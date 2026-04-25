Американските бази в Близкия изток са претърпели повече щети, отколкото Пентагонът признава

Иран е нанесъл повече щети на американски военни съоръжения в Близкия изток, отколкото официално е признал. Възстановяването им ще изисква милиарди долари, съобщи NBC News, позовавайки се на източници.
След началото на американско-израелската военна операция на 28 февруари, Техеран бързо отговори с удари по десетки американски цели в региона, включително хангари за самолети, складове, писти, инфраструктура за сателитни комуникации, радарни системи и самолети. В резултат на това американските военни бази бяха „значително повредени“, като щетите са „много по-значителни от публично признатите“.
Според NBC News, американската администрация е поискала от частни сателитни компании да блокират достъпа до изображения на нейните бази, което усложнява оценката на степента на щетите. Нежеланието на Пентагона да предостави информация за действителното състояние на военните съоръжения в Близкия изток разгневи няколко републикански законодатели, съобщава каналът. „Задаваме въпроси за това от седмици и не сме получили никаква подробна информация, въпреки че Пентагонът иска рекорден бюджет“, каза помощник на един от членовете на Конгреса.
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #17
17:09 25.04.2026
5 авантгард
Честито на хамериканските данъкоплатци, пак ги ограбиха.
17:11 25.04.2026
7 Отстрани
Нанесе ина щети за стотици милиарди долари и унищожи няколко хиляди терориста дръзнали да нападнат държавата им.
17:16 25.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
13 си дзън
милиарди от Пентагона и ... нищо.
17:41 25.04.2026
17 Йордан
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":👎 съжалявам, че в емотиконите няма среден!
18:02 25.04.2026
