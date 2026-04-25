САЩ убедиха Великобритания да не протестира срещу сделката с F-16

САЩ убедиха британското правителство да не протестира срещу продажбата на изтребители F-16 от Дания на Аржентина, въпреки забраната на Великобритания за трансфер на оръжия към Буенос Айрес поради спора за Фолкландските острови, съобщава Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Вестникът припомня, че американските F-16, продадени от Дания, са пристигнали в Аржентина в края на миналата година. „САЩ принудиха Великобритания да приеме сделката за въоръжаване на Аржентина с изтребители F-16“, пише вестникът.

Въпреки че Великобритания не е имала право на вето върху сделката, САЩ са оказали натиск върху британското външно министерство да не ѝ се противопоставя.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство, както и офисът на британския премиер Киър Стармър, заявиха пред вестника, че позицията на Великобритания по отношение на Фолклендските острови остава непроменена. По-рано Ройтерс съобщи, позовавайки се на източник от Пентагона, който цитира вътрешен имейл, че САЩ обмислят временно спиране на членството на Испания в алианса и преразглеждане на позицията си относно претенциите на Великобритания към Фолкландските острови като наказание за отказа им да съдействат в операцията срещу Иран. На фона на съобщенията за евентуално преразглеждане от страна на САЩ на претенциите на Великобритания към Фолкландските острови, говорителят на аржентинското правителство Хавиер Ланари обяви напредък в потвърждаването на собствеността на Аржентина върху спорния архипелаг.

Правителствата на Аржентина и Обединеното кралство имат дългогодишен спор относно суверенитета над Фолкландските острови (Малвинските острови). През 1982 г. между двете страни избухва война, която продължава няколко седмици и завършва с поражението на Буенос Айрес. През 2013 г. на островите се провежда референдум, в резултат на който огромно мнозинство от местните жители гласуват за запазване на статута им на британска отвъдморска територия. Тогава аржентинското правителство заяви, че резултатът от референдума няма да повлияе на териториалните претенции на Аржентина към островите.