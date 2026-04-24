В пълна бойна готовност! Трети американски самолетоносач пристигна край Иран

24 Април, 2026 10:18 4 198 180

Флотилията е в готовност за нанасяне на нови удари срещу Иран в случай на пълен провал на дипломацията, а също така и за плътното блокиране на иранските пристанища

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Самолетоносачът USS George H.W. Bush вече е на позиция във водите край Иран. Така американското централно военно командване разполага с три такива кораба и масивна ударна мощ, пише Business Insider.

В Арабско море се намира и USS Abraham Lincoln, а в Червено море е USS Gerald. R. Ford. Пристигането на новия самолетоносач в района идва на фона на неуспешните преговори между Иран и САЩ и продължаващите предизвикателства в стратегическия Ормузки проток, който е важна петролна артерия.

Флотилията е в бойна готовност за нанасяне на нови удари срещу Иран в случай на пълен провал на дипломацията, а също така и за плътното блокиране на иранските пристанища.

USS George H.W. Bush е последният десети атомен самолетоносач от клас Nimitz. Той е дълъг 333 метра и е широк 77 метра. Задвижван е от два ядрени реактора, като може да развива скорост до 30 морски мили, или 56 километра в час. На борда му има 90 летателни апарата – самолети и хеликоптери.

Самолетоносачът е в ударна група с още 3 разрушителя, един танкер и един спомагателен кораб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    27 81 Отговор
    Русия праща руската гордост Адмирал Кузнецов ☝️
    Наричан в простолюдието кузнечик 😄

    Коментиран от #4, #10, #13, #35, #106

    10:20 24.04.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    88 19 Отговор
    Китай са превъоръжили Иран през тези две седмици.

    Коментиран от #108, #180

    10:21 24.04.2026

  • 3 Гагней

    102 13 Отговор
    Как са с тоалетните

    Коментиран от #24, #38, #45

    10:22 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    24 51 Отговор
    Два руски корабля патрулират в Байкал ☝️

    Коментиран от #83

    10:24 24.04.2026

  • 8 запушен кенеф

    63 11 Отговор
    как са клекалата и ръждата.

    10:24 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 име

    53 15 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Не, бе, наричат го курящий кузя. Квото и да си говорим, самолетоносачите са отживелица, само тва че е с ядрен реактор ги пази краварските, щото ще стане много грубо ако го потопят. Краварите нямат много акъл и като нищо ще решат да им думнат атомната електроцентрала.

    Коментиран от #42, #157

    10:25 24.04.2026

  • 11 Няма край руZкия ПОЗОР....

    32 33 Отговор
    Русия е сериозна сила ☝️😄

    10:25 24.04.2026

  • 12 Трол

    40 8 Отговор
    Всичките 20 американски самолетоносача ще се съберат край Иран.

    Коментиран от #60, #140

    10:26 24.04.2026

  • 13 а кога подлодката Курск

    20 44 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент
    21ОТГОВОР
    Русия праща руската гордост Адмирал Кузнецов ☝️
    Наричан в простолюдието кузнечик 😄
    -;-
    А кога путлеристите ще пратят и подлодката "Курск"?!
    Падането на аятоласите и свършването на Усрлацията ще рокажат къшмера на маркс-ленинъзам.
    А нека там в Америките да си се оправят със Венецуела и Куба.

    А маркс-лениснистите така настървено щеха да бутат империализъма -последния и зъваршващ стадии на капитализъма.
    Ех като то няма Алексъндър Лилово и Стефан Продев и няма кой да ни пише хубавите статии за тошовизъма!

    Коментиран от #22, #71, #168

    10:27 24.04.2026

  • 14 Иван

    72 24 Отговор
    Нали вече бяха там и Иран им позволи да избягат . Този път вече ще са на дъното . Жалки кравари

    10:27 24.04.2026

  • 15 име

    63 16 Отговор
    Пернатия, как реши че трети пристигал. Единия не могат да му оправят кeнeфите вече половин година, оставя фeкaлна диря из морета и океани и производителите вече се чудят торпеда с фeкaлно насочване ли да правят. А другия избяга и вече два месеца не сме го виждали.

    Коментиран от #21

    10:28 24.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Емил

    42 14 Отговор
    Продава ли се?!!!
    Голямо описание голямо нещо на този самолетоносач "USS George H.W. Bush е последният десети атомен самолетоносач от клас Nimitz." брееее?!
    Нещо като едно време "съветския слон е най- големия слон" !!!
    Браво!!!

    Коментиран от #123

    10:28 24.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факти

    24 33 Отговор
    Иран кога ще прати самолетоносач до САЩ? Ислямът е за слабаци.

    Коментиран от #67, #169

    10:30 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Румен Радев, премиер

    15 29 Отговор

    До коментар #13 от "а кога подлодката Курск":

    Гледаме си Българията и стоим далеко от всичко руско ☝️ За руснаци / украинци желаещи българско гражданство (без руско) може въведем Златни карти от 500 000 евра.

    Коментиран от #79

    10:32 24.04.2026

  • 23 Бръмбар

    16 29 Отговор
    Абе къде отиде иранският флот?

