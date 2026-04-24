Русия предупреди Европа да не приема френски ядрени бомбардировачи

24 Април, 2026 07:48 2 114 68

Русия предупреди, че всяка европейска държава, която приеме разполагането на френски стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия, ще стане потенциална цел за силите на Москва при евентуален конфликт, предава "Ройтерс".

Предупреждението идва след като френският президент Еманюел Макрон обяви през март планове за разширяване на ядрения арсенал на Франция и заяви, че Париж може временно да разполага самолети с ядрен капацитет на територията на европейски партньори.

Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че това е част от "неконтролирано натрупване" на ядрения потенциал на НАТО, което според Москва представлява стратегическа заплаха.

Макрон заяви, че Франция обсъжда подобни договорености с Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания.

"Очевидно е, че нашите военни ще бъдат принудени да обърнат голямо внимание на този въпрос в контекста на актуализиране на списъка с приоритетни цели в случай на голям конфликт", каза Грушко пред държавната медийна група Russia Today.

"В резултат на това, вместо декларираното от Франция засилване на отбраната на техните съюзници - на които, между другото, те не предлагат никакви железни гаранции - сигурността на тези страни всъщност се отслабва."

Инициативата на Макрон е част от по-широк стремеж европейските членове на НАТО да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност на фона на критиките към алианса от президента на САЩ Доналд Тръмп и заплахите му да поеме контрол над Гренландия, автономна територия на Дания.

Междувременно изтичането през февруари на последния действащ договор, ограничаващ стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, задълбочи вакуума в глобалния контрол над въоръженията в момент на силно международно напрежение заради войните в Украйна и Иран.

Грушко добави, че бъдещи преговори за ядрените оръжия трябва да отчитат общия потенциал на НАТО, включително арсеналите на Франция, Великобритания и САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 15 Отговор
    Франция да Ви пази 🤔🤔🤔
    "Гаранция Франция❗"

    Коментиран от #66

    07:52 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пуси

    20 26 Отговор
    А! Ама аз си мислех, че само аз и Дони имаме ЯО. И само аз мога да си го разполагам, където си искам.

    Коментиран от #26, #31

    07:54 24.04.2026

  • 6 Шопо

    26 19 Отговор
    При тази ситуация е по добре Русия да направи изпреварващ удар.
    За какво са ги произвели тези бомби ако няма да ги ползват ?

    Коментиран от #11, #25, #42

    07:56 24.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    34 18 Отговор
    Някои се надсмиват над предупрежденията и си мислят, че пак ще се размине, но Русия не се шегува...

    Коментиран от #15, #19, #53

    07:57 24.04.2026

  • 9 Умна Русия

    17 10 Отговор
    А къде се намира Франция ?
    Във Африка ли?

    07:57 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русия е готов за съвременна война

    7 14 Отговор
    Кавалерията и е на топ ниво
    Рицарите броненосци са на топ ниво
    И имат от тях милиони

    Коментиран от #18

    07:59 24.04.2026

  • 13 оЦенител

    16 31 Отговор
    Силите на Москва - съставени от бойни магарета
    Айде малко по сериозно държавата ,която се смяташе за втора военна сила вече 5 години е запецнала в съседката си украйна
    Иначе с Гол тумбак и чифте пищови ще заплашват Европа.
    Айде малко по сериозно

    07:59 24.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    10 20 Отговор
    Защо ИРАН и другите искат Я О..и ху.. йло си трае а Полша и Балтийските страни да не могат да имат?!?

    Коментиран от #20, #21

    08:01 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е готов за съвременна война":

    С кръв ще ги одавим

    08:03 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Направи разлика между това ДА СЪЗДАДЕШ СВОЕ ЯО и друга държава да разположи свое ЯО на твоя територия❗

    08:03 24.04.2026

  • 21 Стефан

    6 20 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Защото гледат на Европа като заплаха за тоталитарния режим в Русия

    Коментиран от #22, #27

    08:04 24.04.2026

  • 22 Лиз ач евроатлантик

    21 5 Отговор

    До коментар #21 от "Стефан":

    А в европа какъв е режима,можеш ли да свалиш урсула?

