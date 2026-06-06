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Иран прати седем ракети по американски военни бази в Кувейт и Бахрейн

Иран прати седем ракети по американски военни бази в Кувейт и Бахрейн

6 Юни, 2026 05:06, обновена 6 Юни, 2026 07:22 2 640 14

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  • война

Шест от тях са свалени, седмата не достигна целта, съобщиха от CENTCOM

Иран прати седем ракети по американски военни бази в Кувейт и Бахрейн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили са нанесли удари по американски военни бази в Близкия изток в отговор на атаката срещу иранските острови Сирик и Кешм, съобщи Mehr, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

„В отговор на агресията на САЩ срещу Сирик и Кешм, вражеските бази в региона бяха атакувани с ракети“, цитира изявлението информационната агенция Mehr.

Американските военни прихванаха няколко балистични ракети, изстреляни от Иран към Кувейт и Бахрейн, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Иран изстреля седем балистични ракети към Кувейт и Бахрейн часове след като CENTCOM свали четири ирански дрона, изстреляни към Ормузкия проток. Според предварителните оценки шест от ракетите, изстреляни от Иран, са били прихванати, а седмата не е достигнала целта си“, се казва в изявление на командването.

Командването отбеляза, че няма съобщения за жертви сред американския персонал и не са нанесени щети на щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн.

Кувейтските военни сили отблъскват ракетни атаки и атаки с дронове, съобщи Министерството на отбраната на страната.

„Възможните експлозии са резултат от действието на системи за противовъздушна отбрана, пише министерството.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че в кралството е обявена тревога. Гражданите бяха призовани да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място.

Преди това бе съобщено, че Иран е изстрелял четири бойни дронове камикадзе и ракети към Ормузкия проток в ранните часове на 6 юни, което задейства сирените за въздушна тревога в Кувейт и Бахрейн. Тези действия доведоха до незабавни ответни удари от страна на CENTCOM.

Всички дронове и ракети са били успешно свалени от американските сили, преди да достигнат целите си. Иранската агенция Mehr съобщи, че Иран е произвел „предупредителна стрелба“ по морски цели отвъд остров Ларак в отговор на придвижването на американски кораби.

В отговор на заплахата сили на CENTCOM атакуваха две ирански крайбрежни радарни станции за наблюдение — една в град Горук и една на остров Кешм.

Военните сили на Кувейт активираха противовъздушната си отбрана срещу враждебни цели, а министерството на вътрешните работи на Бахрейн призова гражданите да потърсят убежище след задействане на сирените около 4:15 ч. местно време.

През май американските военни помогнаха за координирането на преминаването на повече от 100 търговски кораба през Ормузкия проток, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на източници.

Както беше отбелязано, с преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в застой, преминаването през този воден път остава опасно за корабите.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    20 0 Отговор
    Адаша пак "побеждава".

    05:53 06.06.2026

  • 2 Бай той Толстой

    23 2 Отговор
    Персите ви онаковаха такованката,а😁

    06:06 06.06.2026

  • 3 Прашката на Хаменей

    0 18 Отговор
    не струва и плаши гаргите.

    06:29 06.06.2026

  • 4 Мишел

    20 1 Отговор
    Има заснети два взрива на ракетите в американска база- видео от новините на Ал Джазира.

    Коментиран от #14

    06:39 06.06.2026

  • 5 Механик

    20 1 Отговор
    Операция "епична ярост" (за САЩ) се превърна в излагация "епичен колапс"

    06:39 06.06.2026

  • 6 Прихванали са

    4 1 Отговор
    ми Фара.

    07:09 06.06.2026

  • 7 6 прихванати ракети,

    1 9 Отговор
    а една не е достигнала целта. Чалмите са смота..няци ,а някой им е виновен. Време е Тръмп да ги размаже, стига се е церемонил...

    Коментиран от #9

    07:16 06.06.2026

  • 8 ибрям гидти

    1 0 Отговор
    една хубава новина да чуя днес

    07:21 06.06.2026

  • 9 дали

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "6 прихванати ракети,":

    Ако можеше да ги размаже, щеше..

    07:21 06.06.2026

  • 10 Град София

    3 1 Отговор
    Кравите в обратно в обора!

    07:26 06.06.2026

  • 11 Пич

    6 0 Отговор
    Знаете ли, какво е нонсенс...?! Едни ракети, които хем са нанесли удари, хем са били свалени !!! Е те тоя нонсенс и украинците не могат да го измислят !!!

    07:29 06.06.2026

  • 12 Ами иранците сигурно

    4 1 Отговор
    са прочели, че САЩ имат проблеми с количеството на ракетите си, и са им пратили известно количество директно във военните им бази:

    "Иран прати седем ракети по американски военни бази в Кувейт и Бахрейн"

    Само не се разбира от статията, дали са били достатъчно щедри иранците, да им пратят хиперзвукови, каквито САЩ още нямат?

    07:32 06.06.2026

  • 13 Тия 100 кораба на които

    2 0 Отговор
    САЩ бил помогнал, в каква валута са платили иранците? NYT споменали ли са?

    Дебелите букви: "През май американските военни помогнаха за координирането на преминаването на повече от 100 търговски кораба през Ормузкия проток, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на източници."

    07:40 06.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Това е фейк ,вярвам само на факти и всички ционистки медии ,само че се чудя защо още Иран не е със сменен "режим" и как така още евреи в говеда не са го направили "райска градина"като Афганистан ян Ирак Либия и Сирия ,и клоуна не е пратил зет си и дъщеря си да купуват на кг персия ,като в Албания

    07:50 06.06.2026

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