    Коментиран от #31, #92

    10:34 24.04.2026

  • 24 Цеко сифоня

    37 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гагней":

    Освобождават напрежението директно през борда, а дрехите се перат на ръка.

    10:34 24.04.2026

  • 25 Казанлъшкия

    15 19 Отговор
    Превантивно иранците могат да им потопят с дронове и ракети всички самолетоносачи, чудя се защо не го правят. Явно ги е страх.

    Коментиран от #28, #170

    10:41 24.04.2026

  • 26 гост

    20 33 Отговор
    Ситуацията на Иран наподобява на нападение на къща...навсякъде разградено но собственика се е окопал в тоалетната стреля и вика че ще ги съсипе...ама не е така...единственото им спасение е че още държат Ормуза...

    10:41 24.04.2026

  • 27 Мишел

    51 15 Отговор
    Самолетоносачите на САЩ и десантните кораби стоят на 1700 км от Иран , за да са извън обсега на противокорабните ракети. На такова разстояние от целите те са безполезни.
    САЩ разчитаха на метеж в Иран и сега се чудят как да отстъпят, без да им се смеят.

    Коментиран от #30

    10:42 24.04.2026

  • 28 Герги

    10 14 Отговор

    До коментар #25 от "Казанлъшкия":

    Ако го направят може и наистина да започнат отново с лъкове и стрели...

    Коментиран от #34, #98

    10:42 24.04.2026

  • 29 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    17 15 Отговор
    Давайте урана че ви почвам.

    Коментиран от #102

    10:42 24.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    20 11 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Откъде ли излитат щатските изтребители ?

    Коментиран от #40, #114

    10:43 24.04.2026

  • 31 Казанлъшкия

    31 12 Отговор

    До коментар #23 от "Бръмбар":

    Те май флот нямат , ама имат още към 60% от ракетите си и това според америкдхфки експерти. За час могат да потопят до един американските кораби, имат вероятно още хиляди ракети. Въпросът е , че ги е страх янките или Израел да не им пуснат атомна бомба - имат опит в пускането на такива.

    Коментиран от #120

    10:43 24.04.2026

  • 32 Нещастници

    16 9 Отговор
    тъкмо накуп.....

    10:44 24.04.2026

  • 33 Путине

    11 19 Отговор
    Пращай самолетоносачи, аятоласите да отървеш.

    10:45 24.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този дет идва,

    24 10 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    е на мястото на оня дето иранците го надъниха с дрон и му подпалиха пералното. И идването е далеч от Иран макар,че иранците имат ракети с които да ги потопят с един удар.та идването им е да спрат на половината път от краварника до Иран. А,що се отнася до Адмирал Кузнецов,то той е в състояние и от самия док да изпрати ракети да унищожи цялата армада на краварника,ако се наложи точно,както Аврора е стрелял по наzzистите през ВСВ нищо,че е бил закотвен на кея на Нева.

    10:45 24.04.2026

  • 36 БРИКС ОЛИГОФРЕНЧЕ

    10 19 Отговор
    Давайте да спасяваме нашия член...Иран.

    Коментиран от #172

    10:46 24.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Като наближат още и се

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гагней":

    степат от напрежение ще ги запушат за нула време и пак ша хукнат да ги поправят в краварника. Тва страха е голема раута ша знайш.

    Коментиран от #44

    10:47 24.04.2026

  • 39 Един

    10 6 Отговор
    Можел да развие скорост 30 морски мили!?!? Проверете си мерните единици.

    10:49 24.04.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    25 10 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    От базите, дето са нацвъкали навсякъде по света. Също, като римските легиони. И техния край ще дойде, както дойде краят на Римската империя.

    Коментиран от #43

    10:50 24.04.2026

  • 41 Стига трили коментари

    6 1 Отговор
    Другари

    10:51 24.04.2026

  • 42 Дим има дори при

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    атомните кораби,и това е пара,а не пушек. Парата се получава от работата на ядрената установка и охлаждането и с вода. все едно да загрееш в чайника вода и парата от кипящата вода да наричаш пушек.

    Коментиран от #52, #54

    10:51 24.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 9 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    То в базите около залива нема американци бре, ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #55

    10:52 24.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 16 Отговор

    До коментар #38 от "Като наближат още и се":

    Аятоласите имат ракети за 2000 км.
    Ама нещо не думкат срещи самолетоносачите...що така ????

    Коментиран от #58, #128

    10:54 24.04.2026

  • 45 Колко да е край Иран-на 3000 км ли?

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Гагней":

    Или в непосредствена близост - само на 1500 -))

    10:55 24.04.2026

  • 46 БРИКС, микс, хикс, дикс

    7 16 Отговор
    Тръмп не признава. Кара ги по ред...

    Коментиран от #129

    10:55 24.04.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 4 Отговор
    Янките вместо тоалетни сложили Круз ракети на единия самолетоносач...останали им от ПУСТИННА БУРЯ...

