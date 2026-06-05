Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства! Поне четири експлозии на морски дронове край Румъния

Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства. Сутрешната експлозия на морски дрон в румънското пристанище Констанца е била последвана от втори взрив в близост до пристанището, а още два морски дрона са се детонирали от украинска страна. Това съобщава румънският портал News.ro, позовавайки се на източници от спасителните служби в страната.
Според префекта на окръг Констанца Адриан Пику, общият брой на изгубените или взривени донове в района може да достигне до пет.
Къде са станали взривовете?
''Към момента са се взривили общо четири дрона – един вътре в самото пристанище, един в близост до него около 11:00 часа и два от украинската страна на границата'', заявяват източниците от спасителните служби, без да предоставят допълнителни детайли за материални щети.
Адриан Пику, уточни пред News.ro, че един от апаратите е бил взривен в международни води, но добави тревожното предупреждение, че ''може да има още три морски дрона, които в момента са изгубени и плават свободно в морето''. Той отбеляза, че първоначалните данни сочат украински произход на машините, но са необходими допълнителни технически проверки.
По-рано днес от Министерството на отбраната на Румъния посочиха, че взривеният морски дрон е от типа, който се използва активно от Украйна.
Малко след това Военноморските сили на Украйна излязоха с официално изявление по случая. От Киев потвърдиха, че по време на изпълнение на мисия в оперативната зона на Черно море, един от техните морски дронове (тип Magura V5) е изгубил управление. Това е станало под въздействието на руско оборудване за електронна борба (РЕБ), в резултат на което дронът се е отклонил и е достигнал бреговете на Румъния.
Държавното ръководство в Букурещ обяви, че следи ситуацията с повишено внимание.
Президентът на Румъния Никушор Дан е бил незабавно информиран за инцидентите в Констанца, докато е пътувал за Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Властите са активирали извънредния протокол "Червен план за интервенция'', а флотът остава в готовност заради останалите изгубени морски дронове в Черно море.
Румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива на украински морски дрон тази сутрин благодарение на предупреждението, което е дала украинската страта, каза румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той уточни, че Украйна е информирала Румъния за времето на самовзривяване на апарата.
По-рано Украйна обяви, че нейният морски дрон, който избухна в пристанището на Констанца, е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба, преди да се отклони към румънския бряг.
Румънският президент Никушор Дан потвърди в платформата Екс, че украинските морски дронове, които са се отклонили към Румъния днес, са били заглушени от Русия. Дан уточни, че всички дронове вече са се самовзривили.
Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare…— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 5, 2026
„Никой от тези дронове не е предизвикал наранявания на хора или значителни щети“, написа румънският президент и увери, че „към този момент вече няма каквато и да било опасност за румънски граждани или за национална инфраструктура“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом си дадоха г....под наем
Наркомана нападна натЮвски държави:))
Коментиран от #3, #4
17:51 05.06.2026
2 Руснаците са виновни
Коментиран от #26
17:51 05.06.2026
3 Виж 2
До коментар #1 от "Щом си дадоха г....под наем":Руснаците нападнаха НАТО с украински дрон!
Коментиран от #7
17:52 05.06.2026
4 Тия еврошушумици
До коментар #1 от "Щом си дадоха г....под наем":си отгледаха зеленФранкеншайн. Да им е честито.
17:52 05.06.2026
5 и кое му е извънредното
17:52 05.06.2026
6 Ти да видиш
Нали на тези украински психопати България помагаше и нашите бивши политици даваха мило и драго за тях и се снимаха с гордост с тях за спомен.....или пък за новия нюрнбергски процес?
Коментиран от #50
17:53 05.06.2026
7 Виж 1
До коментар #3 от "Виж 2":Наркоса като дръпне две линии бЕло и удря с натовски дрончета натовски бази. Хахаха
17:53 05.06.2026
8 Цък
17:53 05.06.2026
9 зеленчук
17:54 05.06.2026
10 Васил
17:55 05.06.2026
11 Ето самият Морски Дрон на Терористична
17:56 05.06.2026
12 стоян георгиев
17:56 05.06.2026
13 Софиянец
17:57 05.06.2026
14 Ето и експлозията на Украински Морски
17:57 05.06.2026
15 Атина Палада
Коментиран от #24, #39
17:58 05.06.2026
16 Стойко
17:58 05.06.2026
17 Очакваше се
17:58 05.06.2026
18 Рюте:
Украйна изпрати морски дронове срещу румънското пристанище Констанца!
Тези взривове на Украински дронове, са израз на благодарност на Украйна към Румъния,
за подкрепата която румънците й оказват срещу Русия!
Обявявам член 5-ти !
17:59 05.06.2026
19 Мдаа
Мдаа....
