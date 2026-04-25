Вашингтон може да отказва "зелена карта", ако кандидат критикува Израел или участва в пропалестински протести

25 Април, 2026 18:46, обновена 25 Април, 2026 18:56 879 18

Оскверняването на американското знаме също може да натежи за отказ на документа

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) може да откаже зелена карта, ако кандидат критикува Израел, участва в пропалестински протести или осквернява американското знаме.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на вътрешни документи на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, с които разполага.

Според вестника, администрацията на САЩ е включила критиките към Израел в списък с „потенциално дисквалифициращи фактори“ при разглеждане на заявления за зелена карта. Примери, цитирани в насоките на USCIS, включват публикации в социалните медии, призоваващи за "край на израелския тероризъм" в Палестина, и изображения на зачеркнато израелско знаме. Освен това, ведомството е инструктирало „да се обърне специално внимание на чужденци“, които са участвали в пропалестински протести в университетски кампуси на САЩ, отбелязва The New York Times.

Зелените карти също не се препоръчват за лица, които са „одобрявали, насърчавали или подкрепяли антиамерикански възгледи“ в миналото. Оскверняването на американското знаме също е сред действията, които ще попречат на получаването на зелена карта, отбелязва изданието.

Зелената карта (буквално „зелена карта“, официално Карта за постоянно пребиваване на Съединените щати) е документ за самоличност, който потвърждава постоянно пребиваване и позволява работа в страната на лица, които не са граждани на САЩ.


  • 1 Биби

    5 21 Отговор
    Браво Сащ

    18:57 25.04.2026

  • 2 Прокси

    13 2 Отговор
    Най великата е .Американската Демокрация,същата като Европейската.САМО ДЕМОКРАЦИЯ ,,,🧛

    19:00 25.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    27 3 Отговор
    Браво бе !!! Американското правителство - Мейк Израел Грейт Агеен !!! Като Урсулианците - Зелю!!!

    19:01 25.04.2026

  • 5 Сталин

    21 2 Отговор
    "Илюзията за свобода ще продължи толкова дълго колкото е печелившо да продължи илюзията.В точката ,в която илюзията стане твърде скъпа за поддържане ,те просто ще свалят сцената ,ще дръпнат завесите,ще преместят масите и столовете от пътя и ще видите тухлената стена на затвора в задната част на театъра."

    -Франк Запа

    19:01 25.04.2026

  • 6 Сталин

    19 2 Отговор
    Бенджамин Франклин -един от основателите на САЩ дава следното определение за демокрацията .

    "Democracy is agreement about rules between well-armed gentlemen"
    "Демокрацията - това е съглашение за правилата между независими и добре въоръжени мъже "

    Къде са нашите политически нищожества да ни обяснят какво е демокрация и има ли такова нещо в България.

    19:02 25.04.2026

  • 7 ха ха

    23 4 Отговор
    съединените ционистки щати са доминьон на и3CPAил

    19:03 25.04.2026

  • 8 Факт

    14 3 Отговор
    Та на кои му изгоря ушото да иде в САЩ ????

    19:06 25.04.2026

  • 9 Сталин

    22 3 Отговор
    Дони Епщайн е най добрият президент който Израел някога са имали

    19:06 25.04.2026

  • 10 Калоян

    15 1 Отговор
    Всеки има право да си отглежда домашен любимец.
    Лошото е,ако любимецът ти се качи на гл авата.
    Толкова за У-шатия и Напудреното носле

    19:10 25.04.2026

  • 11 Казанлъшкия

    14 2 Отговор
    САЩ винаги са били колония на Из.раел, не обратното

    19:19 25.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мууу

    12 1 Отговор
    С една дума по този критерий никой няма да получи зеленясалата карта. Само пр.ост човек ще се навре в краварника!

    19:22 25.04.2026

  • 14 Дорде рижия е президен

    5 2 Отговор
    Дори и след това защото процесите имат инерция никой няма да иде в саш чрез зелена карта просто защото онея там ненавиждат чужденците и се чудят как да ги изгонят и възпрепятстват да идат там поне при рижия сега е така

    19:40 25.04.2026

  • 15 Перо

    6 2 Отговор
    Зелената карта за САЩ ли е или за Израел?

    19:45 25.04.2026

  • 16 Така Така

    4 2 Отговор
    На мен никога не ми е трябвала и се отказвам доброволно никога няма да посетя тези две тоалетни

    20:06 25.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.