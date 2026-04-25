Първи щети в Румъния заради войната в Украйна: Руски дрон се разби в района на Галац

Руски дрон се разби в населен район на румънския град Галац, което доведе до евакуацията на над 200 души поради опасения от експлозив на борда. Това е първият случай, в който отломки от дрон причиняват директни материални щети на сгради в Румъния от началото на войната в Украйна.
Дронът е част от масирана руска атака срещу украинска гражданска и портова инфраструктура в близост до Дунав - град Рени.
В 02:31 ч. местно време жители на Галац подават сигнали на телефон 112 за падащ обект.
Вдигнати са два изтребителя Eurofighter Typhoon на британските Кралски военновъздушни сили (RAF), действащи под командването на НАТО. Пилотите са получили официално разрешение да свалят дроновете, ако е необходимо.
Повредени са селскостопанска постройка (навес), електрически стълб и е прекъснато газоподаването в района.
Около 220 души са евакуирани в Галац, след като е установено, че дронът може да носи взривен заряд.
Не се съобщава за ранени граждани.
По-късно през деня са открити фрагменти от втори дрон в съседния окръг Тулча.
Министерство на отбраната на Румъния: Осъди действията на Русия като „безотговорни“ и ги определи като нарушение на международното право и предизвикателство към сигурността на НАТО.
Румънското външно министерство извика руския посланик в Букурещ за официален протест.
Прокуратурата към Апелативния съд в Констанца е започнала разследване на случая.
Изтребители Eurofighter Typhoon на Кралските военновъздушни сили, разположени в Румъния, не са свалили дрона, който се разби над румънска територия в събота през нощта, съобщи The Guardian, позовавайки се на източници в британското Министерство на отбраната.
Според вестника изтребителите не са навлезли в украинското въздушно пространство, нито са откривали огън.
1 ЗА ОГЛЕДАТ
20:31 25.04.2026
2 руската мечка
Коментиран от #10, #14
20:34 25.04.2026
3 Николова , София
20:35 25.04.2026
4 авантгард
Само да попитам многознаещите лапетии: Румъния близо ли е до източния фронт?
20:37 25.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Даките
20:39 25.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ай стига де,
20:42 25.04.2026
9 Владимир Путин, президент
Коментиран от #21
20:44 25.04.2026
10 Преписвач,
До коментар #2 от "руската мечка":нещо по умно не можеш ли измисли?!По скоро-не!
Коментиран от #17
20:45 25.04.2026
11 Слаба Ракия!
Дручко си е когато украинска ракета...
... уби полските трактористи...!
Коментиран от #26
20:45 25.04.2026
12 Сър Стенли Ройс
/👀
20:46 25.04.2026
13 Блогър от Москва .Крим е руски завинаги.
20:47 25.04.2026
14 Хапчетата...
До коментар #2 от "руската мечка":...спешно...!
20:47 25.04.2026
15 А дано да вкарате България в тази война
Дано най-сетне да се задейства този член 5-ти,
да засилят най-бесните русофоби и техните деца на фронта,
да почнат да пристига ковчезите и да разберете, че
не коментирате футболен мач.
И накрая да си седнете на оная работа и да млъкнете ако оживеете.
20:47 25.04.2026
16 КИТАЕЦА
20:47 25.04.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Преписвач,":Той не Може ,щото главата му е само за ядене
20:48 25.04.2026
18 Някой
Коментиран от #22
20:50 25.04.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Обективния":Това Беше яко,хахах
20:50 25.04.2026
20 хихи
20:50 25.04.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Много си знаеш бе.Ако седнем с тебе до крадскио кИнеф,не мога да кусам от тебе
20:52 25.04.2026
22 Ами заминавай, беее
До коментар #18 от "Някой":Кой ти пречи да заминеш?
Посока Румъния. Дунав мост е между Русе и Гюргево.
След това само на север и ще стигнеш да родината си Украйна.
Коментиран от #24
20:52 25.04.2026
23 ГЛАДЕ РЕЕЕЕДАКТОР
20:53 25.04.2026
24 Някой
До коментар #22 от "Ами заминавай, беее":Аз говоря за НАТО бе спрелия. НАА ТОО.
Коментиран от #27
20:56 25.04.2026
25 Много щети в държави членове на НАТО
Защо досега не се задейства член 5-ти и НАТО да обяви война на Украйна заради агресията й?
20:56 25.04.2026
26 Ама тогава нИ ривахтИ...!
До коментар #11 от "Слаба Ракия!":А ся ми риветИ...?!
20:57 25.04.2026
27 Нищо не говориш, а ти пишеш
До коментар #24 от "Някой":Имаш фундаментални проблеми с основни дефиниции в българския език.
Русофобите наистина не сте българи.
Коментиран от #28
20:58 25.04.2026
28 Някой
До коментар #27 от "Нищо не говориш, а ти пишеш":Ти да не си учителка по български ?
21:02 25.04.2026