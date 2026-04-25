Иран не планира нов кръг от преговори със Съединените щати, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи в X.
„Пристигаме в Исламабад, Пакистан, на официално посещение. Министърът на външните работи Арагчи ще се срещне с висши пакистански служители като част от текущото им посредничество и добри услуги за прекратяване на наложената от Америка война на агресия и възстановяване на мира в нашия регион“, написа Багаеи.
Говорителят на външното министерство също така подчерта, че не са планирани срещи между Иран и Съединените щати: „Позицията на Иран ще бъде съобщена на Пакистан.“
Абас Арагчи е на посещение в Пакистан за разговори с премиера Шахбаз Шариф, външния министър Ишак Дар и началника на щаба на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир, съобщи Axios.
Американските преговарящи - пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър - също планират да се срещнат с пакистанските власти.
Axios съобщи часове по-рано, че нов кръг от преговори между САЩ и Иран може да се проведе в понеделник, 27 април.
Преки преговори между САЩ и Иран за последно се проведоха на 11-12 април в Пакистан. Тогава страните не успяха да постигнат споразумение. След това Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток. Техеран отговори, като обяви, че тя е „обречена на провал“.
Мирният план на САЩ включваше 15 точки – те се отнасяха до отварянето на Ормузкия проток, ограничаването на ракетната програма на Иран и изоставянето на ядрената програма на Техеран. В замяна САЩ обещаха да отменят санкциите срещу Иран и да съдействат за развитието на неговата гражданска ядрена енергийна програма в атомната електроцентрала Бушер. Планът на Иран се състоеше от десет клаузи, включително гаранция от САЩ за ненападение срещу Иран, признаване на контрола му над Ормузкия проток, признаване на правото му да обогатява уран и отмяна на всички санкции.
На 21 април Иран отказа да участва във втория кръг от преговори със САЩ, определяйки срещите като „загуба на време“.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да чуят мнението на иранската страна.
1 Гориил
07:18 25.04.2026
2 Прав е
07:19 25.04.2026
3 Тече по крачола
Коментиран от #18
07:19 25.04.2026
4 Ааххаха
Коментиран от #5
07:19 25.04.2026
5 Путин от бункера
До коментар #4 от "Ааххаха":Затова умират
Коментиран от #6, #7
07:24 25.04.2026
6 Путин
До коментар #5 от "Путин от бункера":Избягах от готвача си.
Коментиран от #19
07:28 25.04.2026
7 Не всички са безсмъртни
До коментар #5 от "Путин от бункера":като украинците, където населението дори се удвои.
Коментиран от #8, #17
07:31 25.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 При визитата СИ
Научете поне бг граматика....
Коментиран от #13
07:47 25.04.2026
10 Тремп Нобелов Епщайнски
До коментар #8 от "Путин":Толкова много коментари написа още от сутринта. Идвай с количка да ти осребря заработените центове.
07:47 25.04.2026
11 Мишо Дудикоф 🥷
07:56 25.04.2026
12 Гориил
07:56 25.04.2026
13 Грантов журналист
До коментар #9 от "При визитата СИ":Не можем, на улицата учихме български.
07:57 25.04.2026
14 Пич
07:57 25.04.2026
15 БРАВО НА ИРАНЦИТЕ
07:58 25.04.2026
16 Тръмплин
08:10 25.04.2026
17 Ще се върнат
До коментар #7 от "Не всички са безсмъртни":Избягаха в западна Европа. А солдатите избягаха при крайцера Москва.
08:11 25.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Щерев
До коментар #6 от "Путин":сам се питаш и си отговаряш
08:14 25.04.2026
20 Значи всички, дори Axios
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да чуят мнението на иранската страна.
Нещо не връзва!
08:15 25.04.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
08:16 25.04.2026
22 нннн
Както и да завърши войната, Иран удиви света и спечели симпатиите му.
08:25 25.04.2026