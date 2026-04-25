Арагчи: Иран е уверен в сериозността на Пакистан като посредник в преговорите със САЩ

Техеран не се съмнява в сериозността на Пакистан като посредник в преговорите между Иран и САЩ и не се е стремил да го замени на тази позиция. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви това по време на разговори с пакистанските лидери в Исламабад.

По време на среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф, иранският външен министър „потвърди отново доверието на Техеран в посредничеството на Пакистан“ в диалога със САЩ, според телевизия Ал Хадат. Според репортажа Арагчи е подчертал, че „Иран не търси друг посредник“.