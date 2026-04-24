Георги Чолаков за изтеклите записи: Никога не съм водил подобни разговори

Съдията от Върховния административен съд Георги Чолаков, който беше административен ръководител съда, излезе с позиция относно публикуваните от BIRD.BG записи, на които се твърди, че Чолаков разговаря с адвокат Веселин Димитров, известен като Веско Лютеничката, който е бил административен съдия.

В позицията на Чолаков отрича някога да е водил подобни разговори.

"Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация", посочва съдията.

Георги Чолаков уверява, че ще съдейства "изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове".

Иначе по-рано днес BIRD.BG публикува два записа, на които се предполага, че разговарят Чолаков и Димитров, а тема са две дела, за които е искан подкуп.

Ето какво гласи цялата позиция на Чолаков:

"Във връзка с разпространяваните от сайта „Бърд" в публичното пространство аудиозаписи, категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори.

Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация.

Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове".