Първи щети в Румъния заради войната в Украйна: Руски дрон се разби в района на Галац

Руски дрон се разби в населен район на румънския град Галац, което доведе до евакуацията на над 200 души поради опасения от експлозив на борда. Това е първият случай, в който отломки от дрон причиняват директни материални щети на сгради в Румъния от началото на войната в Украйна.

Дронът е част от масирана руска атака срещу украинска гражданска и портова инфраструктура в близост до Дунав - град Рени.

В 02:31 ч. местно време жители на Галац подават сигнали на телефон 112 за падащ обект.

Вдигнати са два изтребителя Eurofighter Typhoon на британските Кралски военновъздушни сили (RAF), действащи под командването на НАТО. Пилотите са получили официално разрешение да свалят дроновете, ако е необходимо.

Повредени са селскостопанска постройка (навес), електрически стълб и е прекъснато газоподаването в района.

Около 220 души са евакуирани в Галац, след като е установено, че дронът може да носи взривен заряд.

Не се съобщава за ранени граждани.

По-късно през деня са открити фрагменти от втори дрон в съседния окръг Тулча.

Министерство на отбраната на Румъния: Осъди действията на Русия като „безотговорни“ и ги определи като нарушение на международното право и предизвикателство към сигурността на НАТО.

Румънското външно министерство извика руския посланик в Букурещ за официален протест.

Прокуратурата към Апелативния съд в Констанца е започнала разследване на случая.

Изтребители Eurofighter Typhoon на Кралските военновъздушни сили, разположени в Румъния, не са свалили дрона, който се разби над румънска територия в събота през нощта, съобщи The Guardian, позовавайки се на източници в британското Министерство на отбраната.

Според вестника изтребителите не са навлезли в украинското въздушно пространство, нито са откривали огън.