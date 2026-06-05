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Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства! Поне четири експлозии на морски дронове край Румъния

Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства! Поне четири експлозии на морски дронове край Румъния

5 Юни, 2026 17:48, обновена 5 Юни, 2026 17:56 2 007 62

  • румъния-
  • констанца-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • черно море-
  • никушор дан

Президентът на Румъния Никушор Дан е бил незабавно информиран за инцидентите в Констанца, докато е пътувал за Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани

Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства! Поне четири експлозии на морски дронове край Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Извънредната ситуация в Черно море бързо се разраства. Сутрешната експлозия на морски дрон в румънското пристанище Констанца е била последвана от втори взрив в близост до пристанището, а още два морски дрона са се детонирали от украинска страна. Това съобщава румънският портал News.ro, позовавайки се на източници от спасителните служби в страната.

Според префекта на окръг Констанца Адриан Пику, общият брой на изгубените или взривени донове в района може да достигне до пет.

Къде са станали взривовете?

''Към момента са се взривили общо четири дрона – един вътре в самото пристанище, един в близост до него около 11:00 часа и два от украинската страна на границата'', заявяват източниците от спасителните служби, без да предоставят допълнителни детайли за материални щети.

Адриан Пику, уточни пред News.ro, че един от апаратите е бил взривен в международни води, но добави тревожното предупреждение, че ''може да има още три морски дрона, които в момента са изгубени и плават свободно в морето''. Той отбеляза, че първоначалните данни сочат украински произход на машините, но са необходими допълнителни технически проверки.

По-рано днес от Министерството на отбраната на Румъния посочиха, че взривеният морски дрон е от типа, който се използва активно от Украйна.

Малко след това Военноморските сили на Украйна излязоха с официално изявление по случая. От Киев потвърдиха, че по време на изпълнение на мисия в оперативната зона на Черно море, един от техните морски дронове (тип Magura V5) е изгубил управление. Това е станало под въздействието на руско оборудване за електронна борба (РЕБ), в резултат на което дронът се е отклонил и е достигнал бреговете на Румъния.

Държавното ръководство в Букурещ обяви, че следи ситуацията с повишено внимание.

Президентът на Румъния Никушор Дан е бил незабавно информиран за инцидентите в Констанца, докато е пътувал за Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Властите са активирали извънредния протокол "Червен план за интервенция'', а флотът остава в готовност заради останалите изгубени морски дронове в Черно море.

Румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива на украински морски дрон тази сутрин благодарение на предупреждението, което е дала украинската страта, каза румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той уточни, че Украйна е информирала Румъния за времето на самовзривяване на апарата.

По-рано Украйна обяви, че нейният морски дрон, който избухна в пристанището на Констанца, е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба, преди да се отклони към румънския бряг.

Румънският президент Никушор Дан потвърди в платформата Екс, че украинските морски дронове, които са се отклонили към Румъния днес, са били заглушени от Русия. Дан уточни, че всички дронове вече са се самовзривили.

„Никой от тези дронове не е предизвикал наранявания на хора или значителни щети“, написа румънският президент и увери, че „към този момент вече няма каквато и да било опасност за румънски граждани или за национална инфраструктура“.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом си дадоха г....под наем

    68 2 Отговор
    На краварчето, да очакват неочакваното
    Наркомана нападна натЮвски държави:))

    Коментиран от #3, #4

    17:51 05.06.2026

  • 2 Руснаците са виновни

    62 2 Отговор
    Вместо руснаците да си поемат дрона да се взриви у тях, са го отклонили в Румъния с РЕБ.

    Коментиран от #26

    17:51 05.06.2026

  • 3 Виж 2

    18 39 Отговор

    До коментар #1 от "Щом си дадоха г....под наем":

    Руснаците нападнаха НАТО с украински дрон!

    Коментиран от #7

    17:52 05.06.2026

  • 4 Тия еврошушумици

    69 2 Отговор

    До коментар #1 от "Щом си дадоха г....под наем":

    си отгледаха зеленФранкеншайн. Да им е честито.