    10:58 24.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Баба Гошка

    17 6 Отговор
    Да удари дъното. Както имиджа на ТрЪмП и клошаррската му бездомническа нация и хамериканската мечта да баччкаш на три места и да си пазиш първокласно място за кашона си под моста да спиш. Отт врат еняциии. Наказателни операции ще правят на над 10 000 километра от клошарника си

    Коментиран от #56

    11:02 24.04.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 9 Отговор
    Къде са членовете на БРИКС Путин и СИ, аятоласите да отърват, янките да изгонят ?

    11:03 24.04.2026

  • 52 Дим да го няма

    19 7 Отговор

    До коментар #42 от "Дим има дори при":

    Пушекът от първия самолетоносач хич не беше пара, а гъст дим от пожар на палубата. След това дойде миризмата и дим да го няма. Стана фекалоносач.

    Коментиран от #126

    11:03 24.04.2026

  • 53 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    6 4 Отговор
    Тръмп ми звънна по жи сема. Връща на в Иран. Щел пак да го попуква.

    Коментиран от #165

    11:04 24.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дивуй

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И що тъй нема американци в тия бази?И още случки ще се случат.А ти не се надувай толкова ,скоро ще смениш името,както всеки път.

    11:06 24.04.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 3 Отговор

    До коментар #50 от "Баба Гошка":

    В САЩ живеят 3,5 милиона руснаци..
    Колко американци живеят в...Русия...

    Коментиран от #62, #70

    11:06 24.04.2026

  • 57 ООрана държава

    7 3 Отговор
    Айде 5 евро нафтата

    11:06 24.04.2026

  • 58 СМЕХ НЕ СМЕХ

    11 6 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Предишните два самолетоносача сигурно сами се думнаха, или просто им избиха тоалетните.

    11:06 24.04.2026

  • 59 Кравар-kлошар

    6 4 Отговор
    Направихе дупките на keнефите един метър в диаметър.

    11:07 24.04.2026

  • 60 И ша са точно като

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    патки на стрелбище.Тлъсти от далеч видими цели и лесно достижими за хиперзвуковите ирански ракети.

    11:08 24.04.2026

  • 61 Цвете

    9 3 Отговор
    КОМУ БЕ " ИЗГОДНО " ДА СЕ ЗАПОЧВА ИЗОБЩО ТАЗИ ВОЙНА. ПОДЛЪГАН ЛИ Е ТРЪМП ОТ НЕТАНЯХО? МАЙ ДА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ.

    Коментиран от #63

    11:08 24.04.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Постоянно пребиваващи: Според различни оценки на миграционни експерти и данни от World Population Review, в Русия пребивават около 5 408 американски граждани към 2024-2026 г.. Други източници посочват цифра от около 2 000 души за по-тясната група на активно пребиваващите американски граждани.

    11:10 24.04.2026

  • 63 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    7 6 Отговор

    До коментар #61 от "Цвете":

    За кво ли е на аятоласите...сигурно шербет да си варят.

    Коментиран от #73

    11:11 24.04.2026

  • 64 Вервайте ми!

    7 7 Отговор
    Ислямисчетата треперят!

    11:12 24.04.2026

  • 65 Путине, Путине...

    9 10 Отговор
    Взеха ти Сирия, Венецуела Иран. Иде ли ред на Куба....

    Коментиран от #110

    11:12 24.04.2026

  • 66 Пак ще им се

    7 4 Отговор
    задръстят тоалетните.

    11:13 24.04.2026

  • 67 Хи хи хи хи

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Не е нужно, имат си евтини дронове и ракети. Невъзможно е да пропуснат такава голяма цел насред океана. Бум…

    11:13 24.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 12345

    2 2 Отговор
    ехаеаа

    11:15 24.04.2026

  • 70 Баба Гошка

    18 6 Отговор

    До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Преди 25-30 години милиони мечтаеха да отидат да живеят и работят в САЩ. сега само най-големите маззохисти отиват там в сокоизтискквачката на живота им. Млади и здрави, работят уж да напреднат, но веднага щом се разболеят, им вземат всичко заработено и ги оставят да ммрат като куччета на улицата. Има американци, които емигрират в Русия

    Коментиран от #78

    11:15 24.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Чуй Куме

    11 6 Отговор
    Ще бъде неравна битка. Стотици дронове и ракети в залп срещу гордостта на американския флот от студената война. Движи се със 30 морски мили и носи няколко хиляди обречени живота на борда си. Нема бегане, брате…

    11:19 24.04.2026

  • 73 ои8уйхътгрф

    12 5 Отговор

    До коментар #63 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Ясно ли ти е що е туй "фетва"? Ако не- питай гугъл... Та така- върху разработката на ядрени оръжия има наложена фетва от много години- тоест Иран НЕ разработва и НЕ произвежда такива оръжия...

    А обогатеният уран много добре и за хубави пари се продава на едни държави... А и хората имат ядрена централа и горивото вместо да го закопават са решили да го обогатяват и продават...

    А краварите имат един проблем с тази схема- Иран НЕ им продава обогатен уран... А по една "случайност" с годините Краваристан загуби и тази технология и НЕ МОГАТ сами да обогатяват нищо... Схващаш ли сега що искат да докопат урана, пък бил той и само на 60% обогатен???

