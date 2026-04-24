Георги Чолаков за изтеклите записи: Никога не съм водил подобни разговори

24 Април, 2026 19:58 1 256 28

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдията от Върховния административен съд Георги Чолаков, който беше административен ръководител съда, излезе с позиция относно публикуваните от BIRD.BG записи, на които се твърди, че Чолаков разговаря с адвокат Веселин Димитров, известен като Веско Лютеничката, който е бил административен съдия.

В позицията на Чолаков отрича някога да е водил подобни разговори.

"Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация", посочва съдията.

Георги Чолаков уверява, че ще съдейства "изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове".

Иначе по-рано днес BIRD.BG публикува два записа, на които се предполага, че разговарят Чолаков и Димитров, а тема са две дела, за които е искан подкуп.

Ето какво гласи цялата позиция на Чолаков:

"Във връзка с разпространяваните от сайта „Бърд" в публичното пространство аудиозаписи, категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори.

Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация.

Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 си дзън

    Отговор
    Имах си хас да си признае.

    20:01 24.04.2026

  2 обективен

    Отговор
    Само за муцуната му , му давам 10 г. в панделата !!

    Коментиран от #6

    20:04 24.04.2026

  3 от село

    Отговор
    Само доктор Гилотин ще вкара съд и прокуратура в режим!!

    20:07 24.04.2026

  4 Бацо

    Отговор
    И на мен един дрон ми напълни шкафа с пачки

    20:08 24.04.2026

  5 Дзак

    Отговор
    Винаги въпроса опира до доверието, макар че технически е възможно всичко да се фабрикува, както и всичко да се провери.

    20:08 24.04.2026

  7 Окооо

    Отговор
    Още едно доказателство, как съдебната система е гнила ябълка под ръководството на ГЕРБ/ДПС, особено през последните 15 години... Много, много истини предстои да излязат наяве... Сега е момента, България да се изчисти един път завинаги от модела Пеевски- Борисов!!!

    20:11 24.04.2026

  8 Гост

    Отговор
    Прилича на Флестър от семейство Адамс.

    20:12 24.04.2026

  9 На физиономията

    Отговор
    му е изписано , че не е за вярване , каквото и да каже !

    20:13 24.04.2026

  10 Адвокат

    Отговор
    Ти какво корумпе си...

    20:14 24.04.2026

  11 Гост

    Отговор
    Повече вяра имам на изкуствен интелект, отколкото на тоя Изедник... Разследване за Чолаков, който ходи като патица, лети като патица, но отрича да е патица!?

    20:15 24.04.2026

  12 Иван Грозни

    Отговор
    Браво на "обективен" точно в десетката. Ей такива прасенца са много вкусни.

    20:15 24.04.2026

  13 Фейк - либераст

    Отговор
    Боже, Боже, какви честни сини очи? Като ги погледнеш, този човек да излъже? АБСУРД ?????? А ДАЛИ Е ТАКА КОЙ ЩЕ МИ КАЖЕ? ТОДОР КОЛЕВ ГО НЯМА ДАЖЕ!

    20:15 24.04.2026

  15 Нормално

    Отговор
    Съда е на мафията за НПО мрежите и ППДБ. Затова не протестират против съда, а само срещу прокуратурата защото там не са техни хора.

    20:17 24.04.2026

  16 Коста

    Отговор
    И що някой ще се хаби да се занимава с Чолаков и да манипулира с ИИ?

    Коментиран от #23

    20:19 24.04.2026

  17 хмммм

    Отговор
    радювчетата не се свенят да опорочават всички!

    20:20 24.04.2026

  18 Хе-хе

    Отговор
    Ба маа му какъв трус настана !? Една партия постигнала определен % и гнилата конструкция се разпадна! Партии, магистрати, медии, кметища, лидери - всичко гледа като наакано!







    "%

    20:23 24.04.2026

  19 ТеМида

    Отговор
    Гусина ,кат го погледна и само заради тарикатския селскоработнически външен вид -хитрец. тип Андрешко получава 2години условно с 3 години изпитатетелен срок .Засега.....

    20:23 24.04.2026

  20 Тоя е като Боко - не лъже и не краде

    Отговор
    Другарю съдия, "Бърд" нямат грешно разследване!!! Ако се разровят финансово около тебе и близките ти, ще лъсне истината!

    20:23 24.04.2026

  22 истината е

    Отговор
    че този и днес да го вкарат в затвора, пак ще е късно. А какви същества с дипломи от 3.60 набута за съдии в административните съдилища, не е истина. Задължително е да се направи реподбор на всички съдии и преглед на случайно избрани дела, които са решавали. Една независима комисия с гражданско представителство много бързо може да отсее кадърните съдии от некадърните. Заработи ли съдебната система както трябва, всичко друго ще си дойде на мястото.

    20:24 24.04.2026

  23 Ами то си

    Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    пише в статията -Бърд . Срещу Бърд в момента текат дела за набеждаване и им са запорирани сметките .Тия дела Янкулов ги нарече дела бухалки и искаше специално законодателство срещу тях .

    20:25 24.04.2026

  27 стоян георгиев

    Отговор

    До коментар #14 от "безпартиен":

    Аз пък си признавам .че ме .....аха.но проблема е че ми хареса и де се вика в средата 40 съм и не знам дали и как изобщо да кажа на жената ?Или пък тайно да си се кефя .дет се вика един път се живее .

    20:28 24.04.2026

  28 цялото

    Отговор
    цялото ВСС вашата сметка еврейска

    20:28 24.04.2026

