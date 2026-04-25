Украински дронове убиха трима души в Луганска област

Трима цивилни са загинали при атака с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу територията на Луганска област в нощта на 25 април.

Други двама са ранени при нападението в село Солонци, съобщи Леонид Пасечник, ръководител на непризната от Киев Луганска народна република, в канала си в Max.

„Снощи сериозен удар порази жилищни сгради в село Солонци в Троицкия район. За съжаление, трима души бяха убити, а двама бяха ранени“, написа регионалният лидер.

За първи път от началото на конфликта бяха атакувани региони, намиращи се на над 1700 км от фронтовата линия.

Украински дрон удари висока жилищна сграда в Екатеринбург, четвъртия по големина град в Русия. Според губернатора Денис Паслер, шестима души са ранени, но няма загинали. Видеокадри показват силно почерняла фасада и избити прозорци на модерна сграда.

Властите съобщиха за предотвратена атака срещу обект в град Челябинск. Местни жители обаче съобщиха за експлозии в района на Челябинския металургичен завод, един от най-големите в страната.



Генералният щаб на ВСУ потвърди серия от целенасочени удари срещу руска военна инфраструктура:

В Курска област е поразен е военен обект в Тьоткино.

Извършени са атаки срещу складове за боеприпаси и логистични центрове в Белолуцк (Луганска област), Бойковске (Донецка област) и Запорожка област. Ударени са и командни пунктове в Лисичанск и центрове за управление на дронове.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през нощта и сутринта на 25 април е свалило общо 127 украински дрона над различни региони.

Тези атаки съвпаднаха с масирана руска въздушна атака срещу Украйна (над 660 дрона и ракети), насочена основно към град Днипро