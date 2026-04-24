Русия предупреди Европа да не приема френски ядрени бомбардировачи

Русия предупреди, че всяка европейска държава, която приеме разполагането на френски стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия, ще стане потенциална цел за силите на Москва при евентуален конфликт, предава "Ройтерс".

Предупреждението идва след като френският президент Еманюел Макрон обяви през март планове за разширяване на ядрения арсенал на Франция и заяви, че Париж може временно да разполага самолети с ядрен капацитет на територията на европейски партньори.

Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че това е част от "неконтролирано натрупване" на ядрения потенциал на НАТО, което според Москва представлява стратегическа заплаха.

Макрон заяви, че Франция обсъжда подобни договорености с Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания.

"Очевидно е, че нашите военни ще бъдат принудени да обърнат голямо внимание на този въпрос в контекста на актуализиране на списъка с приоритетни цели в случай на голям конфликт", каза Грушко пред държавната медийна група Russia Today.

"В резултат на това, вместо декларираното от Франция засилване на отбраната на техните съюзници - на които, между другото, те не предлагат никакви железни гаранции - сигурността на тези страни всъщност се отслабва."

Инициативата на Макрон е част от по-широк стремеж европейските членове на НАТО да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност на фона на критиките към алианса от президента на САЩ Доналд Тръмп и заплахите му да поеме контрол над Гренландия, автономна територия на Дания.

Междувременно изтичането през февруари на последния действащ договор, ограничаващ стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, задълбочи вакуума в глобалния контрол над въоръженията в момент на силно международно напрежение заради войните в Украйна и Иран.

Грушко добави, че бъдещи преговори за ядрените оръжия трябва да отчитат общия потенциал на НАТО, включително арсеналите на Франция, Великобритания и САЩ.