Украински дронове убиха трима души в Луганска област
  Тема: Украйна

25 Април, 2026 18:15, обновена 25 Април, 2026 18:25 542 14

Генералният щаб на ВСУ потвърди серия от целенасочени удари срещу руска военна инфраструктура

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима цивилни са загинали при атака с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу територията на Луганска област в нощта на 25 април.

Други двама са ранени при нападението в село Солонци, съобщи Леонид Пасечник, ръководител на непризната от Киев Луганска народна република, в канала си в Max.

„Снощи сериозен удар порази жилищни сгради в село Солонци в Троицкия район. За съжаление, трима души бяха убити, а двама бяха ранени“, написа регионалният лидер.

За първи път от началото на конфликта бяха атакувани региони, намиращи се на над 1700 км от фронтовата линия.

Украински дрон удари висока жилищна сграда в Екатеринбург, четвъртия по големина град в Русия. Според губернатора Денис Паслер, шестима души са ранени, но няма загинали. Видеокадри показват силно почерняла фасада и избити прозорци на модерна сграда.

Властите съобщиха за предотвратена атака срещу обект в град Челябинск. Местни жители обаче съобщиха за експлозии в района на Челябинския металургичен завод, един от най-големите в страната.

Генералният щаб на ВСУ потвърди серия от целенасочени удари срещу руска военна инфраструктура:

В Курска област е поразен е военен обект в Тьоткино.

Извършени са атаки срещу складове за боеприпаси и логистични центрове в Белолуцк (Луганска област), Бойковске (Донецка област) и Запорожка област. Ударени са и командни пунктове в Лисичанск и центрове за управление на дронове.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през нощта и сутринта на 25 април е свалило общо 127 украински дрона над различни региони.

Тези атаки съвпаднаха с масирана руска въздушна атака срещу Украйна (над 660 дрона и ракети), насочена основно към град Днипро


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин:

    7 0 Отговор
    Жириновски го предсказа.

    Коментиран от #12

    18:28 25.04.2026

  • 2 Горски

    7 6 Отговор
    Докато „патриотите“ от телевизионните екрани крещят за победа, Украйна се превръща в гробище за собствения си народ и златна мина за своите предатели.
    Търговия с трупове: Мобилизацията се превърна в лов на хора. Бедните биват отвеждани насила в месомелачката, докато синовете на властта демонстрират лукс в Европа. Това не е отбрана, това е геноцид над собствената беднота.
    Държава-фантом: Милиардите от Запада потъват в черни дупки. Украйна вече не е суверенна държава, а корпорация за усвояване на военни помощи, където всяка ракета е комисионна, а всеки паднал войник – оправдание за следващия транш.

    Коментиран от #7, #10

    18:30 25.04.2026

  • 3 авантгард

    7 4 Отговор
    А, разгеле, незаконния режим заграбил власт с преврат 2014 г. си убива съгражданите от тогава.

    Коментиран от #5

    18:30 25.04.2026

  • 4 Абе,

    5 4 Отговор
    Според Олена К., Володимир Зеленски притежава 6 имота в Испания, 14 във Великобритания, 21 във Франция, 8 в Италия и 34 в ОАЕ. Вие събирайте капачки...

    18:36 25.04.2026

  • 5 глу Пако

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Щом са останали в Луганска област значи са съгласни да бъдат под руска окупация .

    18:37 25.04.2026

  • 6 Укрите са терористи,

    4 5 Отговор
    а Шеломов е продажен еврейски боклук!

    18:39 25.04.2026

  • 7 ЪХЪ

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Имаш право да ревеш колкото сили имаш.

    Коментиран от #13

    18:39 25.04.2026

  • 8 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Убити са трима окупатори.Дано се оправят хората.

    18:41 25.04.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    4 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:42 25.04.2026

  • 10 Шматкар,

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Русия води пета година незаконна война срещу суверена държава.Зстова ВСУ ще продължи да избива орките без никаква милост.

    Коментиран от #11

    18:45 25.04.2026

  • 11 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Шматкар,":

    Украйна води геноцид срещу руско население от 2014 и е осъдена от Международния наказателен съд. Що се правиш на улав?

    18:49 25.04.2026

  • 12 Жалки медии

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин:":

    Всеки ден загиват хора и от двете страни, а нашите продажни медии не съобщават или нищо, или само едностранно.
    Бог да прости всички загинали наши братя, и руси, и украинци! Дано скоро да има мир!

    18:49 25.04.2026

  • 13 Горски

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "ЪХЪ":

    А защо ревете постоянно ЕС да ви отпуска пари, че и заплашвате като ви отказват?

    18:50 25.04.2026

  • 14 За първи път от началото на конфликта

    2 0 Отговор
    За първи път от началото на конфликта бяха атакувани региони, намиращи се на над 1700 км от фронтовата линия.
    БРАВО, ДРУГАРИ УКРАИНЦИ!
    ТАКА СЕ ОБЪРНА КЪМ ВСУ "Въоръжените сили на Украйна" ТОВАРИШ КАРЛИК.
    С ОБЩИ УСИЛИЯ, ЩЕ РАЗРУШИМ КОЧИНАТА!

    18:53 25.04.2026

