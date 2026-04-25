Тръмп отмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

25 Април, 2026 19:31, обновена 25 Април, 2026 20:09 1 910 51

Това не означава война, обясни американският президент

Тръмп отмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени пътуването на специалния си пратеник Стив Уиткоф и бизнесмена Джаред Къшнър до Пакистан за преговори с Иран, предаде журналистката на Fox News Айша Хасни.

В X журналистката тя отбеляза, че по време на телефонен разговор Тръмп ѝ е казал, че едностранно е отменил пътуването на Уиткоф и Кушнер до Пакистан.

„Казах на моите хора преди време, докато се готвеха да заминат: „Не, няма да пътувате с 18-часов полет, за да стигнете до там. Ние държим всички карти. Те могат да ни се обадят, когато пожелаят. Но вече няма да летите 18 часа само за да говорите за нищо“, цитира Хасни думите на американския лидер.

Отмяната на пътуването не означава възобновяване на военните действия срещу Иран, заяви Тръмп в интервю за Axios.

Според портала президентът е отговорил отрицателно на въпрос дали отмяната на посещението на американските преговарящи в Исламабад означава, че САЩ ще възобновят ударите срещу Иран. „Не означава това. Все още не мислим за това“, каза той.

Американският лидер също така публикува в Truth Social, потвърждавайки отмяната на посещението в Пакистан, оправдавайки решението, като казва, че пътуването би изисквало „твърде много време и усилия“. Според американския президент, в иранското ръководство се води „вътрешна борба“ и „никой не знае кой управлява“ страната. „Ако искат да говорят, просто трябва да се обадят“, заяви той.

На 24 април кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на източници, съобщи, че директните разговори между американската и иранската делегации ще се проведат на 27 април в Исламабад. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Уиткоф и Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да изслушат иранската страна.

След това представител на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран не планира да се среща с представители на САЩ по време на срещата на външния министър Абас Посещението на Арагчи в Пакистан. Багаей подчерта, че Арагчи ще се срещне с високопоставени пакистански представители само като част от посредническите усилия на Исламабад за прекратяване на конфликта в Близкия изток. На 25 април телевизия „Ал Хадат“ съобщи, че Арагчи е напуснал Исламабад след разговори с пакистански представители.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Майна

    8 27 Отговор
    Айде...
    Ислямистите ги оставиха в шах
    Нали са големи шахматисти..

    Браво, Тръмп
    Скоро ще могат да са само на..чай..
    Да си го сърбат

    Коментиран от #39

    19:40 25.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Тръмп и Путин нямат изгода да приключват войната в Иран.Трупат пачки а ЕС плаща сметките.

    Коментиран от #8

    19:40 25.04.2026

  • 3 име

    26 4 Отговор
    Перчема вече две седмици не може да реши кво да прави. Може би е почнал да проумява че няма как да победи победи иранците, а онея пък хич не го отразяват за преговори и ся се чуди как да не изглежда като глупак, без да си дава сметка че цял свят го разбра къв глупак е.

    Коментиран от #5

    19:41 25.04.2026

  • 4 Сталин

    27 5 Отговор
    Кви са тия двамата кошерни ууроди които изобщо да водят преговори с който и да е,великите перси им казаха да си го вкарат отзаде

    Коментиран от #10

    19:41 25.04.2026

  • 5 Майна

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Ха ха ха..
    Ти като по- умен го разгада, ха ха ха

    19:42 25.04.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 21 Отговор
    Да дават урана и им разхлабвам примката.

    19:42 25.04.2026

  • 7 авантгард

    16 5 Отговор
    Хахахахахахахаха.
    Това парче кушнер е като куфар - насам натам ухилено, хахахахахахахахаха.
    А дедото си цъка голфче, хахахахахахахахаха.

    19:42 25.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Как ЕС плаща сметката че нещо не са разбра.

    Коментиран от #11, #32

    19:43 25.04.2026

  • 9 7656

    11 3 Отговор
    Никой не се връзва на майтапа дончо.

    19:43 25.04.2026

  • 10 Майна

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Дедо, нещо си останал в лански времена
    Това е радикален ислямизъм поробил персите
    Понял!

