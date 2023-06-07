Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито!

На 7 юни Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Валерия. На Св. мъченица Валерия празнуват имената Валери, Валерия, Валя, Валерий. Името Валери идва от латински и означава здрав.
Света Валерия е родена в град Кесария, Палестина, когато все още се извършвали жертвоприношения. Светицата заедно с приятелките ѝ Мария и Кириакия решават да се отрекат от фалшивите идоли и да се опълчат срещу езическите ритуали.
Младите жени бягат от града и се отдават на строг пост и молитва към Бог, който да утвърди принципите на християнството. За отказа им да се кланят на идолите разбрал управителят на града, който искал да ги принуди да се отрекат от Христос.
Валерия, Мария и Кириакия се укривали в малка къща, постели и редовно се молили за унищожението на идолите, за да не се извършват вече езическите ритуали по жертвоприношения.
Но те били открити и отведени при управителя на Кесария. Той обещал да пощади живота им, ако се съгласят публично да се отрекат от христовата вяра. Те обаче отказали и за наказание били екзекутирани.
В католицизма също има канонизирана светица на име Валерия, като католиците също почитат паметта ѝ на днешния ден. Тя е известна като света Валерия Миланска.
Католическата света Валерия е родена в Милано и е убита от войници, защото е помагала при християнските погребения, след като приела християнството. Тя е била дете на богато семейство и е омъжена от родителите си за свети Виталий. Ражда му синове с имената Протосий и Геврасий.
Заловена е от римските войници, докато помагала за поредното християнското погребение и е била обезглавена пред Колизеума. Тялото ѝ е открито години след убийството ѝ и погребано по християнски обичай в катедралата Свети Себастиян.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост666
06:18 07.06.2024
2 Сатанайл
06:19 07.06.2024
3 Мъдрият
Честит празник и честит имен ден на имениците!
Странно, защо толкова сте обърнали внимание само на една от днес честваните светии, защото на днешния ден се честват следните светци:
1. Свети свещеномъченик Теодот, епископ Анкирски
2. Свети свещеномъченик Маркел, папа Римски, и останалите с него
3. Светите мъченици Кириакия, Валерия и Мария
4. Свети свещеномъченик Маркелин
По техните свети молитви, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас. Амин
Коментиран от #4, #7, #12
08:45 07.06.2024
4 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Тоя празник мина вече или караш по стар календар . И Господ няма казваше за човека който ни преметна ,че е умрял.
06:54 07.06.2025
5 Хейт
06:55 07.06.2025
6 Салмонела
06:57 07.06.2025
7 Мъдрец - Молар
До коментар #3 от "Мъдрият":Еее много светнати си избройл а велия ден мина доста отдавна. И етоюедна новина доказаха ,че исусчо не е умирал и е човек . Както и тези светци светнати са хора . Който са станали вече на тор .
06:59 07.06.2025
8 Въпрос
07:09 07.06.2025
9 Валериан
09:13 07.06.2025
10 Боруна Лом
05:55 06.06.2026
11 Сатана
06:48 06.06.2026
12 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Че то този измислен празник мина вече .Погледни си календара и виж ,че живеем в друг век в който повечето хора не вярват на библия и религия . На измислици и светци .
06:50 06.06.2026
13 Какъв Празник ? Бе ?
Вече !
Не се Живее !
Никой не си Познава Занаята !
Данъчни !
Лекари !
Юристи !
Посвета !
Депутати !
И Министри !
Никой от Тях !
Не спазва !
Конституцията !
И Закона !
Феодализъм !
Във Феодализма !
Държава !
В Държавата !
На Всяко !
Едно !
Ниво !
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