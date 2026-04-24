Новини
България »
Анализатори: Проблемът на Радев ще бъде алтернативата му

24 Април, 2026 21:09 1 988 41

  • румен радев-
  • управление-
  • кабинет

Няма вече малко сме, трябва да търсим партньори и да правим компромиси. Сега е ясно. Най-вероятно по-следващата седмица ще имаме правителство, заяви журналиста Силвия Великова

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборните резултати очертават голяма промяна. Надявам се мнозинството да е стабилно поне година-две. Самата активност на хората се промени. Всички ние проглеждаме. Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Ще бъде много трудно, защото статуквото се е вкоренило дълбоко. Румен Радев е пълен с воля да се прояви, като човек, който се бори със статуквото. Това ще бъде голяма битка. Резултатът зависи от всички, не само от победилите, добави тя.

Няма вече малко сме, трябва да търсим партньори и да правим компромиси. Сега е ясно. Най-вероятно по-следващата седмица ще имаме правителство, заяви журналиста Силвия Великова.

Когато си в управлението, ти си статуквото. Проблемът на Радев ще бъде алтернативата му. Когато в демокрация липсва алтернатива, имаме проблем. Много е важно критичното мислене, заяви политологът Росен Стоянов.

Пиргова не се съгласи, че статуквото се отъждествява с тези, които идват на власт. „На всяко място ще се изискват нови хора и нови начини на управление. Няма време, но трябва да се направи. Има много въпроси, но се управлява с власт, със силата на закона“, подчерта проф. Пиргова.

Трябва да се свърши всичко, което няколко парламента не успяха. Докато не се изчисти прокуратурата няма как това правителство да бъде спокойно, смята Великова.

На Радев му трябват подготвени хора. Най-вероятно тези, които имат опит, ще влязат в изпълнителната власт. Съдебната власт е независима и нямам как с принуда да се променят нещата. Трябва да сме много внимателни за действията на властта, подчерта Стоянов.

Подготвени за властта хора у нас почти няма. Много е важно кой ще води тези хора и кой ще ги обучава. Ние не можем кой знае колко. Нещата много често се случват случайно и динамично, заяви проф. Пиргова.

Съвършени хора няма. Ние сме порочни, несъвършени, неможещи в идеала. В този смисъл трябва да се спазват едни правила, за да може да сме в гражданския договор. На Радев ще му трябват крути мерки, които се налагат в началото на мандата. Нямаме време за губене, не можем да се учим още, заяви Росен Стоянов.

За успеха на Радев са виновни партиите, обобщи журналистът.

През последните години изживяхме много. Трябва да се търси отговорност и работа, подчерта проф. Пиргова.

Според Стоянов Радев е изправен пред много трудности. „Той ще трябва да действа проактивно, смело и с отговорност“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    11 2 Отговор
    Радев да заеме да възстанови държавността в администрацията ..просто ! е подаваш документ ..или ти дават Да - разрешение,лиценз и д-р в определения срок или ти отказват мотивирано ( а не че не си красив и да те мотаят 3 г) ...това е в основата на всичко другото е бош лаф ..

    21:14 24.04.2026

  • 2 Тези

    19 0 Отговор
    Се оказаха пълни некадърници, защо още ги канят по студиата?!

    21:15 24.04.2026

  • 3 Въпрос

    13 4 Отговор
    Според тая червена мутресорка възможно ли е статуквото да бори статуквото?

    21:16 24.04.2026

  • 4 Българин

    14 10 Отговор
    Зад Радев стоят същите олигарси, които навремето издигнаха Бойко и Пеевски. Бойко също обещаваше 2009 г., че ще се бори с олигархичния модел. И беше спечелил даже повече гласове отколкото сега Радев. И накрая се видя какво стана.

    21:16 24.04.2026

  • 5 Ти да видиш

    11 14 Отговор
    Радев няма алтернатива бе, кого пак манипулирате бе, жалки нещастници. Всички останали без Възраждане са вече ненужни, излишни и изчерпани.

