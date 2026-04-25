Марек (Дупница) и Миньор (Перник) с важни победи във Втора лига

25 Април, 2026 20:50 339 0

Севлиево претърпя тежка домакинска загуба

Снимка: ФК Марек
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Марек направи сериозна крачка към оставането си в дивизията, след като обърна до 2:1 последния в класирането Беласица Петрич. Гостите откриха резултата рано чрез ветерана Антон Карачанаков, но Димитър Горанов реализира два пъти – малко преди почивката и през второто полувреме, за да донесе успеха на домакините. Така тимът от Дупница вече има 33 точки и се изкачи до 11-ата позиция, предава БТА.

В същото време Севлиево инкасира тежка загуба с четири допуснати гола от Вихрен Сандански. Два от тях бяха дело на защитника Мартин Бачев, а след поражението тимът остава на 15-о място – в зоната на изпадащите.

Убедителна победа постигна и Миньор, който надделя с 3:0 над Локомотив Горна Оряховица. Перничани решиха всичко още преди почивката с голове на Борислав Николов и Преслав Йорданов.


Подобни новини


