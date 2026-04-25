САЩ убедиха Великобритания да не протестира срещу сделката с F-16

25 Април, 2026 14:05 2 070 9

Позицията на Великобритания по отношение на Фолклендските острови остава непроменена

САЩ убедиха Великобритания да не протестира срещу сделката с F-16 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ убедиха британското правителство да не протестира срещу продажбата на изтребители F-16 от Дания на Аржентина, въпреки забраната на Великобритания за трансфер на оръжия към Буенос Айрес поради спора за Фолкландските острови, съобщава Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Вестникът припомня, че американските F-16, продадени от Дания, са пристигнали в Аржентина в края на миналата година. „САЩ принудиха Великобритания да приеме сделката за въоръжаване на Аржентина с изтребители F-16“, пише вестникът.

Въпреки че Великобритания не е имала право на вето върху сделката, САЩ са оказали натиск върху британското външно министерство да не ѝ се противопоставя.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство, както и офисът на британския премиер Киър Стармър, заявиха пред вестника, че позицията на Великобритания по отношение на Фолклендските острови остава непроменена. По-рано Ройтерс съобщи, позовавайки се на източник от Пентагона, който цитира вътрешен имейл, че САЩ обмислят временно спиране на членството на Испания в алианса и преразглеждане на позицията си относно претенциите на Великобритания към Фолкландските острови като наказание за отказа им да съдействат в операцията срещу Иран. На фона на съобщенията за евентуално преразглеждане от страна на САЩ на претенциите на Великобритания към Фолкландските острови, говорителят на аржентинското правителство Хавиер Ланари обяви напредък в потвърждаването на собствеността на Аржентина върху спорния архипелаг.

Правителствата на Аржентина и Обединеното кралство имат дългогодишен спор относно суверенитета над Фолкландските острови (Малвинските острови). През 1982 г. между двете страни избухва война, която продължава няколко седмици и завършва с поражението на Буенос Айрес. През 2013 г. на островите се провежда референдум, в резултат на който огромно мнозинство от местните жители гласуват за запазване на статута им на британска отвъдморска територия. Тогава аржентинското правителство заяви, че резултатът от референдума няма да повлияе на териториалните претенции на Аржентина към островите.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    4 5 Отговор
    Нал имат супер дупер Евнухфайтер съвместна разработка с гейрмания. Или май не могат да го накачат на салмалетонасач както Хериърите навремето.
    Малоу мните немци нали не щели да разработват с франчулята палубен самолет не им трябвал. Ислай от т ъп геЙрманец акъл по техничрски въпрос бегай далеч.

    14:08 25.04.2026

  • 2 Владимир Путин, Петушок

    4 12 Отговор
    Първо се разпадна Братанската империя, а сега и
    руската......

    14:09 25.04.2026

  • 3 Сатана Z

    4 9 Отговор
    Union Jack ще вее над Фолкленд во всеки веков

    14:10 25.04.2026

  • 4 Копейки,

    2 5 Отговор
    Вижте самолет!

    14:25 25.04.2026

  • 5 име

    9 1 Отговор
    Островните poдocмecитeли много ги кефи да превземат някой остров, да се изолират на него и да си се израждат. Кеф ти Албиона, кеф ти Малвинските, а защо не и Малкия Дент Джеймс, на Епщайн островчето. Не обичат да им се бъркат, много ясно че на референдума ще кажат че искат да са poдocмеcителна територия.

    14:33 25.04.2026

  • 6 Мдаааа

    8 1 Отговор
    Послушкото на Путин направи НАТО на пух и прах!

    Коментиран от #7

    14:35 25.04.2026

  • 7 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    Въпреки че губи в Украйна, Путин чрез Тръмп разформирова НАТО без война.

    14:37 25.04.2026

  • 8 Дания

    8 0 Отговор
    продава на Аржентина..........
    Хи хи хи
    всички умни гледат
    да се оттървават от тая скрап, фък16 де.......

    15:21 25.04.2026

  • 9 Нагличаните загубиха и

    2 0 Отговор
    таз територия.

    15:55 25.04.2026