    Коментиран от #18

    21:18 24.04.2026

  • 6 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Стар сбирщайн в нова опаковка. Алтернативната е премахване на член пръви от Конституцията на РБ

    21:20 24.04.2026

  • 7 Аз се учудвам

    13 3 Отговор
    Как така ГЕРБ има общо в цялата страна 430 хиляди гласа от 3,5 милиона гласували? При положение че има 460 хиляди държавни служители на бюджетна издръжка. 61 хиляди полицаи които имат лели,баби ,стринки,етърви както каза в едно студио Бареков и всички гласуват за Герб защото им увеличиха заплатите с 70% миналата година и средната в МВР е вече 4200 евро. Отделно 35 хиляди военни и техните роднини на които също с толкова увеличиха заплатите. Отделно стотици фирми които печелят всички обществени поръчки и финансиране от Европейските фондове и които задължават всички техни работници да гласуват за Герб и да представят доказателства за това. И Герб се срина до 430 хиляди гласа. То е ясно че обикновен ,трудов човек никога не би гласувал за тази финансова корпорация. А и свинчуг пеев успя да доведе ДПС до 210 хиляди гласа, които преди години имаха по близо 400 хиляди. Само пролетта на 2017 г.ДПС на парламентарните избори имаха 318 хиляди гласа, но тогава Местан беше основал ДОСТ и стигна почти 4% с близо 100 хиляди гласа които отцепи от ДПС. Фактите са че свиня пеев закрива ДПС както преди ЛаФка,Булгартабак ,КТБ ...А Герб също върви към необратимо заличаване.

    Коментиран от #8, #28

    21:22 24.04.2026

  • 8 Тези гласове за ГЕРБ

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Аз се учудвам":

    Корпоративен вот на калинките от администрацията и на служителите на фирмите печелещи обществените поръчки - за некачественото саниране, строителните фирми с некачествения асфалт и също държавните общински фирми с кметове от ГЕРБ. Администрация в областни управи,в общински съвети , бордове на държавни фирми ...Купения им директно вот в ромските гета на тези избори намаля ....Сега ако наистина им се спре лапачката от държавата и на олигарсите им ,ГЕРБ се свива като Възраждане на границата от 4%

    Коментиран от #26

    21:23 24.04.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    6 4 Отговор
    А бе шматки недни,
    какви ги дрънкате , Няколко правителства , под ред ,дадоха достатъчно време на Румен Радев да разбере какво може и какво не!
    Вие сте някакви доста интересни плямпала , не мога да разбера , каква е крайната ви цел!!
    Дано Румен Радев няма никакъв контакт с такива като вас , защото енергията която той има ,
    ще изтече в канавката !!!

    21:25 24.04.2026

  • 10 Пламен

    11 2 Отговор
    България - 18 МИНИСТЕРСТВА .
    Германия-12 министерства .
    А как се казва вицепрезидента на Германия , някой знае ли ? Никой не знае името му , защото такъв няма ..
    Мунчо вече каза , че няма да маха плоския данък . Явно спонсорите от олигархията са му заповядали да пипа там , че да не прави 100 коремни за наказание .

    Общо взето , Ганчо пак е ,,КАПО".

    21:26 24.04.2026

  • 11 .....

    13 1 Отговор
    Цял живот баба Ванга повтаря, че руса жена ке оправи България и накрая Румен Радев!

    21:26 24.04.2026

  • 12 Шербет

    5 1 Отговор
    Много шум за нищо е хубава постановка да. Обаче с новите актьори трудно се възприема да си кажа.

    21:26 24.04.2026

  • 13 Да,бе

    4 1 Отговор
    На вампир му е проблем сянката...Ама ние не сме чак пък толкова,като вас...Умни или обратното...

    21:32 24.04.2026

  • 14 Сатана Z

    3 13 Отговор
    Радев трябва да възстанови Паметника на съветската армия !

    21:32 24.04.2026

  • 15 Какво да

    7 3 Отговор
    говорим това е не един а цяла държава създадена на кражби. Почваш отгоре и до последният полицай.

    Говоря с приятелка онзи ден, казва ми че брат и който има малък хотел на Черно море от 20 години не е плащал данък, говорим за малъг хотел.

    Това е само малъг пример за какво става въпрос. Това изолиран случай ли е?

    Затова сме най бедни, може ли едно мафиотско правителство да създаде правова държава след като те са също най големите рахбойници.

