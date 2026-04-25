Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи: Иран е уверен в сериозността на Пакистан като посредник в преговорите със САЩ

25 Април, 2026 17:29 918 11

  • иран-
  • пакистан-
  • сащ-
  • посредничество-
  • абас арагчи

Техеран не се е стремил да замени Пакистан на тази позиция

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Техеран не се съмнява в сериозността на Пакистан като посредник в преговорите между Иран и САЩ и не се е стремил да го замени на тази позиция. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви това по време на разговори с пакистанските лидери в Исламабад.

По време на среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф, иранският външен министър „потвърди отново доверието на Техеран в посредничеството на Пакистан“ в диалога със САЩ, според телевизия Ал Хадат. Според репортажа Арагчи е подчертал, че „Иран не търси друг посредник“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц....

    3 3 Отговор
    Още много бой ще изядете.

    17:32 25.04.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Някой виждал ли е Модтжаба?

    17:35 25.04.2026

  • 3 си дзън

    6 5 Отговор
    В Иран се записаха 18 милиона доброволци да се бият със САЩ.
    Пита се колко се записаха в САЩ да се бият с Иран?

    17:36 25.04.2026

  • 4 Да....

    2 4 Отговор
    А Иран..?
    Окупиран от радикални ислямисти?
    Хм...

    17:36 25.04.2026

  • 5 авантгард

    1 4 Отговор
    Пакистанеца едва се здрависва с кушнер и сие.
    Докато за иранската делегация постилат червен килим, прегръдки, деца с цветя.
    Ето това е положението, никоя нормална страна не уважава агресорите срещу Иран.

    17:40 25.04.2026

  • 6 Арагчи

    3 2 Отговор
    Е доста трезвомислещ, но беше в домашен арест от Корпуса..
    Пуснаха го, колкото да не си личи, че там е военна хунта
    А е посмял да преговаря, близките му са заложници в ръцете на гвардейците..
    Радикален ислямински фанатизъм взе властта в Иран
    И ще погребе персите в каменната ера

    17:41 25.04.2026

  • 7 Арагчи

    3 2 Отговор
    Също е завършил Лондонски университет..
    Всички са продукт на лондонсити..
    Но имаше някаква нормалност, когато става въпрос за ..дипломация..
    Той в момента е управляван, чрез близките си, в ръцете на Корпуса..
    Малшанс

    17:44 25.04.2026

  • 8 Горски

    1 2 Отговор
    Това е агресивна политика която САЩ водят и аз отдавна си мисля че трябва да се скъса пъпната връв на Европа с колониите им. Щатите са колония на Европа, а Европа е люлката на цивилизацията. Те имат повече пари защото де факто нямат никакви разходи за нищо като култура, под ръка на традиции и ценности. Но на човек и толкова много пари не му трябват, че да им се водим по идеите. Към тях трябва да има умерена и резервирана политика. В Европа полза от тяхното супер развитие нямаме де факто. Когато го проумеят и в Европа ще сме постигнали успех. САЩ са фалирала държава и то много отдавна. Все едно нашето правителство да взима всяка година заеми и никога да не ги връща. Вече нямат друг избор освен да крадат, но не са си научили урока от римската империя. В пост в Truth Social той заявява: „Хората и компаниите, които са се възползвали от страната ни в продължение на десетилетия заради ужасното и нелепо решение на Върховния съд за митата, сега им се дължат 159 милиарда долара задължени данъци.“ Американският лидер изрази недоволство от позицията на съда и отбеляза, че Върховният съд е можел да постанови, че Съединените щати не са задължени да върнат вече платените пари. Той смята, че ако подобна клауза беше включена, страната щеше да бъде със 159 милиарда долара по-богата.

    18:00 25.04.2026

  • 9 си дзън

    1 2 Отговор
    Малко аритметика:
    С 800км брегова ивица опасваща Ормузкия проток широк средно 100км,
    1. Колко хеликоптера на САЩ трябва да бъдат едновременно във въздуха
    само да наблюдават протока?
    2. При само 100 подвижни батареи (на 8км) с противокорабни ракети колко полета на
    "невидимия" Ф-35 са необходими да ги унищожи?
    Определено Витков ще реши задачката.

    18:03 25.04.2026

  • 10 Сталин

    1 1 Отговор
    Арагчи напусна Пакистан и даже не ги погледна ония кошерни плъхове и психопати Кушнер и Стефан Витков

    18:33 25.04.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Пакистан е застъпник! За разлика от ОАЕ, Турция.

    18:40 25.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания