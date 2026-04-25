Стратегическо споразумение сключиха Гърция и Франция

Гърция и Франция обединяват сили в отбранителния сектор, създавайки силен съюз чрез удължаване на споразумението за стратегическо партньорство и сътрудничество от 2021 г. Това беше обявено от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис след разговори с френския президент Еманюел Макрон, който е на двудневно посещение в Атина.
Мицотакис смята, че преди 5 години двете страни „са направили исторически избор, като са решили да обединят сили, превръщайки дългосрочния общ път в силен стратегически съюз“. Според премиера, удължаването на споразумението „представлява еволюция на многопластови отношения, вкоренени в историческите връзки на двете страни, базирани на взаимни интереси и елементи, оформени от участието както в Северноатлантическия алианс, така и в Европейския съюз“.
„Резултатите в отбранителния сектор са повече от очевидни“, каза Мицотакис. „Особено съм доволен, че днес имахме възможността да посетим френската фрегата „Кимон“ [в пристанището на Пирея, Гърция], която току-що се завърна от 40-дневно разполагане край бреговете на Кипър.“ „Още две фрегати от същия клас „Белхара“ – „Неархос“ и „Формион“ – ще бъдат доставени на Гърция през следващите месеци, а четвърта фрегата, „Темистокъл“, ще бъде доставена през 2028 г.“, отбеляза премиерът.
„Възможностите на нашите военновъздушни сили бяха значително засилени с доставката на 24 изтребителя „Рафал“ и, разбира се, благодарение на многостранния алианс – като пример бих искал да спомена подписаното днес споразумение за модернизиране на ракетите MICA“, продължи Мицотакис. „Всичко това укрепва нашата възпираща сила и защитава както националните, така и европейските граници.“
Според министър-председателя, гръцко-френското сътрудничество предшества всички скорошни значителни геополитически промени: „Бих казал, че то се оказа далновидно и навременно в областта на сигурността и стабилността и в известен смисъл се превърна в предвестник на по-широката нужда от стратегическа автономия за целия ни континент. Френският президент и аз обсъждаме това поне от няколко години в Европейския съвет, като засягаме темата за съвместните [отбранителни] програми и копродукции, както и оперативната съвместимост.“
Ангажименти за военна помощ
Мицотакис отбеляза, че фрегатите, поръчани от гръцкия флот, и тези на френския флот са практически идентични. „Единият флот се учи от другия и основното постижение на тези споразумения е ангажиментът за взаимна помощ [в случай на агресия]. Искам отново да благодаря на Еманюел, защото той толкова ясно потвърди вчера, че ако Гърция някога се нуждае от подкрепата на Франция, Франция ще бъде там, поради което днес правим още една важна стъпка“, каза министър-председателят. „Декларацията за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Гърция и Франция, която току-що имахме възможността да подпишем, отразява мащаба на нашето сътрудничество“, добави той.
Подписани документи
Преди съвместните изявления на Мицотакис и Макрон бяха подписани девет документа. Те включват междуправителствено споразумение за продължаване на стратегическото партньорство и сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, което е разработено за пет години с възможност за неопределено автоматично удължаване; декларация за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство; пътна карта за укрепване на сътрудничеството между външните министерства на двете страни; декларация за намерения между министерствата на образованието; и план за действие за висше образование и научни изследвания за периода 2026-2030 г.
Подписаните документи включват още декларация за намерението за установяване на сътрудничество в областта на ядрените технологии, споразумение за създаване на междуправителствена организация за разработване и използване на цифрови океански системи и информационни услуги, декларация за намерение за сътрудничество в областта на отбранителните изследвания и разработки, както и в областта на иновациите в отбранителните и военните технологии и системи, рамково споразумение за продължаване на техническата поддръжка за ракетите MICA IR/RF и първия изпълнителен договор за 2026 г. между гръцкото министерство на отбраната и MBDA France.
1 авантгард
Ядрени учения с Полша, сега с гърчолята алабала.
Да не стане накрая от играчка плачка, да си опича акълчето какви ги дроби, че има и по-здрави шамари от на жена му.
