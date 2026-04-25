Анита Орбан ще е и вицепремиер, и министър на външните работи на Унгария

Следващият външен министър на Унгария - Анита Орбан, ще бъде и заместник министър-председател в новото правителство, сформирано от партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори. Това обяви лидерът на партия „Тиса“ и евродепутат Петер Маджар, който се готви да стане министър-председател.
„В допълнение към задълженията си на външен министър, Анита Орбан ще бъде и заместник министър-председател в правителството на „Тиса“, пише Маджар в „Х“. Той отбеляза, че в негово отсъствие Орбан ще председателства правителствени заседания и ще участва в официални събития.
Очаква се повишеният статут на Орбан да има последици за международните преговори. Маджар съобщи, че в момента тя е в консултации в Брюксел относно възстановяването на средствата, дължими на Унгария от бюджета на ЕС и специалните фондове. Според различни оценки, това се равнява на приблизително 35 милиарда евро, които ЕС блокира, обвинявайки оттеглящото се правителство на Виктор Орбан в нарушаване на върховенството на закона и недостатъчна борба с корупцията.
Анита Орбан, която е служила в Министерството на външните работи на Унгария преди 15 години и е заемала висши позиции в международни компании през последните години, ще замени Петер Сиярто като министър. Министерството на външните работи и външноикономическите отношения ще прехвърли въпросите на външната търговия към Министерството на икономиката и енергетиката и съответно ще се нарича просто Министерство на външните работи.
Маджар ще бъде избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новия парламент на 9 май. Той вече е номинирал кандидати за почти всички ключови позиции в правителството си, което ще има 16 министерства - пет повече от сегашното. Тяхното потвърждаване от членовете на парламента, където Тиса спечели над две трети от местата, е сигурно. Управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, водена от Виктор Орбан, която претърпя поражение на изборите на 12 април, преминава в опозиция.
1 хмммм
16:09 25.04.2026
2 Орбан Викторович, разведчика
Ако не е Орбан, ще е.........Орбан ☝️😄
16:12 25.04.2026
3 хаха🤣
Коментиран от #10, #11, #17
16:15 25.04.2026
5 така, така
После, обеснявайте ми, че ония в Брюксел са нормални. Не мисля, че ще се намери здравно заведение, което да е способно да лекува брюкселската психопатия и патология.
16:26 25.04.2026
6 стоян георгиев
16:28 25.04.2026
7 хаха
Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира CPAC на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.
А това е за любимеца на ватнишките подлоги. ХАХАХА!
16:28 25.04.2026
13 Това е края Калас номер 2
16:32 25.04.2026
14 СМЪРТ НА ПУТЛЕРИЗМА
16:33 25.04.2026
16 Пресован се още.
До коментар #9 от "Гресирана ватенка":Продължавай бе. И не се обяснявай. Твоята автобиография не ни интересува. Щом те влече.
16:34 25.04.2026
18 Тая вещица
16:36 25.04.2026