    08:07 24.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТИГО

    9 13 Отговор

    До коментар #17 от "Наблюдател":

    Седи един въшкарник на вратата ми отварям му но той заплашва с оръжие и се настанява в кухнята до хладилника и започва да ми обяснява как този хладилник заедно с къщата били негови въпреки че ми ги е прехвърлил с подпис и печат !А след него идват още въшкарници гладни прости и жадни ! И аз не трябва да се бия с тях --молим??

    Коментиран от #29, #51

    08:08 24.04.2026

  • 25 Бай Гуцан

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Ти не си нормален,бе!

    Коментиран от #28

    08:11 24.04.2026

  • 26 Русия не си го разполага

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пуси":

    където си иска.
    Само в Русия и евентуално в Белорусия.
    Айде сега нАправи справка западните държави, Америка по-специално къде имат ядрено оръжие.

    08:11 24.04.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 6 Отговор

    До коментар #21 от "Стефан":

    Ами не само гледат, ами всеки ден се убеждават, че това е самата истина❗
    Още не изсъхнали подписите от подписване на мира след края на ВСвВ и Чърчил разпорежда за изготвяне план ЗА НАПАДЕНИЕ НАД СССР ❗
    Маргарет Тачър обяви, че Русия има прекалено много полезни изкопаеми за една единствена страна❗
    И това е само малка част .....от любвеобилния ЗАПАД към МаЦква❗

    08:11 24.04.2026

  • 28 Шопо

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Гуцан":

    На война като на война, всички средства са позволени.
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    08:13 24.04.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор

    До коментар #24 от "ТИГО":

    Колко точно описваш как янките се настаниха в Ирак и започнаха "да управляват петрола на Ирак е интерес на местното население" 🤔❗
    А сега ТръНп не отвлече ли президента на Венецуела и не започна ли да продава петрола на Венецуела, като свой ❗

    Коментиран от #41

    08:14 24.04.2026

  • 30 Начи...не мое

    4 6 Отговор
    Едни Петушаре Узкоглази и Фюреро им пеДо-фил а кажуват на некой кво а прави, след като 13 годин не моат а превземат 2 села у Донбас!
    Оти ше ручат и шам арете...и...у...йот
    АааааааХахахаха

    08:16 24.04.2026

  • 31 Естет

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пуси":

    Ти май вярно си пуси!

    08:16 24.04.2026

  • 32 гост

    4 10 Отговор
    Защото Русия не е легитимна цел...те живеят някъде другаде,не в Европа,поне известна част...За момента не са цел,но щом заплашват...автоматически стават...дай им да заплашват...Ами и те да сложат ядрени в съюзни държави...нещо не ми идва на ум,къде могат да сложат...

    08:18 24.04.2026

  • 33 Само да попитам

    7 7 Отговор
    Или по точно да се каже ние да заплашваме и да нападаме а вие да нямате въжможност да се защитите Що за наглост п утлеровска

    Коментиран от #37

    08:18 24.04.2026

  • 34 Ами

    9 5 Отговор
    ЕС тика народите към ядрен конфликт с руснаците. Но те продължават да си пият бирата и да гледат футболни мачове.

    08:20 24.04.2026

  • 35 Педофили се оказаха

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит )))":

    Макарона и татко му Тръмп

    08:20 24.04.2026

  • 36 И третата

    7 6 Отговор
    голяма война ще се подпали от европейските фъшки.

    08:21 24.04.2026

  • 37 предупреждава, че

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Само да попитам":

    Всичко ще стане на джелеза. И ще се нареди в Москва в Музея на смеха.

    08:22 24.04.2026

  • 38 Мишел

    9 5 Отговор
    Има подписано от много държави световно споразумение от 1907 година, което не е отменено. Споразумението е, че при въоръжен конфликт , за неутрални се признават само тези държави, които не съдействат на една от страните с производство, складиране и снабдяване с оръжия , с бази на своя територия, с осигуряване преминаване на войски итн.
    Русия ще използва това споразумение, за да приключи успешно конфликта с Украйна и с нейните съюзници. Една ядрена държава не може да загуби война. Ядрените оръжия не са създадени за украшение.

    Коментиран от #39

    08:24 24.04.2026

  • 39 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Миши,как ги виждаш нещата, всички други ще загинат а Русия ще наблюдава отвисоко...

