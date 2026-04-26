"Какво се знае до момента за стрелбата във Вашингтон?"

Все повече детайли излизат за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите във Вашингтон, на която присъстваха президентът Доналд Тръмп и представители на американския политически елит.

По последни данни нападателят е 31-годишен мъж от Калифорния, идентифициран от разследващите като действащ сам ("самотен вълк"). Той е бил настанен в хотела, където се провежда събитието, и е успял да достигне близо до зоната за сигурност, преди да открие огън. Според все още непотвърдена информация той е учител и дизайнер на видеоигри, обобщи news.bg.

Според информацията на разследващите, мъжът е бил тежко въоръжен - с пушка, пистолет и ножове. Той е направил опит да премине през контролно-пропускателния пункт към основната зала, където са се намирали над 2000 гости, включително членове на правителството.

При инцидента е произведена стрелба срещу служител на Тайните служни ("Сикрет сървиз"), който е бил улучен, но е оцелял благодарение на бронежилетката си. Нападателят е бил неутрализиран и задържан на място, а всички високопоставени лица, включително президентът и първата дама, са били незабавно евакуирани.

Разследването се води от федералните служби, включително ФБР, като към момента не е установен ясен мотив за атаката. Проверява се дали става дума за самостоятелно действие или за по-широк контекст.

Инцидентът поставя сериозни въпроси за сигурността. По данни от очевидци и медии, нападателят е успял да сглоби оръжие в слабо контролиран участък на хотела, преди да се насочи към залата, което поражда съмнения за пропуски в организацията на охраната.

Самата стрелба е станала в близост до зоната за първоначален контрол (сканиране), което означава, че атаката е била извършена на границата между външния и вътрешния периметър на сигурност - най-критичната точка при подобни събития.

Свидетели описват сцени на паника - хора са се укривали под масите, а охраната е действала в рамките на секунди, поваляйки присъстващи на земята и извеждайки ключови фигури от залата.

Инцидентът вече предизвика призиви за пълна ревизия на протоколите за сигурност при събития с участие на висши държавни представители, като анализатори предупреждават, че подобен пробив в контрола, макар и неуспешен, показва нарастващ риск в условията на политическа поляризация в САЩ.

Припомняме, че през юли 2024 г. Тръмп беше ранен в ухото при стрелба по време на предизборен митинг - нападение, което шокира американското общество и доведе до засилване на мерките за сигурност около кандидата тогава. Нападателят беше неутрализиран от службите, но инцидентът показа уязвимостта дори при масови събития с висока степен на охрана.

По-късно беше предотвратен втори потенциален опит за атака, след като въоръжен мъж беше задържан в близост до голф игрище, където Тръмп се намираше. Според разследващите, заподозреният е имал намерение да извърши нападение, но е бил арестуван преди да стигне до реализация на плана.

Случаите неизбежно връщат вниманието към най-известните покушения срещу американски президенти. През 1981 г. Роналд Рейгън беше прострелян във Вашингтон и тежко ранен, но оцеля след спешна операция. Още по-драматичен остава случаят от 1963 г., когато Джон Ф. Кенеди беше убит при покушение в Далас - събитие, оставило дълбока следа в американската история и обществено съзнание.