    11:20 24.04.2026

  • 74 Бесен - Язовец

    14 8 Отговор
    Иранската армия размаза фашистите от Америчка

    Коментиран от #135

    11:20 24.04.2026

  • 75 копейка с чалма

    5 8 Отговор
    Ма той Тръмп нали наш?

    Коментиран от #99

    11:21 24.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Накрая Тръмп

    12 1 Отговор
    няма да има избор и ще заповяда масирана бомбардировка над иранската гражданска инфраструктура!
    Ще стане касапница.

    Това ще е резултатът от липсата на опит у Тръмп и администрацията му в Близкия Изток!

    Все още се чудя как можа Тръмп да почне войната, без да е измислил как да осигури Ормуз предварително?!
    За какво му са тия 20 и кусур разузнавателни агенции и анализатори на САЩ, не се ли допита до тях, не му ли предложиха план?

    Коментиран от #80, #89, #142

    11:21 24.04.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 10 Отговор

    До коментар #70 от "Баба Гошка":

    Днес в САЩ живеят около 3 500 000 руснаци. Лиричните отклонения оставам за теб.

    Коментиран от #104

    11:21 24.04.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Румен Радев, премиер":

    А кой руснак има 500 000? ФСБ пенсионери

    11:22 24.04.2026

  • 80 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 14 Отговор

    До коментар #77 от "Накрая Тръмп":

    Дават АЯТОЛАСИТЕ урана и Тръмп ги помилва...толкова е просто.

    Коментиран от #145, #148

    11:22 24.04.2026

  • 81 Статията

    17 2 Отговор
    показва безизходицата , в която се навря Тръмп и кашата в целия свят, която забърка, поради пълната липса на политически опит и стратегия, както и на администрацията му!

    Нещо, за което отдавна говорим и което рано или късно ще доведе войната до следващ, по- разрушителен етап!

    Зает с бакалски сметки за борсови печалби, Тръмп не можа да осъзнае, че Ормуз е трънчето в петата му.
    Чак на тертия месец от войната Тръмп взе да мисли как да се справи с малките, но бързи начини с които Иран затваря протока. А се говори, че Иран разполага и с мини подводни апарати и дронове, скрити в пещери по брега!

    Прдставям си как Рижавия бодро обявява протока за отворен с типичния си менторски тон на благодетел на целия свят и Иран думват някой танкер на следващия ден!

    Това ще е краят на реномето на САЩ! И всичко това, заради един не твърде адекватен индивид?!

    Коментиран от #85

    11:23 24.04.2026

  • 82 Арабеско

    3 6 Отговор
    С калашниците ще потопят и трите патици

    11:24 24.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Туман

    10 3 Отговор
    Ох и сега пак ще се почнат едни пожари в пералните помещение, в кошчета за боклук, абе големи драми

    11:25 24.04.2026

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 11 Отговор

    До коментар #81 от "Статията":

    Тръмп бомби Путин и Иран......факт
    Тия теоретични постановки от теб са БЕЗСМИСЛЕНИ.

    11:26 24.04.2026

  • 86 Путинистче идиотче

    2 9 Отговор
    Преди викахме Тръмп наш
    Сега кво да викаме.

    Коментиран от #93

    11:28 24.04.2026

  • 87 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 1 Отговор
    Двуполовите са спрели "близо" до Иран, около Гренландия. 🤭🤭🏳️‍🌈

    11:28 24.04.2026

  • 88 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    2 8 Отговор
    Давайте урана, че Тръмп и Биби нема да ви простят.

    11:29 24.04.2026

  • 89 ои8уйхътгрф

    14 2 Отговор

    До коментар #77 от "Накрая Тръмп":

    Изтърваш една "дреболийка"... Войната приключва на 28-ми, след няколко дни... Тогава изтичат 60-те дни в които Рижко може да си разиграва коня без разрешение от Сената...
    Как мислиш- ще му разрешат ли да започне сухопътна операция и да бъдат убити десетки хиляди кравари?
    Или пък да започнат килимни бомбардировки и да изтребят стотици хиляди цивилни?
    На 29-ти му режат крилцата на Рижко, пращат го да подписва капитулацията на Краваристан и това е... Следва импийчмънт и замяната му с Ванс...

    11:29 24.04.2026

  • 90 Дрогиран клшар

    6 0 Отговор
    Крека прави чудеса, чат - пат и пожари.🤣😁

    11:30 24.04.2026

  • 91 Стратегия и резултати

    9 1 Отговор
    При Християнете, като загине, еводачът, настъпва хаос при мюсюлманите , веднага го зяааменят , сраженията продължават„
    Интересно е, ако Иран пиеме американската стратегия и започнат да избиват водачите в Щатите, каква ли какафания ще настъпи .

    11:31 24.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ъперкът

    6 3 Отговор
    Америте търсят ескалация на конфликта в световен мащаб , въвличащи всички страни във война без победител. Агресора провокира удар срещу себе си, рискува живота на всички военнослужещи за курбан за да се изкара жертва накрая. Но дали мездународната общност ще го подкрепи не е сигурно. Спечели си гнева на всички, омраза и ненавист която ще се върне като бумеранг помитащ всичко. А ако някой васал от Европа реши да се включи, Китай и Северна Корея няма да броят до три. Русия е най-големия техен съюзник и приятел и няма да гледа отстрани ако бъдат нападнати. Северно атлантически континент ще се превърне във пустиня след ядрената зима. И ние няма да сме тук, но на рижия старец не му дреме. Неговото време свършва така или иначе.