    17:52 05.06.2026

  • 5 и кое му е извънредното

    65 0 Отговор
    снабдяват и помагат на нацистите пък после реват от тях , нали са приятелски страни поне да си мълчат

    17:52 05.06.2026

  • 6 Ти да видиш

    57 0 Отговор
    Още добри новини! А в България кога? Щото вече имаше и в Гърция и в Турция.
    Нали на тези украински психопати България помагаше и нашите бивши политици даваха мило и драго за тях и се снимаха с гордост с тях за спомен.....или пък за новия нюрнбергски процес?

    Коментиран от #50

    17:53 05.06.2026

  • 7 Виж 1

    51 0 Отговор

    До коментар #3 от "Виж 2":

    Наркоса като дръпне две линии бЕло и удря с натовски дрончета натовски бази. Хахаха

    17:53 05.06.2026

  • 8 Цък

    64 0 Отговор
    Мамалигите защо не гонят Банделовски дипломати. Ще слушка президента, акушерката го назначи с фалшифицирани избори

    17:53 05.06.2026

  • 9 зеленчук

    50 0 Отговор
    Още ще ви изпратя , виждам , че нямате нищо против!

    17:54 05.06.2026

  • 10 Васил

    47 0 Отговор
    Натовското унижение е безкрайно.

    17:55 05.06.2026

  • 11 Ето самият Морски Дрон на Терористична

    33 1 Отговор
    Украине, голям колкото Джет.

    17:56 05.06.2026

  • 12 стоян георгиев

    51 0 Отговор
    Още подкрепяйте бандеровските свине 😂😂😂 позора на западните дбили край няма

    17:56 05.06.2026

  • 13 Софиянец

    45 2 Отговор
    Член 5ти е мек като главите на евро дебилите, буаххаха

    17:57 05.06.2026

  • 14 Ето и експлозията на Украински Морски

    36 1 Отговор
    Дрон в Пристанището на Костанца, Румъния.

    17:57 05.06.2026

  • 15 Атина Палада

    41 0 Отговор
    Украйна си бомби НатЮвските държави и хич не й пука :)

    Коментиран от #24, #39

    17:58 05.06.2026

  • 16 Стойко

    47 0 Отговор
    Нато ни пази, ес ни храни! 🤭🤭🤭 само жълтопаветните подметки могат да измислят това

    17:58 05.06.2026

  • 17 Очакваше се

    37 1 Отговор
    В репортажа на една румънска журналистка казваше, че дроновете са четири и докато говореше първият се взриви зад гърба й и с оператора беж да ги няма.

    17:58 05.06.2026

  • 18 Рюте:

    43 0 Отговор
    Украйна Нападна страна от НАТО!
    Украйна изпрати морски дронове срещу румънското пристанище Констанца!
    Тези взривове на Украински дронове, са израз на благодарност на Украйна към Румъния,
    за подкрепата която румънците й оказват срещу Русия!
    Обявявам член 5-ти !

    17:59 05.06.2026

  • 19 Мдаа

    37 0 Отговор
    Платноходките на миротвореца Борисов в Черно море Борисов се оказаха бойни дронове натъпкани с експлозиви на миротворците от Украйна!

    Мдаа....

    17:59 05.06.2026

  • 20 Варненец

    42 1 Отговор
    После що никой не иска да почива в България? Укро терористи на всеки километър 🤮

    17:59 05.06.2026

  • 21 Яяяв

    31 0 Отговор
    Мдаааа още дрончета ще пристигат при мамалигарите

    Коментиран от #34

    18:00 05.06.2026

  • 22 Анти политик

    31 0 Отговор
    Много приятна новина.Дай Боже утре повече!

    18:00 05.06.2026

  • 23 Не Забравяйте

    33 1 Отговор
    Украинските дронове в Черно море ги пускат англичаните от пристанищата на Румъния.
    Руснаците чиито кораби са атакувани от
    " украинските дронове " имат ли право да се защитават ?
    Или според урсул якът , независимо от всичко нямат никакво право , имат единствено вина ?

    18:01 05.06.2026

  • 24 :)):))

    30 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    С техните камъни по техните кратуни зелени.:))

    18:01 05.06.2026

  • 25 Ха,ха

    31 0 Отговор
    Требва вече да се развие извънредна ситуация към Льов и Киев и да престане да ни занимава зеления клоун😂😂 със златните тоалетни. Тоя така ще остане в историята. Зеления клоун със златната тоалетна🤣🤣

    18:01 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 красив пръч

    29 0 Отговор
    Мечката заигра в комшиите. А когато мечката играе в комшиите нали знаете какво следва.