    19:43 25.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Виж цените на колонките?

    Коментиран от #14

    19:44 25.04.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 19 Отговор
    Турих тапа на Аятоласите отзад на пролива.
    Ша са гърчат като чирузи.

    19:45 25.04.2026

  • 13 Лост

    17 3 Отговор
    Смешник.Бил го отменил.Ами ,ако бяха отишли с кого щяха да преговарят, щом иранците няма да ходят?

    19:46 25.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    То цените на всякъде по света са такива
    В БГ цените растат, но и задръстванията по пътищата растат.

    Коментиран от #44, #46

    19:46 25.04.2026

  • 15 Дориана

    8 7 Отговор
    Да, точно така това е правилното решение , защото няма никакъв смисъл от преговори докато и двете страни не се съгласят на отстъпки без ултиматуми.. Както казахме още в самото начало тази война ще продължи много дълго. Тя се превръща в Свещенна етническа война и ще обхване и Европа. Израел и Тръмп мислеха, че могат да започнат и спрат войната когато си поискат , но вече разбраха, че това беше грешка.

    Коментиран от #21

    19:47 25.04.2026

  • 16 Да,бе

    9 2 Отговор
    Не го знам какъв бизнесмен е,ама ако и бизнесът му е като президенството трябваше да е умрял от глад преди доста години...Общо взето балон само с въздух.

    19:47 25.04.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 15 Отговор
    Им тури тапа отзад на Аятоласите....
    Той може да чака...
    Ама те едва ли....

    Коментиран от #20

    19:48 25.04.2026

  • 18 руЗЗнак

    8 1 Отговор
    Аз наистина не разбирам: Как някой / който и да е / с претенции да е прилично умен приема, че огън се гаси с бензин ?! Моля, ако някой може да обясни този абсурд!

    Коментиран от #41

    19:50 25.04.2026

  • 19 Майна

    7 0 Отговор
    Кога започна ислямизиране на персите, тотал и мина под британско влияние
    "През 19-ти век Персия (днешен Иран) се управлява от династията на Каджарите (1794–1925), започвайки с Ага Мохамед хан след гражданска война. Това е период на външен натиск, териториални загуби и опити за модернизация, като страната често се оказва в центъра на "Голямата игра" между Руската и Британската империя. "

    Та, ще трябва да сте наясно откога там играе британска ръка и досега..

    Коментиран от #33

    19:50 25.04.2026

  • 20 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Иран 50 години е под санкции.

    Коментиран от #22, #25

    19:50 25.04.2026

  • 21 Десо,

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Що се опитваш да мислиш..

    19:53 25.04.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Значи може да изкара още 50 години с тапа отзад....в залива де.

    19:54 25.04.2026

  • 23 си дзън

    12 1 Отговор
    След като видя "силата" на САЩ в Иран, Китай ще нахлуе в Тайван до края на тази година.

    Коментиран от #29

    19:54 25.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Софиянски,

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Вземи се задълбочи в историята на Иран
    А?
    Срамно е невежеството

    19:55 25.04.2026

  • 26 Истинско обещание 🇮🇷

    10 1 Отговор
    Терориста и масовия убиец на деца Тръмп тромпета ционист си повярва а сега се държи като ощипана мо.ма.иранците не го бръ.снат за с.л.и.в..а и не искат да се срещат с него понеже те занаят че с терористи не се преговаря и сега тромпета чи.фут се чуди Как да се измъкне от срамната ситуация и видиш ли ние няма да ходим на преговори а онзи ден тра.ве.ст.ита Ванс е ходил на преговори но от Иран никой не се е появил

    Коментиран от #30, #31

    19:56 25.04.2026

  • 27 ЮДОСАКСИТЕ

    9 1 Отговор
    Отново унижени.

    19:56 25.04.2026

  • 28 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    Тъкмо се бяхме настроили да яден кишкек и пием чай

    19:56 25.04.2026

  • 29 Дрън

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Китай се съгласява със САЩ
    Говориш наизуст
    Още един, който не е в час..

    Коментиран от #42

    19:57 25.04.2026

  • 30 Ти, явно

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Подкрепяш Мюсюлманските братя?
    А?

