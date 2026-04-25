Иран не планира нов кръг от преговори със Съединените щати, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи в X.

„Пристигаме в Исламабад, Пакистан, на официално посещение. Министърът на външните работи Арагчи ще се срещне с висши пакистански служители като част от текущото им посредничество и добри услуги за прекратяване на наложената от Америка война на агресия и възстановяване на мира в нашия регион“, написа Багаеи.

Говорителят на външното министерство също така подчерта, че не са планирани срещи между Иран и Съединените щати: „Позицията на Иран ще бъде съобщена на Пакистан.“

Абас Арагчи е на посещение в Пакистан за разговори с премиера Шахбаз Шариф, външния министър Ишак Дар и началника на щаба на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир, съобщи Axios.

Американските преговарящи - пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър - също планират да се срещнат с пакистанските власти.

Axios съобщи часове по-рано, че нов кръг от преговори между САЩ и Иран може да се проведе в понеделник, 27 април.

Преки преговори между САЩ и Иран за последно се проведоха на 11-12 април в Пакистан. Тогава страните не успяха да постигнат споразумение. След това Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток. Техеран отговори, като обяви, че тя е „обречена на провал“.

Мирният план на САЩ включваше 15 точки – те се отнасяха до отварянето на Ормузкия проток, ограничаването на ракетната програма на Иран и изоставянето на ядрената програма на Техеран. В замяна САЩ обещаха да отменят санкциите срещу Иран и да съдействат за развитието на неговата гражданска ядрена енергийна програма в атомната електроцентрала Бушер. Планът на Иран се състоеше от десет клаузи, включително гаранция от САЩ за ненападение срещу Иран, признаване на контрола му над Ормузкия проток, признаване на правото му да обогатява уран и отмяна на всички санкции.

На 21 април Иран отказа да участва във втория кръг от преговори със САЩ, определяйки срещите като „загуба на време“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да чуят мнението на иранската страна.