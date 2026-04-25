Бойци от радикалната групировка Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимен са участвали в атаки срещу цели в Мали

25 Април, 2026 18:10

Радикални бойци от Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимен са координирали действията си с туарегските бунтовници от Фронта за освобождение на Азавад

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бойци от радикалната групировка Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимен, която се смята за част от Ал Кайда, са участвали в координирана атака срещу военни цели в няколко района на Мали в събота. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на източници от силите за сигурност на страната.

Според тях радикалите са координирали действията си с туарегските бунтовници от Фронта за освобождение на Азавад. Според постъпилите доклади, части на групировката са били активни в южната и централната част на страната, включително столицата Бамако, докато въоръжени туарегски групировки са атакували армейски позиции в северната и източната част на Мали.

По време на нападението срещу военната база Кати в предградията на Бамако домът на министъра на отбраната на Мали е бил обстрелян и частично разрушен, съобщава Ройтерс. Според агенцията, нападението на бойци е било най-голямото в Мали през последните години.

Междувременно Генералният щаб на въоръжените сили на Мали съобщи, че ситуацията в страната е под контрола на легитимните власти и че атаките на бойците са били отблъснати.


