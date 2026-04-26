Какво се знае до момента за стрелбата във Вашингтон?

Какво се знае до момента за стрелбата във Вашингтон?

26 Април, 2026 10:14 2 189 47

Случаите неизбежно връщат вниманието към най-известните покушения срещу американски президенти

Какво се знае до момента за стрелбата във Вашингтон? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Все повече детайли излизат за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите във Вашингтон, на която присъстваха президентът Доналд Тръмп и представители на американския политически елит.

По последни данни нападателят е 31-годишен мъж от Калифорния, идентифициран от разследващите като действащ сам ("самотен вълк"). Той е бил настанен в хотела, където се провежда събитието, и е успял да достигне близо до зоната за сигурност, преди да открие огън. Според все още непотвърдена информация той е учител и дизайнер на видеоигри, обобщи news.bg.

Според информацията на разследващите, мъжът е бил тежко въоръжен - с пушка, пистолет и ножове. Той е направил опит да премине през контролно-пропускателния пункт към основната зала, където са се намирали над 2000 гости, включително членове на правителството.

При инцидента е произведена стрелба срещу служител на Тайните служни ("Сикрет сървиз"), който е бил улучен, но е оцелял благодарение на бронежилетката си. Нападателят е бил неутрализиран и задържан на място, а всички високопоставени лица, включително президентът и първата дама, са били незабавно евакуирани.

Разследването се води от федералните служби, включително ФБР, като към момента не е установен ясен мотив за атаката. Проверява се дали става дума за самостоятелно действие или за по-широк контекст.

Инцидентът поставя сериозни въпроси за сигурността. По данни от очевидци и медии, нападателят е успял да сглоби оръжие в слабо контролиран участък на хотела, преди да се насочи към залата, което поражда съмнения за пропуски в организацията на охраната.

Самата стрелба е станала в близост до зоната за първоначален контрол (сканиране), което означава, че атаката е била извършена на границата между външния и вътрешния периметър на сигурност - най-критичната точка при подобни събития.

Свидетели описват сцени на паника - хора са се укривали под масите, а охраната е действала в рамките на секунди, поваляйки присъстващи на земята и извеждайки ключови фигури от залата.

Инцидентът вече предизвика призиви за пълна ревизия на протоколите за сигурност при събития с участие на висши държавни представители, като анализатори предупреждават, че подобен пробив в контрола, макар и неуспешен, показва нарастващ риск в условията на политическа поляризация в САЩ.

Припомняме, че през юли 2024 г. Тръмп беше ранен в ухото при стрелба по време на предизборен митинг - нападение, което шокира американското общество и доведе до засилване на мерките за сигурност около кандидата тогава. Нападателят беше неутрализиран от службите, но инцидентът показа уязвимостта дори при масови събития с висока степен на охрана.

По-късно беше предотвратен втори потенциален опит за атака, след като въоръжен мъж беше задържан в близост до голф игрище, където Тръмп се намираше. Според разследващите, заподозреният е имал намерение да извърши нападение, но е бил арестуван преди да стигне до реализация на плана.

Случаите неизбежно връщат вниманието към най-известните покушения срещу американски президенти. През 1981 г. Роналд Рейгън беше прострелян във Вашингтон и тежко ранен, но оцеля след спешна операция. Още по-драматичен остава случаят от 1963 г., когато Джон Ф. Кенеди беше убит при покушение в Далас - събитие, оставило дълбока следа в американската история и обществено съзнание.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    30 1 Отговор
    какво се знае...тъжна работа....Тръпоча е жив..

    10:16 26.04.2026

  • 2 Исссриелската кукла

    30 1 Отговор
    На сатанаху винаги си спретва някой атентат, като рейтинга му е на минус. Така спепели изборите

    10:16 26.04.2026

  • 3 Тоз ако беше Умрял

    25 4 Отговор
    Цяла америка щяха да празнуват 1 година

    10:16 26.04.2026

  • 4 Х Мен

    33 2 Отговор
    Знае се че е сценарии! Тръмп Нобел няма да вземе но Оскар ще вземе! Продължението стрелба пред медии!

    10:17 26.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    14 1 Отговор
    Ами знае се , че пак някакъв аджамия учител се прави на Рамбо. Във вилна Full metal jacket сержантът обясни, защо Ли Харви Осуалд успя да убие Кенеди. Щото е бил обучен морски пехотинец и със стара италианска пушка , с ръчно презареждане вкара три куршума по движеща мишена и то в главата.

    Коментиран от #46

    10:19 26.04.2026

  • 6 Със сигурност

    25 1 Отговор
    се знае, че Чичо Дончо не добре по цялата глава. Другото, което се знае е, че по цял ден гърмят по него, все някога, някой ще успее да вземе наградата.

    10:19 26.04.2026

  • 7 С ТАКИВА ЕЛЕМЕНТАРНИ

    26 2 Отговор
    ПОСТАНОВКИ РИЖАВИЯ ИСКА ДА ЗАКРЕПИ РЕЙТИНГА СИ. ДА МА НЕ.

    10:19 26.04.2026

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    23 1 Отговор
    Ами знае се , че е зле скалъпено шоу за мисирките, които са събрали да нахранят! Хляб и зрелища, нали така!😂😂😂😂

    Коментиран от #47

    10:19 26.04.2026

  • 9 Слабичка

    23 1 Отговор
    Актьорска игра, определено.

    Коментиран от #28

    10:20 26.04.2026

  • 10 Прием при президента

    29 2 Отговор
    и вътре човек с оръжие при положение ,че има адски контрол.Аре бе,ние не сме чак такива шарани.Тоя съвсем изпростя и започна да се излага.

    10:21 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    22 1 Отговор
    Айдее..пак постановки. Тръмп сега кво, мъчи се да става мъченик ли? Рижата няма да изкара мандата, ше го импийчнат, до зимата, що да го трепят..?Усетил се е, че ще загуби междинните избори и почнаха театралните постановки. АКО НЯКОЙ ИСКА НАИСТИНА ДА ГО ПРИКЛЮЧВА, ДА СА ГО ПРИКЛЮЧИЛИ НАИСТИНА..

    10:21 26.04.2026

  • 13 Монетник

    8 1 Отговор
    " Тежко въоръжен с ножове, пистолет и пушка н гърбът."

    Този е бил ко въоръжен но като българските комити по османско време.
    Тоя американците жив оставили ли са го?

    10:22 26.04.2026

  • 14 Григор

    5 10 Отговор
    "Какво се знае до момента за стрелбата във Вашингтон?"
    Със сигурност се знае,че специалните служби на САЩ са спали. Както винаги! Така беше и на 11 септември 2001 година. А човечецът очевидно е за освидетелствуване. Най-интересното е,че е успял да влезе въоръжен до зъби и е голям късмет,че никой не е пострадал.

    Коментиран от #18, #23, #35

    10:23 26.04.2026

  • 15 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Дълбоката държава работи по един и същи сценарий.Не случайно е избран хотела с атентата срещу Рейгън.

    10:23 26.04.2026

  • 16 кой е агресора либерали

    11 1 Отговор
    Терориста тръп оживял ли е?Да не е постановка на американците за да удрят по цивилната инфраструктура на Иран?Ще се забранят ли на американските и израелските спортисти за участват в световния порт?Ще им наложат ли санкции за геноцида и тероризма им?Кой е агресора либерали?Цветанка и останалите облъчватели що не питат?

    10:24 26.04.2026

  • 17 Рамбо

    4 1 Отговор
    "Мъжът е бил тежко въоръжен с пушка, пистолети ножове" - това дане съм аз бе? Ааа не аз тия ги мачкам с голи ръце.

    10:25 26.04.2026

  • 18 Вървят по сценарий

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Григор":

    Още от времето на Кенеди, перфектни убийци са.

    10:25 26.04.2026

  • 19 Тези скалъпени циркове

    18 1 Отговор
    са просто много обидни за публиката.Ние сме глупави ама не за постоянно.

    10:25 26.04.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ПРОГРАМАТА НА МОСАД И ДАПРА
    Е СЪС ИМЕ
    " УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИ РОБОТИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ":)
    .....
    В 404 ИМ ДАВАТ НА ВОЙНИЦИТЕ И ХИМИКАЛИ ВЪТРЕ В ХРАНАТА:)

    10:26 26.04.2026

  • 21 си дзън

    13 1 Отговор
    И тази стрелба (постановка) няма да дигне рейтинга на дедо Дончо.
    Всички ще почнат да се питат дали няма да постави рекорд по "покушения"

    10:28 26.04.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    МУЛАТ
    БАКАЛАВЪР ПО МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ОТ КАЛИФОРНИЯ ТЕК - МНОГО ПРЕСТИЖНО ВУЗ
    МАГИСТЪР ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
    ОТ ЮЖНА КАЛИФОРНИЯ
    .......
    И ТОВА ИНЖЕНЕР ТРЪГНАЛ С НОЖОВЕ ПОМПА И ПИСТОЛЕТ ????

    10:28 26.04.2026

  • 23 А бре Григорчо

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Григор":

    Ти направо изкърти глупомера.

    10:29 26.04.2026

  • 24 Мишо Дудикоф 🥷

    8 0 Отговор
    Жалко че не е успял момчето да свърши работата!

    10:29 26.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 КО НА ЗАНИМАВАТЕ

    8 1 Отговор
    ВСЕКИ ДЕН ПО СТО ПЪТИ ЩО КАЗАЛ ЩО НАПРАВИЛ. ТОЯ Е АБСОЛЮТЕН ИЗВРАТЕН ЕЙСПИН. НЕ МОЖЕ БЕЗ ДА ЛЪЖЕ. МИЛИОНИ ПО СВЕТА УМИРАТ СТРЕЛЯТ ГИ ХОРАТА СТРАДАТ ОТ ТОЗИ СЪС ТОВА ТЪПО НАПАДЕНИЕ КЪМ ИРАН. ПРЕСАТА ТРЪМП ТА ТРЪМП. ГОЛЯМ карал.

    10:32 26.04.2026

  • 28 Що бе?

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слабичка":

    На мен ми хареса клипчето! Обърни внимание, как високата Мелания, за части от секундата се шмугна под масата!

    10:33 26.04.2026

  • 29 Дългият

    4 0 Отговор
    СТАЖАНТА...вече става, Професионалист...

    10:37 26.04.2026

  • 30 Голям провал е тая постновка

    6 1 Отговор
    Ако беше истина, тоя папардак щеше да е пръсната кеферица.

    10:39 26.04.2026

  • 31 Стара чанта

    6 1 Отговор
    Сбърканото се мъчи освен Нобелова награда за мир , да се докопа и до Оскар. Второто може и да му се получи !

    10:39 26.04.2026

  • 32 яница

    1 1 Отговор
    доста време се креше в Еър Форс Уан този ненормалник !!!! жалко, че само гледаме претоплени постановки 🙁🙁🙁

    10:43 26.04.2026

  • 33 Е добре де...?!

    4 1 Отговор
    Колко пъти ще я претопляте днес тая манджа...?!

    10:44 26.04.2026

  • 34 Бай-Дончо...

    4 0 Отговор
    През ден ме пукат,а на мен не ми... пука...!

    10:46 26.04.2026

  • 35 Е чак пък...

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Григор":

    ...,,въоръжен до зъби"...?!

    Коментиран от #39

    10:50 26.04.2026

  • 36 Тъпото руско говедо

    3 3 Отговор
    Септември ще има импийчмънт на това идиотско същество Доналд Тръмп, но някои хора просто не могат да го търпят повече... същото се случва и в Русия, хората са все по-наясно, че Русия няма бъдеще със комплексирани старчоци, като Путин.

    10:51 26.04.2026

  • 37 ПЪГУОШ

    3 1 Отговор
    Путин ли е виновен ? А може би някой преоблечен иранец ? А защо не човек на Урсулата или Рютето , че чичо Дони хич не ги е.бава и не ги брои за живи !

    10:58 26.04.2026

  • 38 Ген.Атанасов!

    2 1 Отговор
    И отново дългата ръка на Путин...!

    10:59 26.04.2026

  • 39 хер ФЛИК

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Е чак пък...":

    Да бе ! Като почнат да ги пишат тез простотии ! Хайде , да не е до зъби , ами да е до гърдите или раменете поне !

    10:59 26.04.2026

  • 40 Първите двама...

    2 2 Отговор
    ...дето имаха мерак да го гръмнат бяха с украинска следа...!
    Вероятно и тоя ще е някой недоволен от Тръмпягата укро-мигрант...?!

    11:01 26.04.2026

  • 41 КарабасБарабас

    2 0 Отговор
    Кога да чакаме следващия ?

    11:01 26.04.2026

  • 42 Пища ХУФнагел

    2 1 Отговор
    Какво ли щеше да стане , ако атентатора не беше "самотен" вълк , а бяха цяла ГЛУТНИЦА от хайдуци ? А ?

    11:04 26.04.2026

  • 43 Григорий Цамблак

    0 1 Отговор
    За миг си представих какво ли щеше да стане , ако потайно-мистериозната Мата Хари , беше атентатор не със задни , а с предни мисли ?
    Не може така да пускаш всевъзможни манекенки-умни-тутки , които могат да направят какво ли не с нешенското божествено преподобие !

    11:09 26.04.2026

  • 44 Трол

    0 1 Отговор
    Игра

    11:11 26.04.2026

  • 45 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор
    Знае се най-важното! Че стрелеца е пропуснал!!! За съжаление!

    11:25 26.04.2026

  • 46 редник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Снайпери с автоматично зареждане има ли?

    11:27 26.04.2026

  • 47 чичо Том

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    При истинско нападение със стрелба практика е нападателя да се застреля при опит за бягство.Така случая е решен от раз.Няма съдебни разходи и обществото няма да го отглежда до живот.А разходите по един затворник на година са огромни.

    11:36 26.04.2026