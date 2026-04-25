„Алтернатива за Германия“ с най-висок рейтинг, достигна рекордните 28%

Рейтингът на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) достигна рекордните 28%. Тя е с 4 процентни пункта пред Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, според проучване, проведено от института за социологически проучвания INSA за вестник „Билд“.

Двадесет и четири процента от анкетираните заявиха, че биха гласували за ХДС, 14% за Социалдемократите, 12% за Зелените и 11% за Лявата партия. Останалите партии не биха преминали 5-процентния праг за влизане в Бундестага.

Проучването е проведено от 20 до 24 април. Общо 1203 души са участвали.

AfD води класацията на политическите партии в Германия според почти всички последни проучвания на социологически служби и институти в Германия.