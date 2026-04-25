Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс: Тръмп направи трагичен избор с войната в Иран. Обама разбра, че не си струва

25 Април, 2026 17:57, обновена 25 Април, 2026 18:13 1 393 18

Обезглавяването на ръководството може да изглежда като привлекателен пряк път, но в случая се оказа илюзия, смята бившият директор на ЦРУ.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс: Тръмп направи трагичен избор с войната в Иран. Обама разбра, че не си струва
Уилям Бърнс, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната на САЩ с Иран е дала на Вашингтон няколко важни урока, които биха могли да помогнат на настоящия президент Доналд Тръмп да „спаси американските интереси“, пише бившият директор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Уилям Бърнс в колонка за The New York Times.

Бърнс ръководеше ЦРУ по времето на президента на САЩ Джо Байдън от март 2021 г. до януари 2025 г.

Той определи първия урок като заключението, че ефективното решаване на сложни външнополитически проблеми изисква време и търпение.

„Този ​​урок не е за фатализъм или избягване на трудни решения. Става въпрос за това какво може да се постигне на приемлива цена, без да се правят компромиси с други приоритети, както външни, така и вътрешни“, пише бившият директор на ЦРУ.

В дипломацията, каза той, съвършенството е рядкост, „особено при безмилостен, идеологически обусловен и окопан режим“.

„Обезглавяването на ръководството може да изглежда като привлекателен пряк път, но както тази американска администрация бързо откри в Иран, това може да е илюзия“, предупреди Бърнс.

Логиката на бившия президент на САЩ Барак Обама, според него, е била да се води директен диалог с Иран, за да „играе дългосрочната игра“, като овладее ключовата заплаха, която той представлява – потенциалът му за ядрени оръжия. В този контекст САЩ работиха за постепенно смекчаване на други заплахи, „като едновременно подкрепяха политическите свободи на иранския народ“.

„Подобно на своя предшественик Джордж У. Буш, Обама внимателно проучи рисковете и вторичните и третичните последици от войната и стигна до заключението, че те далеч надхвърлят вероятните ползи“, подчерта Бърнс.

Тръмп, окуражен от чувството за успех във войната с Иран през юни 2025 г. и операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, направи „трагичен избор“, смята бившият директор на ЦРУ.

„В публичната политика няма начин да се отмени всичко. Въпреки това, все още има малък шанс да се справят с най-належащите заплахи, които Иран представлява за своите съседи, Съединените щати и останалия свят, ако администрацията може да приоритизира, да се съсредоточи и да преодолее зависимостта си от бързи решения“, пише той.

Вторият урок е разбирането, че няма заместител на използването на всички инструменти на националната сигурност на САЩ, продължи бившият служител.

„В дипломацията не може да се стигне далеч без военно и икономическо влияние. Но само силата – без търпелива, старателна дипломация, подкрепена от висококачествена разузнавателна информация, която политиците приемат сериозно – рядко е успешна“, пише Бърнс.

Преговорите, казва той, „не са диктат“, а винаги сложен и продължителен процес на взаимни отстъпки, в който експертизата и използването на различни лостове за натиск са от съществено значение.

„Съединените щати имат силна позиция, но постигането на трайно споразумение ще изисква въображение, мобилизиране на съюзници и партньори и щателно внимание към детайлите от опитни и понякога двулични ирански преговарящи. Освен ако границите не са ясно определени и стриктно спазвани, иранците ще действат извън тях. Не можем да си позволим да бъдем догадки“, предупреждава той.

Третият урок от конфликта, най-важният според Бърнс, е, че „косенето на тревата“ – използването на груба сила за противодействие на непосредствените заплахи без дългосрочен план за успех – „само е посяло тревата с по-широки проблеми“.

„Списъкът е дълъг: иранският режим е очукан, но непокътнат, отслабен в много отношения, но още по-брутален и безкомпромисен в инстинктите си.“ „Ормузкият проток, стратегическият дар на Иран, сега е по-мощен източник на влияние за Техеран, отколкото някога са били ядрената му програма, балистичните ракети или посредниците му“, пише бившият директор на ЦРУ.

Освен това Съединените щати подкопаха доверието, което някога имаха към тях държавите от Персийския залив, както и в европейските си съюзници. Партньорите на Вашингтон в Индо-Тихоокеанския регион също пострадаха икономически, като постепенно загубиха доверие в САЩ като лидер, оплаква се той.

Бърнс отбеляза и увеличените приходи на Русия от високите световни цени на енергията. „Си Дзинпин изглежда вярва, че конфликтът е издигнал Китай на по-високо стратегическо ниво, тъй като Тръмп се готви да посети Пекин в средата на май“, добави той. Според бившия директор на ЦРУ, настоящата ситуация предлага на китайския лидер възможност да извлече отстъпки по отношение на търговията, технологиите и Тайван. Той също така предупреди за дългосрочни последици за световната икономика.


