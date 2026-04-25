Арагчи: Иран е уверен в сериозността на Пакистан като посредник в преговорите със САЩ

Техеран не се съмнява в сериозността на Пакистан като посредник в преговорите между Иран и САЩ и не се е стремил да го замени на тази позиция. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви това по време на разговори с пакистанските лидери в Исламабад.
По време на среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф, иранският външен министър „потвърди отново доверието на Техеран в посредничеството на Пакистан“ в диалога със САЩ, според телевизия Ал Хадат. Според репортажа Арагчи е подчертал, че „Иран не търси друг посредник“.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц....
17:32 25.04.2026
2 Дон Корлеоне
17:35 25.04.2026
3 си дзън
Пита се колко се записаха в САЩ да се бият с Иран?
17:36 25.04.2026
4 Да....
Окупиран от радикални ислямисти?
Хм...
17:36 25.04.2026
5 авантгард
Докато за иранската делегация постилат червен килим, прегръдки, деца с цветя.
Ето това е положението, никоя нормална страна не уважава агресорите срещу Иран.
17:40 25.04.2026
6 Арагчи
Пуснаха го, колкото да не си личи, че там е военна хунта
А е посмял да преговаря, близките му са заложници в ръцете на гвардейците..
Радикален ислямински фанатизъм взе властта в Иран
И ще погребе персите в каменната ера
17:41 25.04.2026
7 Арагчи
Всички са продукт на лондонсити..
Но имаше някаква нормалност, когато става въпрос за ..дипломация..
Той в момента е управляван, чрез близките си, в ръцете на Корпуса..
Малшанс
17:44 25.04.2026
8 Горски
18:00 25.04.2026
9 си дзън
С 800км брегова ивица опасваща Ормузкия проток широк средно 100км,
1. Колко хеликоптера на САЩ трябва да бъдат едновременно във въздуха
само да наблюдават протока?
2. При само 100 подвижни батареи (на 8км) с противокорабни ракети колко полета на
"невидимия" Ф-35 са необходими да ги унищожи?
Определено Витков ще реши задачката.
18:03 25.04.2026
10 Сталин
18:33 25.04.2026
11 Дзак
18:40 25.04.2026