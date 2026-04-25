5 хиляди германци излязоха на протест срещу канцлера Мерц в Марбург

Около 5 000 души се събраха в Марбург (провинция Хесен), за да демонстрират срещу социалната политика на германското правителство, предаде телевизионния канал Welt.

Според канала протестът се е състоял по повод среща на работническото крило на Християндемократическия съюз (ХДС) в града, на която е присъствал канцлерът Фридрих Мерц.

Демонстрацията е била инициирана от Лявата партия и други леви организации, Германския съюз на профсъюзите (DGB) и най-големите профсъюзи в Германия - IG Metall и Verdi. Те се противопоставиха на планираните от правителството съкращения в социалния сектор.

Някои от демонстрантите носеха плакати с лозунги, насочени лично към канцлера. Шествието започна близо до централната жп гара на Марбург и завърши пред сградата, където се провеждаше събитието на ХДС.

Демонстрантите замеряха фасадата на сградата с боя.