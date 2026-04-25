Новини
България »
София »
Антракс: 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици

25 Април, 2026 18:42 373 2

  • антракс-
  • заразени-
  • българия-
  • животни-
  • хора

Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев.

От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха в понеделник, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен", поясни служебният министър.

Няма опасност за населението във връзка с установения случай на антракс. По думите му е установена една основна точка на възникване на проблема, а институциите вече са проследили целия път на потенциално заразената продукция.

"Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов.

Той отправи и призив към гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността на храните и да се предотвратят подобни инциденти.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    2 2 Отговор
    Антракса е полезен ,яжте антракс

    18:45 25.04.2026

  • 2 Куку-руку Христанов

    2 0 Отговор
    Вече ще ме наричате д-р Куин лечителката!

    18:49 25.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове