Абас Арагчи пристигна в столицата на Оман. Съмнява се, че САЩ са способни на дипломация ВИДЕО

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна от Исламабад в Маскат, столицата на Оман, предаде иранската информационна агенция Тасним.
По време на посещението си министърът ще се срещне с висши омански служители, за да обсъди двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона.
Според външния министър Абас Арагчи, Иран все още не е убеден, че САЩ са наистина готови да възприемат изцяло дипломатическите методи за разрешаване на конфликти.
„Трябва да наблюдаваме колко готови са САЩ наистина да възприемат дипломацията“, пише Арагчи в X.
Външният министър нарече посещението си в Исламабад „плодотворно“ и каза, че е обсъдил с пакистанската страна „условия за окончателно прекратяване на агресията срещу Иран“.
По-рано днес Арагчи проведе разговори с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и главнокомандващия на въоръжените сили фелдмаршал Асим Мунир. Основната тема беше предаването на официалните „съображения и изисквания“ на Иран за постигане на примирие.
Арагчи и иранското външно министерство категорично отрекоха да са планирани преки разговори с представители на Вашингтон.
Според последните данни от следобедните часове, президентът Доналд Тръмп е анулирал мисията на своите емисари в Пакистан, след като стана ясно, че иранският министър е напуснал страната без да се осъществи контакт.
В реч пред дипломати в Техеран, Арагчи заяви, че Иран е готов да възобнови ядрените преговори, но само при наличие на „твърди гаранции“, че няма да има нови атаки срещу страната и нейните обекти.
Ситуацията остава напрегната поради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на САЩ и новите санкции срещу петролния сектор на Техеран, наложени ден по-рано. Пакистан продължава да играе ролята на основен посредник в тези индиректни преговори.
1 авантгард
А един празноглавец щял да им унищожава цижилизацията, ха!
Арагчи конкретно е интелигентен дипломат, онези две плюнки които маат гащи насам натам и го дебнат къде ходи та да били говорили с него има да чакат, той няма време за празни приказки с агресори, а плете кошница със съседите си, които не са слугинаж на агресора.
Ето толккова е просто и ясно.
20:13 25.04.2026
3 си дзън
Ормузки проток - от едната страна Иран, от другата Оман.
20:16 25.04.2026
4 Владимир Путин, президент
Лавров с носилка го носят, пърдолета дърт ))
20:17 25.04.2026
5 555
…” НЯМАШ КАРТИ!”… Хахаха… Нахълбуца се в Иранските скали, също като Вовката в украинската кал…Хак им е и на двамата безсмъртни…
20:26 25.04.2026
7 1234
До коментар #1 от "авантгард":Ало авангард стани от килимчето, че ще те заболят коленете, за главата е ясно.
20:33 25.04.2026
10 Мая
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Ти май скоро не си ейбаn?
21:02 25.04.2026
11 555
До коментар #8 от "прав е":Точно и ясно! 👏🏻👍🏻
21:03 25.04.2026