Сергей Лавров остава на поста си като министър на външните работи на Русия, а Министерството на външните работи официално опроверга слуховете за неговото оттегляне.

На провеждащия се в момента Международен икономически форум в Санкт Петербург (ПМЭФ), официалният представител на ведомството Мария Захарова нарече твърденията за оставка „спекулации, разпространявани от неприятели“.

Москва настоява, че 76-годишният дипломат е в добро здраве и изпълнява активно задълженията си. Самият Лавров участва в ПМЭФ, където направи изявления относно външната политика на Европейския съюз.

През последните шест месеца независими руски и чуждестранни източници съобщават, че Лавров има дългогодишни проблеми със сърцето и страда от хронично пренапрежение поради възрастта си. През ноември миналата година се появиха твърдения за прекарана хипертонична криза, след който той е намалил физическото си присъствие в министерството, работейки по-често от извънградската си резиденция и делегирайки част от задачите на по-млади кадри.

Кремъл и руското МВР категорично отричат планове за смяна на външния министър. Политическото ръководство подчертава, че решението за евентуално пенсиониране е изцяло в правомощията на президента Владимир Путин. Лавров заема поста от рекордните 22 години (от март 2004 г.). Политически анализатори отбелязват, че слухове за неговото оттегляне се появяват периодично поради напредналата му възраст и факта, че през последната половин година част от ключовите дипломатически совалки (например преговорите със САЩ) бяха поети директно от администрацията на президента и помощника Юрий Ушаков.

Фигурата на Лавров се представя като стълб на руската геополитика. Мария Захарова го определи като „велик дипломат, на чиято работа враговете завиждат“. Официалните медии отхвърлят всякакви вътрешни конфликти или загуба на доверие от страна на Путин.

В руското интернет пространство темата се обсъжда интензивно заради появата на фалшиви видеоклипове (deepfake), генерирани с изкуствен интелект, в които Лавров уж обявява, че „слага край на пълномощията си“.

Руските потребители и анализатори масово идентифицираха тези материали като дезинформация, но те допълнително засилиха общественото внимание около бъдещето на руското външно министерство