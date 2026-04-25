Пекин призова "наглия" ЕС да извади китайските компании от последния пакет санкции срещу Русия

Китай се противопоставя на включването на китайски компании в 20-ия пакет антируски санкции на ЕС и призовава за тяхното премахване от списъка, заяви в събота китайското министерство на търговията.

Европейският съюз добави шест китайски компании към списъка като част от 20-ия пакет санкции срещу Русия.

„ЕС, игнорирайки многократните заявления и възражения на Китай, нагло включи китайски компании в 20-ия пакет антируски санкции. Китай изразява силното си недоволство и решително се противопоставя на това“, се казва в изявление на министерството.

Китайското министерство отбеляза, че Китай призовава ЕС незабавно да премахне неговите компании и лица от списъка със санкции.