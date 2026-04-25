Анита Орбан ще е и вицепремиер, и министър на външните работи на Унгария

25 Април, 2026 16:05 1 370 18

В отсъствието на Петер Маджар, Орбан ще председателства правителствените заседания

Анита Орбан ще е и вицепремиер, и министър на външните работи на Унгария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Следващият външен министър на Унгария - Анита Орбан, ще бъде и заместник министър-председател в новото правителство, сформирано от партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори. Това обяви лидерът на партия „Тиса“ и евродепутат Петер Маджар, който се готви да стане министър-председател.

„В допълнение към задълженията си на външен министър, Анита Орбан ще бъде и заместник министър-председател в правителството на „Тиса“, пише Маджар в „Х“. Той отбеляза, че в негово отсъствие Орбан ще председателства правителствени заседания и ще участва в официални събития.

Очаква се повишеният статут на Орбан да има последици за международните преговори. Маджар съобщи, че в момента тя е в консултации в Брюксел относно възстановяването на средствата, дължими на Унгария от бюджета на ЕС и специалните фондове. Според различни оценки, това се равнява на приблизително 35 милиарда евро, които ЕС блокира, обвинявайки оттеглящото се правителство на Виктор Орбан в нарушаване на върховенството на закона и недостатъчна борба с корупцията.

Анита Орбан, която е служила в Министерството на външните работи на Унгария преди 15 години и е заемала висши позиции в международни компании през последните години, ще замени Петер Сиярто като министър. Министерството на външните работи и външноикономическите отношения ще прехвърли въпросите на външната търговия към Министерството на икономиката и енергетиката и съответно ще се нарича просто Министерство на външните работи.

Маджар ще бъде избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новия парламент на 9 май. Той вече е номинирал кандидати за почти всички ключови позиции в правителството си, което ще има 16 министерства - пет повече от сегашното. Тяхното потвърждаване от членовете на парламента, където Тиса спечели над две трети от местата, е сигурно. Управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, водена от Виктор Орбан, която претърпя поражение на изборите на 12 април, преминава в опозиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    8 17 Отговор
    На Унгария не и трябва втори Орбан.

    16:09 25.04.2026

  • 2 Орбан Викторович, разведчика

    13 6 Отговор
    Ние сме на всеки километър !!!
    Ако не е Орбан, ще е.........Орбан ☝️😄

    16:12 25.04.2026

  • 3 хаха🤣

    9 19 Отговор
    а Виктор Орбан какъв ще е🤣 придворен пудел на дядо Вовчик в Москва🤣

    Коментиран от #10, #11, #17

    16:15 25.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 така, така

    9 3 Отговор
    Странно, но за нарушаване на върховенството на закона и недостатъчна борба с корупцията на Унгария са блокирани 35 милиарда. Виж за златни тоалетни и отчайващо ниво на корупция, на което дори мафията може да завиди се дават 90 милиарда.
    После, обеснявайте ми, че ония в Брюксел са нормални. Не мисля, че ще се намери здравно заведение, което да е способно да лекува брюкселската психопатия и патология.

    16:26 25.04.2026

  • 6 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Ами пука ми на дебеуиа ...3 кой ще е външен министър на Унгария !На тях пука ли им кой ще е външен министър на България след като сменят грозното Наде ?

    16:28 25.04.2026

  • 7 хаха

    1 6 Отговор
    Тръмп го подкрепи. Рубио и Ванс отлетяха за Будапеща, за да водят кампания за него. Виктор Орбан така или иначе загуби с голяма разлика.
    Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира CPAC на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.

    А това е за любимеца на ватнишките подлоги. ХАХАХА!

    16:28 25.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това е края Калас номер 2

    4 1 Отговор
    Като главна героиня във филм на ужасите,май има и мистаци

    16:32 25.04.2026

  • 14 СМЪРТ НА ПУТЛЕРИЗМА

    0 4 Отговор
    СВОБОДА НА ПОРОБЕНИТЕ НАРОД В РФ!!!

    16:33 25.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пресован се още.

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана ватенка":

    Продължавай бе. И не се обяснявай. Твоята автобиография не ни интересува. Щом те влече.

    16:34 25.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тая вещица

    0 0 Отговор
    Е по страшна и от баба Яга гейнски

    16:36 25.04.2026