    18:03 05.06.2026

  • 28 Боруна Лом

    26 0 Отговор
    АЙДЕЕЕ НАТОТО, ЧЛЕН 5 КОГА ИЛИ Е МНОГО МЕК,А?

    18:03 05.06.2026

  • 29 Един

    22 0 Отговор
    Напушеният иска войната да се разрастне и да се води на териториите на държави от НАТО. Скоро ще подпукат и нас.

    18:03 05.06.2026

  • 30 Урсулите:

    25 0 Отговор
    Извънредната ситуация в Румънското крайбрежие
    на Черно море бързо се разраства!
    До сега четири експлозии на Украински морски дронове край Румъния.
    Очакват се още взривове на Укренски дронове в знак на благодарност към Румъния!

    18:03 05.06.2026

  • 31 От МО

    17 0 Отговор
    Морските Дроновете падат, падат от небето.... Куче влачи рейс....

    18:05 05.06.2026

  • 32 Баба Гошка

    23 0 Отговор
    Дайте им ощИ 90 милиарда, чИ само 90 милиарда не стигат за златни душове, кухни и т.н. неща от първа необходимост. Иначе не само Румъния, а и останалите 27 европейски страни ще пламм тят от "партньорите" ви бан дюги. Благодарихте ли им, че ви пазили от изток? Благодарностите - в пари. Иначе ще ви разбоммбятт и още нищо от туй на което са способни, не сте видели

    18:05 05.06.2026

  • 33 Анонимен

    17 0 Отговор
    При пропускане на целта дори прости ракети се самодеактивират. Само украинските постоянно се взривяват все по погрешка.

    18:08 05.06.2026

  • 34 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Яяяв":

    Те и у вас ще дойдат, не се притеснявай...

    18:08 05.06.2026

  • 35 ОНЯ с ДРОНЯ

    1 16 Отговор
    Извънредна ситуация
    В Азовско море .

    5 Руските ЛЕГЕНА
    Попаднаха
    Под САНКЦИИТЕ НА УКРАЙНА.

    След Сухопътните Коридори
    Се удрят и Морските Коридори .

    РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    Отново реват на Умрело.

    Хаха хахаха хахаха

    18:09 05.06.2026

  • 36 Ганьо Будалков

    13 1 Отговор
    Кога записват доброволци за пушечно месо на Източния фронт да помогнем на гейпартньорите?

    18:10 05.06.2026

  • 37 Атина Палада

    17 1 Отговор
    Брюксел ни плаши ,че Русия щяла да ни напада ,а то кво излезе:))) не Русия,ами Украйна започна да ни бомби...

    18:11 05.06.2026

  • 38 Айдее

    13 2 Отговор
    Морския сезон отиде по дяволите. И без друго чартърите не искат да летят до България и има 30-40% отлив на туристи. Държавата на мунчовците фалира.

    18:11 05.06.2026

  • 39 Защото

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Украина е Русия.

    18:11 05.06.2026

  • 40 Съюзници

    11 0 Отговор
    Румънците да не реват, те хранят кучето, а нашите да се готвят за незабравима, лятна почивка.

    18:12 05.06.2026

  • 41 5 азърбейджанеца

    12 1 Отговор
    са убити от Украински дронове атакувани са кораби с азъриски екипаж. Алиев мълчи.
    Украйня се развхри. Незная как ще реагира София, ако ударят България.

    Коментиран от #47

    18:12 05.06.2026

  • 42 Хо хо

    4 0 Отговор
    Целили са катамарана на Роско Боташа.

    18:15 05.06.2026

  • 43 Хмм

    9 0 Отговор
    залужават си го, колко шум вдигнаха за "руския дрон", сега вече на талази, Гърция,Турция, само при нас си мълчат

    18:16 05.06.2026

  • 44 Зеленски да не е смесил дрогите

    9 0 Отговор
    Това си е чисто нападение на държава член на НАТО.

    Ако Зеленски ни се ядоса за хванатия украински мафиот около Варна,
    като нищо може да изпрати стотина дрона и да запали рафинерията
    в Бургас и така да ни остави без бензин.

