Американските бази в Близкия изток са претърпели повече щети, отколкото Пентагонът признава

25 Април, 2026 17:03 1 979 21

Възстановяването им ще струва милиарди долари

Американските бази в Близкия изток са претърпели повече щети, отколкото Пентагонът признава - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е нанесъл повече щети на американски военни съоръжения в Близкия изток, отколкото официално е признал. Възстановяването им ще изисква милиарди долари, съобщи NBC News, позовавайки се на източници.

След началото на американско-израелската военна операция на 28 февруари, Техеран бързо отговори с удари по десетки американски цели в региона, включително хангари за самолети, складове, писти, инфраструктура за сателитни комуникации, радарни системи и самолети. В резултат на това американските военни бази бяха „значително повредени“, като щетите са „много по-значителни от публично признатите“.

Според NBC News, американската администрация е поискала от частни сателитни компании да блокират достъпа до изображения на нейните бази, което усложнява оценката на степента на щетите. Нежеланието на Пентагона да предостави информация за действителното състояние на военните съоръжения в Близкия изток разгневи няколко републикански законодатели, съобщава каналът. „Задаваме въпроси за това от седмици и не сме получили никаква подробна информация, въпреки че Пентагонът иска рекорден бюджет“, каза помощник на един от членовете на Конгреса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран

    48 4 Отговор
    не трябва да допуска фашистки бази в съседни страни

    17:06 25.04.2026

  • 2 Праведния

    43 2 Отговор
    Шнур за Америка, слуги на дявола

    17:07 25.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 47 Отговор
    Иранците показват и вдъхновяват Украйна как се постъпва с агресор ☝️

    Коментиран от #17

    17:09 25.04.2026

  • 4 Мда

    36 1 Отговор
    О(т)борът на лъжците по традиция подтиска истината... Нищо ново под слънцето

    17:11 25.04.2026

  • 5 авантгард

    37 2 Отговор
    Пряко следствие на комбинацията от наглост и празна глава.
    Честито на хамериканските данъкоплатци, пак ги ограбиха.

    17:11 25.04.2026

  • 6 Ммм

    42 2 Отговор
    Щети?!? Те базите ги няма, затова не се виждат на сателитните снимки...

    17:14 25.04.2026

  • 7 Отстрани

    41 4 Отговор
    Иран размаза ционистите детеубийци от САЩ!
    Нанесе ина щети за стотици милиарди долари и унищожи няколко хиляди терориста дръзнали да нападнат държавата им.

    17:16 25.04.2026

  • 8 Така

    44 3 Отговор
    Каубоите бият по училища и гражданска инфраструктура, а персите по военни бази, така изглеждат нещата...

    17:19 25.04.2026

  • 9 88888

    35 2 Отговор
    Бай Дончо трябва да иска награда за най големия лъжец.

    17:19 25.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Демократ

    11 8 Отговор
    Сащ ще помете евpoгейският съюз. Мъск за месец изстрелва колкото Айряна са озсъреляли за година. Само с пpъдливо сирене с мирис на чорапи и скапана бира пи кoч не става. Това че дебелoгъзитe бюргери са се населили в люксембург и лохтенщайн не означава нищо

    17:21 25.04.2026

  • 12 Истинско обещание 🇮🇷

    24 3 Отговор
    Иран унищожи всички терористични американски бази в региона ..ред е на еврейската терористична окупационна измислена държава

    17:30 25.04.2026

  • 13 си дзън

    13 0 Отговор
    И кво? Абе дека са фирмите на дедо Дончо - Андурил и Палантир? Лапнаха стотици
    милиарди от Пентагона и ... нищо.

    17:41 25.04.2026

  • 14 Бай онзи

    13 0 Отговор
    Кой ще си признае,че са го били?

    17:47 25.04.2026

  • 15 Разгневени републиканци

    9 0 Отговор
    Вие сами издигнахте рижия луд и долре си го знаехте каква стока е

    17:47 25.04.2026

  • 16 Горски

    4 0 Отговор
    Това е агресивна политика която САЩ водят и аз отдавна си мисля че трябва да се скъса пъпната връв на Европа с колониите им. Щатите са колония на Европа, а Европа е люлката на цивилизацията. Те имат повече пари защото де факто нямат никакви разходи за нищо като култура, под ръка на традиции и ценности. Но на човек и толкова много пари не му трябват, че да им се водим по идеите. Към тях трябва да има умерена и резервирана политика. В Европа полза от тяхното супер развитие нямаме де факто. Когато го проумеят и в Европа ще сме постигнали успех. САЩ са фалирала държава и то много отдавна. Все едно нашето правителство да взима всяка година заеми и никога да не ги връща. Вече нямат друг избор освен да крадат, но не са си научили урока от римската империя. В пост в Truth Social той заявява: „Хората и компаниите, които са се възползвали от страната ни в продължение на десетилетия заради ужасното и нелепо решение на Върховния съд за митата, сега им се дължат 159 милиарда долара задължени данъци.“ Американският лидер изрази недоволство от позицията на съда и отбеляза, че Върховният съд е можел да постанови, че Съединените щати не са задължени да върнат вече платените пари. Той смята, че ако подобна клауза беше включена, страната щеше да бъде със 159 милиарда долара по-богата.

    18:01 25.04.2026

  • 17 Йордан

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    👎 съжалявам, че в емотиконите няма среден!

    18:02 25.04.2026

  • 18 кравария

    3 1 Отговор
    изтече в Персийския залив!!!

    18:10 25.04.2026

  • 19 Мишел

    2 1 Отговор
    След като победиха Иран и унищожиха армията му, САЩ установиха, че ще им трябват поне 4 години плюс стотици милиарди долари, за да премахнат щетите от ударите на иранските ракети по базите на САЩ в Близкия Изток. Ирански ракети продължават да прелитат с неотслабващ темп, а ПРО на базите нямат боеприпаси.

    18:12 25.04.2026

  • 20 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Да ударят и тук техните бази ,ще сме им вечно благодарни ,па може да издумкат и парламента за бонус ,докато приемат бюджета и си обсъждат заплатите ,защото само тогава чакалите се събират

    18:15 25.04.2026

  • 21 Онзи

    1 1 Отговор
    И печатането на долара да започне сега, само дето петродолара не е същия който беше преди няколко години и сега покритие йок. И ся ко прайм 🤔

    18:18 25.04.2026