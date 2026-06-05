Руски националисти видяха провокация в писмото до Путин

Руски националисти и военни блогъри остро разкритикуваха публикуваното от украинския президент Володимир Зеленски открито писмо до руския президент Владимир Путин, определяйки го като пиар ход, насочен към разпалване на вътрешно недоволство в Русия, а не към прекратяване на войната, предава "Ройтерс", съобщи News.bg.

Писмото, в което Зеленски предлага лична среща с Путин за договаряне на край на продължаващия повече от четири години конфликт, беше публикувано по време на икономическия форум в Санкт Петербург, където руският лидер разговаря с чуждестранни редактори.

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По време на срещата Путин потвърди твърдата си позиция за войната, заявявайки, че руските сили напредват ежедневно на фронта. В същото време той каза, че мирните предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп биха могли да доведат до прекратяване на бойните действия, ако Киев е готов на компромис. И Москва, и Киев обвиняват другата страна в отказ от отстъпки.

Към момента Путин не е отговорил публично на писмото, но говорителят на Кремъл заяви, че е запознат със съдържанието му.

"Ако погледнете текста на самото изявление, няма и следа от истинска дипломация", заяви военният блогър Рибар, който го определи като блъф. Според него писмото съдържа обиди, предупреждения за "дронове над вашите градове" и твърдения за горивен недостиг и нова мобилизация в Русия.

"Взето заедно, всичко това се равнява на пореден опит за разпалване на вътрешно недоволство в Русия", каза той.

Бившият украински депутат Олег Царьов, който подкрепя Москва, заяви, че "Целта е да се посее паника и недоволство от войната."

Националистическият бизнесмен Константин Малофеев също отхвърли инициативата. "Но Зеленски искаше да направи шоу, рекламен трик", заяви той и добави, че ако украинският лидер е искал да отправи реално предложение, е можел да използва частни канали.

Военни блогъри поставиха под въпрос и смисъла на евентуална среща между двамата лидери при липсата на напредък в мирните преговори. Те посочиха, че Москва настоява Украйна да изтегли войските си от останалите контролирани от Киев части на Донбас, условие, което Зеленски отхвърля като равносилно на капитулация.

"Ако няма общи точки освен размяната на затворници и телата на загиналите, какви споразумения и меморандуми има?", попита военният блогър Военкор Котьонок.

Според него Кремъл многократно е заявявал, че среща между Путин и Зеленски е възможна едва след постигане на компромис по бъдещо споразумение.