    Коментиран от #24

    21:32 24.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мизерабъл

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ти да видиш":

    Човече,успокой се!.Един приятел се напиняше кат теб,и да не ти казвам къде го удари.Едвам крета по улиците.

    21:37 24.04.2026

  • 19 Малин

    6 1 Отговор
    Радев трябва да барне и радиото, конкретно БНР, по-конкретно тая Великова, която е уредила половината си рода на работа там, също така не може да каже две изречения без да сбърка, аа-ка и пелтечи. Има и една Венелина Миланова, с оворен дефект и диалектни остатъци в изказа, която директно я изключвам - това радио е пълно с разни пред и след пенсионни тетки, които и те вече не знаят защо са там. Елена Шаханова е кореспондент от Италия 25 години, това е ненормално и всеки ден ни информира за италианското футбонто първенстов, което е жизнено важна информация за българския народ, но затова плащаме всички. Единственото, което става за слушане са новините и то Григори Недялков, Ивайло Василев, Рад Каменски и Деян Йотов.

    21:37 24.04.2026

  • 20 Много акълнии

    9 0 Отговор
    Интересно къде бяха до сега

    21:40 24.04.2026

  • 21 Гадателите да

    0 1 Отговор
    спрат,неме познавате и сравнявате аз съм българия и българия е в мен от вътре навън не от вън на вътре(може дасъм средновекове венициянец но сега съм българин)

    21:41 24.04.2026

  • 22 Развитие

    5 3 Отговор
    Пиргова дърта комунистка хахахаха злобата невиждана А колкото до царя тук е демокрация няма как еднолично да е Гюрови като се произнесе ЕС съд че е незаконен тогава какво

    21:46 24.04.2026

  • 23 пак мътите водата

    2 4 Отговор
    каква алтернатива ви гони?

    21:46 24.04.2026

  • 24 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Какво да":

    А кой сключи Боташ невинните служебници радивиъли колко всеки ден се плащат А ти като си беден си е твоя работа Работи богатей Чакаш на Царя ли

    Коментиран от #35

    21:48 24.04.2026

  • 25 Копейко

    3 3 Отговор
    България е руска губерния ,така ,че нищо няма да се случи

    21:48 24.04.2026

  • 26 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тези гласове за ГЕРБ":

    Корпоративен вот сега е към Радевите А ти вземи да развиваш себе си вместо да пишеш измислици тук Червените милионери са с царя Заблуди за наивници

    Коментиран от #34

    21:50 24.04.2026

  • 27 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Тези ги видяхме. Некадърни са. Не им вярвайте

    21:52 24.04.2026

  • 28 нормално е да се учудваш

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Аз се учудвам":

    след като не знаеш че герб всеки път вземат властта със същия брой гласове … незнам защо идиотите си мислят че когато човек работи държавна работа ще гласува за герб???

    Коментиран от #41

    21:53 24.04.2026

  • 29 Но пък за

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ицо":

    Сметка на това има много ,, Недоръгани Некопейки"-синове и внуци на ,, рубладжий"! Накратко казано ,, Петроханци!!!!

    21:53 24.04.2026

  • 30 Тити

    3 6 Отговор
    Радев си мисли че може да управлява като Кремъл с лозунги ама икономиката не работи така. Докато се стимулира държавният сектор и се наливат пари в него не може да има икономика.

    21:54 24.04.2026

  • 31 Гориил

    5 6 Отговор
    Проблемът на г-н Радев ще бъде липсата на пространство за маневриране и пълното блокиране на реформите от страна на Брюксел.Ако субсидиите от ЕС за българския бюджет бъдат блокирани за един месец, страната ще потъне в хаос и анархия. В такъв случай свободен ли е министър-председателят да преследва амбициите си да ограничи ширещата се корупция и да изгради правителство, което служи на народа?Всем понятно, что общенациональные реформы нежизнеспособны без расширения и углубления связей с крупнейшими экономиками мира — Россией и Китаем.

    21:56 24.04.2026

  • 32 Файърфлай

    4 4 Отговор
    Извинявайте,дами и господа "анализатори" ,ама много обичате да дразните.Алтернатива!Ами дайте му 100,дайте му 200 дни да управлява,пък ако не става-ще му търсим алтернатива.За сега Алтернатива няма.И в склада в Брюксел и там няма.