    11:34 24.04.2026

  • 95 Питам

    2 2 Отговор
    Ние защо нямаме самолетоносачи?

    Коментиран от #109, #113

    11:34 24.04.2026

  • 96 Бай Дън

    5 2 Отговор
    Американска представа за преговори!!! Никога са намали намерение да спират просто се опитват да заблудят Иран и света че преговарят, докато пристигне подкрепление! Да очакваме следващите месеци горивата да изчезнат от бензиностанциите! Искат също да изключат Испания от НАТО за не съдействане, по този начин да извият ръцете на останалите и да ни набутат в тяхната война!

    11:34 24.04.2026

  • 97 Бесен - Язовец

    5 2 Отговор
    Агресорите от ФАЩ и техните господари ционисти дет€убийци

    Коментиран от #103

    11:35 24.04.2026

  • 98 Ами,не няма ад има и лъкове и стрели,

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Герги":

    а само камъни ,ако се намерят в пустинята. Ако краварника или Исралел използват ЯО, автоматически се задействат Китай и Русия и става мазало за оцеляването на планетата.Та никакви стрели и лъкове и копия няма да има. Конфликта ще стане световен и не поразено място на земята няма да остане. Никак нямаш в кухата хралупа за да осмислиш някой неща и да не пишеш простотии и нелепости.

    Коментиран от #136, #158

    11:37 24.04.2026

  • 99 Шекелка с ермулка

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "копейка с чалма":

    Агент Моше е наш.

    11:37 24.04.2026

  • 100 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 4 Отговор

    До коментар #92 от "Ами понеже не си у час и":

    Спомни си ИРАК и САДДАМА, сещай са за ИРАН и АЯТОЛАХА.

    Коментиран от #152

    11:38 24.04.2026

  • 101 Бесен - Язовец

    4 1 Отговор
    Приготвили са си памперси и пояси това,, пълна бойна готовност " по сороски!

    11:38 24.04.2026

  • 102 Сигурно със зеления наркоман са

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    завършили един и същ клоунски циркаджииски театър.

    Коментиран от #105

    11:39 24.04.2026

  • 103 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "Бесен - Язовец":

    Путин изби над два милиона славяни...викат му..ГЕНОЦИД на Путин.

    11:39 24.04.2026

  • 104 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Те са укри и хазари.

    Коментиран от #107

    11:40 24.04.2026

  • 105 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "Сигурно със зеления наркоман са":

    И така да е...ама бомбят ПУТИН и МОДЖТАБАТА....

    11:40 24.04.2026

  • 106 За президент ли се мислиш?

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Хапчетата, редовно..

    11:40 24.04.2026

  • 107 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що ли ти не вервам

    11:41 24.04.2026

  • 108 Рамбо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Трябва да се заснеме филм по този повод..

    11:41 24.04.2026

  • 109 Симо

    5 0 Отговор

    До коментар #95 от "Питам":

    Щот нямаме самолети!!! Какво ще носят тези самолетоносачи? Ха, ха, ха, ....

    11:42 24.04.2026

  • 110 Зельо, Зельо

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Путине, Путине...":

    Взеха ти 30% от територията и 3 млн. кокъла при Бандера.

    Коментиран от #137

    11:42 24.04.2026

  • 111 крайно време е

    4 1 Отговор
    един вече да иде зрелищно на дъното

    Коментиран от #117

    11:42 24.04.2026

  • 112 ХА ХА ХА

    5 1 Отговор
    Май е по-близо до Мадагаскар, отколкото до Иран ...

    Ама спокойно - не са решили - не са му видели сметката ...

    Коментиран от #115

    11:43 24.04.2026

  • 113 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Питам":

    Ние ша ви направим самолетоносач

    11:43 24.04.2026

  • 114 Папурко калитков,

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    излитаха от тези самолетоносачи докато иранците не им изтряскаха два и ги пратиха да си лижат раните и спряха краварите да летят,а когато го направят падат като круши на иранска земя. да ти припомням ли колко опуцаха иранците краварски дронове и фърчолети,че дори и невидимия им Фи 35,и рижавия ветропоказател бе в ярост че унищожиха реномето му на невидим. А и цистерните дето са в кестенията за кво мислиш са,да ги зареждат,но когато пристигне иранската ракета,тогава ша усетите дали ви пази кравраника и натю или кибичат у ъгъла и се снискат като котка с каскет покрай дувар.

    Коментиран от #116, #119

    11:44 24.04.2026

  • 115 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #112 от "ХА ХА ХА":

    Откъде ли излитат щатските изтребители дето бомбят аятоласите????

    11:45 24.04.2026

  • 116 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор

    До коментар #114 от "Папурко калитков,":

    И с един самолетоносач бомбиха Моджтабата. А Биби си ги бомби постоянно. За него нема преговори, нема премирие.