Коментиран от #4
17:57 25.04.2026
2 Уникално
Френските въоръжени сили често са определяни като една от най-силните армии в света и най-мощната в Европейския съюз, но твърдението, че са категорично „втората след САЩ“, е обект на дебат в зависимост от критериите за оценка (бюджет, технологии, ядрен арсенал или личен състав).
Ето ключови факти, подкрепящи водещата роля на Франция:
Военна мощ в ЕС: Франция се счита за първа военна сила в Европа
Ядрен статус: Тя е единствената ядрена сила в Европейския съюз
Военен бюджет и личен състав: Френската армия има най-големия военен бюджет и най-многочислената армия в Европейския съюз (над 420 000 души, включително жандармерията и цивилния персонал)
Световно присъствие: Франция поддържа значителни сили за бързо реагиране, самолетоносач с ядрен двигател и подготвя армията си за интензивна война
Коментиран от #5
18:00 25.04.2026
3 Дзак
Коментиран от #6
18:00 25.04.2026
6 Уникално
До коментар #3 от "Дзак":Добре е да се попрочете за френските изтребители Рафал. Признато малко по-добри от Ф. Просто са по-скъпи, защото са с дна двигателя и по-скъпа поддръжка
Коментиран от #10
18:04 25.04.2026
9 Киев за два дня
До коментар #5 от "авантгард":Уверен съм, че си уникален. гл упак.
Коментиран от #12
18:08 25.04.2026
10 авантгард
До коментар #6 от "Уникално":Вятър ти вее между ушите.
Пакистан свалиха индийски велик рафал наскоро.
Чело било то, божеееее боже.......
Коментиран от #13
18:08 25.04.2026
12 раКиев по цял ден
До коментар #9 от "Киев за два дня":наздраве пиянде, топи човка в локвата
18:11 25.04.2026
13 И какво от това глу Пако?
До коментар #10 от "авантгард":Няма самолет,който да не може да бъде свален.
Знаеш ли укрите колко руски щайги свалиха,а?
Коментиран от #14, #16
18:12 25.04.2026
14 авантгард
До коментар #13 от "И какво от това глу Пако?":Вятърът между ушите ти те отклонява от темата на разговора, а имено величието или падението френско.
Емоционално дете си, залягай над букварите.
18:18 25.04.2026
15 Сега
Сравнението между френския изтребител Dassault Rafale и руските изтребители от семейството на МиГ (основно МиГ-29 и модернизирания МиГ-35) показва разлика в концепциите, технологиите и пазарния успех. В последните години тенденцията е Rafale активно да заменя руски самолети на международния пазар, включително в страни като Индия
и Сърбия .
Ето основните разлики:
1. Dassault Rafale (Франция)
Тип: Многоцелеви изтребител от 4.5-о поколение, проектиран да изпълнява пълна гама мисии – въздушно превъзходство, удари по земни цели, разузнаване и ядрено възпиране.
Авионика и технологии: Притежава усъвършенстван радар RBE2 AESA, система за пасивно засичане (OSF) и много висока способност за водене на радиоелектронна борба (системата SPECTRA), което го прави много труден за засичане и проследяване
Въоръжение: Въоръжен с най-съвременни европейски ракети, като "Метеор" (въздух-въздух с далечен обсег) и SCALP (крилати ракети за удари по земята).
Предимства: Изключително надежден, многофункционален, с модерни системи за управление, нисък раговорен профил (semi-stealth) и доказан боен опит .
2. МиГ-29 / МиГ-35 (Русия)
Тип: Първоначално МиГ-29 е проектиран като лек фронтови изтребител за завоюване на в
Коментиран от #17
18:39 25.04.2026
16 Биби
До коментар #13 от "И какво от това глу Пако?":Кажи фо на Евреите които шарат с Ф-35 над техран и китайските и руски пво системи мълчат
18:42 25.04.2026
17 Биби
До коментар #15 от "Сега":Индииците още не са купили Рафале там е проблема май франсетата се опитват да им пробутат куц кон.
18:49 25.04.2026