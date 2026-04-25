Тръмп отмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени пътуването на специалния си пратеник Стив Уиткоф и бизнесмена Джаред Къшнър до Пакистан за преговори с Иран, предаде журналистката на Fox News Айша Хасни.
В X журналистката тя отбеляза, че по време на телефонен разговор Тръмп ѝ е казал, че едностранно е отменил пътуването на Уиткоф и Кушнер до Пакистан.
„Казах на моите хора преди време, докато се готвеха да заминат: „Не, няма да пътувате с 18-часов полет, за да стигнете до там. Ние държим всички карти. Те могат да ни се обадят, когато пожелаят. Но вече няма да летите 18 часа само за да говорите за нищо“, цитира Хасни думите на американския лидер.
Отмяната на пътуването не означава възобновяване на военните действия срещу Иран, заяви Тръмп в интервю за Axios.
Според портала президентът е отговорил отрицателно на въпрос дали отмяната на посещението на американските преговарящи в Исламабад означава, че САЩ ще възобновят ударите срещу Иран. „Не означава това. Все още не мислим за това“, каза той.
Американският лидер също така публикува в Truth Social, потвърждавайки отмяната на посещението в Пакистан, оправдавайки решението, като казва, че пътуването би изисквало „твърде много време и усилия“. Според американския президент, в иранското ръководство се води „вътрешна борба“ и „никой не знае кой управлява“ страната. „Ако искат да говорят, просто трябва да се обадят“, заяви той.
На 24 април кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на източници, съобщи, че директните разговори между американската и иранската делегации ще се проведат на 27 април в Исламабад. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Уиткоф и Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да изслушат иранската страна.
След това представител на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран не планира да се среща с представители на САЩ по време на срещата на външния министър Абас Посещението на Арагчи в Пакистан. Багаей подчерта, че Арагчи ще се срещне с високопоставени пакистански представители само като част от посредническите усилия на Исламабад за прекратяване на конфликта в Близкия изток. На 25 април телевизия „Ал Хадат“ съобщи, че Арагчи е напуснал Исламабад след разговори с пакистански представители.
Ислямистите ги оставиха в шах
Нали са големи шахматисти..
Скоро ще могат да са само на..чай..
Да си го сърбат
До коментар #3 от "име":Ха ха ха..
Китай се съгласява със САЩ
Това парче кушнер е като куфар - насам натам ухилено, хахахахахахахахаха.
А дедото си цъка голфче, хахахахахахахахаха.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Как ЕС плаща сметката че нещо не са разбра.
До коментар #4 от "Сталин":Дедо, нещо си останал в лански времена
Това е радикален ислямизъм поробил персите
Понял!
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Виж цените на колонките?
До коментар #11 от "Последния Софиянец":То цените на всякъде по света са такива
В БГ цените растат, но и задръстванията по пътищата растат.
Той може да чака...
Ама те едва ли....
19 Майна
"През 19-ти век Персия (днешен Иран) се управлява от династията на Каджарите (1794–1925), започвайки с Ага Мохамед хан след гражданска война. Това е период на външен натиск, териториални загуби и опити за модернизация, като страната често се оказва в центъра на "Голямата игра" между Руската и Британската империя. "
Та, ще трябва да сте наясно откога там играе британска ръка и досега..
Та, ще трябва да сте наясно откога там играе британска ръка и досега..
20 Последния Софиянец
До коментар #17 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Иран 50 години е под санкции.
До коментар #15 от "Дориана":Що се опитваш да мислиш..
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Значи може да изкара още 50 години с тапа отзад....в залива де.
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Вземи се задълбочи в историята на Иран
А?
Срамно е невежеството
А?
Срамно е невежеството
29 Дрън
До коментар #23 от "си дзън":Китай се съгласява със САЩ
Говориш наизуст
Още един, който не е в час..
30 Ти, явно
До коментар #26 от "Истинско обещание 🇮🇷":Подкрепяш Мюсюлманските братя?
А?
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "Истинско обещание 🇮🇷":Путин изби над ДВА милиона славяни. Спрямо него Тръмп е ХУМАНИСТ.
32 Щом нищо не си разбрал
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Значи си много проззззз
Като отидеш на колонката за бензин и в магазина пак ли нищо не виждаш про зззз
Каквито управляващите на Европейския съюз такива и голяма част от прозтите
33 Пламен
До коментар #19 от "Майна":Прав си .
Радвам да видя тук хора , които са интересуват от история .
Между другото "Голямата игра" в централна Азия по онова време може да се преведе ( на елитрен жаргон ) от английски като ,,Големият лов" .
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Щом нищо не си разбрал":Че то цените навсякъде по света скокнаха заради петрола....квото за другите, това и за нас. Само некой от нас плачат като жени нон стоп.
До коментар #1 от "Майна":Живеем в свят променен от Тръмп, а той е че силният не е толкова силен .
40 т-п трол соpocoиден
До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е, нали вчера ми твърдеше че в кравария бензина бил по-евтин от Русия? На кое да вярвам, че американците не плащат за тая война и не на всякъде цените по колонките са еднакви или на последното твърдение, че цените са поскъпнали на всякъде?! Съгласувай малко опорките и лъжите, щото издишаш.
41 555
До коментар #18 от "руЗЗнак":Не бе приятелю… Изобщо няма желание да гасят нищо…Запалиха света, за да се натъпчат безгранично с милиарди, чрез борсови манипулации…
До коментар #29 от "Дрън":Този е многого прз
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "555":По скоро се мъчат да решат въпроса с 40 млрд дълг
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":и то много.
Вродено може би?
Вродено може би?
46 Глупендер, виж
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Луфханза колко полета отмени.
47 555
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Възможно е и това да е част от играта, но мисля, че са най-вече лични интереси.
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "т-п трол соpocoиден":Кой е казал че цените на петрола са по евтини в САЩ отколкото в руския свинарник.
Цените по колонките са поскъпнали навсякъде,но повечето хора не плачат като жена....
А задръстванията по улиците не спират.
Иначе разходите на САЩ за войната с иран са 0.9% от брутния вътрешен продукт на САЩ.
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Глупендер, виж":Полетите ги отмениха зарад стачка, а не заради липса на гориво....
Вдигнаха цената на билетите.....
По Европа си вдигат цените на билетите хората си летят. Не плачат като жени.
Ама аятоласите, надали.
51 Мен не ме мисли
До коментар #44 от "Глупав си драги":Важно Тръмп да държи на къса каишка аятоласите, докато дадат УРАНА.
