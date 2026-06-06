"Иран прати седем ракети по американски военни бази в Кувейт и Бахрейн"

Иранските въоръжени сили са нанесли удари по американски военни бази в Близкия изток в отговор на атаката срещу иранските острови Сирик и Кешм, съобщи Mehr, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

„В отговор на агресията на САЩ срещу Сирик и Кешм, вражеските бази в региона бяха атакувани с ракети“, цитира изявлението информационната агенция Mehr.

Американските военни прихванаха няколко балистични ракети, изстреляни от Иран към Кувейт и Бахрейн, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Иран изстреля седем балистични ракети към Кувейт и Бахрейн часове след като CENTCOM свали четири ирански дрона, изстреляни към Ормузкия проток. Според предварителните оценки шест от ракетите, изстреляни от Иран, са били прихванати, а седмата не е достигнала целта си“, се казва в изявление на командването.

Командването отбеляза, че няма съобщения за жертви сред американския персонал и не са нанесени щети на щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн.

Кувейтските военни сили отблъскват ракетни атаки и атаки с дронове, съобщи Министерството на отбраната на страната.

„Възможните експлозии са резултат от действието на системи за противовъздушна отбрана, пише министерството.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че в кралството е обявена тревога. Гражданите бяха призовани да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място.

Преди това бе съобщено, че Иран е изстрелял четири бойни дронове камикадзе и ракети към Ормузкия проток в ранните часове на 6 юни, което задейства сирените за въздушна тревога в Кувейт и Бахрейн. Тези действия доведоха до незабавни ответни удари от страна на CENTCOM.

Всички дронове и ракети са били успешно свалени от американските сили, преди да достигнат целите си. Иранската агенция Mehr съобщи, че Иран е произвел „предупредителна стрелба“ по морски цели отвъд остров Ларак в отговор на придвижването на американски кораби.

В отговор на заплахата сили на CENTCOM атакуваха две ирански крайбрежни радарни станции за наблюдение — една в град Горук и една на остров Кешм.

Военните сили на Кувейт активираха противовъздушната си отбрана срещу враждебни цели, а министерството на вътрешните работи на Бахрейн призова гражданите да потърсят убежище след задействане на сирените около 4:15 ч. местно време.

През май американските военни помогнаха за координирането на преминаването на повече от 100 търговски кораба през Ормузкия проток, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на източници.

Както беше отбелязано, с преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в застой, преминаването през този воден път остава опасно за корабите.