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Чехия иска да транспортира азербайджански газ и петрол през Украйна

Чехия иска да транспортира азербайджански газ и петрол през Украйна

6 Юни, 2026 05:41, обновена 6 Юни, 2026 05:51 837 7

  • андрей бабиш-
  • володимир зеленски-
  • газ-
  • азербайджан

Андрей Бабиш и Володимир Зеленски обсъдили темата на срещата им в Ереван - първата от началото на войната

Чехия иска да транспортира азербайджански газ и петрол през Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чехия се стреми да осигури транспорта на азербайджански газ и петрол през Украйна, заяви премиерът Андрей Бабиш в Черна гора в отговор на въпрос на азербайджански журналисти, съобщават Ceske Noviny.

Според премиера транзитът на азербайджански газ е бил една от темите на майската му среща с украинския президент Володимир Зеленски в Армения.

В статията се съобщава, че двамата правителствени служители са провели разговори в навечерието на майската среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), на която са присъствали.

„Попитах президента Зеленски дали Украйна ще позволи транзита на азербайджански петрол и газ през своята територия. Той отговори, че е възможно“, каза Бабиш пред репортери.

Изданието отбелязва, че през май Зеленски е нарекъл срещата си с Бабиш "продуктивна".

„Има реален потенциал за задълбочаване на нашето сътрудничество“, написа украинският лидер в социалната медийна платформа X.

В публикацията си, Зеленски, наред с други неща, благодари на чехите за искрената им подкрепа за Украйна.

Бабиш добави, че Прага трябва да изпълни всички споразумения с Азербайджан за доставките на газ. Според него Азербайджан в момента е един от най-големите доставчици на петрол за Чехия.

Той подчерта, че Азербайджан и Чехия са заинтересовани от разширяване на икономическите връзки и също така преговарят за създаване на съвместни предприятия.

По време на посещение в Азербайджан през април, министърът на промишлеността и търговията Карел Хавличек обяви, че Чехия възнамерява да закупува два милиарда кубически метра газ от Азербайджан годишно.

Според Хавличек доставките биха могли да започнат между 2028 и 2029 г. Споразумението все още не е подписано, но, както той отбеляза, е обещан договор и нещата вървят много добре.

Премиерът Бабиш наскоро заяви, че ČEZ се стреми да осигури доставките на газ.

Отбелязва се, че Унгария и Словакия са последните страни от ЕС, зависими от руския петрол и газ. Европейският съюз се опитва напълно да спре вноса на петрол и природен газ от Русия до края на 2027 г., за да избегне подпомагането на Москва във финансирането на войната.

Изданието обяснява, че продажбите на петрол и газ генерират най-големите приходи за руския бюджет.

Двустранните разговори на Бабиш със Зеленски в Ереван са били първата им среща, откакто Бабиш се завърна в чешкото правителство миналия декември. Той се срещна за последно с украинския лидер през 2019 г. в Киев.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    12 2 Отговор
    Значи иска да използват руската газопреносна мрежа. На ненормалният им президент Павел Петър, ще му увиснат мустаците!🤥

    05:58 06.06.2026

  • 2 чикчирик

    12 1 Отговор
    Странна география за утопии.

    06:12 06.06.2026

  • 3 Путин

    2 6 Отговор
    Мен никой не ме пита.Зеленски стана по важен от мен.

    06:19 06.06.2026

  • 4 пръц

    8 0 Отговор
    може ако ги транспортират с кофи.

    06:21 06.06.2026

  • 5 Оня

    6 1 Отговор
    Тъпия им президент , дали знае , че 70 процента от азерския газ е руски, защото Азърбайджан е една малка страна и няма откъде да вземе толкова газ . Но в западна Гейевропа малаумници , колкото искаш .

    06:50 06.06.2026

  • 6 Гориил

    6 0 Отговор
    Това изисква съгласието на Москва. В противен случай единственият път е през изключително скъпия Черноморски маршрут.

    07:08 06.06.2026

  • 7 Нагли чехи

    2 0 Отговор
    Чехия какво иска, никой не го интересува! Който държи хлебо и ножо той определя кога и как. Чехов може само да руча ако му е сладко, а може и да не руча!

    07:58 06.06.2026

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