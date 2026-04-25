Анита Орбан ще е и вицепремиер, и министър на външните работи на Унгария

Следващият външен министър на Унгария - Анита Орбан, ще бъде и заместник министър-председател в новото правителство, сформирано от партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори. Това обяви лидерът на партия „Тиса“ и евродепутат Петер Маджар, който се готви да стане министър-председател.

„В допълнение към задълженията си на външен министър, Анита Орбан ще бъде и заместник министър-председател в правителството на „Тиса“, пише Маджар в „Х“. Той отбеляза, че в негово отсъствие Орбан ще председателства правителствени заседания и ще участва в официални събития.

Очаква се повишеният статут на Орбан да има последици за международните преговори. Маджар съобщи, че в момента тя е в консултации в Брюксел относно възстановяването на средствата, дължими на Унгария от бюджета на ЕС и специалните фондове. Според различни оценки, това се равнява на приблизително 35 милиарда евро, които ЕС блокира, обвинявайки оттеглящото се правителство на Виктор Орбан в нарушаване на върховенството на закона и недостатъчна борба с корупцията.

Анита Орбан, която е служила в Министерството на външните работи на Унгария преди 15 години и е заемала висши позиции в международни компании през последните години, ще замени Петер Сиярто като министър. Министерството на външните работи и външноикономическите отношения ще прехвърли въпросите на външната търговия към Министерството на икономиката и енергетиката и съответно ще се нарича просто Министерство на външните работи.

Маджар ще бъде избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новия парламент на 9 май. Той вече е номинирал кандидати за почти всички ключови позиции в правителството си, което ще има 16 министерства - пет повече от сегашното. Тяхното потвърждаване от членовете на парламента, където Тиса спечели над две трети от местата, е сигурно. Управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, водена от Виктор Орбан, която претърпя поражение на изборите на 12 април, преминава в опозиция.