Иран не планира нов кръг от преговори със Съединените щати

25 Април, 2026 07:09, обновена 25 Април, 2026 07:53

Техеран: Арагчи няма да разговаря с американците при визитата му в Пакистан

Иран не планира нов кръг от преговори със Съединените щати - 1
Абас Арагчи,Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран не планира нов кръг от преговори със Съединените щати, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи в X.

„Пристигаме в Исламабад, Пакистан, на официално посещение. Министърът на външните работи Арагчи ще се срещне с висши пакистански служители като част от текущото им посредничество и добри услуги за прекратяване на наложената от Америка война на агресия и възстановяване на мира в нашия регион“, написа Багаеи.

Говорителят на външното министерство също така подчерта, че не са планирани срещи между Иран и Съединените щати: „Позицията на Иран ще бъде съобщена на Пакистан.“

Абас Арагчи е на посещение в Пакистан за разговори с премиера Шахбаз Шариф, външния министър Ишак Дар и началника на щаба на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир, съобщи Axios.

Американските преговарящи - пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър - също планират да се срещнат с пакистанските власти.

Axios съобщи часове по-рано, че нов кръг от преговори между САЩ и Иран може да се проведе в понеделник, 27 април.

Преки преговори между САЩ и Иран за последно се проведоха на 11-12 април в Пакистан. Тогава страните не успяха да постигнат споразумение. След това Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток. Техеран отговори, като обяви, че тя е „обречена на провал“.

Мирният план на САЩ включваше 15 точки – те се отнасяха до отварянето на Ормузкия проток, ограничаването на ракетната програма на Иран и изоставянето на ядрената програма на Техеран. В замяна САЩ обещаха да отменят санкциите срещу Иран и да съдействат за развитието на неговата гражданска ядрена енергийна програма в атомната електроцентрала Бушер. Планът на Иран се състоеше от десет клаузи, включително гаранция от САЩ за ненападение срещу Иран, признаване на контрола му над Ормузкия проток, признаване на правото му да обогатява уран и отмяна на всички санкции.

На 21 април Иран отказа да участва във втория кръг от преговори със САЩ, определяйки срещите като „загуба на време“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да чуят мнението на иранската страна.


  • 1 Гориил

    17 4 Отговор
    След това Арагчи ще пътува от Пакистан до Москва.

    07:18 25.04.2026

  • 2 Прав е

    21 5 Отговор
    Ами с терористи какво да се говори....

    07:19 25.04.2026

  • 3 Тече по крачола

    7 21 Отговор
    3 дни след началото на специалната военна операция, руските войски стигнаха Киев и го обкръжиха. Но точно тогава от Вашингтон се обадиха по телефона на таксиджията и по крачола му потече кафяво. Он изтегли войските си където му наредиха - в Донецк.

    Коментиран от #18

    07:19 25.04.2026

  • 4 Ааххаха

    6 15 Отговор
    Иранците не са многоходови и нямат двойници

    Коментиран от #5

    07:19 25.04.2026

  • 5 Путин от бункера

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ааххаха":

    Затова умират

    Коментиран от #6, #7

    07:24 25.04.2026

  • 6 Путин

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Путин от бункера":

    Избягах от готвача си.

    Коментиран от #19

    07:28 25.04.2026

  • 7 Не всички са безсмъртни

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Путин от бункера":

    като украинците, където населението дори се удвои.

    Коментиран от #8, #17

    07:31 25.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 При визитата СИ

    1 1 Отговор
    Не "при визитата МУ" - защото в това изречение се отнася към ПОДЛОГА! Арагчи няма да разговаря при визитата СИ!
    Научете поне бг граматика....

    Коментиран от #13

    07:47 25.04.2026

  • 10 Тремп Нобелов Епщайнски

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Толкова много коментари написа още от сутринта. Идвай с количка да ти осребря заработените центове.

    07:47 25.04.2026

  • 11 Мишо Дудикоф 🥷

    7 4 Отговор
    Накратко Иран казва на Тръмпоча 🇮🇱🇺🇲 да го надува 🎈 хехехехе 🤭

    07:56 25.04.2026

  • 12 Гориил

    4 6 Отговор
    Москва и Пекин силно съветват да не се прави това. Преговорите могат да се водят само в контекста на Украйна и Тайван.

    07:56 25.04.2026

  • 13 Грантов журналист

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "При визитата СИ":

    Не можем, на улицата учихме български.

    07:57 25.04.2026

  • 14 Пич

    7 4 Отговор
    Всъщност, Иран не е спрял да преговаря по най добрият начин !!! Краварите и евреите разбират само от Б О Й !!!

    07:57 25.04.2026

  • 15 БРАВО НА ИРАНЦИТЕ

    6 4 Отговор
    С ТЕРОРИСТИ НЯМА КАК ДА СЕ ДОГОВАРЯШ

    07:58 25.04.2026

  • 16 Тръмплин

    1 0 Отговор
    - Ама аз вече обявиха в ефира, че ме молят да преговаряме. Пак ли да казвам, че ще ги нападам?

    08:10 25.04.2026

  • 17 Ще се върнат

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не всички са безсмъртни":

    Избягаха в западна Европа. А солдатите избягаха при крайцера Москва.

    08:11 25.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    сам се питаш и си отговаряш

    08:14 25.04.2026

  • 20 Значи всички, дори Axios

    1 0 Отговор
    знаем вече мнението на иранската страна, но:

    Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад на 25 април, за да чуят мнението на иранската страна.

    Нещо не връзва!

    08:15 25.04.2026

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    По Гергиев день почва пътуването назад у времето за иранските мюмюни!

    08:16 25.04.2026

  • 22 нннн

    0 0 Отговор
    С терористи не се преговаря.
    Както и да завърши войната, Иран удиви света и спечели симпатиите му.

    08:25 25.04.2026