  • 1 си дзън

    4 1 Отговор
    Задача за директора:
    С 800км брегова ивица опасваща Ормузкия проток широк средно 100км,
    1. Колко хеликоптера на САЩ трябва да бъдат едновременно във въздуха
    само да наблюдават протока?
    2. При само 100 подвижни батареи (на 8км) с противокорабни ракети колко полета на
    "невидимия" Ф-35 са необходими да ги унищожи?

    Коментиран от #8

    18:14 25.04.2026

  • 2 Мишел

    9 1 Отговор
    САЩ се удавиха в Ормузкия проток.

    Коментиран от #4

    18:14 25.04.2026

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Невярно !!! Тръмп не е имал избор !!! Дали заради Епщайн, дали заради Череп и Кости, дали заради Градината за жертвоприношения.......

    Коментиран от #9

    18:14 25.04.2026

  • 4 Селяка

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Е,поне се удавиха във вода,не е като Русия на сухо

    Коментиран от #7, #10

    18:18 25.04.2026

  • 5 Горски

    4 0 Отговор
    Това е агресивна политика която САЩ водят и аз отдавна си мисля че трябва да се скъса пъпната връв на Европа с колониите им. Щатите са колония на Европа, а Европа е люлката на цивилизацията. Те имат повече пари защото де факто нямат никакви разходи за нищо като култура, под ръка на традиции и ценности. Но на човек и толкова много пари не му трябват, че да им се водим по идеите. Към тях трябва да има умерена и резервирана политика. В Европа полза от тяхното супер развитие нямаме де факто. Когато го проумеят и в Европа ще сме постигнали успех. САЩ са фалирала държава и то много отдавна. Все едно нашето правителство да взима всяка година заеми и никога да не ги връща. Вече нямат друг избор освен да крадат, но не са си научили урока от римската империя. В пост в Truth Social той заявява: „Хората и компаниите, които са се възползвали от страната ни в продължение на десетилетия заради ужасното и нелепо решение на Върховния съд за митата, сега им се дължат 159 милиарда долара задължени данъци.“ Американският лидер изрази недоволство от позицията на съда и отбеляза, че Върховният съд е можел да постанови, че Съединените щати не са задължени да върнат вече платените пари. Той смята, че ако подобна клауза беше включена, страната щеше да бъде със 159 милиарда долара по-богата.

    18:19 25.04.2026

  • 6 Факти

    4 0 Отговор
    Преди доста врме на някакъв сайт видях информация за влиянието на Израел на американското правителство. На всеки член на Сената от сто депутата има 4 израелски лобисти.

    Огромен натиск и влияние.

    18:19 25.04.2026

  • 7 си дзън

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Селяка":

    Русията не е на сухо - дави се в нефтени дъждове, но крепостните се радват.
    От улука - в резервоара и джиткаш без пари.

    Коментиран от #14

    18:20 25.04.2026

  • 8 Селендуркоо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Чул ли си изобщо за сателитно наблюдение?

    18:20 25.04.2026

  • 9 Аз.........

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Дали си даваш сметка ,че намекат Ти малко хора ке го разберат!!!

    Коментиран от #13

    18:30 25.04.2026

  • 10 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Селяка":

    Къде и кога се е удавила Русия?
    Удави се Украйна: загуби досега 115000 кв.км територии и от над 52 милиона души население сега е с30 милиона.

    Коментиран от #11

    18:30 25.04.2026

  • 11 тутуту

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    да не говорим пък ЕС и членчетата и как са наиграха с тая безумна подкрепа и милиардите хвърлени във златни тоалетни, а санкциите :Д леле 100 пакета как работат не е истина

    Коментиран от #17

    18:35 25.04.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор
    Обама не беше кремълски църв.л! Агент Краснов разбива западното единство и вдига цената на руския петрол.

    18:42 25.04.2026

  • 13 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аз.........":

    Да, но го разбират тези, които трябва! Когато пиша за масите свалям нивото, за да не ги затруднявам с разбирането!

    18:43 25.04.2026

  • 14 Сельооо красниий

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Русия е пред катастрофална икономическа криза.ако вече не се случила.Щом заклет комунист като Зюганов реагира остро.не може са се каже че пороя от нефт ще я спаси! Зеленски и остави работещи рафинерии, но не е проблем ако трябва да ги думне. Но тъй като ти си корейка,на която нищо не е ясно,много трудно ще разбереш истината!!

    Коментиран от #18

    18:47 25.04.2026

  • 15 Пак ще повторя с прости думи

    1 0 Отговор
    Тръмп е добър бакалин и лош стратег.

    Да не се беше напъвал да става президент!

    18:50 25.04.2026

  • 16 ТРЪМПАКА

    2 0 Отговор
    Е УМСТВЕНО ФАЛИРАЛ ТИП.

    18:51 25.04.2026

  • 17 ту ту тутутуткооо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "тутуту":

    Русия приключва,селски тарикати За ваше съжаление,вие много по рано!

    18:52 25.04.2026

  • 18 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сельооо красниий":

    Божеее. И от двата лагера само алгоритмички тука бе.
    Не могат да схванат коментариите като хората.
    Май се демотивирам да коментирам, ако редакцията не вземе мерки.

    18:52 25.04.2026

