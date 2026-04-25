Новини
Свят »
Румъния »
Първи щети в Румъния заради войната в Украйна: Руски дрон се разби в района на Галац
  Тема: Украйна

Първи щети в Румъния заради войната в Украйна: Руски дрон се разби в района на Галац

25 Април, 2026 20:19, обновена 25 Април, 2026 20:30

  • дрон-
  • румъния-
  • украйна-
  • русия-
  • щети

Инцидентът наложи евакуацията на 220 души

Първи щети в Румъния заради войната в Украйна: Руски дрон се разби в района на Галац - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дрон се разби в населен район на румънския град Галац, което доведе до евакуацията на над 200 души поради опасения от експлозив на борда. Това е първият случай, в който отломки от дрон причиняват директни материални щети на сгради в Румъния от началото на войната в Украйна.

Дронът е част от масирана руска атака срещу украинска гражданска и портова инфраструктура в близост до Дунав - град Рени.

В 02:31 ч. местно време жители на Галац подават сигнали на телефон 112 за падащ обект.

Вдигнати са два изтребителя Eurofighter Typhoon на британските Кралски военновъздушни сили (RAF), действащи под командването на НАТО. Пилотите са получили официално разрешение да свалят дроновете, ако е необходимо.

Повредени са селскостопанска постройка (навес), електрически стълб и е прекъснато газоподаването в района.

Около 220 души са евакуирани в Галац, след като е установено, че дронът може да носи взривен заряд.

Не се съобщава за ранени граждани.

По-късно през деня са открити фрагменти от втори дрон в съседния окръг Тулча.

Министерство на отбраната на Румъния: Осъди действията на Русия като „безотговорни“ и ги определи като нарушение на международното право и предизвикателство към сигурността на НАТО.

Румънското външно министерство извика руския посланик в Букурещ за официален протест.

Прокуратурата към Апелативния съд в Констанца е започнала разследване на случая.

Изтребители Eurofighter Typhoon на Кралските военновъздушни сили, разположени в Румъния, не са свалили дрона, който се разби над румънска територия в събота през нощта, съобщи The Guardian, позовавайки се на източници в британското Министерство на отбраната.

Според вестника изтребителите не са навлезли в украинското въздушно пространство, нито са откривали огън.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗА ОГЛЕДАТ

    15 2 Отговор
    Дали няма надписи на мовата по дрона.

    20:31 25.04.2026

  • 2 руската мечка

    4 18 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #10, #14

    20:34 25.04.2026

  • 3 Николова , София

    17 4 Отговор
    Пълна лъжа и измислица на Урсула която мрази Русия и Турция !..заштото е унижена като е ништо длъжност

    20:35 25.04.2026

  • 4 авантгард

    14 2 Отговор
    За дрона няма граници.
    Само да попитам многознаещите лапетии: Румъния близо ли е до източния фронт?

    20:37 25.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даките

    9 2 Отговор
    упорито си търсят белята!Какви доказателства имат,че е руски,а не украински?Да не бързат да викат посланик и да роптаят,щото има една поговорка-вола като рие кал хвърля и на гърба си!

    20:39 25.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ай стига де,

    9 2 Отговор
    нали дрона е свален от нато на украинска територия,ако е направил поразия в Румъния то е по вина на свалячите от нато!

    20:42 25.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    0 5 Отговор
    Дори руските дронове вече бягат от Русия !!!

    Коментиран от #21

    20:44 25.04.2026

  • 10 Преписвач,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    нещо по умно не можеш ли измисли?!По скоро-не!

    Коментиран от #17

    20:45 25.04.2026

  • 11 Слаба Ракия!

    8 0 Отговор
    ,,Повредена селскостопанска постройка, ел.стълб..."
    Дручко си е когато украинска ракета...
    ... уби полските трактористи...!

    Коментиран от #26

    20:45 25.04.2026

  • 12 Сър Стенли Ройс

    2 0 Отговор
    Леле-леле-леле събота срещу неделя - Ганьо Балкански ги е наредил по един сантиметър дебели линиите....
    /👀

    20:46 25.04.2026

  • 13 Блогър от Москва .Крим е руски завинаги.

    1 0 Отговор
    За 4 г един руски дрон не е паднал извън украйна,та Сега ли?То не бе Польша ,Финляндия ,ама- няма доказательства.Виж за укродроновете- има

    20:47 25.04.2026

  • 14 Хапчетата...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    ...спешно...!

    20:47 25.04.2026

  • 15 А дано да вкарате България в тази война

    4 0 Отговор
    Въртите я, сучете я, все към бясна русофобия.
    Дано най-сетне да се задейства този член 5-ти,
    да засилят най-бесните русофоби и техните деца на фронта,
    да почнат да пристига ковчезите и да разберете, че
    не коментирате футболен мач.
    И накрая да си седнете на оная работа и да млъкнете ако оживеете.

    20:47 25.04.2026

  • 16 КИТАЕЦА

    2 0 Отговор
    айдииииииии няма какво да се услушвате, член 5-ти и който иска да отива - няма да ни липсвате !

    20:47 25.04.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Преписвач,":

    Той не Може ,щото главата му е само за ядене

    20:48 25.04.2026

  • 18 Някой

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера, защо НАТО не праща войски в Украйна вече толкова време или поне да затвори небето.

    Коментиран от #22

    20:50 25.04.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Обективния":

    Това Беше яко,хахах

    20:50 25.04.2026

  • 20 хихи

    1 0 Отговор
    а трябва и "Орешник"

    20:50 25.04.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Много си знаеш бе.Ако седнем с тебе до крадскио кИнеф,не мога да кусам от тебе

    20:52 25.04.2026

  • 22 Ами заминавай, беее

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Кой ти пречи да заминеш?
    Посока Румъния. Дунав мост е между Русе и Гюргево.
    След това само на север и ще стигнеш да родината си Украйна.

    Коментиран от #24

    20:52 25.04.2026

  • 23 ГЛАДЕ РЕЕЕЕДАКТОР

    2 0 Отговор
    отломки от дрон причиняват директни материални щети на сгради - ОТКОГА В БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ЕДИН НАВЕС Е СГРАДИ МИЛЕНЧО? ДО КОЙ КЛАС СИ УЧИЛ И КОЙ ТЕ Е НАПРАВИЛ ГЛАВЕН РЕДАКТОР?

    20:53 25.04.2026

  • 24 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами заминавай, беее":

    Аз говоря за НАТО бе спрелия. НАА ТОО.

    Коментиран от #27

    20:56 25.04.2026

  • 25 Много щети в държави членове на НАТО

    2 0 Отговор
    Украински дронове поразиха многократно обекти в Полша и Финландия.
    Защо досега не се задейства член 5-ти и НАТО да обяви война на Украйна заради агресията й?

    20:56 25.04.2026

  • 26 Ама тогава нИ ривахтИ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Слаба Ракия!":

    А ся ми риветИ...?!

    20:57 25.04.2026

  • 27 Нищо не говориш, а ти пишеш

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Имаш фундаментални проблеми с основни дефиниции в българския език.
    Русофобите наистина не сте българи.

    Коментиран от #28

    20:58 25.04.2026

  • 28 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нищо не говориш, а ти пишеш":

    Ти да не си учителка по български ?

    21:02 25.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания