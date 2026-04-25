„Алтернатива за Германия“ с най-висок рейтинг, достигна рекордните 28%

25 Април, 2026 19:09, обновена 25 Април, 2026 19:13 1 294 61

Проучването е проведено от 20 до 24 април

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рейтингът на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) достигна рекордните 28%. Тя е с 4 процентни пункта пред Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, според проучване, проведено от института за социологически проучвания INSA за вестник „Билд“.

Двадесет и четири процента от анкетираните заявиха, че биха гласували за ХДС, 14% за Социалдемократите, 12% за Зелените и 11% за Лявата партия. Останалите партии не биха преминали 5-процентния праг за влизане в Бундестага.

Проучването е проведено от 20 до 24 април. Общо 1203 души са участвали.

AfD води класацията на политическите партии в Германия според почти всички последни проучвания на социологически служби и институти в Германия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евфевф

    10 23 Отговор
    те и американците веднъж си избраха Тръмп.

    19:16 25.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    36 6 Отговор
    Ще се събудят и швабите...
    междувременно Мерц даже и 5% одобрение не хваща

    19:16 25.04.2026

  • 3 си дзън

    8 25 Отговор
    Много русначета родени от немкини в Германия бе.

    19:16 25.04.2026

  • 4 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    21 4 Отговор
    от тая новина халката ми резко изтърва 💩💩 отивам да се подмивам че шпреци ме чака

    19:17 25.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    37 4 Отговор
    Не в за учудване. Както е казал Маркс " Битието определя съзнанието" . Урсула, Мерц, Шолц съсипаха немската икономика. Лишиха най-мощната икономика в Европа от евтини руски суровини. Напълниха страната с навлеци от цял свят. Наливат пари в бездънната каца Украйна. Естествено, че има Алтернатива.

    Коментиран от #12

    19:18 25.04.2026

  • 6 Баце

    26 2 Отговор
    Махайте оная салфетка Шмерц, че ще ви занули.

    19:22 25.04.2026

  • 7 авантгард

    26 5 Отговор
    Много ясно.
    Германеца може да смята.
    Няма да търпи да го съсипват разни неадеквати с големи усти.

    19:25 25.04.2026

  • 8 Перо

    27 4 Отговор
    Браво на Алтернатива за Германия! Джендърията на Мерц трябва да бъде разбита!

    Коментиран от #10

    19:27 25.04.2026

  • 9 Много

    26 3 Отговор
    е вероятно на следващите избори да се измете тази педофилска сган от Бундестага.

    19:29 25.04.2026

  • 10 Добре, ама

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    за джендърията не е добре, оти и шефката на АзГ е на другия бряг и то с неква опушена.

    19:31 25.04.2026

  • 11 Боби

    2 14 Отговор
    Не е учудващо. Ологофрените навсякъде са мнозинство.

    19:31 25.04.2026

  • 12 Георгиев

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Абсолютно вярно. Време е АлГ да вземе властта и да покаже на света, че е хубаво да има мирен и спокоен живот, живот с усмивка. Вероятно тогава ще пуснат СП2 и ще живнат. А на коментатор номер 3 ще кажа: тия германци, които според него са с бащи руснаци, сега трябва да са на 80 години. В грешка си.

    19:32 25.04.2026

  • 13 2030

    5 1 Отговор
    Всичко върви по план. Война в 2030.

    19:33 25.04.2026

  • 14 Хахахаха

    3 12 Отговор
    Препоръчвам да изгледате видеото с българин в плен в Украйна, воювал за руския окупатор. Пишете в тубата - БОЛГАРИН ПОД САМОГОНОМ РАZРУШИЛ СВОЮ ЖИZНЬ КОНТРАКТОМ


    И слушайте, как работи руската пропаганда. За съжаление излъган от руската пропаганда.

    Коментиран от #15, #19, #20, #37

    19:34 25.04.2026

  • 15 Хахахаха

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Надявам се поне русофилнята разбирате руски, за да разберете видеото?

    Коментиран от #21

    19:36 25.04.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    2 9 Отговор
    То, и наш Рундьо е тука с най-висок рейтинг ама то не значи, че е читав!!!

    Коментиран от #24

    19:44 25.04.2026

  • 17 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Радев отприщи вълна на родолюбие из Европа! 🔥

    19:50 25.04.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    ГЕРМАНИЯ ПОБЕДА!

    19:51 25.04.2026

  • 19 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Фалшиво видео като всичко укрофашистко

    Коментиран от #22

    19:51 25.04.2026

  • 20 До ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    А ние се надяваме , , че знаеш какво е ИИ и какви картинки може да създава. Не всички са глупаци и не знаят руски

    Коментиран от #25

    19:51 25.04.2026

  • 21 Ти език

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Не разбираш но го ползваш.

    Коментиран от #23

    19:52 25.04.2026

  • 22 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ХаХа":

    Копейките сте фалшиви хора. Много лесно можеш да намериш истината копей! Можеш да намериш имената, родителите и т. н. Ама не ти се търси, защото ще видиш истината, нали?

    Коментиран от #32

    19:53 25.04.2026

  • 23 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ти език":

    Руския го знам много добре! Ама русофилнята, 90 процента не го знаят.

    Коментиран от #27, #53

    19:54 25.04.2026

  • 24 Геро

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ!!!":

    Боко Тъпото, ти ли си ва?

    Коментиран от #35

    19:54 25.04.2026

  • 25 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "До ха ха ха":

    Направи проверка по имена и информация, копей. Близко е до акъла. Стига да го имаш.

    19:55 25.04.2026

  • 26 Хахахаха

    2 5 Отговор
    Все пак информацията е по българските новини също. Напишете, българин воювал за руската армия в плен в Украйна. И ще ви излязат много новини от българските новинарски сайтове. Или и това не искате?

    Коментиран от #28, #29

    19:57 25.04.2026

  • 27 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    А с френския как си ,аромата на Рокфор обичаш ли ?

    20:10 25.04.2026

  • 28 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    На кое цъкате минуси копейки? На фактите ли? Не ви харесват фактите? Но те са такива, каквито са, не можем да ги променим!

    Коментиран от #30

    20:11 25.04.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Как пък нито един жълтопаветен Утре Пак не замина на терен в Украйна да помага !Онези клесове ултрасите Светльо и Мишо не се броят ,че отекоха още в движение .

    Коментиран от #31

    20:13 25.04.2026

  • 30 Пръдлячко

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Тихоо! Не си компетентен,освен това си и платен много ников козяшки ибррр кЧИЯ ,по цял ден киснеш тук под няколко ника ,да не ги изреждам .Повтаряш се и си предвидим ,Цуццци.

    20:16 25.04.2026

  • 31 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Украйна има доста българи. На фронта! Чернопаветник.

    Коментиран от #33

    20:17 25.04.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Фалшива е била м@й. катти , когато навремето те е събрала от рогозката и ти е дала шанс за живот .

    20:18 25.04.2026

  • 33 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Сигурно на добър компост са станали вече 😂😂😂.

    Коментиран от #34

    20:19 25.04.2026

  • 34 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "хаха🤣":

    Не. Правят компост! Руски компост.

    Коментиран от #36

    20:20 25.04.2026

  • 35 Ачо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Геро":

    Геро много бих се излефил на широкия ти ханш и най вече на сочните къуки .

    20:20 25.04.2026

  • 36 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Много сган натори руския чернозем през ВСВ ,сега тенденцията продължава ,то затова там чернозема е най хубав 😂😂😂

    Коментиран от #38

    20:22 25.04.2026

  • 37 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Много пропагандни хохохолски канали гледаш и явно са ти размили и малкото мозък който имаш .

    Коментиран от #39

    20:25 25.04.2026

  • 38 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "хаха🤣":

    Така е. Сега руснаците наторяват украинския чернозем.

    Коментиран от #40

    20:26 25.04.2026

  • 39 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    Абе копей, много руска пропаганда ти е размила мозъка. Човека е по българските новини, че е в плен. Отдолу съм ти написал, напиши на български за българин в украински плен и го виж по българските новини бе! Да знаете, руската пропаганда се цели в глу па ци те. Вие явно сте от тях, щом им вярвате на руската пропаганда.

