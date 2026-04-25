Вашингтон може да отказва "зелена карта", ако кандидат критикува Израел или участва в пропалестински протести

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) може да откаже зелена карта, ако кандидат критикува Израел, участва в пропалестински протести или осквернява американското знаме.
Това съобщи The New York Times, позовавайки се на вътрешни документи на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, с които разполага.
Според вестника, администрацията на САЩ е включила критиките към Израел в списък с „потенциално дисквалифициращи фактори“ при разглеждане на заявления за зелена карта. Примери, цитирани в насоките на USCIS, включват публикации в социалните медии, призоваващи за "край на израелския тероризъм" в Палестина, и изображения на зачеркнато израелско знаме. Освен това, ведомството е инструктирало „да се обърне специално внимание на чужденци“, които са участвали в пропалестински протести в университетски кампуси на САЩ, отбелязва The New York Times.
Зелените карти също не се препоръчват за лица, които са „одобрявали, насърчавали или подкрепяли антиамерикански възгледи“ в миналото. Оскверняването на американското знаме също е сред действията, които ще попречат на получаването на зелена карта, отбелязва изданието.
Зелената карта (буквално „зелена карта“, официално Карта за постоянно пребиваване на Съединените щати) е документ за самоличност, който потвърждава постоянно пребиваване и позволява работа в страната на лица, които не са граждани на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Сталин
-Франк Запа
19:01 25.04.2026
6 Сталин
"Democracy is agreement about rules between well-armed gentlemen"
"Демокрацията - това е съглашение за правилата между независими и добре въоръжени мъже "
Къде са нашите политически нищожества да ни обяснят какво е демокрация и има ли такова нещо в България.
19:02 25.04.2026
10 Калоян
Лошото е,ако любимецът ти се качи на гл авата.
Толкова за У-шатия и Напудреното носле
19:10 25.04.2026
