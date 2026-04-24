Анализатори: Проблемът на Радев ще бъде алтернативата му

Изборните резултати очертават голяма промяна. Надявам се мнозинството да е стабилно поне година-две. Самата активност на хората се промени. Всички ние проглеждаме. Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Ще бъде много трудно, защото статуквото се е вкоренило дълбоко. Румен Радев е пълен с воля да се прояви, като човек, който се бори със статуквото. Това ще бъде голяма битка. Резултатът зависи от всички, не само от победилите, добави тя.

Няма вече малко сме, трябва да търсим партньори и да правим компромиси. Сега е ясно. Най-вероятно по-следващата седмица ще имаме правителство, заяви журналиста Силвия Великова.

Когато си в управлението, ти си статуквото. Проблемът на Радев ще бъде алтернативата му. Когато в демокрация липсва алтернатива, имаме проблем. Много е важно критичното мислене, заяви политологът Росен Стоянов.

Пиргова не се съгласи, че статуквото се отъждествява с тези, които идват на власт. „На всяко място ще се изискват нови хора и нови начини на управление. Няма време, но трябва да се направи. Има много въпроси, но се управлява с власт, със силата на закона“, подчерта проф. Пиргова.

Трябва да се свърши всичко, което няколко парламента не успяха. Докато не се изчисти прокуратурата няма как това правителство да бъде спокойно, смята Великова.

На Радев му трябват подготвени хора. Най-вероятно тези, които имат опит, ще влязат в изпълнителната власт. Съдебната власт е независима и нямам как с принуда да се променят нещата. Трябва да сме много внимателни за действията на властта, подчерта Стоянов.

Подготвени за властта хора у нас почти няма. Много е важно кой ще води тези хора и кой ще ги обучава. Ние не можем кой знае колко. Нещата много често се случват случайно и динамично, заяви проф. Пиргова.

Съвършени хора няма. Ние сме порочни, несъвършени, неможещи в идеала. В този смисъл трябва да се спазват едни правила, за да може да сме в гражданския договор. На Радев ще му трябват крути мерки, които се налагат в началото на мандата. Нямаме време за губене, не можем да се учим още, заяви Росен Стоянов.

За успеха на Радев са виновни партиите, обобщи журналистът.

През последните години изживяхме много. Трябва да се търси отговорност и работа, подчерта проф. Пиргова.

Според Стоянов Радев е изправен пред много трудности. „Той ще трябва да действа проактивно, смело и с отговорност“.