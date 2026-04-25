Бившият шеф на НАТО Расмусен: Лондон и Париж да поведат усилията за осигуряване на отбраната на Европа без САЩ

25 Април, 2026 18:58, обновена 25 Април, 2026 19:07 762 17

  • нато-
  • сащ-
  • великобритания-
  • франия-
  • коалиция на желаещите-
  • андерс фог расмусен

Според екс-ръководителя на Алианса, Украйна трябва да бъде включена в новата коалиция, която ще служи като „защитна стена“ за Европа

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания и Франция трябва да поведат усилията за осигуряване на отбраната на Европа без Съединените щати. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмусен в интервю за The Daily Telegraph.

Според него, така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна може да се използва като основа, но обхватът ѝ на отговорност може да бъде разширен, за да обхване целия Стар свят.

„Тук все още се нуждаем от коалиция на желаещите, която да включва нов орган за вземане на решения“, продължи Расмусен. Според него този орган „трябва да се ръководи от две европейски ядрени сили – Франция и Обединеното кралство, което вече се случва“.

„Продължавам да смятам НАТО за крайъгълен камък на европейската и северноатлантическата сигурност. След като обаче Доналд Тръмп постави под въпрос ангажимента му към член 5 за колективната отбрана и към НАТО като цяло, трябва да укрепим европейския компонент на алианса“, каза Расмусен.

Според него Украйна трябва да бъде включена в новата коалиция, която ще служи като „защитна стена“ за Европа.


  • 1 си дзън

    3 8 Отговор
    Бих казал Лондон, Париж, Берлин, Варшава и Балтийските са най-надежни
    срещу русията.

    Коментиран от #3, #6

    19:09 25.04.2026

  • 2 си дзън

    3 4 Отговор
    Извинявам се на Швеция, Финландия, Норвегия, Дания. И те са също толкова надежни.

    Коментиран от #4

    19:12 25.04.2026

  • 3 Сталин

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Да ,най надеждни кандидати да ядат бой

    19:12 25.04.2026

  • 4 Сталин

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    А кога тези негодници са печелили война в цялата си история

    Коментиран от #5

    19:13 25.04.2026

  • 5 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    През 1917.

    19:14 25.04.2026

  • 6 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ей цин-цън пропусна България

    Коментиран от #15

    19:14 25.04.2026

  • 7 Тома

    9 1 Отговор
    Ще отбраняват Европа от кого бе расмсмусен.Милиарди дадохте на зеле за оръжие, военни експерти пратихте да воюват с Русия.Готвите се през 2030 да я нападате само че забравяте че те имат ЯО Буревестник,Посейдон Орешник

    19:15 25.04.2026

  • 8 Майна

    7 1 Отговор
    Ха ха ха..
    Оле, майко..

    19:16 25.04.2026

  • 9 Дориана

    5 1 Отговор
    Европа е икономически отслабена и в политическа изолация оставена сама на себе си заради грешните недалновидни решения на Европейските лидери, които унищожиха всички ценности, върху които беше изграден ЕС.

    Коментиран от #10, #11

    19:19 25.04.2026

  • 10 Майна

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Кои ценности с брюкселските зелки?
    Да беше се позамислила..
    А, Десо..
    Радев ще ги отстоява ли българските национални ценности?
    Ще свалим ли санкциите към Русия?

    19:23 25.04.2026

  • 11 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Та, Десо..
    Не разбрахме сега- Радев продължавали да твърди, че Русия води агресивна война срещу Украйна
    И Крим незаконно ли е анексиран , както Радев се подписа на сбирката на Букурещката девятка ?

    19:32 25.04.2026

  • 12 У НАТЮ

    1 0 Отговор
    Има ли любители на жени?

    19:35 25.04.2026

  • 13 Георгиев

    0 0 Отговор
    Не ми се вярва, че Германия ще се остави Франция + Англия да я управляват. Преди няколко седмици четох, че те могат за няколко месеца да придобият ядрени оръжие. И нямаше официален коментар. Колкото до използването на Окраина този за първи път казва в прав текст, че е добре Киев да е в системата им като войска на предния фронт. Нещата вървят към пълноценна ТСВ. Аз даже си мисля, че тя ще е ядрена. Русия зацикли в Новорусия, зеления нахално скача и скоро ще почнат атаки на Киев, а по късно и с тактически ядрени бомби. Дано не съм прав, но рядко греша.

    19:42 25.04.2026

  • 14 Сетила се мара да се побара

    0 0 Отговор
    С тоя къде спа досега? И от какво ще правят армии? Или себбе си и децата си ще мобилизират? Дано ги пушнат !

    19:58 25.04.2026

  • 15 си дзън

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Не съм пропуснал нищо. България с Радев е 16-та губерния.

    20:01 25.04.2026

  • 16 пппп

    0 1 Отговор
    Тоя е много умен и знае как да стане това дето го приказва.

    20:35 25.04.2026

  • 17 Без Щатите

    1 0 Отговор
    Нато е нула

    20:48 25.04.2026