Анализатори: Проблемът на Радев ще бъде алтернативата му

Изборните резултати очертават голяма промяна. Надявам се мнозинството да е стабилно поне година-две. Самата активност на хората се промени. Всички ние проглеждаме. Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Ще бъде много трудно, защото статуквото се е вкоренило дълбоко. Румен Радев е пълен с воля да се прояви, като човек, който се бори със статуквото. Това ще бъде голяма битка. Резултатът зависи от всички, не само от победилите, добави тя.
Няма вече малко сме, трябва да търсим партньори и да правим компромиси. Сега е ясно. Най-вероятно по-следващата седмица ще имаме правителство, заяви журналиста Силвия Великова.
Когато си в управлението, ти си статуквото. Проблемът на Радев ще бъде алтернативата му. Когато в демокрация липсва алтернатива, имаме проблем. Много е важно критичното мислене, заяви политологът Росен Стоянов.
Пиргова не се съгласи, че статуквото се отъждествява с тези, които идват на власт. „На всяко място ще се изискват нови хора и нови начини на управление. Няма време, но трябва да се направи. Има много въпроси, но се управлява с власт, със силата на закона“, подчерта проф. Пиргова.
Трябва да се свърши всичко, което няколко парламента не успяха. Докато не се изчисти прокуратурата няма как това правителство да бъде спокойно, смята Великова.
На Радев му трябват подготвени хора. Най-вероятно тези, които имат опит, ще влязат в изпълнителната власт. Съдебната власт е независима и нямам как с принуда да се променят нещата. Трябва да сме много внимателни за действията на властта, подчерта Стоянов.
Подготвени за властта хора у нас почти няма. Много е важно кой ще води тези хора и кой ще ги обучава. Ние не можем кой знае колко. Нещата много често се случват случайно и динамично, заяви проф. Пиргова.
Съвършени хора няма. Ние сме порочни, несъвършени, неможещи в идеала. В този смисъл трябва да се спазват едни правила, за да може да сме в гражданския договор. На Радев ще му трябват крути мерки, които се налагат в началото на мандата. Нямаме време за губене, не можем да се учим още, заяви Росен Стоянов.
За успеха на Радев са виновни партиите, обобщи журналистът.
През последните години изживяхме много. Трябва да се търси отговорност и работа, подчерта проф. Пиргова.
Според Стоянов Радев е изправен пред много трудности. „Той ще трябва да действа проактивно, смело и с отговорност“.
1 Яшар
21:14 24.04.2026
2 Тези
21:15 24.04.2026
3 Въпрос
21:16 24.04.2026
4 Българин
21:16 24.04.2026
5 Ти да видиш
Коментиран от #18
21:18 24.04.2026
6 Сатана Z
21:20 24.04.2026
7 Аз се учудвам
Коментиран от #8, #28
21:22 24.04.2026
8 Тези гласове за ГЕРБ
До коментар #7 от "Аз се учудвам":Корпоративен вот на калинките от администрацията и на служителите на фирмите печелещи обществените поръчки - за некачественото саниране, строителните фирми с некачествения асфалт и също държавните общински фирми с кметове от ГЕРБ. Администрация в областни управи,в общински съвети , бордове на държавни фирми ...Купения им директно вот в ромските гета на тези избори намаля ....Сега ако наистина им се спре лапачката от държавата и на олигарсите им ,ГЕРБ се свива като Възраждане на границата от 4%
Коментиран от #26
21:23 24.04.2026
9 Оракула от Делфи
какви ги дрънкате , Няколко правителства , под ред ,дадоха достатъчно време на Румен Радев да разбере какво може и какво не!
Вие сте някакви доста интересни плямпала , не мога да разбера , каква е крайната ви цел!!
Дано Румен Радев няма никакъв контакт с такива като вас , защото енергията която той има ,
ще изтече в канавката !!!
21:25 24.04.2026
10 Пламен
Германия-12 министерства .
А как се казва вицепрезидента на Германия , някой знае ли ? Никой не знае името му , защото такъв няма ..
