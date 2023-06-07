Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито!

На 7 юни Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Валерия. На Св. мъченица Валерия празнуват имената Валери, Валерия, Валя, Валерий. Името Валери идва от латински и означава здрав.

Света Валерия е родена в град Кесария, Палестина, когато все още се извършвали жертвоприношения. Светицата заедно с приятелките ѝ Мария и Кириакия решават да се отрекат от фалшивите идоли и да се опълчат срещу езическите ритуали.

Младите жени бягат от града и се отдават на строг пост и молитва към Бог, който да утвърди принципите на християнството. За отказа им да се кланят на идолите разбрал управителят на града, който искал да ги принуди да се отрекат от Христос.

Валерия, Мария и Кириакия се укривали в малка къща, постели и редовно се молили за унищожението на идолите, за да не се извършват вече езическите ритуали по жертвоприношения.

Но те били открити и отведени при управителя на Кесария. Той обещал да пощади живота им, ако се съгласят публично да се отрекат от христовата вяра. Те обаче отказали и за наказание били екзекутирани.

В католицизма също има канонизирана светица на име Валерия, като католиците също почитат паметта ѝ на днешния ден. Тя е известна като света Валерия Миланска.

Католическата света Валерия е родена в Милано и е убита от войници, защото е помагала при християнските погребения, след като приела християнството. Тя е била дете на богато семейство и е омъжена от родителите си за свети Виталий. Ражда му синове с имената Протосий и Геврасий.

Заловена е от римските войници, докато помагала за поредното християнското погребение и е била обезглавена пред Колизеума. Тялото ѝ е открито години след убийството ѝ и погребано по християнски обичай в катедралата Свети Себастиян.