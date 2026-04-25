Мексико заяви, че американските агенти не са упълномощени да участват в операции в страната

Двамата американски агенти, убити на 19 април в северния мексикански щат Чихуахуа, не са имали официално разрешение за участие в оперативни дейности в латиноамериканската страна. Това се посочва в съвместно изявление на мексиканския кабинет по сигурност и Министерството на външните работи.

„Що се отнася до двамата чуждестранни граждани, никой от тях не е имал официална акредитация за участие в оперативни дейности на национална територия“, се подчертава в изявлението.

В изявлението се уточнява, че мексиканските власти нямат информация относно дейността или намеренията на чуждестранни агенти да участват физически в операции в страната. Според наличните имиграционни данни, единият от починалите американци е влязъл в Мексико като „посетител без разрешение за работа“, докато другият е бил в страната с дипломатически паспорт.

Мексиканското правителство повтори, че националното законодателство „ясно и строго забранява участието на чуждестранни агенти в операции на неговата територия“. Международното сътрудничество в тази област се осъществява изключително чрез обмен на информация и механизми за техническо сътрудничество, при абсолютно зачитане на суверенитета. Разследванията на инцидента в момента се провеждат в координация с посолството на САЩ.

На 19 април двама служители на мексиканското правителство и двама граждани на САЩ бяха убити при инцидент в Чихуахуа. Мексиканското правителство изрази съболезнования на семействата на всички жертви и подчерта ангажимента си да поддържа уважителни отношения с Вашингтон по въпросите на сигурността.

По-рано The Washington Post, позовавайки се на източници, съобщи, че двама служители на посолството на САЩ, загинали при автомобилна катастрофа в Северно Мексико на 19 април, са агенти на ЦРУ. Според изданието американците са се връщали от среща с мексиканските сили за сигурност относно акция срещу нарколаборатория, като част от разширената програма на Вашингтон за борба с наркотрафика.