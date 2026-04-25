Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс: Тръмп направи трагичен избор с войната в Иран. Обама разбра, че не си струва

Войната на САЩ с Иран е дала на Вашингтон няколко важни урока, които биха могли да помогнат на настоящия президент Доналд Тръмп да „спаси американските интереси“, пише бившият директор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Уилям Бърнс в колонка за The New York Times.

Бърнс ръководеше ЦРУ по времето на президента на САЩ Джо Байдън от март 2021 г. до януари 2025 г.

Той определи първия урок като заключението, че ефективното решаване на сложни външнополитически проблеми изисква време и търпение.

„Този ​​урок не е за фатализъм или избягване на трудни решения. Става въпрос за това какво може да се постигне на приемлива цена, без да се правят компромиси с други приоритети, както външни, така и вътрешни“, пише бившият директор на ЦРУ.

В дипломацията, каза той, съвършенството е рядкост, „особено при безмилостен, идеологически обусловен и окопан режим“.

„Обезглавяването на ръководството може да изглежда като привлекателен пряк път, но както тази американска администрация бързо откри в Иран, това може да е илюзия“, предупреди Бърнс.

Логиката на бившия президент на САЩ Барак Обама, според него, е била да се води директен диалог с Иран, за да „играе дългосрочната игра“, като овладее ключовата заплаха, която той представлява – потенциалът му за ядрени оръжия. В този контекст САЩ работиха за постепенно смекчаване на други заплахи, „като едновременно подкрепяха политическите свободи на иранския народ“.

„Подобно на своя предшественик Джордж У. Буш, Обама внимателно проучи рисковете и вторичните и третичните последици от войната и стигна до заключението, че те далеч надхвърлят вероятните ползи“, подчерта Бърнс.

Тръмп, окуражен от чувството за успех във войната с Иран през юни 2025 г. и операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, направи „трагичен избор“, смята бившият директор на ЦРУ.

„В публичната политика няма начин да се отмени всичко. Въпреки това, все още има малък шанс да се справят с най-належащите заплахи, които Иран представлява за своите съседи, Съединените щати и останалия свят, ако администрацията може да приоритизира, да се съсредоточи и да преодолее зависимостта си от бързи решения“, пише той.

Вторият урок е разбирането, че няма заместител на използването на всички инструменти на националната сигурност на САЩ, продължи бившият служител.

„В дипломацията не може да се стигне далеч без военно и икономическо влияние. Но само силата – без търпелива, старателна дипломация, подкрепена от висококачествена разузнавателна информация, която политиците приемат сериозно – рядко е успешна“, пише Бърнс.

Преговорите, казва той, „не са диктат“, а винаги сложен и продължителен процес на взаимни отстъпки, в който експертизата и използването на различни лостове за натиск са от съществено значение.

„Съединените щати имат силна позиция, но постигането на трайно споразумение ще изисква въображение, мобилизиране на съюзници и партньори и щателно внимание към детайлите от опитни и понякога двулични ирански преговарящи. Освен ако границите не са ясно определени и стриктно спазвани, иранците ще действат извън тях. Не можем да си позволим да бъдем догадки“, предупреждава той.

Третият урок от конфликта, най-важният според Бърнс, е, че „косенето на тревата“ – използването на груба сила за противодействие на непосредствените заплахи без дългосрочен план за успех – „само е посяло тревата с по-широки проблеми“.

„Списъкът е дълъг: иранският режим е очукан, но непокътнат, отслабен в много отношения, но още по-брутален и безкомпромисен в инстинктите си.“ „Ормузкият проток, стратегическият дар на Иран, сега е по-мощен източник на влияние за Техеран, отколкото някога са били ядрената му програма, балистичните ракети или посредниците му“, пише бившият директор на ЦРУ.

Освен това Съединените щати подкопаха доверието, което някога имаха към тях държавите от Персийския залив, както и в европейските си съюзници. Партньорите на Вашингтон в Индо-Тихоокеанския регион също пострадаха икономически, като постепенно загубиха доверие в САЩ като лидер, оплаква се той.

Бърнс отбеляза и увеличените приходи на Русия от високите световни цени на енергията. „Си Дзинпин изглежда вярва, че конфликтът е издигнал Китай на по-високо стратегическо ниво, тъй като Тръмп се готви да посети Пекин в средата на май“, добави той. Според бившия директор на ЦРУ, настоящата ситуация предлага на китайския лидер възможност да извлече отстъпки по отношение на търговията, технологиите и Тайван. Той също така предупреди за дългосрочни последици за световната икономика.