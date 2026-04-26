"Какво се знае до момента за стрелбата във Вашингтон?"

Все повече детайли излизат за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите във Вашингтон, на която присъстваха президентът Доналд Тръмп и представители на американския политически елит.
По последни данни нападателят е 31-годишен мъж от Калифорния, идентифициран от разследващите като действащ сам ("самотен вълк"). Той е бил настанен в хотела, където се провежда събитието, и е успял да достигне близо до зоната за сигурност, преди да открие огън. Според все още непотвърдена информация той е учител и дизайнер на видеоигри, обобщи news.bg.
Според информацията на разследващите, мъжът е бил тежко въоръжен - с пушка, пистолет и ножове. Той е направил опит да премине през контролно-пропускателния пункт към основната зала, където са се намирали над 2000 гости, включително членове на правителството.
При инцидента е произведена стрелба срещу служител на Тайните служни ("Сикрет сървиз"), който е бил улучен, но е оцелял благодарение на бронежилетката си. Нападателят е бил неутрализиран и задържан на място, а всички високопоставени лица, включително президентът и първата дама, са били незабавно евакуирани.
Разследването се води от федералните служби, включително ФБР, като към момента не е установен ясен мотив за атаката. Проверява се дали става дума за самостоятелно действие или за по-широк контекст.
Инцидентът поставя сериозни въпроси за сигурността. По данни от очевидци и медии, нападателят е успял да сглоби оръжие в слабо контролиран участък на хотела, преди да се насочи към залата, което поражда съмнения за пропуски в организацията на охраната.
Самата стрелба е станала в близост до зоната за първоначален контрол (сканиране), което означава, че атаката е била извършена на границата между външния и вътрешния периметър на сигурност - най-критичната точка при подобни събития.
Свидетели описват сцени на паника - хора са се укривали под масите, а охраната е действала в рамките на секунди, поваляйки присъстващи на земята и извеждайки ключови фигури от залата.
Инцидентът вече предизвика призиви за пълна ревизия на протоколите за сигурност при събития с участие на висши държавни представители, като анализатори предупреждават, че подобен пробив в контрола, макар и неуспешен, показва нарастващ риск в условията на политическа поляризация в САЩ.
Припомняме, че през юли 2024 г. Тръмп беше ранен в ухото при стрелба по време на предизборен митинг - нападение, което шокира американското общество и доведе до засилване на мерките за сигурност около кандидата тогава. Нападателят беше неутрализиран от службите, но инцидентът показа уязвимостта дори при масови събития с висока степен на охрана.
По-късно беше предотвратен втори потенциален опит за атака, след като въоръжен мъж беше задържан в близост до голф игрище, където Тръмп се намираше. Според разследващите, заподозреният е имал намерение да извърши нападение, но е бил арестуван преди да стигне до реализация на плана.
Случаите неизбежно връщат вниманието към най-известните покушения срещу американски президенти. През 1981 г. Роналд Рейгън беше прострелян във Вашингтон и тежко ранен, но оцеля след спешна операция. Още по-драматичен остава случаят от 1963 г., когато Джон Ф. Кенеди беше убит при покушение в Далас - събитие, оставило дълбока следа в американската история и обществено съзнание.
10 Прием при президента
10:21 26.04.2026
Този е бил ко въоръжен но като българските комити по османско време.
Тоя американците жив оставили ли са го?
10:22 26.04.2026
Със сигурност се знае,че специалните служби на САЩ са спали. Както винаги! Така беше и на 11 септември 2001 година. А човечецът очевидно е за освидетелствуване. Най-интересното е,че е успял да влезе въоръжен до зъби и е голям късмет,че никой не е пострадал.
18 Вървят по сценарий
До коментар #14 от "Григор":Още от времето на Кенеди, перфектни убийци са.
10:25 26.04.2026
Е СЪС ИМЕ
" УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИ РОБОТИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ":)
.....
В 404 ИМ ДАВАТ НА ВОЙНИЦИТЕ И ХИМИКАЛИ ВЪТРЕ В ХРАНАТА:)
10:26 26.04.2026
21 си дзън
Всички ще почнат да се питат дали няма да постави рекорд по "покушения"
10:28 26.04.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАКАЛАВЪР ПО МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ОТ КАЛИФОРНИЯ ТЕК - МНОГО ПРЕСТИЖНО ВУЗ
МАГИСТЪР ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ОТ ЮЖНА КАЛИФОРНИЯ
.......
И ТОВА ИНЖЕНЕР ТРЪГНАЛ С НОЖОВЕ ПОМПА И ПИСТОЛЕТ ????
10:28 26.04.2026
23 А бре Григорчо
До коментар #14 от "Григор":Ти направо изкърти глупомера.
10:29 26.04.2026
28 Що бе?
До коментар #9 от "Слабичка":На мен ми хареса клипчето! Обърни внимание, как високата Мелания, за части от секундата се шмугна под масата!
10:33 26.04.2026
35 Е чак пък...
До коментар #14 от "Григор":...,,въоръжен до зъби"...?!
Коментиран от #39
10:50 26.04.2026
39 хер ФЛИК
До коментар #35 от "Е чак пък...":Да бе ! Като почнат да ги пишат тез простотии ! Хайде , да не е до зъби , ами да е до гърдите или раменете поне !
10:59 26.04.2026
Вероятно и тоя ще е някой недоволен от Тръмпягата укро-мигрант...?!
11:01 26.04.2026
43 Григорий Цамблак
Не може така да пускаш всевъзможни манекенки-умни-тутки , които могат да направят какво ли не с нешенското божествено преподобие !
11:09 26.04.2026
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Снайпери с автоматично зареждане има ли?
11:27 26.04.2026
47 чичо Том
До коментар #8 от "Хахахаха😂😂😂😂":При истинско нападение със стрелба практика е нападателя да се застреля при опит за бягство.Така случая е решен от раз.Няма съдебни разходи и обществото няма да го отглежда до живот.А разходите по един затворник на година са огромни.
11:36 26.04.2026