    08:31 24.04.2026

  • 40 Нема

    1 3 Отговор
    се размине ТСВ, щото много безсмъртни се нароиха, но нема се плашите - безсмъртните не умират, а останалите да му мислят.

    08:32 24.04.2026

  • 41 ТИГО

    5 8 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Знаеш ли колко ме боли за Трап?? Добре че нападна арабите че да имате дъвка да дъвчите ,щото викахте Трап миротвореца,като дойде на власт ще спре ........бързия влак за Перник !А това дето съм написал е ФАКТ 1991 се дава НЕЗАВИСИМОСТ на Украйна подпис печат ,точка! Па вие русолястите си говорете колкото искате !До преди 6 години даже не знаехте къде е Украйна ,сега станахте сведущи по всичко !Даже и за "Непобедимата" Могучая въртяща се 4 години между 4 села и 2 града в Украйна!!

    Коментиран от #46, #55

    08:34 24.04.2026

  • 42 Оги

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Прати си координатите на руското посолство, че не могат да ти намерят колибата да я ударят изпреварващо.

    Коментиран от #47

    08:36 24.04.2026

  • 43 Георги

    4 6 Отговор
    иначе Орешник в Беларус-може!

    08:39 24.04.2026

  • 44 Истината е нужна

    4 5 Отговор
    Ватенките могат да разполагат ядрено оръжие в Беларус, но държави от НАТО да не приемат френски ядрени бомбардировачи???НАГЛИ ПУТИНКИ!

    08:40 24.04.2026

  • 45 Пламен

    4 5 Отговор
    Путя защо даде атом на Лудкашенко ?

    08:41 24.04.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "ТИГО":

    🤔 " До преди 6 години даже не знаехте къде е Украйна..."
    Когато аз съм ходил в Киев, ти може би не си бил роден, ама пиши си глупостите.
    Така ставаш вИлик в собствените си очи❗

    08:42 24.04.2026

  • 47 Дедо Пене

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "Оги":

    Заминавай за Сибир, русор.обе!

    Коментиран от #65

    08:42 24.04.2026

  • 48 Хахаха

    3 5 Отговор
    Откога слабият предупреждава и заплашва силния? Тия слабаци не могат да завземат територии на 50км от границите си пък тръгнали цяла Европа да предупреждават.

    08:42 24.04.2026

  • 49 Вацев

    4 5 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    08:43 24.04.2026

  • 50 име

    7 3 Отговор
    Козяците живеят в 20ти век и си мислят, че хвърлянето на атомни бомби от самолети е супер страшно и яко, докато нормалните хора стрелят с хиперзвукови ракети, достигащи за минути цели на хиляди километри.

    08:43 24.04.2026

  • 51 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "ТИГО":

    Русия няма за какво да завладява Европа, няма нищо в Европа, което да е необходимо на Русия. Но Европа иска ресурсите на Русия и за пореден път се готви да воюва с Русия. Само че войната с ядрена суперсила не е безопасно занимание, завършекът е фатален.

    Коментиран от #54, #57, #58

    08:44 24.04.2026

  • 52 Питам

    2 3 Отговор
    И що?Кво ще стане?

    08:44 24.04.2026

  • 53 Тихо

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Русия от 5 години предупреждава и слага червени линии и никой не ги бръсне за нищо. Предупреждаваха Швеция и Фшнландия да не влизат в.НАТО, че щяло да стане лошо... И какво стана?

    08:45 24.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "ТИГО":

    Няма голямо значение дали ТръНп щеше да спечели или загуби❗
    Почти всеки САШтински президент е "защитавал родината си" водейки войни някъде по света ❗

    Коментиран от #60

    08:46 24.04.2026

  • 56 Нема

    0 3 Отговор
    се размине ТСВ, щото много безсмъртни се нароиха, но нема се плашите - безсмъртните не умират, а останалите да му мислят.

    08:47 24.04.2026

  • 57 ТИГО

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    А кво търси в Украйна ??Абе все знаете ама де факти ни управляват Чорапи Тикви и Прасета ! Като толкова знаеш застани на чело на държавата ,поведи тоя заспал народ а не да пишеш небивалици кой какво щял да спечели !!

