Бившият шеф на НАТО Расмусен: Лондон и Париж да поведат усилията за осигуряване на отбраната на Европа без САЩ

Великобритания и Франция трябва да поведат усилията за осигуряване на отбраната на Европа без Съединените щати. Това заяви бившият генерален секретар на НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмусен в интервю за The Daily Telegraph.

Според него, така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна може да се използва като основа, но обхватът ѝ на отговорност може да бъде разширен, за да обхване целия Стар свят.

„Тук все още се нуждаем от коалиция на желаещите, която да включва нов орган за вземане на решения“, продължи Расмусен. Според него този орган „трябва да се ръководи от две европейски ядрени сили – Франция и Обединеното кралство, което вече се случва“.

„Продължавам да смятам НАТО за крайъгълен камък на европейската и северноатлантическата сигурност. След като обаче Доналд Тръмп постави под въпрос ангажимента му към член 5 за колективната отбрана и към НАТО като цяло, трябва да укрепим европейския компонент на алианса“, каза Расмусен.

Според него Украйна трябва да бъде включена в новата коалиция, която ще служи като „защитна стена“ за Европа.