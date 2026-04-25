Стратегическо споразумение сключиха Гърция и Франция

Гърция и Франция обединяват сили в отбранителния сектор, създавайки силен съюз чрез удължаване на споразумението за стратегическо партньорство и сътрудничество от 2021 г. Това беше обявено от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис след разговори с френския президент Еманюел Макрон, който е на двудневно посещение в Атина.

Мицотакис смята, че преди 5 години двете страни „са направили исторически избор, като са решили да обединят сили, превръщайки дългосрочния общ път в силен стратегически съюз“. Според премиера, удължаването на споразумението „представлява еволюция на многопластови отношения, вкоренени в историческите връзки на двете страни, базирани на взаимни интереси и елементи, оформени от участието както в Северноатлантическия алианс, така и в Европейския съюз“.

„Резултатите в отбранителния сектор са повече от очевидни“, каза Мицотакис. „Особено съм доволен, че днес имахме възможността да посетим френската фрегата „Кимон“ [в пристанището на Пирея, Гърция], която току-що се завърна от 40-дневно разполагане край бреговете на Кипър.“ „Още две фрегати от същия клас „Белхара“ – „Неархос“ и „Формион“ – ще бъдат доставени на Гърция през следващите месеци, а четвърта фрегата, „Темистокъл“, ще бъде доставена през 2028 г.“, отбеляза премиерът.

„Възможностите на нашите военновъздушни сили бяха значително засилени с доставката на 24 изтребителя „Рафал“ и, разбира се, благодарение на многостранния алианс – като пример бих искал да спомена подписаното днес споразумение за модернизиране на ракетите MICA“, продължи Мицотакис. „Всичко това укрепва нашата възпираща сила и защитава както националните, така и европейските граници.“

Според министър-председателя, гръцко-френското сътрудничество предшества всички скорошни значителни геополитически промени: „Бих казал, че то се оказа далновидно и навременно в областта на сигурността и стабилността и в известен смисъл се превърна в предвестник на по-широката нужда от стратегическа автономия за целия ни континент. Френският президент и аз обсъждаме това поне от няколко години в Европейския съвет, като засягаме темата за съвместните [отбранителни] програми и копродукции, както и оперативната съвместимост.“

Ангажименти за военна помощ

Мицотакис отбеляза, че фрегатите, поръчани от гръцкия флот, и тези на френския флот са практически идентични. „Единият флот се учи от другия и основното постижение на тези споразумения е ангажиментът за взаимна помощ [в случай на агресия]. Искам отново да благодаря на Еманюел, защото той толкова ясно потвърди вчера, че ако Гърция някога се нуждае от подкрепата на Франция, Франция ще бъде там, поради което днес правим още една важна стъпка“, каза министър-председателят. „Декларацията за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между Гърция и Франция, която току-що имахме възможността да подпишем, отразява мащаба на нашето сътрудничество“, добави той.

Подписани документи

Преди съвместните изявления на Мицотакис и Макрон бяха подписани девет документа. Те включват междуправителствено споразумение за продължаване на стратегическото партньорство и сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, което е разработено за пет години с възможност за неопределено автоматично удължаване; декларация за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство; пътна карта за укрепване на сътрудничеството между външните министерства на двете страни; декларация за намерения между министерствата на образованието; и план за действие за висше образование и научни изследвания за периода 2026-2030 г.

Подписаните документи включват още декларация за намерението за установяване на сътрудничество в областта на ядрените технологии, споразумение за създаване на междуправителствена организация за разработване и използване на цифрови океански системи и информационни услуги, декларация за намерение за сътрудничество в областта на отбранителните изследвания и разработки, както и в областта на иновациите в отбранителните и военните технологии и системи, рамково споразумение за продължаване на техническата поддръжка за ракетите MICA IR/RF и първия изпълнителен договор за 2026 г. между гръцкото министерство на отбраната и MBDA France.