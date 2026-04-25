Бившият шеф на НАТО Расмусен: Лондон и Париж да поведат усилията за осигуряване на отбраната на Европа без САЩ

Великобритания и Франция трябва да поведат усилията за осигуряване на отбраната на Европа без Съединените щати. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмусен в интервю за The Daily Telegraph.
Според него, така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна може да се използва като основа, но обхватът ѝ на отговорност може да бъде разширен, за да обхване целия Стар свят.
„Тук все още се нуждаем от коалиция на желаещите, която да включва нов орган за вземане на решения“, продължи Расмусен. Според него този орган „трябва да се ръководи от две европейски ядрени сили – Франция и Обединеното кралство, което вече се случва“.
„Продължавам да смятам НАТО за крайъгълен камък на европейската и северноатлантическата сигурност. След като обаче Доналд Тръмп постави под въпрос ангажимента му към член 5 за колективната отбрана и към НАТО като цяло, трябва да укрепим европейския компонент на алианса“, каза Расмусен.
Според него Украйна трябва да бъде включена в новата коалиция, която ще служи като „защитна стена“ за Европа.
1 си дзън
срещу русията.
Коментиран от #3, #6
19:09 25.04.2026
3 Сталин
До коментар #1 от "си дзън":Да ,най надеждни кандидати да ядат бой
19:12 25.04.2026
4 Сталин
До коментар #2 от "си дзън":А кога тези негодници са печелили война в цялата си история
Коментиран от #5
19:13 25.04.2026
5 си дзън
До коментар #4 от "Сталин":През 1917.
19:14 25.04.2026
6 Сталин
До коментар #1 от "си дзън":Ей цин-цън пропусна България
Коментиран от #15
19:14 25.04.2026
8 Майна
Оле, майко..
19:16 25.04.2026
10 Майна
До коментар #9 от "Дориана":Кои ценности с брюкселските зелки?
Да беше се позамислила..
А, Десо..
Радев ще ги отстоява ли българските национални ценности?
Ще свалим ли санкциите към Русия?
19:23 25.04.2026
11 Майна
До коментар #9 от "Дориана":Та, Десо..
Не разбрахме сега- Радев продължавали да твърди, че Русия води агресивна война срещу Украйна
И Крим незаконно ли е анексиран , както Радев се подписа на сбирката на Букурещката девятка ?
19:32 25.04.2026
15 си дзън
До коментар #6 от "Сталин":Не съм пропуснал нищо. България с Радев е 16-та губерния.
20:01 25.04.2026