    Коментиран от #53

    18:17 05.06.2026

  • 45 Общ работник

    8 0 Отговор
    Явно не им се действа с пЛандемия и ционистите ще засилят нещата чрез войната- почне ли да спира по честичко тока значи чиновниците в държавна сигурност ще започнат с “затъмнението” и пропагандата дали е така не е ли така и какво се задава.

    Един общ работник из чужбината

    18:18 05.06.2026

  • 46 Айде у лево

    0 9 Отговор
    Абе копейки, кво ми се възпалявате? Какво е виновна Украйна, че руските нацисти са насочили нейни дронове към бреговете на Румъния? Това е все едно престъпник да открадне полицейски автомобил, да блъсне някого и да кажем че полицията е виновна.

    Коментиран от #58

    18:19 05.06.2026

  • 47 Баба Гошка

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "5 азърбейджанеца":

    Аз знам как ще реагира София - Путин ще е виновен и руските ексбратушки. А нашите по стар обичай ще се снишат в луксозните си бункери и ще чакат да отмине заплахата. А народа - както обикновено, укруччета да го яддат

    18:20 05.06.2026

  • 48 Ами

    5 1 Отговор
    нали все им напомнят, че са източния фланг на НАТО. Какво друго очакват...

    18:20 05.06.2026

  • 49 Смешник

    7 0 Отговор
    Откакто малигарите направиха тая огромна база на Нато в Констанца и приютиха краварите много дронове взеха да гърмят а и още по лошо ще става

    Коментиран от #56

    18:23 05.06.2026

  • 50 exo от планината

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    В България украински дрон потопи рибарски кораб, на най-добрия морски капитан, той и синът му загинаха, а наште временно управляващи потулиха случия. Това ако не е мазохизъм здраве му кажи.

    Коментиран от #59

    18:23 05.06.2026

  • 51 Да, да

    6 0 Отговор
    Резервация за Констанца! Промоция!

    18:23 05.06.2026

  • 52 Ба тая Варна

    4 0 Отговор
    От едната страна руски анклав, от другата украински такъв. Въпрос на време е да се степат пред общината на Благомир.

    18:24 05.06.2026

  • 53 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Зеленски да не е смесил дрогите":

    А ние ще му ръкопляскаме Дотам сме я докарали

    18:25 05.06.2026

  • 54 За всичко това

    1 4 Отговор
    е виновен смахнатия старец в бункера и неговите болни амбиции.

    18:25 05.06.2026

  • 55 Нормално

    2 2 Отговор
    След като след 5 години бездействие и безхаберие НАТО остави руските фашисти да се чувстват безнаказани!

    18:26 05.06.2026

  • 56 Пенка

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Смешник":

    Тоя къв беше там Рютето нема ли да се изказва по въпроса😂😂

    18:26 05.06.2026

  • 57 Хаген Дас

    3 1 Отговор
    Когато за седмица си два пъти на гъ…. Така ще се оправдаваш! Първия се опитаха да го представят руски и че е умишлено, но когато се окаже техен без да искат! Да очакваме ли това лято да се разбие на някой плаж, че напоследък и ние сме им трън!

    18:27 05.06.2026

  • 58 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Айде у лево":

    А Украйна защо не отклонява руските дронове ?

    18:27 05.06.2026

  • 59 Ехо от долината

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "exo от планината":

    Нещо като доказателство имаш ли или просто дрънкаш?

    18:27 05.06.2026

  • 60 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Киев атакува вече четвърта страна, член на НАТО, а НАТО дреме...

    А уж имало чл. 5 и обща отбрана, а???
    🤣🤣🤣

    18:27 05.06.2026

  • 61 борци

    0 1 Отговор
    Ще ги подкрепяме разбира се. Борят се за свободата си. А вие?

    18:28 05.06.2026

  • 62 Отворено запитване до

    0 0 Отговор
    Президенттат Той и Главнокомандващ,
    НЕуважаема клявко.
    Сега каво писмо ще изпратиш до румънския президент?
    Пусна през територията ни да минат въоръжения на САЩ към Румъния? Защо, мЪ, за да се подмажеш на Урсулана за пост в ЕК?

    18:28 05.06.2026

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