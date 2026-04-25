Пекин призова "наглия" ЕС да извади китайските компании от последния пакет санкции срещу Русия

25 Април, 2026 18:38, обновена 25 Април, 2026 18:43 655 11

  • китай-
  • русия-
  • санкции-
  • европейски съюз

Под ограничения попадат шест компании и отделни лица

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай се противопоставя на включването на китайски компании в 20-ия пакет антируски санкции на ЕС и призовава за тяхното премахване от списъка, заяви в събота китайското министерство на търговията.

Европейският съюз добави шест китайски компании към списъка като част от 20-ия пакет санкции срещу Русия.

„ЕС, игнорирайки многократните заявления и възражения на Китай, нагло включи китайски компании в 20-ия пакет антируски санкции. Китай изразява силното си недоволство и решително се противопоставя на това“, се казва в изявление на министерството.

Китайското министерство отбеляза, че Китай призовава ЕС незабавно да премахне неговите компании и лица от списъка със санкции.


Китай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 4 Отговор
    Урсулианците са абсолютна класика !!! Наглостта им се базира единствено на грандиозната им тъпотия !!!

    18:46 25.04.2026

  • 2 си дзън

    6 6 Отговор
    Китай е хубаво да разбере, че ЕС не е дементиралият дедо Дончо, който се отмята нон стоп.

    18:46 25.04.2026

  • 3 Сталин

    7 4 Отговор
    Ами Китай да си регистрират други компании и да си продължават да правят бизнес с руските ,кво толкова сложно

    18:47 25.04.2026

  • 4 Даааа

    2 5 Отговор
    Жълтите нещо се възмущават, но за всичко са си виновни Европа и некадърните ѝ ръководители от десетилетия насам....

    18:47 25.04.2026

  • 5 име

    2 2 Отговор
    Средващия пакет санкции ще включва приематено на Русия в ЕССР и принуждаването да се съобрази с всички зелени схеми, био-еко-фреш беозбразия в земеделието и развъждането на ЛГБТ паразити. Бонус точки ще печелят ако подхранват на неонацистки организации, а включването на знайни и незнайни НПО организации в прякото управление на страната е задължително.

    18:49 25.04.2026

  • 6 Копейка

    5 1 Отговор
    На мен ми казаха, че ЕС е слаб и се разпада, така че не вярвам слаб и разпадащ се съюз да удря силно китайците със санкциите си и да пищят така.

    18:50 25.04.2026

  • 7 Демократ

    2 2 Отговор
    Ох че хубаво "любимият" Китай показва зъбки. А бай Дони в Сащ не му минават геЙрманските игрички. Европа трябва да бъде оставена сама и оглозгана. Край на крувенските номерца на Берлин да е на два три клона едновремено

    18:51 25.04.2026

  • 8 Отстрани

    1 4 Отговор
    Еврофашистите от ЕС начело с хитлеристката Урсула се простреляха веднъж в десния крак с Русия, после се простреляха и в левия с Иран , а сега с Китай ще се гръмнат директно в челото!

    Колко трябва да си тъп!???

    Коментиран от #10

    18:52 25.04.2026

  • 9 Нека уточним

    3 1 Отговор
    ЕС е наложил санкции на 16 организации, базирани в Китай, ОАЕ, Узбекистан, Казахстан и Беларус, които са доставяли стоки с двойна употреба или оръжия на руския военно-промишлен комплекс .Също така някои организации ще бъдат подложени на по-строги ограничения за износ на стоки, които допринасят за технологичното усъвършенстване на руския отбранителен сектор. Някои от тези организации се намират в Китай (включително Хонконг), Турция и ОАЕ

    18:53 25.04.2026

  • 10 Швейк

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отстрани":

    Точно колкото една копейка!

    18:55 25.04.2026

  • 11 Пиночет

    0 1 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай, затова копейките не отивали в Русия, защото трябвало да учат китайски!

    18:56 25.04.2026

