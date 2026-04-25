5 хиляди германци излязоха на протест срещу канцлера Мерц в Марбург

25 Април, 2026 19:39, обновена 25 Април, 2026 19:47

Те се противопоставят на планираните съкращения в социалния сектор

5 хиляди германци излязоха на протест срещу канцлера Мерц в Марбург - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 5 000 души се събраха в Марбург (провинция Хесен), за да демонстрират срещу социалната политика на германското правителство, предаде телевизионния канал Welt.

Според канала протестът се е състоял по повод среща на работническото крило на Християндемократическия съюз (ХДС) в града, на която е присъствал канцлерът Фридрих Мерц.

Демонстрацията е била инициирана от Лявата партия и други леви организации, Германския съюз на профсъюзите (DGB) и най-големите профсъюзи в Германия - IG Metall и Verdi. Те се противопоставиха на планираните от правителството съкращения в социалния сектор.

Някои от демонстрантите носеха плакати с лозунги, насочени лично към канцлера. Шествието започна близо до централната жп гара на Марбург и завърши пред сградата, където се провеждаше събитието на ХДС.

Демонстрантите замеряха фасадата на сградата с боя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 4 Отговор
    Имало и неваксинирани в Германия.

    19:48 25.04.2026

  • 2 Дориана

    40 4 Отговор
    Да, Мерц, Макрон, Урсула и СИЕ са абсолютно вредни за ЕС. и това хората все повече ще го разберат.

    19:49 25.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 30 Отговор
    Мога само пожелая 5млн московчани да излезат на Червения площад и ме линчуват ☝️

    Коментиран от #7, #14, #25

    19:49 25.04.2026

  • 4 Прогресивна България

    4 36 Отговор
    Радев вече управлява! В Хасково от понеделник е по-скъп хляба! Благодарим другарю! Благодарим и браво!

    Коментиран от #15, #21

    19:49 25.04.2026

  • 5 си дзън

    5 35 Отговор
    5 хиляди натурализирани германци излязоха на протест срещу канцлера Мерц в Марбург.
    Само на толкова са платили руснаците

    Коментиран от #10, #11, #16, #22

    19:50 25.04.2026

  • 6 2030

    8 2 Отговор
    Търсим новото фюри за войната в 2030.

    19:51 25.04.2026

  • 7 си дзън

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Крепостните не протестират.

    19:51 25.04.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    3 20 Отговор
    Последния Руснак и Дориана - платени ботове, служители на Пасьола !!! Прескайте минуси таваришчи ги смачкаме тия смешници ☝️

    19:52 25.04.2026

  • 9 РУСНАЦИТЕ

    16 3 Отговор
    Харесват Путин. Не са като юропейците да мразят управляващите.

    19:53 25.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Само толкова са неваксинираните

    19:53 25.04.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    4 21 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    "..Само на толкова са платили руснаците..."

    Деньги нет !!!
    Моля проявете панимание ☝️

    19:54 25.04.2026

  • 12 А някога mercedes

    23 1 Отговор
    беше най-харесваната марка но......
    Дойдоха джендърите и вкараха автомобили на зелена енергия и до тук беше с федералната република
    . А на всичкото отгоре спряха и атомните централи от които трябваше да се зареждат електричките и икономиката умря автомобилната индустрия умря гражданите започнаха да плащат високи сметки за газ ток парно горива.
    Смешници управляват Европейския съюз и тези пет хиляди ще станат 500 милиона в най-близко бъдеще

    Коментиран от #24

    19:54 25.04.2026

  • 13 А така де

    27 1 Отговор
    Уж чакаме в Русия глад- а немците вече ревът заради социалните съкращения...- май пак Путин ще им е виновен-ама нищо. Давайте още милиарди на Киев-и Мерц и без гащи ще ви остави...

    Коментиран от #17, #28

    19:55 25.04.2026

  • 14 Абе джеди

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Ехххх теЯ розови мечти бе...

    19:57 25.04.2026

  • 15 Ха ХаХа

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прогресивна България":

    Кажи бе розоф скопец....

    19:57 25.04.2026

  • 16 diмана

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    това не е вярно

    19:57 25.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "А така де":

    "...Уж чакаме в Русия глад..."

    Ми не, не чакаме глад !!!
    Направо си гладуваме, строго здравословно ☝️😁

    Коментиран от #26

    20:00 25.04.2026

  • 18 хмм

    5 6 Отговор
    Само 5 хиляди. Те са по-заспали от нас. За да има полза трябваше да се 300 хиляди.

    20:02 25.04.2026

  • 19 1233

    9 0 Отговор
    Значи са били 50000

    20:02 25.04.2026

  • 20 Кака Нашева

    11 0 Отговор
    Мерца гледа кат наz. ранно дете майка си ,ще му духнат скоро под опашката на този грррзик

    20:05 25.04.2026

  • 21 хаха🤣

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прогресивна България":

    Що ривьеш бе ,тя и м@й катти вече доста повече взема от турските тираджии .

    20:08 25.04.2026

  • 22 Ако са само 5 хиляди

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Това ще рече чеса по малко от нашите ,, грантаджий"

    20:14 25.04.2026

  • 23 така, така

    14 2 Отговор
    Е, това е само началото. Както намекна Мерц, скоро ще замразят пенсиите на немците, та дори може да започнат да не ги изплащат. Няма лошо - нали ще се въоръжават, нали ще станат най-силната армия в Европа, а после може пак да си пробват късмета в Русия.
    Колко пъти ще трябва да нагазват в една и съща река? А казват, че нещата не се случвали така!
    Мисля, че войната в 0срайната можеше отдавна да е приключила - просто трябваше да се разберат по отношение на архитектурата за безопасност в Европа. Да вдянат, че няма как да има бази на НАТО до сами руските граници (не броим 5 000-та сила в цяла Прибалтика, които будят само усмивка и съжаление, а и никога не са били проблем за руснаците). Но не, еми тогава - все по-малко социална политика и стягане на коланите, за да има за война. Безумие в 21 век. Обаче, кой го търпи и позволява??? Въпросът е докога.

    20:16 25.04.2026

  • 24 Върл чорбар

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "А някога mercedes":

    Чак 500 милиона няма да станат, защото истинските европейци са неповече от 400 милиона! Пришълците кърлежи не ги броя!

    20:35 25.04.2026

  • 25 За теб има

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    пет афроатлантика.
    Надарени.

    20:48 25.04.2026

  • 26 Айде бегай

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    за рециклиране в ТЕЦ-а на Ковачки.

    20:49 25.04.2026

  • 27 ежко

    1 0 Отговор
    Важното е да има пари за украйна.Важното е да се водят залени политики.Всички на електрически коли!И да се подкрепят Урсулите.да се пести.Да се стои на студено и да се къпете веднъж месечно!Урсулите встествено няма да икономисват- само масата!Следвайте ги и ги аплодирайте!

    20:54 25.04.2026

  • 28 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "А така де":

    Мълчи пръдльо, не си компетентен.

    21:01 25.04.2026