17:59 05.06.2026
20 Варненец
17:59 05.06.2026
21 Яяяв
Коментиран от #34
18:00 05.06.2026
22 Анти политик
18:00 05.06.2026
23 Не Забравяйте
Руснаците чиито кораби са атакувани от
" украинските дронове " имат ли право да се защитават ?
Или според урсул якът , независимо от всичко нямат никакво право , имат единствено вина ?
18:01 05.06.2026
24 :)):))
До коментар #15 от "Атина Палада":С техните камъни по техните кратуни зелени.:))
18:01 05.06.2026
25 Ха,ха
18:01 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 красив пръч
18:03 05.06.2026
28 Боруна Лом
18:03 05.06.2026
29 Един
18:03 05.06.2026
30 Урсулите:
на Черно море бързо се разраства!
До сега четири експлозии на Украински морски дронове край Румъния.
Очакват се още взривове на Укренски дронове в знак на благодарност към Румъния!
18:03 05.06.2026
31 От МО
18:05 05.06.2026
32 Баба Гошка
18:05 05.06.2026
33 Анонимен
18:08 05.06.2026
34 ои8уйхътгрф
До коментар #21 от "Яяяв":Те и у вас ще дойдат, не се притеснявай...
18:08 05.06.2026
35 ОНЯ с ДРОНЯ
В Азовско море .
5 Руските ЛЕГЕНА
Попаднаха
Под САНКЦИИТЕ НА УКРАЙНА.
След Сухопътните Коридори
Се удрят и Морските Коридори .
РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
Отново реват на Умрело.
Хаха хахаха хахаха
18:09 05.06.2026
36 Ганьо Будалков
18:10 05.06.2026
37 Атина Палада
18:11 05.06.2026
38 Айдее
18:11 05.06.2026
39 Защото
До коментар #15 от "Атина Палада":Украина е Русия.
18:11 05.06.2026
40 Съюзници
18:12 05.06.2026
41 5 азърбейджанеца
Украйня се развхри. Незная как ще реагира София, ако ударят България.
Коментиран от #47
18:12 05.06.2026
42 Хо хо
18:15 05.06.2026
43 Хмм
18:16 05.06.2026
44 Зеленски да не е смесил дрогите
Ако Зеленски ни се ядоса за хванатия украински мафиот около Варна,
като нищо може да изпрати стотина дрона и да запали рафинерията
в Бургас и така да ни остави без бензин.
Коментиран от #53
18:17 05.06.2026
45 Общ работник
Един общ работник из чужбината
18:18 05.06.2026
46 Айде у лево
Коментиран от #58
18:19 05.06.2026
47 Баба Гошка
До коментар #41 от "5 азърбейджанеца":Аз знам как ще реагира София - Путин ще е виновен и руските ексбратушки. А нашите по стар обичай ще се снишат в луксозните си бункери и ще чакат да отмине заплахата. А народа - както обикновено, укруччета да го яддат
18:20 05.06.2026
48 Ами
18:20 05.06.2026
49 Смешник
Коментиран от #56
18:23 05.06.2026
50 exo от планината
До коментар #6 от "Ти да видиш":В България украински дрон потопи рибарски кораб, на най-добрия морски капитан, той и синът му загинаха, а наште временно управляващи потулиха случия. Това ако не е мазохизъм здраве му кажи.
Коментиран от #59
18:23 05.06.2026
51 Да, да
18:23 05.06.2026
52 Ба тая Варна
18:24 05.06.2026
53 Смешник
До коментар #44 от "Зеленски да не е смесил дрогите":А ние ще му ръкопляскаме Дотам сме я докарали
18:25 05.06.2026
54 За всичко това
18:25 05.06.2026
55 Нормално
18:26 05.06.2026
56 Пенка
До коментар #49 от "Смешник":Тоя къв беше там Рютето нема ли да се изказва по въпроса😂😂
18:26 05.06.2026
57 Хаген Дас
18:27 05.06.2026
58 Атина Палада
До коментар #46 от "Айде у лево":А Украйна защо не отклонява руските дронове ?
18:27 05.06.2026
59 Ехо от долината
До коментар #50 от "exo от планината":Нещо като доказателство имаш ли или просто дрънкаш?
18:27 05.06.2026
60 az СВО Победа 81
А уж имало чл. 5 и обща отбрана, а???
🤣🤣🤣
18:27 05.06.2026
61 борци
18:28 05.06.2026
62 Отворено запитване до
НЕуважаема клявко.
Сега каво писмо ще изпратиш до румънския президент?
Пусна през територията ни да минат въоръжения на САЩ към Румъния? Защо, мЪ, за да се подмажеш на Урсулана за пост в ЕК?
18:28 05.06.2026