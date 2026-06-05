Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства! Поне четири експлозии на морски дронове край Румъния

Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства. Сутрешната експлозия на морски дрон в румънското пристанище Констанца е била последвана от втори взрив в близост до пристанището, а още два морски дрона са се детонирали от украинска страна. Това съобщава румънският портал News.ro, позовавайки се на източници от спасителните служби в страната.

Според префекта на окръг Констанца Адриан Пику, общият брой на изгубените или взривени донове в района може да достигне до пет.

Къде са станали взривовете?

''Към момента са се взривили общо четири дрона – един вътре в самото пристанище, един в близост до него около 11:00 часа и два от украинската страна на границата'', заявяват източниците от спасителните служби, без да предоставят допълнителни детайли за материални щети.

Адриан Пику, уточни пред News.ro, че един от апаратите е бил взривен в международни води, но добави тревожното предупреждение, че ''може да има още три морски дрона, които в момента са изгубени и плават свободно в морето''. Той отбеляза, че първоначалните данни сочат украински произход на машините, но са необходими допълнителни технически проверки.

По-рано днес от Министерството на отбраната на Румъния посочиха, че взривеният морски дрон е от типа, който се използва активно от Украйна.

Малко след това Военноморските сили на Украйна излязоха с официално изявление по случая. От Киев потвърдиха, че по време на изпълнение на мисия в оперативната зона на Черно море, един от техните морски дронове (тип Magura V5) е изгубил управление. Това е станало под въздействието на руско оборудване за електронна борба (РЕБ), в резултат на което дронът се е отклонил и е достигнал бреговете на Румъния.

Държавното ръководство в Букурещ обяви, че следи ситуацията с повишено внимание.

Президентът на Румъния Никушор Дан е бил незабавно информиран за инцидентите в Констанца, докато е пътувал за Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Властите са активирали извънредния протокол "Червен план за интервенция'', а флотът остава в готовност заради останалите изгубени морски дронове в Черно море.

Румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива на украински морски дрон тази сутрин благодарение на предупреждението, което е дала украинската страта, каза румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той уточни, че Украйна е информирала Румъния за времето на самовзривяване на апарата.

По-рано Украйна обяви, че нейният морски дрон, който избухна в пристанището на Констанца, е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба, преди да се отклони към румънския бряг.

Румънският президент Никушор Дан потвърди в платформата Екс, че украинските морски дронове, които са се отклонили към Румъния днес, са били заглушени от Русия. Дан уточни, че всички дронове вече са се самовзривили.

Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 5, 2026

„Никой от тези дронове не е предизвикал наранявания на хора или значителни щети“, написа румънският президент и увери, че „към този момент вече няма каквато и да било опасност за румънски граждани или за национална инфраструктура“.