратленцето на наркоманчето. Командата ще е дадена от Путин, ако не го преварят МИ6 или хората на Будалов.

    14:50 05.06.2026

  • 8 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Херодот":

    Американските ценности трепат президенти право в Тиквата.
    Колко са убитите УСА.презшденти бе тюфлек розоф

    14:51 05.06.2026

  • 9 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Mиcирска магия":

    Това да не му е „драг-куин“ артистичното име?

    14:52 05.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    на тая му мия проверихте ли и куфара с л й на?въобще не се извъртАЙТЕ!копеи!

    15:00 05.06.2026

  • 11 комичен си

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Другарче,като ги пишеш тези измишльотини ,вярваш ли им?
    Твоята Русия като я започна тази война я загуби.
    Путин вече никой не го бръсне за слива !

    15:05 05.06.2026

  • 12 Дебил путинофил

    0 1 Отговор
    Трудно е да си копейка в днешни дни и все по зле ще става

    15:06 05.06.2026

  • 13 Барабонка

    2 1 Отговор
    На путлер май не са му обяснили съвсем точно в коя посока напредва Русия

    15:07 05.06.2026

  • 14 Лошо Седларов...лошо

    0 0 Отговор
    Злите езици говорят,че украинците от 3 г... разработват тайно Ядрено оръжие. Всичко кошмарно за монгольята и ху ЙЛО тепърва предстои.

    15:08 05.06.2026

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