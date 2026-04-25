Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Оман »
Абас Арагчи пристигна в столицата на Оман. Съмнява се, че САЩ са способни на дипломация ВИДЕО

25 Април, 2026 19:57, обновена 25 Април, 2026 20:16 1 195 11

  • абас арагчи-
  • оман-
  • посещение-
  • иран-
  • външен министър

Външният министър на Иран ще се срещне с висши омански служители, за да обсъди двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна от Исламабад в Маскат, столицата на Оман, предаде иранската информационна агенция Тасним.

По време на посещението си министърът ще се срещне с висши омански служители, за да обсъди двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона.

Според външния министър Абас Арагчи, Иран все още не е убеден, че САЩ са наистина готови да възприемат изцяло дипломатическите методи за разрешаване на конфликти.

„Трябва да наблюдаваме колко готови са САЩ наистина да възприемат дипломацията“, пише Арагчи в X.

Външният министър нарече посещението си в Исламабад „плодотворно“ и каза, че е обсъдил с пакистанската страна „условия за окончателно прекратяване на агресията срещу Иран“.

По-рано днес Арагчи проведе разговори с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и главнокомандващия на въоръжените сили фелдмаршал Асим Мунир. Основната тема беше предаването на официалните „съображения и изисквания“ на Иран за постигане на примирие.

Арагчи и иранското външно министерство категорично отрекоха да са планирани преки разговори с представители на Вашингтон.

Според последните данни от следобедните часове, президентът Доналд Тръмп е анулирал мисията на своите емисари в Пакистан, след като стана ясно, че иранският министър е напуснал страната без да се осъществи контакт.

В реч пред дипломати в Техеран, Арагчи заяви, че Иран е готов да възобнови ядрените преговори, но само при наличие на „твърди гаранции“, че няма да има нови атаки срещу страната и нейните обекти.

Ситуацията остава напрегната поради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на САЩ и новите санкции срещу петролния сектор на Техеран, наложени ден по-рано. Пакистан продължава да играе ролята на основен посредник в тези индиректни преговори.


Оман
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    9 2 Отговор
    Персите са умни и смели.
    А един празноглавец щял да им унищожава цижилизацията, ха!
    Арагчи конкретно е интелигентен дипломат, онези две плюнки които маат гащи насам натам и го дебнат къде ходи та да били говорили с него има да чакат, той няма време за празни приказки с агресори, а плете кошница със съседите си, които не са слугинаж на агресора.
    Ето толккова е просто и ясно.

    Коментиран от #7

    20:13 25.04.2026

  • 2 АРАБИТЕ РАЗБРАХА

    6 2 Отговор
    Че американските бази пазят само Израел а се плащат от арабите.

    20:13 25.04.2026

  • 3 си дзън

    6 2 Отговор
    Урок по география:
    Ормузки проток - от едната страна Иран, от другата Оман.

    20:16 25.04.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Харесва ми Арагчи - жизнен, умен, силен.
    Лавров с носилка го носят, пърдолета дърт ))

    Коментиран от #10

    20:17 25.04.2026

  • 5 555

    3 2 Отговор
    Много ми е смешно, но и адски приятно да видя как дипломатично му казват на Тръмп:
    …” НЯМАШ КАРТИ!”… Хахаха… Нахълбуца се в Иранските скали, също като Вовката в украинската кал…Хак им е и на двамата безсмъртни…

    20:26 25.04.2026

  • 6 я си знам, ама и вие знаете

    0 2 Отговор
    Бай Дончо престани да се лигавиш с аятоласите.

    20:31 25.04.2026

  • 7 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Ало авангард стани от килимчето, че ще те заболят коленете, за главата е ясно.

    20:33 25.04.2026

  • 8 прав е

    2 1 Отговор
    Арагчи. Това, което иранците са доказали през вековете, е, че са добри дипломати и добри търговци, не искат войни, но и не се отказват от тях, ако ги нападнат. Добри са, защото си държат на думата и играят почтено. От другата страна е смешната държава на няма и 300 години, която се държи като капризен хлапак, който държи да става на неговото иначе влиза в бой. А като го понабият, ходи да се жали, че другите не искат да му помагат. Направо им е под достойнството на иранците да преговарят със САЩ и Израел. Така или иначе, дори да се договорят нещо, онези няма да спазят уговорките и пак ще има война. Тук нещата трябва да се доведат докрай веднъж завинаги.

    Коментиран от #11

    20:36 25.04.2026

  • 9 Да бе!

    1 3 Отговор
    Смотаните чалми са големи дипломати, надяват се да измамят американците и да се докопат до ядреното оръжие. При това хитруване няма как американците да не ги размажат. А комунистите нека мяукат...

    20:43 25.04.2026

  • 10 Мая

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Ти май скоро не си ейбаn?

    21:02 25.04.2026

  • 11 555

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "прав е":

    Точно и ясно! 👏🏻👍🏻

    21:03 25.04.2026