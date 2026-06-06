Чехия иска да транспортира азербайджански газ и петрол през Украйна

Чехия се стреми да осигури транспорта на азербайджански газ и петрол през Украйна, заяви премиерът Андрей Бабиш в Черна гора в отговор на въпрос на азербайджански журналисти, съобщават Ceske Noviny.

Според премиера транзитът на азербайджански газ е бил една от темите на майската му среща с украинския президент Володимир Зеленски в Армения.

В статията се съобщава, че двамата правителствени служители са провели разговори в навечерието на майската среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), на която са присъствали.

„Попитах президента Зеленски дали Украйна ще позволи транзита на азербайджански петрол и газ през своята територия. Той отговори, че е възможно“, каза Бабиш пред репортери.

Изданието отбелязва, че през май Зеленски е нарекъл срещата си с Бабиш "продуктивна".

„Има реален потенциал за задълбочаване на нашето сътрудничество“, написа украинският лидер в социалната медийна платформа X.

В публикацията си, Зеленски, наред с други неща, благодари на чехите за искрената им подкрепа за Украйна.

Бабиш добави, че Прага трябва да изпълни всички споразумения с Азербайджан за доставките на газ. Според него Азербайджан в момента е един от най-големите доставчици на петрол за Чехия.

Той подчерта, че Азербайджан и Чехия са заинтересовани от разширяване на икономическите връзки и също така преговарят за създаване на съвместни предприятия.

По време на посещение в Азербайджан през април, министърът на промишлеността и търговията Карел Хавличек обяви, че Чехия възнамерява да закупува два милиарда кубически метра газ от Азербайджан годишно.

Според Хавличек доставките биха могли да започнат между 2028 и 2029 г. Споразумението все още не е подписано, но, както той отбеляза, е обещан договор и нещата вървят много добре.

Премиерът Бабиш наскоро заяви, че ČEZ се стреми да осигури доставките на газ.

Отбелязва се, че Унгария и Словакия са последните страни от ЕС, зависими от руския петрол и газ. Европейският съюз се опитва напълно да спре вноса на петрол и природен газ от Русия до края на 2027 г., за да избегне подпомагането на Москва във финансирането на войната.

Изданието обяснява, че продажбите на петрол и газ генерират най-големите приходи за руския бюджет.

Двустранните разговори на Бабиш със Зеленски в Ереван са били първата им среща, откакто Бабиш се завърна в чешкото правителство миналия декември. Той се срещна за последно с украинския лидер през 2019 г. в Киев.