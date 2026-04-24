В пълна бойна готовност! Трети американски самолетоносач пристигна край Иран

Самолетоносачът USS George H.W. Bush вече е на позиция във водите край Иран. Така американското централно военно командване разполага с три такива кораба и масивна ударна мощ, пише Business Insider.

В Арабско море се намира и USS Abraham Lincoln, а в Червено море е USS Gerald. R. Ford. Пристигането на новия самолетоносач в района идва на фона на неуспешните преговори между Иран и САЩ и продължаващите предизвикателства в стратегическия Ормузки проток, който е важна петролна артерия.

Флотилията е в бойна готовност за нанасяне на нови удари срещу Иран в случай на пълен провал на дипломацията, а също така и за плътното блокиране на иранските пристанища.

USS George H.W. Bush е последният десети атомен самолетоносач от клас Nimitz. Той е дълъг 333 метра и е широк 77 метра. Задвижван е от два ядрени реактора, като може да развива скорост до 30 морски мили, или 56 километра в час. На борда му има 90 летателни апарата – самолети и хеликоптери.

Самолетоносачът е в ударна група с още 3 разрушителя, един танкер и един спомагателен кораб.