    21:59 24.04.2026

  • 33 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Силвия Великова и обективна журналистка и анализи-това някаква шега ли е?!

    22:00 24.04.2026

  • 34 Гринго

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Измислици? За анонимници? Спряха ли ти ярмата?

    22:01 24.04.2026

  • 35 Айде бе

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Благодарение на продажните евроатлатници всеки ден плащаме минимум по 5 милиона лева ,за да може семействата на украинските нацисти да се излежават по нашите хотели, да се киснат в джакузита и да пият коктейли!!! Всеки ден от 4 години насам!!! 5 милиона, плюс безплатно здравеопазване, зъболечение, образование и транспорт.

    22:08 24.04.2026

  • 36 Студента

    4 3 Отговор
    Най-накрая Прасеевски и Тиквата, са вън от управлението! Така се изкефих, че тези предатели и продажници, са толкова назад... Дано в бъдеще изобщо не влезнат в парламента. Прасеевски грухтеше преди 2 години, а сега се крие, шопара му с шопар. А Тиквата със стойките големи се правеше на играч. Мога кажа само браво на всички, които допринесоха за премахването на тиквата и прасето!

    22:11 24.04.2026

  • 37 Боже, боже!

    3 0 Отговор
    Менторът на Румен Радев, генерал Стоимен Стоименов, свързан с военното разузнаване, се е изказал пред сайта класа.бг, че мислят да правят нова кръгла маса за договорки, както беше в началото на неуспешната нашенска перестройка. Щели да се договарят за нова конституция, Велико народно събрание и т. н.... Лошото е това, че Румен Радев е с мнозинство от 131 депутати, но няма достатъчно депутатски места за промени в съдебната система по същество, за което е като с вързани ръце и е принуден да търси подкрепа за 160 гласа. ПП "Възраждане" сигурно ще го подкрепят за много неща, но не са достатъчни 12 гласа. При закриване на Радевата кампания в София, в спортната зала 8888, той заявил, че няма да се коалира с ГЕРБ, с ППДБ и с ДПС, които категорично разкритикувал. А сега се били насочили към най-големите законови и съдебни нарушители от ППДБ да се договарят за подкрепа. Ама наглеците от ППДБ изнудвали за техен министър на правосъдието... А анализаторът Кардамски се изказа, че се очаква затягане на коланите до гръбнака и много рязане тук и там, а Радев трябва да изгради отново държавата, която е паднала... Известният български аналитик, професорът математик Николай Витанов се изказа, че сега е редно да се действа радикално както била действала една висшестояща японка, наричана мадам Самурай и на принципа – няма човек, няма проблем. Познайте за кои, какви хора става въпрос, като имаме предвид запазването на несправедливия плосък данък... Като гледах какви мигащи, стр

    22:13 24.04.2026

  • 38 Нищо лично

    2 2 Отговор
    Уважаваният професор Николай Витанов даде идея да се проучи умерения либерализъм на Адам Смит, където има държавно планиране и регулиране, контрол върху икономиката, която по същество е либерална с либерални закони. По подобен начин действали и китайците, които значително са развили икономиката и конкурентоспособността си.

    22:22 24.04.2026

  • 39 объркани истории

    4 3 Отговор
    Попадна ми един руски клип, в който обясняват, как България може да стане като Балканския Сингапур със суверенна, изгодна енергетика, което би било изгодно и на много западни държави, при положение, че се постараят с уважение да се докажат като приятелски държави и ако бъдат извадени от списъка на вражеските държави, в който по настоящем попада България, чийто пишман колониални "политици" подкрепят всички санкции срещу Русия.

    Коментиран от #40

    22:32 24.04.2026

  • 40 Тоалетна Хартия

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "объркани истории":

    България е България, къв Сингапур, ква ти Швейцария....България трябва да се управлява от родолюбци!! Радев не е от тия... Защо държава създала писменост, религия и господствала над половин Европа трябва да се сравнява с аборигените??!!

    23:33 24.04.2026

  • 41 Герб на миналите избори имаха 641 хиляди

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "нормално е да се учудваш":

    А сега 430 хиляди...април 2021г. 860 хиляди...можеш ли да смяташ дали са все същите гласове?

    23:50 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове