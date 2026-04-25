Украински дронове убиха трима души в Луганска област

Трима цивилни са загинали при атака с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу територията на Луганска област в нощта на 25 април.
Други двама са ранени при нападението в село Солонци, съобщи Леонид Пасечник, ръководител на непризната от Киев Луганска народна република, в канала си в Max.
„Снощи сериозен удар порази жилищни сгради в село Солонци в Троицкия район. За съжаление, трима души бяха убити, а двама бяха ранени“, написа регионалният лидер.
За първи път от началото на конфликта бяха атакувани региони, намиращи се на над 1700 км от фронтовата линия.
Украински дрон удари висока жилищна сграда в Екатеринбург, четвъртия по големина град в Русия. Според губернатора Денис Паслер, шестима души са ранени, но няма загинали. Видеокадри показват силно почерняла фасада и избити прозорци на модерна сграда.
Властите съобщиха за предотвратена атака срещу обект в град Челябинск. Местни жители обаче съобщиха за експлозии в района на Челябинския металургичен завод, един от най-големите в страната.
Генералният щаб на ВСУ потвърди серия от целенасочени удари срещу руска военна инфраструктура:
В Курска област е поразен е военен обект в Тьоткино.
Извършени са атаки срещу складове за боеприпаси и логистични центрове в Белолуцк (Луганска област), Бойковске (Донецка област) и Запорожка област. Ударени са и командни пунктове в Лисичанск и центрове за управление на дронове.
Министерството на отбраната на Русия обяви, че през нощта и сутринта на 25 април е свалило общо 127 украински дрона над различни региони.
Тези атаки съвпаднаха с масирана руска въздушна атака срещу Украйна (над 660 дрона и ракети), насочена основно към град Днипро
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #12
2 Горски
Търговия с трупове: Мобилизацията се превърна в лов на хора. Бедните биват отвеждани насила в месомелачката, докато синовете на властта демонстрират лукс в Европа. Това не е отбрана, това е геноцид над собствената беднота.
Държава-фантом: Милиардите от Запада потъват в черни дупки. Украйна вече не е суверенна държава, а корпорация за усвояване на военни помощи, където всяка ракета е комисионна, а всеки паднал войник – оправдание за следващия транш.
Коментиран от #7, #10
18:30 25.04.2026
Коментиран от #5
До коментар #3 от "авантгард":Щом са останали в Луганска област значи са съгласни да бъдат под руска окупация .
7 ЪХЪ
До коментар #2 от "Горски":Имаш право да ревеш колкото сили имаш.
Коментиран от #13
18:39 25.04.2026
До коментар #2 от "Горски":Русия води пета година незаконна война срещу суверена държава.Зстова ВСУ ще продължи да избива орките без никаква милост.
Коментиран от #11
18:45 25.04.2026
11 Горски
До коментар #10 от "Шматкар,":Украйна води геноцид срещу руско население от 2014 и е осъдена от Международния наказателен съд. Що се правиш на улав?
18:49 25.04.2026
12 Жалки медии
До коментар #1 от "Путин:":Всеки ден загиват хора и от двете страни, а нашите продажни медии не съобщават или нищо, или само едностранно.
Бог да прости всички загинали наши братя, и руси, и украинци! Дано скоро да има мир!
18:49 25.04.2026
13 Горски
До коментар #7 от "ЪХЪ":А защо ревете постоянно ЕС да ви отпуска пари, че и заплашвате като ви отказват?
18:50 25.04.2026
14 За първи път от началото на конфликта
БРАВО, ДРУГАРИ УКРАИНЦИ!
ТАКА СЕ ОБЪРНА КЪМ ВСУ "Въоръжените сили на Украйна" ТОВАРИШ КАРЛИК.
С ОБЩИ УСИЛИЯ, ЩЕ РАЗРУШИМ КОЧИНАТА!
18:53 25.04.2026