    Коментиран от #61

    08:48 24.04.2026

  • 58 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    А 300 милиарда в Европа,а?🤣🤡

    08:49 24.04.2026

  • 59 Гай Турий

    4 0 Отговор
    Русия предупреждава постоянно малодумниците брюкселски зелки, които бързат час по-скоро да въвеждат санкции срекщу Москва, да подаряват 90 млрд. евро на киевсикя райх. Защо бе, гниУдУи??! Защо зеленият потник, все с брада и сега в черено-траурен потник, е поканен в Кипър и е целуван в средата на сбирката, все едно е най-важният най-богатият и проспериращ, водещ член на еврЕйския съюз (ЕС)! Бе тоя въобще е никой, изкуствената му страна не е член на съюза, а отгромен неин длъжник. Тия няма да ги има след време. Защо тая почит към един военен престъпник, който незаконно е окупирал властта в киев и я стистка чрез война за да не го катурнат на мига. Тоя ликвидира чуждия нему руско-украински народ, просто не е от тях. Освобождава територия на неговите събратя да се настанят там на свободната опустяла земя, то не че вече не са закупили 1/3 от цялата й площ. Когато Иран лупне водно-опреснителните станции на Изръйял, от там за 3 дни трябва да се пръснат милиони бивши руснаци и украинци и се върнат в земята на дедите си. Ако не го направят, ще изпукат за прясна вода.

    08:51 24.04.2026

  • 60 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Имааа викахте "Е сега ще видите какво ще стане като дойде Трап" ,ще ги разкатае укрите ще се разбере с пиждин дъвкахте ,дъвката вече не ви е слдка ! И започнахте с пррокуванията ,в Базар е пълно с пророци !!

    Коментиран от #62, #64

    08:53 24.04.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "ТИГО":

    ТИ ГО кажа ясно, дано вденеш❗
    Русия още не е в У...йна, Русия влезе в Крим, ДНР и ЛНР, защото укр...ите спираха водата на сънародниците си, горяха живи хора, избиваха деца и старци❗
    Колко мислиш, ще чака Ердоган, ако София започне да стреля в Хасково и Кърджали ❓

    Коментиран от #68

    08:53 24.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Някой

    0 0 Отговор
    Има договор за неразпространение на ядреното оръжие. Тук дето по искане на Турция и САЩ унищожиха ракетите СС-23, те са стандартно с ядрени глави АА-60. Само се спекулира имало ли е в България такива.

    08:55 24.04.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ТИГО":

    Както се казва в една реклама :
    "ОбъркАл си рейса, пич!"❗
    Цитираш някакви мисли, които си измислил, а ги приписваш на мен❗

    Коментиран от #67

    08:56 24.04.2026

  • 65 Баба Вуна

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Дедо Пене":

    Заминавай наннайкассий у......

    08:57 24.04.2026

  • 66 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Една ракета Сармат се счита достатъчна за пълното унищожение на територия колкото Франция или Тексас. Те са наследник на ракетите Войвода/Сатана (второто НАТО-вско названия). От тях преди СССР е имал 309, но са съкратени в пъти и преди водени най-страшните ракети.

    08:57 24.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пълни глупости а чети и стига с фантазиите !! Да кофти е да четеш фактите че Русия е агресор и Украйна прави всичко възможно да я прецака но това е положението !!!!!Разследвания: Според международни и независими разследвания (включително на ООН и Съвета на Европа), пожарът е следствие от размяна на коктейли „Молотов“ между двете страни. Не са открити доказателства за предварително планирано „изгаряне“ на хора от страна на украинските власти, въпреки че Украйна е критикувана от ЕСПЧ за неефективно разследване и неуспех да предотврати насилието.

    2. Спиране на водата

    Крим: През 2014 г. Украйна спря водоподаването към Крим през Северокримския канал. Мотивът беше, че според международното право страната-окупатор (в случая Русия) носи пълната отговорност за снабдяването на окупираното население.
    Донбас: По време на конфликта водопроводната инфраструктура в Донецка и Луганска област е била повреждана многократно и от двете страни в резултат на бойни действия. В момента окупираните от Русия градове като Донецк изпитват сериозен недостиг на вода, за което местните обвиняват липсата на поддръжка и разрушената от войната инфраструктура

    09:01 24.04.2026

