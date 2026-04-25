Тръмп отмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени пътуването на специалния си пратеник Стив Уиткоф и бизнесмена Джаред Къшнър до Пакистан за преговори с Иран, предаде журналистката на Fox News Айша Хасни.

В X журналистката тя отбеляза, че по време на телефонен разговор Тръмп ѝ е казал, че едностранно е отменил пътуването на Уиткоф и Кушнер до Пакистан.

„Казах на моите хора преди време, докато се готвеха да заминат: „Не, няма да пътувате с 18-часов полет, за да стигнете до там. Ние държим всички карти. Те могат да ни се обадят, когато пожелаят. Но вече няма да летите 18 часа само за да говорите за нищо“, цитира Хасни думите на американския лидер.

Отмяната на пътуването не означава възобновяване на военните действия срещу Иран, заяви Тръмп в интервю за Axios.

Според портала президентът е отговорил отрицателно на въпрос дали отмяната на посещението на американските преговарящи в Исламабад означава, че САЩ ще възобновят ударите срещу Иран. „Не означава това. Все още не мислим за това“, каза той.

Американският лидер също така публикува в Truth Social, потвърждавайки отмяната на посещението в Пакистан, оправдавайки решението, като казва, че пътуването би изисквало „твърде много време и усилия“. Според американския президент, в иранското ръководство се води „вътрешна борба“ и „никой не знае кой управлява“ страната. „Ако искат да говорят, просто трябва да се обадят“, заяви той.

На 24 април кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на източници, съобщи, че директните разговори между американската и иранската делегации ще се проведат на 27 април в Исламабад. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Уиткоф и Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да изслушат иранската страна.

След това представител на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран не планира да се среща с представители на САЩ по време на срещата на външния министър Абас Посещението на Арагчи в Пакистан. Багаей подчерта, че Арагчи ще се срещне с високопоставени пакистански представители само като част от посредническите усилия на Исламабад за прекратяване на конфликта в Близкия изток. На 25 април телевизия „Ал Хадат“ съобщи, че Арагчи е напуснал Исламабад след разговори с пакистански представители.