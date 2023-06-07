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Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито!

7 Юни, 2023 05:00, обновена 5 Юни, 2026 16:51 13 858 16

  • църква-
  • празник-
  • имен ден-
  • почит-
  • света мъченица валерия

Православна църква почита паметта на Света мъченица Валерия

Кой има имен ден днес, 7 юни 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 7 юни Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Валерия. На Св. мъченица Валерия празнуват имената Валери, Валерия, Валя, Валерий. Името Валери идва от латински и означава здрав.

Света Валерия е родена в град Кесария, Палестина, когато все още се извършвали жертвоприношения. Светицата заедно с приятелките ѝ Мария и Кириакия решават да се отрекат от фалшивите идоли и да се опълчат срещу езическите ритуали.

Младите жени бягат от града и се отдават на строг пост и молитва към Бог, който да утвърди принципите на християнството. За отказа им да се кланят на идолите разбрал управителят на града, който искал да ги принуди да се отрекат от Христос.

Валерия, Мария и Кириакия се укривали в малка къща, постели и редовно се молили за унищожението на идолите, за да не се извършват вече езическите ритуали по жертвоприношения.

Но те били открити и отведени при управителя на Кесария. Той обещал да пощади живота им, ако се съгласят публично да се отрекат от христовата вяра. Те обаче отказали и за наказание били екзекутирани.

В католицизма също има канонизирана светица на име Валерия, като католиците също почитат паметта ѝ на днешния ден. Тя е известна като света Валерия Миланска.

Католическата света Валерия е родена в Милано и е убита от войници, защото е помагала при християнските погребения, след като приела християнството. Тя е била дете на богато семейство и е омъжена от родителите си за свети Виталий. Ражда му синове с имената Протосий и Геврасий.

Заловена е от римските войници, докато помагала за поредното християнското погребение и е била обезглавена пред Колизеума. Тялото ѝ е открито години след убийството ѝ и погребано по християнски обичай в катедралата Свети Себастиян.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост666

    5 15 Отговор
    Поредната измислена светица , била е някава най обикновен на женска и после за нещо я направили светица . Една интересна приказка .

    06:18 07.06.2024

  • 2 Сатанайл

    7 5 Отговор
    Честит празник на всички светици и светци.

    06:19 07.06.2024

  • 3 Мъдрият

    10 3 Отговор
    Христос Воскресе!

    Честит празник и честит имен ден на имениците!

    Странно, защо толкова сте обърнали внимание само на една от днес честваните светии, защото на днешния ден се честват следните светци:

    1. Свети свещеномъченик Теодот, епископ Анкирски
    2. Свети свещеномъченик Маркел, папа Римски, и останалите с него
    3. Светите мъченици Кириакия, Валерия и Мария
    4. Свети свещеномъченик Маркелин

    По техните свети молитви, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас. Амин

    Коментиран от #4, #7, #12

    08:45 07.06.2024

  • 4 Гост666

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Тоя празник мина вече или караш по стар календар . И Господ няма казваше за човека който ни преметна ,че е умрял.

    06:54 07.06.2025

  • 5 Хейт

    8 4 Отговор
    А аз знам ,че е събота почивен ден.

    06:55 07.06.2025

  • 6 Салмонела

    5 6 Отговор
    Поредната светната родена някъде из незнайни места и изведнъж станала християнка . Хубава приказка . Направо фентъзи за който вярва на тези неща .

    06:57 07.06.2025

  • 7 Мъдрец - Молар

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Еее много светнати си избройл а велия ден мина доста отдавна. И етоюедна новина доказаха ,че исусчо не е умирал и е човек . Както и тези светци светнати са хора . Който са станали вече на тор .

    06:59 07.06.2025

  • 8 Въпрос

    10 0 Отговор
    Днес не е ли Черешова задушница?

    07:09 07.06.2025

  • 9 Валериан

    1 1 Отговор
    След голямото плюскане на кочбайрама е добре да се мине малко на черешова диета, за прочистване на чревния тракт.

    09:13 07.06.2025

  • 10 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ДНЕС СМЕ 06.06.26, ИНАЧЕ НЯМА ЛОШО

    05:55 06.06.2026

  • 11 Сатана

    1 1 Отговор
    Тоюповечето такива са все родени из арабски държави как така ще почитаме нещо което е било човек и заради някави неща това нещо е станало светица . Пълни глупости са това .

    06:48 06.06.2026

  • 12 Гост666

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Че то този измислен празник мина вече .Погледни си календара и виж ,че живеем в друг век в който повечето хора не вярват на библия и религия . На измислици и светци .

    06:50 06.06.2026

  • 13 Какъв Празник ? Бе ?

    1 0 Отговор
    В Тази Цигания !

    Вече !

    Не се Живее !

    Никой не си Познава Занаята !

    Данъчни !

    Лекари !

    Юристи !

    Посвета !

    Депутати !

    И Министри !

    Никой от Тях !

    Не спазва !

    Конституцията !

    И Закона !

    Феодализъм !

    Във Феодализма !

    Държава !

    В Държавата !

    На Всяко !

    Едно !

    Ниво !

    07:19 06.06.2026

  • 14 кой му дреме

    1 0 Отговор
    честито на всички с името Кой Коя Ко и т н

    07:29 06.06.2026

  • 15 Изглежда от НСДАП

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  • 16 Димитър

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