    19:59 25.04.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Путин изби над ДВА милиона славяни. Спрямо него Тръмп е ХУМАНИСТ.

    20:06 25.04.2026

  • 32 Щом нищо не си разбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Значи си много проззззз
    Като отидеш на колонката за бензин и в магазина пак ли нищо не виждаш про зззз
    Каквито управляващите на Европейския съюз такива и голяма част от прозтите

    Коментиран от #37

    20:10 25.04.2026

  • 33 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майна":

    Прав си .
    Радвам да видя тук хора , които са интересуват от история .
    Между другото "Голямата игра" в централна Азия по онова време може да се преведе ( на елитрен жаргон ) от английски като ,,Големият лов" .

    20:11 25.04.2026

  • 34 ПЕРСИТЕ

    1 0 Отговор
    Не желаят да говорят с юдосаксите.

    20:17 25.04.2026

  • 35 Това означава само едно

    1 4 Отговор
    Много бой по аятоласите.Биби чака зелена светлина.

    20:24 25.04.2026

  • 36 Па ше фръкят

    0 3 Отговор
    Чал ми и чаршафе а Амуджите ше вият на Вук
    Хихихихихи

    20:28 25.04.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Щом нищо не си разбрал":

    Че то цените навсякъде по света скокнаха заради петрола....квото за другите, това и за нас. Само некой от нас плачат като жени нон стоп.

    Коментиран от #40

    20:29 25.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Толкова просто

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Живеем в свят променен от Тръмп, а той е че силният не е толкова силен .
    Т

    20:34 25.04.2026

  • 40 т-п трол соpocoиден

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Е, нали вчера ми твърдеше че в кравария бензина бил по-евтин от Русия? На кое да вярвам, че американците не плащат за тая война и не на всякъде цените по колонките са еднакви или на последното твърдение, че цените са поскъпнали на всякъде?! Съгласувай малко опорките и лъжите, щото издишаш.

    Коментиран от #48

    20:35 25.04.2026

  • 41 555

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "руЗЗнак":

    Не бе приятелю… Изобщо няма желание да гасят нищо…Запалиха света, за да се натъпчат безгранично с милиарди, чрез борсови манипулации…

    Коментиран от #43

    20:36 25.04.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дрън":

    Този е многого прз

    20:37 25.04.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "555":

    По скоро се мъчат да решат въпроса с 40 млрд дълг

    Коментиран от #47

    20:39 25.04.2026

  • 44 Глупав си драги

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    и то много.
    Вродено може би?

    Коментиран от #51

    20:41 25.04.2026

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор
    Рижавият перчем е приготвил за зет си пица със салам и кашкавал.Познайте от първия път защо е отказал горещата оферта...Първо бомбардират и убиват със шестопръстият и с уши като пеленгатори и после се чудят защо преговорите боксуват.Въпроси безброй без отговор...

    20:41 25.04.2026

  • 46 Глупендер, виж

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Луфханза колко полета отмени.

    Коментиран от #49

    20:43 25.04.2026

  • 47 555

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Възможно е и това да е част от играта, но мисля, че са най-вече лични интереси.

    20:46 25.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "т-п трол соpocoиден":

    Кой е казал че цените на петрола са по евтини в САЩ отколкото в руския свинарник.
    Цените по колонките са поскъпнали навсякъде,но повечето хора не плачат като жена....
    А задръстванията по улиците не спират.
    Иначе разходите на САЩ за войната с иран са 0.9% от брутния вътрешен продукт на САЩ.

    20:53 25.04.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Глупендер, виж":

    Полетите ги отмениха зарад стачка, а не заради липса на гориво....
    Вдигнаха цената на билетите.....
    По Европа си вдигат цените на билетите хората си летят. Не плачат като жени.

    20:56 25.04.2026

  • 50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Аз мога да чакам....
    Ама аятоласите, надали.

    20:58 25.04.2026

  • 51 Мен не ме мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Глупав си драги":

    Важно Тръмп да държи на къса каишка аятоласите, докато дадат УРАНА.

    21:00 25.04.2026