Мунчо вече каза , че няма да маха плоския данък . Явно спонсорите от олигархията са му заповядали да пипа там , че да не прави 100 коремни за наказание .
Общо взето , Ганчо пак е ,,КАПО".
21:26 24.04.2026
11 .....
21:26 24.04.2026
12 Шербет
21:26 24.04.2026
13 Да,бе
21:32 24.04.2026
14 Сатана Z
21:32 24.04.2026
15 Какво да
Говоря с приятелка онзи ден, казва ми че брат и който има малък хотел на Черно море от 20 години не е плащал данък, говорим за малъг хотел.
Това е само малъг пример за какво става въпрос. Това изолиран случай ли е?
Затова сме най бедни, може ли едно мафиотско правителство да създаде правова държава след като те са също най големите рахбойници.
Коментиран от #24
21:32 24.04.2026
18 Мизерабъл
До коментар #5 от "Ти да видиш":Човече,успокой се!.Един приятел се напиняше кат теб,и да не ти казвам къде го удари.Едвам крета по улиците.
21:37 24.04.2026
19 Малин
21:37 24.04.2026
20 Много акълнии
21:40 24.04.2026
21 Гадателите да
21:41 24.04.2026
22 Развитие
21:46 24.04.2026
23 пак мътите водата
21:46 24.04.2026
24 Анонимен
До коментар #15 от "Какво да":А кой сключи Боташ невинните служебници радивиъли колко всеки ден се плащат А ти като си беден си е твоя работа Работи богатей Чакаш на Царя ли
Коментиран от #35
21:48 24.04.2026
25 Копейко
21:48 24.04.2026
26 Анонимен
До коментар #8 от "Тези гласове за ГЕРБ":Корпоративен вот сега е към Радевите А ти вземи да развиваш себе си вместо да пишеш измислици тук Червените милионери са с царя Заблуди за наивници
Коментиран от #34
21:50 24.04.2026
27 Хохо Бохо
21:52 24.04.2026
28 нормално е да се учудваш
До коментар #7 от "Аз се учудвам":след като не знаеш че герб всеки път вземат властта със същия брой гласове … незнам защо идиотите си мислят че когато човек работи държавна работа ще гласува за герб???
Коментиран от #41
21:53 24.04.2026
29 Но пък за
До коментар #16 от "Ицо":Сметка на това има много ,, Недоръгани Некопейки"-синове и внуци на ,, рубладжий"! Накратко казано ,, Петроханци!!!!
21:53 24.04.2026
30 Тити
21:54 24.04.2026
31 Гориил
21:56 24.04.2026
32 Файърфлай
21:59 24.04.2026
33 Ха ха ха
22:00 24.04.2026
34 Гринго
До коментар #26 от "Анонимен":Измислици? За анонимници? Спряха ли ти ярмата?
22:01 24.04.2026
35 Айде бе
До коментар #24 от "Анонимен":Благодарение на продажните евроатлатници всеки ден плащаме минимум по 5 милиона лева ,за да може семействата на украинските нацисти да се излежават по нашите хотели, да се киснат в джакузита и да пият коктейли!!! Всеки ден от 4 години насам!!! 5 милиона, плюс безплатно здравеопазване, зъболечение, образование и транспорт.
22:08 24.04.2026
36 Студента
22:11 24.04.2026
37 Боже, боже!
22:13 24.04.2026
38 Нищо лично
22:22 24.04.2026
39 объркани истории
Коментиран от #40
22:32 24.04.2026
40 Тоалетна Хартия
До коментар #39 от "объркани истории":България е България, къв Сингапур, ква ти Швейцария....България трябва да се управлява от родолюбци!! Радев не е от тия... Защо държава създала писменост, религия и господствала над половин Европа трябва да се сравнява с аборигените??!!
23:33 24.04.2026
41 Герб на миналите избори имаха 641 хиляди
До коментар #28 от "нормално е да се учудваш":А сега 430 хиляди...април 2021г. 860 хиляди...можеш ли да смяташ дали са все същите гласове?
23:50 24.04.2026