    11:47 24.04.2026

  • 117 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "крайно време е":

    Тва да не ти е крайцера МОСКВА ?

    11:48 24.04.2026

  • 118 Мишел

    3 0 Отговор
    Съюзниците на Иран са Китай, Русия и Северна Корея. Всеки от тях има оръжия, с които може при нужда да потопи самолетоносач. Затова самолетоносачите са на над 1700км, което ги прави практически безполезни - необходимо е дозареждане на самолетите във въздуха.

    Коментиран от #121

    11:49 24.04.2026

  • 119 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "Папурко калитков,":

    В политиката няма ЩЕ....има тук и сега

    11:49 24.04.2026

  • 120 Казанлъшки,не ги е страх иранците въобще

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Казанлъшкия":

    но и те както всички нормални мислят за разрешаване на кризата с преговори,а не с военна сила.Ако се наложи въобще няма ад им мигне окото да ги потопят.,а с ЯО ако ползват краварите или ционистите,няма ад постигнат нищо във военен аспект освен цивилни жертви,защото всичко военно е дълбоко под планините и са недосегаеми. Използването обаче на ЯО ще отключи световен ядрен конфликт и ще е под въпрос живота а и съществуването на планетата.

    Коментиран от #127

    11:54 24.04.2026

  • 121 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Мишел":

    Ами що съюзниците на Иран не потапят самолетоносачите.....май не им стиска.

    11:55 24.04.2026

  • 122 копейка с чалма

    4 3 Отговор
    И ние имаме самолетоносач
    Сега му подгряваме парния котел.
    След 2-3 години е готов

    11:56 24.04.2026

  • 123 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Емил":

    Преди десетина дни САЩ спряха окончателно програмата си за строеж на още 15 атомни самолетоносача поради пълна безперспективност на това оръжие. Средствата от нея отиват за строеж на атомни подводници.

    11:56 24.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 така, така

    6 2 Отговор
    Ясно е за всички какво се готви. По-важното е, че този път няма да могат да излъжат Иран, т.е. и той е готов за това, което предстои. Виж, дали "демократичния свят" е готов за галопа на цените на енергоносителите - това е отделен въпрос.

    Убеден съм обаче, че САЩ не са готови да посрещат (макар и с почести) останките на хиляди млади войници, а това няма как да се размине. Та, чакам няколко дни военно "ура", победи и разгром на иранците, последван от поредния нов опит за преговори.

    Да, Иран много ще пострада, но поне всички ще видим в действие как се гради държава, способна да устои на всякакви предизвикателства 5000 години.

    11:58 24.04.2026

  • 126 Дима дойде от спомагателната дизелова

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Дим да го няма":

    установка за дублиране на системите бе глъмпи. Пожар не е имало въобще. Възникна на борда когато бе на сух док от късо съединение от необезопасен кабел. Не си в час но коментираш незнайко с дългия нос от лъжи.

    Коментиран от #133, #134

    11:59 24.04.2026

  • 127 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    2 7 Отговор

    До коментар #120 от "Казанлъшки,не ги е страх иранците въобще":

    Аятоласите не искали да обстрелват самолетоносачите.....идиьотия

    Коментиран от #132

    12:00 24.04.2026

  • 128 Да те за тва им стоят коритата

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    далеч от обсега на иранските ракети,макар,че иранците показаха ракета достигаща до 5000 км.,като заявиха,че могат лесно да удължат радиуса и.

    12:00 24.04.2026

  • 129 Кат гледам с Иран нещо им се получи

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "БРИКС, микс, хикс, дикс":

    като с Титаник.Очаква ес потъването на краварника и ционистите в дълбините на небититето.

    12:02 24.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Следва последно действие на тая ционистко -краварска трагедия .
    След някой и друг ден кравите и ч@футите ще пуснат по някоя и друга бомба над Иран и оранжевият ненормалник ще обяви (победа)и ще си бие ритника от там ,а това означава и края на исрал-ел,който пък останал сам ако си позволи да ползва ядрено оръжие и зарази с радиация региона ще бъде пък унищожен от останалите държави,а ако не използва тогава ще бъде унищожен от вътрешни турболенции. и унищожителен ответен отговор от.страна на персите.

    Коментиран от #149

    12:05 24.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Дима дойде от спомагателната дизелова":

    Затова ли ..йновоза тръгна по спешност към Европа?!
    Щото имало некво късо на неква пералня/сушилня?!

    Краварите са най-способни, но само на филмите!
    Иначе за жестокостта и алчността им, няма спор!

    И сега се чудят как да победят противника, който нападнаха, без да ползват ядрени оръжия и без да атакуват ядрените им централи?!
    Накрая някой изпаткал (като Дън Бай), ще каже "натиснете копчето" (да пази Господ) и работата от конфликт, тип лека патаклама, ще стане ТСВ!!!
    Ама така правят хегемоните за да запазаят хегемонията си (за съжаление)!

    Колкото до ЕС, дето е ръководен от урсулите, които нямат представа на кой свят се намират, ама скачат като пудели на мечка, нищо добро не го чака тоя съюз с такива отрпки начело!!!

    12:11 24.04.2026

  • 135 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Бесен - Язовец":

    Тетанус...жив ли си още...

    12:11 24.04.2026

  • 136 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ами,не няма ад има и лъкове и стрели,":

    Добре че при теб има артък...направо тече по асфалта...и твоите дивотии няма да станат ,както и моите,така че споко...

    12:14 24.04.2026

  • 137 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Зельо, Зельо":

    Вундервафе ще им изпрати - Хонебу-тата немски на помощ,ама на куково лято - както преди 80 години...

    12:16 24.04.2026

  • 138 ха ха ха

    2 3 Отговор
    трети и последен - другите дадоха фира но нищо не се казва - тишина

    Коментиран от #154

    12:17 24.04.2026

  • 139 Мишел

    1 3 Отговор
    С влизането в сила на договора за съкращаване и ограничаване на стратегическите ядрени оръжия отпадна опасността от унищожаване на планетата ни. От общо над 80000 ЯО в света останаха 13000, които са недостъпни за унищожаване на планетата.

    Коментиран от #143

    12:20 24.04.2026

  • 140 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    На лой ще замирише,курдюк по празниците ще хапнат първо...

    12:23 24.04.2026

  • 141 Истинско обещание 🇮🇷

    2 2 Отговор
    Дано Иран да го взривят и потопят

    12:30 24.04.2026

  • 142 Мишел

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "Накрая Тръмп":

    САЩ нямат сили и ресурси да правят килимни бомбардировки и сухопътна операция в Иран.
    САЩ няма да използват ядрено оръжие в Иран , защото съюзниците на Иран - Китай, Русия и Северна имат ядрено оръжие и САЩ не могат да повторят Хирошима и Нагасаки..

    12:30 24.04.2026

  • 143 Неподписан

    0 1 Отговор

    До коментар #139 от "Мишел":

    Четеш ти вестници и телевизион гледаш ама,честен човек си явно...

    12:31 24.04.2026

  • 144 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Кухнята да не му се запали и на този ?

    12:31 24.04.2026

  • 145 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Аятоласитр ще го "помилват"ТрЪмП по чу турата с балистика. Никой не дава безплатно "плячкаа" на плячкосващите клошарри. Само дууппедавци като нашите дават злато и ресурси безплатно на плячкосващи суулльо и пуллььовци

    Коментиран от #151, #159

    12:32 24.04.2026

  • 146 дядо дръмпир се смее

    3 4 Отговор
    Трябва мноого русохилска фантазия да имате за да може с дрон от 20000$ да потопиш самолетоносач 332метра дълъг и носещ всякакви оръжия включая лазерно оръжие срещу дронове...апропо самолетоносачите са от 5-17МИЛИАРДА $......

    Коментиран от #166

    12:33 24.04.2026

  • 147 Пазете пералното

    3 1 Отговор
    Пазете пералното да не се наводни от някоя иранска ракет..., имах предвид от някоя "повредена" пералня, както му казват джурналята.

    Коментиран от #150

    12:38 24.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 4 Отговор

    До коментар #131 от "стоян георгиев":

    Давайте урана и ви оставям на мира.

    12:55 24.04.2026

  • 150 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #147 от "Пазете пералното":

    Аятоласите да си пазят държавата, тоя за някакво перално ми говори.

    12:56 24.04.2026

  • 151 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "Баба Гошка":

    Засега Тръмп ги помилва с бомби...

    12:58 24.04.2026

  • 152 Хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    садамчо игра по свирката на ианките и вклвзе във война с Иран !!!
    аетоласите - нийакога не са мелили засдно с ианките !!!

    Коментиран от #153

    13:07 24.04.2026

  • 153 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #152 от "Хи хи хи":

    Кой не слушка САЩ, увисва на клона или е в небитието.
    САДДАМА и Хомейнито го разбраха по трудния начин.

    13:16 24.04.2026

  • 154 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #138 от "ха ха ха":

    Явно не четеш добре статията....

    13:17 24.04.2026

  • 155 Ялова волЯ

    3 1 Отговор
    Могат ли САЩ да живеят и съществуват без война ? НЕ ! Вижте в годините след Втората Световна Война в колко конфликти и войни са намесени американците и сами ще разберете. Сравнете ги и с тези на СССР и РУСИЯ и тогава кажете кой е АГРЕСОР и ВОЕННОЛЮБЕЦ !

    Коментиран от #156, #178

    13:19 24.04.2026

  • 156 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #155 от "Ялова волЯ":

    За войната питай ..Путин...

    13:45 24.04.2026

  • 157 Сельооо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Ти обвиняваш американците,които са номер едно,че нямали акъл?? Ами това е неоспоримо доказателство.че при тебе липсва!!

    13:51 24.04.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Дърто пръдлооо

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "Баба Гошка":

    Не се дава златото,а се продава,от близка до Кремъл фирма!!

    Коментиран от #163

    14:02 24.04.2026

  • 160 Eдин

    2 0 Отговор
    Дали са осигурили пожарогасители за пералнята ( на кораба) ?!

    Коментиран от #161

    14:03 24.04.2026

  • 161 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "Eдин":

    А пожарогасител за Иран има ли????

    Коментиран от #164

    14:05 24.04.2026

  • 162 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Сега е момента иранците да гътнат един самолетоносач,хем веселбата ще е голяма ,хем и прекрасен воден риф става .

    14:08 24.04.2026

  • 163 Бат Котьо

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "Дърто пръдлооо":

    Алекс ,пррррскаш ли я в мрррз лифффката оная дррртата скумрия адвокатката от фондацията -Хммммм ?

    14:10 24.04.2026

  • 164 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Имам един коо...Жен пожарогасител за теб весел палавнико .

    14:11 24.04.2026

  • 165 Рамбо

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Само да си сменя ноф памперс и да си найда чейнето и съм готов

    14:15 24.04.2026

  • 166 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "дядо дръмпир се смее":

    Дядо Димитре,бре н виснал ....й сплллскан,за тази цел си има проривокорабни ракети,има руски ,има китайски има и вероятно ирански .Не са го думнали щото не са искали да нагнетяват обстановката преди ,но сега ситуацията е друга вече .

    14:15 24.04.2026

  • 167 Бай онзи

    2 1 Отговор
    Фекалоносач!

    14:17 24.04.2026

  • 168 Д-р Хаус

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "а кога подлодката Курск":

    Шмръкни нещо, че кухарата пак не те слуша

    14:17 24.04.2026

  • 169 Архангел Михаил

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Иран не са крали и не крадат като сащ от целия свят, затова не им трябват и самолетоносачи

    14:20 24.04.2026

  • 170 Седем с един удар

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Казанлъшкия":

    Изчакват, да може да ги потопят на куп

    14:22 24.04.2026

  • 171 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    2 1 Отговор
    Досега иранците са унищожили 48 машини на американците от тях 4бр изтребители -2 Ф 16,1 Ф35,1 Ф15,2 броя Ауакс за въздушно разузнаване,2бр хеликоптери Апачи и още 4бр малки хеликоптери за специални цели ,останалото е транспортни самолети Херкулес и най вечесамолети тип въздушни цистерни ,повечето от тях унищожени в американски бази в страните от залива,даже някои от тях заедно с хангарите .Да видим сега коментарите на мешел какви са .

    14:26 24.04.2026

  • 172 Лъжливото краварче

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "БРИКС ОЛИГОФРЕНЧЕ":

    Май ще настъпя мотиката тоя път три пъти.
    ..

    14:26 24.04.2026

  • 173 Някой знае ли

    2 0 Отговор
    Сега терористите и агресорите кои са? И кога ще има санкции за тях? ООН нищо не мъцва, ЕС също се ослушва, за бг колонията даже няма и да повдигам темата...

    14:36 24.04.2026

  • 174 Брикс

    2 1 Отговор
    Ако сраел и фащ използват ядрени бомби в Иран, после няма да има пощада за тях..

    Коментиран от #179

    14:41 24.04.2026

  • 175 този път потапянето

    2 2 Отговор
    ще се получи и ще бъде зрелище

    Коментиран от #177

    14:43 24.04.2026

  • 176 РИА Новости

    1 0 Отговор
    Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил сериозно ранен от американски и израелски въздушни удари срещу страната и е в тежко състояние. Това съобщава The New York Times (NYT), позовавайки се на източници.

    Според информацията Хаменей е получил тежки изгаряния по лицето, заради което има трудности с това да говори, предава "Блиц". Той е заобиколен предимно от група лекари и медицински персонал, които лекуват раните, получени при въздушните удари, се казва в публикацията. Претърпял е 3 жперации на крака ,но може би ще има нужда от протеза в бъдеще.

    15:04 24.04.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Сельооо безпросветний

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "Ялова волЯ":

    Какво ще кажеш за това? Русия/СССР са атакували:
    1918 - Украйна
    1920 - Полша
    1920 - Азербайджан
    1921 - Грузия
    1929 - Китай
    1938 - Япония
    1939 - Полша
    1939 - Финландия
    1940 - Румъния
    1940 - Естония
    1940 - Латвия
    1940 - Литва
    1946 - Китай
    1950 - Северна Корея
    1950 - Китай
    1953 - Берлин
    1956 - Унгария
    1968 - Чехословакия
    1975 - Ангола
    1977 - Етиопия
    1979 - Афганистан
    1988 - Азербайджан
    1989 - Грузия
    1990 - Азербайджан
    1991 - Северна Осетия
    1991 - Литва
    1992 - Молдова
    1992 - Грузия
    1992 - Ичкерия
    1992 - Таджикистан
    1992 - Молдова
    1994 - Абхазия
    1994 - Ичкерия
    1999 - Ичкерия
    2008 - Грузия
    2014 - Украйна
    2015 - Сирия
    2022 - Украйна

    15:14 24.04.2026

  • 179 А бе кух

    0 0 Отговор

    До коментар #174 от "Брикс":

    лелеее.колко много си безпросветен и невеж.

    15:16 24.04.2026

  • 180 Знаем,знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Дали са им много пирони и клинци,ще им трябват.

    15:18 24.04.2026