    Коментиран от #41, #44

    20:28 25.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    През есента на 2025 ЗеленсъсСки откри най големият мега проект за годината в Киев ,военно гробище с капацитет до 240000 .Да си го пълнят с кеф хохохолите 😂😂😂 .

    Коментиран от #42

    20:31 25.04.2026

  • 41 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Абе гледай си ги ти укроксналите бе Цар Вул ,аз ползвам що годе прилично 3 чужди езика ,та си намирам информация ,на нета колкото си поискаш.

    Коментиран от #43

    20:33 25.04.2026

  • 42 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Най-голямото гробище е в русия.

    Коментиран от #50

    20:33 25.04.2026

  • 43 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    Е, тогава прочети в българските сайтове, за пленения българин в Украйна? Има много информация!

    Коментиран от #46

    20:35 25.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    1 1 Отговор
    Кога ще се събуди и България ???

    Коментиран от #48

    20:36 25.04.2026

  • 46 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    Цуцци ,български новини от почти три години не гледам,също и български сайтове не чета,а факти посещавам за да ядосам и изнервя някой платен козяшки троллл,Компренде ?

    Коментиран от #49, #61

    20:38 25.04.2026

  • 47 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Аз си цъкам от всякъде пич. Не ми пречи да бъда навсякъде и да пиша. Ти да не цъкаш само от вкъщи пред компютъра?

    20:39 25.04.2026

  • 48 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Време е Възраждане да е под 4 процента!

    20:40 25.04.2026

  • 49 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Така е. Руската пропаганда търси и намира глу па ци те! Е честито. Ти си един от тях.

    Коментиран от #52

    20:41 25.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Най големият гробищен парк в света се намира до Киев ,хубавото е че има още много място накъде да расте .При нисък полет със самолет и ясно време се вижда едно безкрайно синьожълтоморе .

    Коментиран от #51

    20:42 25.04.2026

  • 51 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Украйна уважава героите си, за това има синьо жълто море над тях. А в рашата на техните "герои" боклуци отгоре и за това нищо не можеш да видиш от самолет.

    Коментиран от #55

    20:44 25.04.2026

  • 52 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Ти па кой беше бе Цуцци ,че нещо хич не моа се сетя,може и да съм те виждал някъде да обикаляш по кофите или случайно да си ми мил предното стъкло на светофар.По принцип съм добър физиономист,постни една снимка убавецо,па може и да си спомня .

    Коментиран от #56

    20:45 25.04.2026

  • 53 Време е да понаучиш

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    И УркофсшиСтки

    20:48 25.04.2026

  • 54 А50

    0 0 Отговор
    Немците бавно стоплят, но вече има наченки

    20:48 25.04.2026

  • 55 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Много "герои" бяха гътнати за тоя къде куати гората,още доста ще ги последват.Хубавата новина е че в България ще идват доста весели , палави и жадни вдовички за .......не.Ако си небинарен разбира се няма да те заинтересова.

    Коментиран от #57

    20:49 25.04.2026

  • 56 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Я пъ тоа":

    Нищо не си виждал го в няр. Аз не живея в България.

    Коментиран от #58

    20:49 25.04.2026

  • 57 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да е а про сти те не би нари. От къде ви изкара руската пропаганда толкова про сти? Та вие и копейките от посолството, които получавате, не заслужавате. Ако съм на мутрофанова, ще си ги искам обратно.

    Коментиран от #59, #60

    20:51 25.04.2026

  • 58 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Явно живееш наннай касси в ......ата,а тя наистина не знам къде ,агоммм няра в случая си ти,мечтател.

    20:53 25.04.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    Що се обиди като те нареках небинарен,не си ли такъв ,не обичаш ли да се обръщат към теб с ТЕ ?Не си ли падаш по мъжки ласки ?Ееее знам ,за пред публика го играеш мачо ,но иначе си мека Мария,само някой да ти натисне бутона .

    20:56 25.04.2026

  • 60 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    Лека нощ Цуцци ,достатъчно време отделих на плюнка като теб и гуд лък и бон апети около контейнерите на хелз кичън ,че вечер доста качествен материал явно изпада ,така като гледам от екрана.

    21:01 25.04.2026

  • 61 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Те козяците са тъпи като техния шеф Ивайло Мирчев 😐

    21:02 25.04.2026

